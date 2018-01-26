Поддержка отечественного производителя: курс на усовершенствование и развитие

В последнее время в Украине уже на всех уровнях власти заговорили о важности поддержки отечественных производителей. И это замечательно! Ведь за прошедшие 25 лет Украина практически утратила свои преимущества как развитая индустриальная страна. Но почему же тогда законопроект с таким патриотическим названием "Купуй українське, плати українцям", принятый Верховной Радой Украины в конце 2017 г. в первом чтении, вызвал столь острые дебаты: от восторга до полного непринятия?

Сторонники этого законопроекта считают, что вопрос о государственной поддержке производителей уже давно стоит на повестке дня. Все цивилизованные страны защищают свои рынки, утверждает исполнительный директор Национального комитета по промышленному развитию Украины Анатолий Гиршфельд. Мировая практика признает эффективность применения в критических ситуациях механизма публичных закупок для неотложного решения вопросов занятости, платежного баланса, восстановления отдельных секторов экономики и регионов, уверяет председатель совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник. Американцы пошли даже дальше (с 1933 г. действует акт "Покупай американское". — Ред.) — в отрасли судостроения в 1920-м был принят закон Джонса, согласно которому все суда, заходящие во внутренние воды США, должны быть построены на американских заводах, добавляет генеральный директор ООО Smart Maritime Group Василий Федин. А президент Украинской ассоциации производителей электротехники Александр Громыко сообщает, что украинские государственные компании ежедневно закупают импортные обогреватели, печи, кондиционеры, тепловентиляторы, которые производятся и в Украине. При этом украинские производители проигрывают не только "белым" импортерам, но и "серым", которые завозят контрабандно эти обогреватели — с разницей в цене в какие-то три гривни. Поэтому 11% ценового преимущества для отечественных производителей — это на самом деле минимальная поддержка.

Вместе с тем оппоненты указанного законопроекта с этим не согласны и настаивают вот на чем: "…поддерживать отечественного производителя предлагается традиционным путем. Это не упрощение регуляторной нагрузки, это не уменьшение бюрократии, это не снижение давления контролирующих и силовых структур. Нет. Это не то, что действует для всех. Поддержкой назвали пакет преференций на государственных закупках". Они утверждают: "Это поддержка отечественных производителей согласно утвержденному перечню. Часть перечня этих производителей мы уже видим непосредственно в соавторах этого творческого законопроекта. Крупных производителей, которые десятилетиями не вкладывались ни в модернизацию производства, ни в энергоэффективность, ни в персонал. Которые сидели на государственных же закупках и тихо радовались своему счастью от того, что так "клёво" договорились. И вдруг оказалось, что даже легкий намек на конкуренцию просто уничтожает их на корню".

Где же правда?Как всегда, правда посередине. Итак, исследуем ситуацию и подойдем к анализу этой чрезвычайно важной для Украины проблемы, как говорили раньше, комплексно и системно.

Дефицит конкурентоспособности

Представьте, что отечественные производители полностью обеспечены платежеспособным спросом, даже еще очереди заказчиков стоят. Как во времена Советского Союза, в условиях тотального дефицита, к которому мы так привыкли. Требуют ли такие отечественные производители для сбыта своей продукции помощи со стороны государства? Вопрос риторический. Безусловно, нет.

Но в нашем случае речь идет не о дефицитном, а о насыщенном рынке. О рынке, где предложение превышает спрос. Где на всех производителей не хватает платежеспособных потребителей, и производители вынуждены бороться за них. А следовательно, в этих новых для себя условиях отечественным производителям для выживания нужно обеспечить собственную конкурентоспособность. И не на короткий срок, а уже на все время существования. Иного не дано.

Да, это принципиально иные условия, с другой деловой культурой. Культурой, в которую мы неожиданно погрузились еще 25 лет назад. Но этого так и не осознали и мало что сделали, чтобы адаптироваться, привести в соответствие с новыми условиями отечественных производителей. Не осознали, что здесь существует такое понятие, как минимальный уровень делового совершенства. То есть уровень, выше которого производители попадают в число обеспеченных платежеспособным спросом, а ниже которого — нет. И внутренний рынок, к которому мы привыкли во времена дефицита, не спасет, потому что все границы в глобальном рынке практически уже размыты.

