Торговый фронт

Малой — из-за нашей ничтожной доли в мировом ВВП. Открытой — из-за крайней доступности нашего внутреннего рынка. И обе эти характеристики очень тесно связаны. Ускорить темпы роста ВВП, не применяя внятную внешнеторговую политику, не получится, ведь далеко не все наши торговые партнеры готовы играть честно и на равных условиях. В итоге местный производитель либо не выдерживает конкуренции с импортерами, демпингующими на нашем внутреннем рынке, либо из-за жесткой конкуренции не имеет достаточных стимулов для развития. И в последнее время понимание того, что защита интересов Украины во внешней торговле имеет первостепенное значение, выкристаллизовалось не только в правительстве, но и в бизнес-среде. Работа по защите наших экономических интересов активизировалась, правда, плодов пока приносит мало.

В последнее время Украина проиграла сразу несколько споров в ВТО: о введении антидемпинговых пошлин на российскую аммиачную селитру, о блокировании украинского импорта железнодорожного оборудования в РФ и о запрете транзита украинской продукции через территорию России. И вот 12 сентября апелляционный орган ВТО принял не в нашу пользу решение в деле об установлении антидемпинговых пошлин на нитрат аммония российского производства.

Естественно, после такой череды поражений любые новости о том, что Украина вновь вводит ограничительные меры или заявляет претензии к другим странам, воспринимаются скептически. Кажется, что любая наша попытка защитить свои интересы так или иначе оборачивается нам же во вред, время и деньги на расследования и ведение споров тратятся, результатов никаких, а страна постоянно втянута в судебные тяжбы с непрогнозируемым для себя исходом.

Например, когда 21 мая 2019-го украинская Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о применении антидемпинговых пошлин в отношении импортируемого в Украину цемента из РФ, Беларуси и Молдовы, многие удивились, ведь доля импортного цемента на нашем рынке не так значительна, чтобы оправдать риск очередного проигрыша. Тем более что реакции стран, подпавших под ограничения, ждать пришлось недолго. Уже в сентябре белорусские производители обратились в Окружной административный суд Киева с исками об отмене решения МКМТ.

Это нормальная практика, когда антидемпинговая пошлина для других стран оспаривается в судах. В самом соглашении ВТО, регулирующего применение этого инструментария и саму эту процедуру, одним из основных требований является непосредственная возможность оспорить ограничительные меры в суде. Хотя для Украины такие иски нечасты, страны крайне редко оспаривают наложенные ограничения в наших судах, да и сами суды, при всех претензиях к их работе, редко в таких делах становятся на сторону истца. Но прогнозировать исход дела все равно сложно.

"Суд не может пересмотреть размер пошлины и изменить решение — это исключительная дискреция МКМТ и министерства, суд может только установить наличие или отсутствие нарушений процедуры расследования. В случае наличия серьезных нарушений процедуры суд может обязать МКМТ и министерство устранить такие нарушения путем проведения повторного расследования. Соответственно, если суд решит, что Минэкономразвития не нарушило процедуру, то антидемпинговые пошлины будут действовать пять лет до пересмотра с целью продления мер на следующий пятилетний период, — пояснила ZN.UA руководитель практики международной торговли "Ильяшев и Партнеры" Алена Омельченко, которая представляла украинскую цементную отрасль в антидемпинговом расследовании. — Россия и Молдова теоретически имеют право попытаться оспорить решение Комиссии в ВТО. Но это маловероятно, так как нет достаточных оснований для спора, и рассмотрение дела в ВТО — очень дорогостоящий процесс, который не захотят финансировать страны и производители. Республика Беларусь не является членом ВТО и такой возможности не имеет. А процедура урегулирования спора, предусмотренная Соглашением о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 г., которое регулирует украино-белорусские торговые отношения, не работает. Вместе с этим не исключено, что белорусские производители будут искать возможность политического решения. По нашему мнению, нарушений процедуры со стороны Комиссии и Минэкономразвития не могло быть. До введения антидемпинговых пошлин министерство провело полноценное расследование, начатое из-за жалобы, поданной украинскими производителями цемента. Минэкономразвития дало иностранным производителям год для защиты своих интересов, по истечении этого срока МКМТ приняла решение о существующих на рынке нарушениях конкуренции в виде демпинга и только после этого применила антидемпинговые пошлины.

Да, их размер является беспрецедентно высоким: для Российской Федерации — 114,95%, для Молдовы — 95, для Республики Беларусь — 57,03%. Но и основания были вескими. Например, такая высокая пошлина применена в отношении Молдовы, потому что рассчитывали ее по данным Рыбницкого цементного завода, находящегося на Приднестровской территории. Этот завод получает не только очень дешевую электроэнергию, но и ресурсы из РФ. Себестоимость их продукции в итоге гораздо ниже, чем у украинских производителей, что и повлияло на уровень пошлины".

В отношении РФ и Беларуси ситуация аналогичная: 70% себестоимости производства цемента — это затраты на энергоносители, так как производственное сырье необходимо сушить и измельчать. Естественно, страны, имеющие доступ к более дешевому газу, используют это преимущество, занижая цены на внутреннем рынке. Например, если Украина покупает газ по 250 долл. за тысячу кубометров, то Беларусь — по 129 долл. И только за 2017 г. поставки белорусского цемента в Украину выросли на 170%, потому что он был в полтора раза дешевле украинского. Но даже нынешние антидемпинговые пошлины ситуацию в корне могут и не изменить. Пошлины вводятся на пять лет и потом должны быть пересмотрены с целью либо продления, либо отмены. Кроме того, страны, в отношении которых были применены пошлины, вполне могут направить сырье на производство других импортируемых в Украину товаров, например газобетонных блоков, импорт которых за прошедшие три года уже существенно вырос. Соответствующее расследование в отношении этой группы товаров также уже начато. Естественно, если Украина и в этом случае пойдет на применение антидемпинговых мер, она рискует вновь стать ответчиком в очередном судебном разбирательстве. Но есть ряд причин, почему останавливаться нельзя, несмотря на прошлые поражения.

Во-первых, надо учесть, что большая часть мер в последние годы касается Российской Федерации. Если в отношении Китая мы применяем пять мер, в отношении Беларуси — три, в отношении Польши, Молдовы, Кореи и Кыргызстана — по одной, то против РФ — 12. Это экономический фронт нашей войны, и сдавать его нельзя, потому что страна-агрессор напрямую заинтересована в том, чтобы наша экономика чахла, ослабляя наши способности к сопротивлению.

Во-вторых, Украина имеет очень скромный опыт в сфере защиты своего рынка, и получить его иначе как на практике невозможно. А опыт этот для нас крайне важен, так как тарифная защита нашего рынка на сегодняшний день очень слабая, особенно если сравнивать с нашими основными торговыми партнерами. От умения отстаивать свои интересы во внешней торговле во многом зависит, будем мы восприниматься нашими торговыми партнерами как субъект или объект.

В-третьих, практика таких споров вынуждает внутренних производителей объединяться для отстаивания общих интересов. Инициировать расследование может либо монополист, либо объединение компаний-производителей с совокупной долей в 50% рынка. Это сложные процессы, так как на внутреннем рынке эти компании являются прямыми конкурентами и находят общий язык с трудом. Но для формирования здоровой конкурентной среды подобный поиск компромиссов очень важен. А главное, объединяясь, внутренние производители зачастую берут на себя финансовые затраты государства по защите внутреннего рынка. И если раньше большее число расследований, проводимых МКМТ, не заканчивалось применением защитных мер, то сейчас ситуация изменилась — бизнес готов проявлять инициативу и настойчивость там, где государство медлит.