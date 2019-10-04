…А газ пополам

"Скоро может начаться восточноевропейская газовая война" — такой драматический заголовок предпослало своей статье венгерское деловое издание Napi Gazdaság (https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/hamarosan-kezdodhet-a-kelet-europai-gazhaboru.689394.html).

С приближением холодов и конца текущего года (который, как известно, знаменует окончание действия договора на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины) Европа все теснее сплачивается перед угрозой остаться зимой без газа или, в лучшем случае, без устойчивого газоснабжения. Поэтому венгры пристально следят за "газовой" ситуацией в Польше, являющейся к тому же их партнером по Вышеградской четверке. И с тревогой констатируют, что есть основания с высокой долей вероятности предполагать, что, вопреки своим обещаниям и намерениям, соседняя страна не может отказаться от российского газа. Более того, "варшавское руководство даже опасается ситуации шантажа".

Бывший заместитель председателя PGNiG (Польской государственной нефтегазодобывающей компании) Януш Ковальски считает, что россияне могут снова перекрыть газовый вентиль, чтобы в будущем на более выгодных для себя условиях продавать энергоносители, поставляемые этим транспортным путем. В то же время для Польши приближается срок, когда в 2022-м заканчивается действие не слишком выгодного для страны договора о поставках российского газа, заключенного осенью 2010-го. А тут еще российско-украинский энергетический конфликт! Так что польские зимы в предстоящие годы могут быть очень холодными и не только в погодном смысле, предостерегает Business Insider Polska.

Однако новая ситуация неизбежно формируется. Поляки, рассчитывая на норвежский и американский источники газа, хотят избавиться от максимальной зависимости от российского. Уверенности в том, что им это удастся, нет, замечают венгры. И в то же время, ссылаясь на мнение экспертов, выражают сомнение в том, что россияне в ближайшее десятилетие позволят себе полностью прекратить транспортировку газа через Украину, Беларусь и Польшу. По оценкам г-на Ковальски, и после строительства двух веток "Северного потока" "Газпром" будет вынужден 20–40 млрд кубометров газа направлять в Европу через территорию Украины.

Так что какой-то месяц спустя после тревожно-милитаристской риторики на napi.hu авторитетная венгерская Népszava успокаивающе сообщает: "Выросли шансы украинского газоснабжения" (https://nepszava.hu/3049602_nott-az-ukran-gazszallitas-eselye).

Что-то случилось за это время? Да уж, случилось так случилось: Европейский суд первой инстанции вынес запрет "Газпрому" полностью в своих интересах использовать "безынтересный для Венгрии", проходящий в северо-южном направлении, немецкий газопровод OPAL.

Напомню, что OPAL — это сухопутное продолжение по территории Германии газопровода "Северный поток", доставляющего газ из России в страны Евросоюза, минуя транзитные страны.

Вердикт, вынесенный в ответ на польский иск, в первой инстанции отменяет решение 2016 г., которым Европейская комиссия разрешила российскому "Газпрому" исключительно собственным газом заполнить находящийся в его собственности и связывающий Балтийское море с Чехией немецкий газопровод OPAL. Ранее "Газпром" получил от Еврокомиссии освобождение от запрета газовым трейдерам полного использования находящейся в союзной собственности газовой трубы, по которому только половину "прокачки" может составлять их собственный газ. Но поскольку в систему газ попадает только "из связывающего российских газодобытчиков с немцами и проложенного по дну моря "Северного потока", то единственный способ выполнить решение — продать половину поступающего собственного продукта. На это россияне не пойдут, считает Népszava.

Европейская комиссия два года шла на уступки и согласовывала "Газпрому" полное использование трубы, но поляки посчитали, что это союзное разрешение слишком ограничивает свободную рыночную конкуренцию. Теперь российскому государственному газовому монополисту, — по крайней мере, если "Газпром" хочет использовать рассчитанный на годовые 30 млрд кубометров газа газопровод, — на северной точке входа пришлось бы продать половину поступающего туда газа.