Если говорить в целом о конкурентоспособности бизнеса, то надо понимать, что она, как и птица, опирается одновременно на два крыла: бизнес-климат, в котором существует производитель, и его собственное деловое совершенство.

В случае неблагоприятного бизнес-климата и низкого уровня совершенства у производителя в принципе нет перспектив. Если бизнес-климат благоприятный, а уровень совершенства низкий или, наоборот, совершенство высокое, а бизнес-климат неудовлетворительный, то конкурентоспособность производителя низкая и нестабильная. И только при условии благоприятного бизнес-климата и высокого уровня делового совершенства производитель может рассчитывать на долгосрочный устойчивый успех. Правда, тут есть исключение. На территории собственной страны конкурентоспособность отечественных производителей относительно зарубежных конкурентов может быть искусственно повышена за счет соответствующих преференций, например, предоставления им преимуществ при государственных закупках.

Но в развитых странах Европы и мира власть, понимая, что конкурентоспособность экономики обеспечивают их производители благодаря своему совершенству, все время старалась создавать и поддерживать удовлетворительные условия для их существования, развития и совершенствования. Именно благодаря этому сегодня здесь остались на плаву те компании, которые постоянно совершенствовались и достигли высокого уровня делового совершенства и конкурентоспособности. И именно эти компании обеспечили конкурентоспособность экономик своих стран на глобальном рынке и достойный уровень жизни их граждан. И если эти страны и в дальнейшем принимают нормы в интересах отечественных производителей, то это делается с целью их дальнейшего усовершенствования, а значит, повышения их конкурентоспособности.

Основные выводы

В условиях насыщенного рынка, в который Украина вошла 25 лет назад, между производителями ведется жесткая конкурентная борьба за сбыт своей продукции.

Естественная конкурентоспособность производителей зависит от двух основных факторов: состояния бизнес-климата, в котором производители функционируют, и уровня делового совершенства самих производителей.

Приведение в Украине бизнес-климата в удовлетворительное состояние путем дерегуляции не является поддержкой отечественных производителей, а только исправлением предыдущих ошибок. Итак, упрощение регуляторной нагрузки, уменьшение бюрократии и снижение давления контролирующих и силовых структур, упомянутых выше, не имеют отношения к поддержке отечественных производителей. Это разные понятия, и их сравнение некорректно. Оно напоминает выражение "копать от забора и до обеда". Кроме того, бизнес-климат, о котором идет речь, распространяется на всех участников хозяйственной деятельности на территории страны, включая и зарубежные компании.

К определению "поддержка отечественных производителей" в условиях насыщенного рынка могут быть отнесены прежде всего:

— меры, способствующие повышению уровня делового совершенства, а значит, и конкурентоспособности отечественных производителей (являются естественными и не имеют конфликта интересов);

— меры, предоставляющие соответствующие преференции отечественным производителям на их внутреннем рынке относительно их зарубежных конкурентов (допустимы, но являются искусственными и приводят к конфликту интересов с иностранными производителями).

Улучшение бизнес-климата путем дерегуляции

Известно, что в Украине продолжительное время применялось чрезмерное регулирование в экономической сфере, что негативно сказалось на конкурентоспособности отечественных производителей. Поэтому для улучшения ситуации нужно, прежде всего, убрать множество надуманных регуляторных норм. И это хоть и медленно, но осуществляется в процессе деятельности, получившей название "дерегуляция". На протяжении определенного времени сокращался перечень продукции, подлежавшей обязательной сертификации. Введены новые правила, согласно которым обязательные нормы должны быть аргументированы на основе рисков. Стандарты стали добровольными для применения. Упрощена регистрация предприятий. Введен временный мораторий на проверку малого и среднего бизнеса (отдельная тема для анализа) и т.п. И это в принципе положительно.

