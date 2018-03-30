Те, кто сражается на войне, — самые замечательные люди, и чем ближе к передовой, тем более замечательных людей там встречаешь.

Эрнест Хемингуэй

У каждого своя война... Тот, кто по зову сердца и требованию совести пошел на войну за свободу и целостность Украины, воспринимает ее и как свою личную войну с врагом.

Книга современной начинающей писательницы Анны Шилы "Жінка війни" — первое в истории Украины издание, в котором вооруженное противостояние на территории нашей Отчизны показано через истории женщин. Это 25 блестящих и глубоко эмоциональных рассказов, написанных на основе наблюдения, исследования и интервью автора с героинями, теми, кто находится на первых позициях на передовой и в зоне АТО, — как боец, волонтер, парамедик, госпитальер, психолог. Слова Тараса Шевченко "борітеся — поборете", прочитанные Сергеем Нигояном на Майдане Независимости, они понесли на фронт. Будут идти с ними к победе. И победят. Потому что это — их война. Все персонажи в книге — реальные. Их прототипы — наши современницы. Но, списанные с десятков тысяч героинь, они стали символическими образами женщин.

Украинский писатель и литературный обозреватель Игорь Бондарь-Терещенко назвал пять книг о войне, которые помогут обществу понять то, что происходит на востоке страны. Он пишет: "Авторы этих книг не претендуют на роль пророков, но могут подсказать путь к победе во многих сферах жизни. При этом не только общественный вес или общественная позиция разделяет их на тех, у кого в книгах предполагается близкий апокалипсис, и на тех, чья работа — спасти от него человечество". Вот эти книги: Ким Тхюи "RU", роман Джейсона Метьюза "Червоний горобець", "Люди миллениума" Дж.Г.Балларда, "Розбрат України з Росією: стратегія виходу з піке. Погляд з Європи" Антуана Аржаковского. И на третье место в этом списке он поставил книгу "Жінка війни" украинки Анны Шилы. Это произведение о судьбах героинь, помогающих выжить и победить. На сайте ТСН (books) сразу после выхода книги появились отрывки из нее.

Российская агрессия в Украине определила путь этих женщин — пойти на войну и совершить подвиг. Героиня Украины и Ичкерии Амина сказала: "Война — это испытание, которое движет людей на подвиги, а еще — вдохновляет на воспевание этих подвигов".

И, из всего видно, целью автора действительно и было — воспеть не просто подвиги, а подвиги женщин. Анна Шила писала книгу более двух лет. Записанные истории переосмысливала в авторском художественном ключе. Было много интервью и встреч с героинями. Их боль становилась собственной. Так возникла яркая и оригинальная страница об истории украинской женщины на войне.

В книге описаны 25 личностей, имен-образов, ставших символами. Автор уже составил словарь имен, который войдет во второе издание. Каждое имя — это подвиг во имя Украины.

Хрупкая Яна с ограниченными физическими возможностями, но с непреодолимой силой духа. "Хочешь спасать наших воинов — становись госпитальером" — говорит одна из прагероинь. Она своими хрупкими ногами уже не может чувствовать траву, но ощущает опасность для Украины — кожей, внутренним естеством. Ее госпитальеры — по всей зоне АТО. Вера в себя сделала ее героиней. А маленький ангел — дочурка — побуждает бороться дальше. Яна из тех, о ком говорили "с таким диагнозом не живут", — а она выжила, "бесплодная на всю жизнь" — а она родила, поскольку "не сдается, верит в чудеса и побеждает — молодая мама маленького ангелочка". "Жизнь — это вызов. Жизнь в инвалидной коляске — это поединок с самим собой. Это бесконечная борьба, которая не вознаграждается".

Амина — это символ женщины-борца. Она вдохновляет на подвиги во имя независимости Украины и Ичкерии. Амина считала, что "в глобальном смысле свобода — это цель для любого уважающего себя народа". По мнению Амины, "жизнь — это испытание, испытание, по результатам которого каждый получает свой расчет. Ничто не будет утрачено. И за все — за добро и за зло — придется отвечать. Поэтому задача каждого в этой жизни сделать как можно больше хорошего, полезного и Богоугодного".

Василий Артюшенко, ZN.UA

Анна Шила брала интервью и на боевых позициях. Из рассказа "Виктория" возникает незабываемый образ рыжеволосой красавицы с шевроном Victoria. Она организовывает караваны волонтерской помощи, которые под ее руководством направляются в самый ад войны. Она — тот бесстрашный перевозчик, который доставляет все необходимое бойцам туда, куда, кажется, не прошмыгнет даже мышь, настолько плотен огонь врага. Виктория на собственных плечах вытащила 36 солдат во время событий в Дебальцевском "котле". Только двое из них не выжили. Она без колебаний решила остаться в зоне боевых действий. А еще Виктория занимается там школами-интернатами, детскими домами, интернатами для инвалидов. Из произведения возникают реальные образы деток с синдромом Дауна — они добрые, открытые. Тяжело сдержать слезы, когда читаешь о маленьком мальчике Дане, которому купили специальную обувь, и он бежит... Автор очень удачно подбирает сравнения — это крылья ангелов несут его над землей, вздрагивающей от взрывов. Ее обобщения становятся крылатыми выражениями: "Каждый, кто прошел через войну, никогда уже не будет тем, кем был до нее. Война изменяет жизнь, людей... война делает всех и каждого таким, каким он или она являются в действительности".

На фронте рождается любовь. Анна Шила описала невероятно сильное, закаленное войной чувство Виты и Евгения ("Вита"). Бывшие аспирантки, успешно защитив кандидатскую диссертацию, становятся журналистками и большую часть своего времени проводят на фронте. Их военные репортажи и прямые включения звучат из разных уголков востока страны. Нельзя не восхищаться героиней рассказа "Ирина" — еще одной бесстрашной журналисткой. Ее девиз: "Не существует невыполнимых задач". Ирина — истинная патриотка и большой профессионал.

Еще один путь женщины-военнослужащей показан в рассказе "Екатерина". Как психолог, она знает, как трудно адаптироваться к мирной жизни тем, кто побывал в аду на фронте. Екатерина умеет помочь.

Марина, которой просто невозможно не восхищаться. Она поняла, что "жизнь "там" была другой — правдивой, искренней, без масок и образов, в то время как в столице существовала параллельная реальность. Жизнь "там". Жизнь "здесь". И волонтеры. Как мостик между двумя мирами".

Чрезвычайно сильная Оксана, закаленная работой в пресс-центре Министерства обороны Украины. Она знает, как это — быть на боевых позициях в зоне АТО. Она умеет вести борьбу и за украинское информационное пространство. Первая женщина, ставшая заместителем руководителя АТО. "На войне все было честно и открыто. Не существовало подводных камней. Была единственная цель — победа. И к ней шел каждый военный". Оксана борется за равные права женщин и мужчин в армии.

Художественные образы героинь книги нарисовала украинская художница Видана Блонская. Издательство "Фолио" запустило в мир проект, который выполняет прежде всего важную общественно-политическую миссию, содействует победе Украины в продолжительной и изнурительной войне. Героиня по имени Яна, рассказ о которой завершает книгу, говорит: "Дорогу осилит идущий!" И женщины, украинские амазонки, неутомимо идут, преодолевая дорогу войны. А еще — вдохновляют мужчин, дают им свою энергию, поддерживают. И поэтому у нас есть наши "киборги", поэтому нас не одолеть, поэтому Украина победит.