Хотя "Газпром", пользуясь союзным разрешением, сейчас использует большую часть мощности газопровода OPAL, решение Европейского суда "ощутимо затрагивает российские газовые планы". Ведь в конце этого года истекает действие российско-украинского газотранзитного договора, напоминает венгерское издание, и "по-прежнему сомнительно, удастся ли этим двум государствам с очень натянутыми отношениями возобновить его в последующий свободный квартал". Хотя российские мнения в этом отношении неоднозначны, со строительством "Северного потока", с перспективой южной обходной линии "долгосрочные намерения россиян в любом случае предусматривают исключение Украины, порой экстремально использующей переговорную ситуацию".

В этой игре мускулами Венгрия оказывается одной из самых незащищенных, уязвимых сторон. "Газпром" как с севера, так и с юга "организует замену". На долгосрочную перспективу предусмотрено "газовое сообщение" на немецко-чешской и чешско-словацкой границах. Однако оба проекта сталкиваются с серьезными препятствиями. В такой ситуации неуверенности, неясности венгерское правительство заняло позицию полного заполнения отечественных газохранилищ.

Кстати, государство, желая взять ситуацию под максимальный контроль, наполовину приватизирует хранилища природного газа, выкупив 51% у их владельца — Венгерского инвестиционного банка, написала в начале августа та же Népszava (https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/az-allam-felig-privatizalja-a-biztonsagi-foldgaztarolot.689019.html).

В конце сентября Венгерское бюро энергетического и коммунального регулирования сообщило на запрос издания Magyar Nemzet, что, исходя из вместимости в 6,33 млрд кубометров, венгерские газохранилища заполнены на 97% (в наличии 6,139 млрд). Нечто подобное наблюдалось только в нулевых, когда хранилища были заполнены на 85%, отмечает 888.hu (https://888.hu/ketharmad/winter-is-coming-tele-vannak-a-magyar-gaztarozok-4204077/). Венгрия, напоминает новостной портал, ежегодно закупает у России 4 млрд кубометров природного газа, и половина этого объема поступает в страну через Украину. На сегодняшний день поставки осуществлены "до последней молекулы".

Однако не этот "аварийный сценарий венгерского руководства", а скорее, решение Европейского суда усиливает вероятность того, что россияне хотя бы временно таки договорятся с украинцами о продолжении транспортировки газа в Европу через украинскую (а значит, и польскую) газотранспортную систему и после декабря. "Ведь это не испортило бы общую ситуацию с газоснабжением, — утверждает источник венгерского издания, — если бы после длительных споров удалось принудить "Газпром" к половинному использованию линии OPAL". Дешевле стал бы и поступающий с рынка (а изначально "газпромовского" происхождения) газ. Не пострадала бы и надежность венгерского обеспечения газом, считает венгерский эксперт.

Варшава же однозначно приветствовала решение Европейского суда. По заявлению польского внешнеполитического ведомства, оно "имеет выдающееся значение с точки зрения газовой рыночной конкуренции, энергетической безопасности Европейского Союза". Ведь наряду с газопроводом OPAL "Газпром" может использовать другую, идущую через Украину и Польшу, систему транспортировки газа.

По мнению председателя польского государственного газоснабжающего предприятия PGNiG Петра Возняка, в вердикте "прежде всего воплощена энергетическая солидарность", которую ущемляло разрешение Европейской комиссии, полученное "Газпромом" в 2016-м.

Заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шимански, отвечающий за связи с ЕС, считает, что решение Европейского суда "означает большой успех в той борьбе, которую Польша ведет за энергетическую безопасность на центрально-европейском пространстве". Получается, и за украинские интересы.

Украина, в свою очередь, отстаивает и интересы поляков (https://zn.ua/energy_market/tranzitnyy-kontrakt-chem-dogovor-otlichaetsya-ot-dogovorennosti-330486_.html) в непростых "газотранзитных" переговорах с "Газпромом" и РФ.