Но важно осознавать, что бизнес-климат на территории независимой Украины изначально был неудовлетворительным не только для отечественных, но и для иностранных организаций, что стало сдерживающим фактором для их продвижения и распространения на территории нашей страны. И утверждение некоторых высоких должностных лиц, что "их задача только разрегулировать бизнес, а дальше пусть себе конкурируют: кто сильнее, тот и выживет", — это не государственный подход. Ведь конкурировать отечественным производителям придется преимущественно не между собой, а с совершенными зарубежными компаниями. И одна только успешная дерегуляция в Украине без одновременного усовершенствования подавляющего большинства украинских компаний может привести к тому, что бизнес-климат станет благоприятным в первую очередь именно для продвинутых иностранных компаний, которые массово придут в Украину и вытеснят несовершенных украинских производителей с их собственного рынка.

Содействие совершенствованию отечественных производителей

Если о бизнес-климате мы горячо дискутируем и уже продолжительное время что-то делаем для его улучшения, то о деловом совершенстве производителей вообще даже не говорим. Словно этой проблемы в Украине не существует. Несмотря на то, что именно здесь кроются значительные перспективы для сохранности отечественных производителей и повышения конкурентоспособности национальной экономики.

Под деловым совершенством в мире понимают способность организации предвидеть и удовлетворять желания всех заинтересованных сторон. Уровень делового совершенства характеризует, насколько хорошо организация это делает. Этот уровень во всем мире определяется согласно модели совершенства (модели идеальной организации) по 1000-балльной шкале. Согласно этой шкале лучшие организации Европы достигают 750–800 баллов. Лучшие украинские предприятия имеют 550–600 баллов, и это высокий уровень. Но таких предприятий в Украине очень мало. А для возрождения украинской экономики важно понимать, на что способно подавляющее большинство ее производителей. И здесь картина оказывается невеселой. В развитых странах подавляющее большинство компаний отвечает уровню в 300–450 баллов, а в Украине — 150–250 баллов.

Как и создание благоприятного бизнес-климата, усовершенствование отечественных производителей для развития конкурентоспособной экономики Украины имеет огромное значение. Представьте, что проходят международные соревнования по прыжкам в высоту. Для украинских спортсменов созданы отличные внешние условия: форма — лучшая, питание — самое калорийное, транспорт — наиболее современный и т.п. Даже вознаграждение за успех назначили весьма весомое. Но прыгать они умеют только на 160 см, тогда как их зарубежные конкуренты преодолевают планку на высоте свыше 200 см. И чем смогут помочь благоприятные условия, если не научить отечественных прыгунов преодолевать хотя бы

200 см? Так же и в бизнесе.

Что же делать? Ответ на этот вопрос попытались дать в своей Резолюции участники 10-го Всеукраинского съезда качества (Киев, 26 мая 2017 г.). Они считают, что в стране нужно создать такую атмосферу, чтобы в обществе пользовались уважением и были престижными именно совершенные организации, а также те, которые беспрерывно и системно совершенствуются. Чтобы на законодательном уровне была введена формула "чем совершеннее организация, тем комфортнее ей в государстве". И чтобы произошло массовое переосмысление относительно ключевой роли и особенностей современного системного менеджмента, являющегося основой делового совершенства. Перспектива таких преобразований в наибольшей степени зависит от лидеров Украины, в частности ее общественных объединений. А значит, правительство и прогрессивная общественность должны сделать все возможное для содействия развитию в стране движения за деловое совершенство и конкурентоспособность предприятий и организаций.

Резолюцию съезда уже поддержал Кабинет министров Украины. Органам исполнительной власти (ОИВ) поручено использовать рекомендации, изложенные в Резолюции, в своей работе, а также обеспечить переподготовку руководителей и специалистов ОИВ по вопросам делового совершенства и системного менеджмента.

Кроме того, участники 26-го Международного форума "Дни качества в Киеве" (Киев, 9 ноября 2017 г.) обратились ко всем общественным объединениям (академиям наук, торгово-промышленным палатам, профессиональным объединениям, объединениям работодателей, общественным советам при ОИВ) с предложением приобщиться к процессам содействия развертыванию в Украине движения за деловое совершенство и конкурентоспособность. Это уже нашло практическое воплощение в предложенной Антикризисным советом общественных организаций Украины программе "Платформа экономического патриотизма: первоочередные меры".

И здесь важно отметить, что в нашей стране уже накоплен определенный опыт по организации усовершенствования отечественных компаний на основе современных европейских подходов и лучших практик. Итак, дело за властью и общественными организациями по овладению и распространению опыта в Украине.

