Как Лист заболел Украиной, а мир — Листом

Началась она с украинской песни, услышанной Ференцем Листом на крещенском гулянии. Но и Украина подверглась Листомании. С тех пор феномен Листа продолжает будоражить умы и души наших соотечественников. Что уж говорить о Венгрии, подарившей миру чудо, коему сама доныне дивится, но попыток понять и объяснить не оставляет.

Появившийся на свет в 1811-м, в год Великой планеты, в Доборьяне (ныне австрийский Райдинг), Ференц Лист, подобно Моцарту, был чудо-ребенком. Его отец, Адам Лист, отправил сына брать уроки фортепиано, когда тому было семь лет. Талант, даже гениальность мальчика уже в 10-летнем возрасте распознали и признали, а начиная с 12 лет, музыкальный вундеркинд уже во всю концертировал в Париже, в Лондоне…

В молодые годы пианист-виртуоз и блестящий композитор не только поднялся до величайших современных ему композиторов (Вагнер, Шопен, Берлиоз), но стал настоящим идолом любителей музыки, прежде всего женщин. Этому во многом способствовал им самим созданный имидж: несомненно привлекательный молодой человек не сдерживал себя на сцене, на своих концертах свободно курил, во время игры с большим чувством потрясал длинными волосами, а от его драматически экстатического стиля исполнения часто доставалось музыкальному инструменту. К середине века Лист был тогдашним Чарли Шином, Миком Джаггером, Моби, пишут его современные соотечественники.

Размышляя о феномене Листа в связи с 200-летием со дня его рождения, блогер Адриенн Чепейи утверждал, что уникальный музыкант был не только поп-, но и рок-звездой, а также прародителем ремиксов. К тому же его история может служить примером того, что и в XIX веке "точно так же работал поп-бизнес". Лист играл на рояле марки Bechstein, и в обмен на рекламу фирма ежегодно баловала новым инструментом "свое любимое рекламное лицо". Потом, правда, каждый год за огромные деньги продавала инструмент, "на котором играл сам Лист".

О настроениях горячих поклонников Листа впервые стало слышно после его берлинского концерта 1841 года. Как раз их истерическое поведение тремя годами позже немецкий поэт Генрих Гейне назвал Листоманией. Это слово впервые было использовано в опубликованной 25 апреля 1844 года заметке об итогах парижского концертного сезона.

Гейне писал, что когда впервые услышал о случившихся в Германии, прежде всего в Берлине, обмороках, лишь сочувственно пожал плечами. Полагал, что эта шумиха и была самоцелью всего происходившего. Он даже усматривал в Листомании признак "зарейнского политического подавления". Ошибался, хотя совершенно не догадывался об этом, пока Лист не дал первый концерт в итальянской опере. Там Лист предстал перед публикой, не имевшей ничего общего с немецкой сентиментальностью. Однако околдовал всех, едва появившись на сцене.

Величайший пианист-виртуоз всех времен, автор 1300 фантастических музыкальных произведений и один из выдающихся романтических пророков, эффектный, эмоциональный пианист приводил женщин в восторг. Но и сам композитор был подвержен влиянию женской красоты и обаяния, тем более если речь шла о творческих, талантливых женщинах.

Лавина его таланта и обаяния в 1847 году обрушилась и на Украину. С той лишь разницей, что здесь "заболел" и сам идол. Сначала — украинской музыкой. Свое украинское турне 36-летний композитор и пианист начал, естественно, с Киева. Здесь на крещенской ярмарке Лист впервые услышал украинское пение: слепая девушка под аккомпанемент бандуры пела "Віють вітри, віють буйні".

На первом же концерте Лист исполнил вариации на эту тему. Успех был оглушительным. Студенты Киевского университета (а два следующих концерта венгерский виртуоз дал в зале университета св. Владимира — в современном актовом зале Красного корпуса национального вуза) несли пианиста на руках вместе с креслом. Закончилось тем, что вместо трех концертов в Киеве Лист дал восемнадцать.

Билеты на концерт европейской знаменитости имели баснословную по тем временам цену — 1 рубль (килограмм мяса стоил 4 копейки). И вдруг какая-то зрительница пожертвовала на благотворительном концерте Листа 100 рублей. Щедрой дарительницей оказалась молодая красавица-княгиня Каролина Сайн-Витгенштейн, одна из самых богатых помещиц правобережной Украины. История их отношений, длившихся доброе десятилетие, началась в ее имении Воронинцы (нынче с. Вороновица на Винничине) и привела пару в Веймар. Но объединить жизни влюбленным было не суждено.

В тот бурный украинский год, кроме Киева, Лист посетил с концертами Житомир, Немиров, Бердичев, Кременчуг, Одессу, Николаев, Елисаветград (ныне Кропивницкий-Кировоград). Написал фортепианные пьесы "Украинская баллада", "Дума" и "Плач" (объединенные в цикл "Колоски, собранные после жатвы в Воронинцах"), симфоническую поэму "Мазепа".