Поддержка отечественных производителей. Важные акценты

Из-за недостаточного собственного совершенства украинские производители вынуждены настойчиво добиваться от власти хоть какой-то поддержки ради своего выживания. А власть, которой это, мягко говоря, уже долгое время по барабану, иногда демонстрирует свою лояльность к отечественным производителям. Как и в этот раз.

Что предлагает для содействия отечественным производителям новый законопроект? Прежде всего, в нем речь идет о поддержке украинских производителей в ходе государственных закупок. А конкретнее, предусмотрена возможность 11-процентного превышения цены на украинскую продукцию по сравнению с зарубежными конкурентами. Справедливо ли это и каких положительных и отрицательных результатов следует ожидать?

На мой взгляд, такая акция со стороны государства имеет право на существование. Содействовать отечественным производителям в продвижении своей продукции на собственном рынке за государственные средства — это, скорее, не право, а обязанность государства. Но такая акция носит половинчатый характер. И эффективной она может быть только на протяжении ограниченного времени. Ведь повышение цены на продукцию украинских производителей, если она по техническому уровню и качеству даже отвечает, но не превышает продукцию зарубежных конкурентов, искусственно требует дополнительных затрат украинских потребителей или дополнительного использования налогов украинских граждан. А значит, это может быть только временная мера, чтобы украинский производитель за время использования преференций успел измениться к лучшему, существенно повысить свое совершенство. И благодаря этому научился побеждать зарубежных конкурентов без дополнительных преференций.

Вспоминается публикация первых лет независимости Украины. Группа редакторов украинских газет впервые посетила Нидерланды, где встретилась с министром торговли этой страны. Кто-то спросил, как государство будет защищать отечественных производителей от зарубежных конкурентов по выращиванию тюльпанов, которые только начали заходить в Нидерланды. Ответ поразил украинских редакторов, ведь никто не собирался их защищать. Оказалось, что нидерландские бизнесмены должны бороться и побеждать благодаря своему совершенству или искать для себя другие ниши. Если же их будут защищать, они могут потерять свою способность естественно конкурировать.

Отдельно о системе госзакупок ProZorro. С самого начала к ней возник принципиальный вопрос, на который до сих пор еще нет полноценного ответа: как можно говорить о конкуренции цен без их привязки к техническим параметрам купленного товара? Неужели автомобиль "Запорожец" на тендере может победить автомобиль "Мерседес" только потому, что он дешевле? Как мы можем говорить о разнице в заявленной цене в 100 или 1000 грн, почти не сравнивая технический уровень, качество, надежность и другие характеристики продукции, предлагаемой для продажи?! Разве мы так поступаем в ежедневной реальной жизни?

Но главная проблема заключается в том, что в законопроекте не предусмотрены меры, направленные на усовершенствование отечественных производителей, на приведение их в соответствие с современными требованиями насыщенного рынка. Их деловая культура, совершенство и конкурентоспособность снова остались без внимания — эти изменения не предусмотрены. То есть поддержка заключается исключительно в предоставлении преференций без последующего усовершенствования. Эта ситуация, опять-таки, напоминает соревнования по прыжкам в высоту, когда спортсмену, умеющему прыгать только на 160 см, все время подставляют табурет высотой 40 см вместо того, чтобы научить его прыгать на 200 см.

Другая надежда власти и бизнеса, связанная с выводом украинских производителей на нетребовательные внешние рынки, также имеет право на существование. Но, опять же, это может сохранить несовершенные украинские компании только временно. Ориентируясь лишь на слабые внешние рынки, украинские компании без собственного целенаправленного системного усовершенствования могут со временем потерять свой внутренний рынок. Не надо забывать, что в условиях глобализации на все рынки, в частности, слабые сегодня, в свое время обязательно придут зарубежные компании с очень высоким уровнем делового совершенства.

Одной из основных фундаментальных причин неудовлетворительного состояния экономики Украины и ее производителей является то, что власть и предприниматели страны до сих пор остаются в плену устаревшей философии дефицитной экономики. Иначе как можно объяснить, что о низком уровне делового совершенства подавляющего большинства украинских предприятий и необходимости его повышения даже не упоминается в таких принципиальных документах, как Программа реформ "Украина 2020", Доктрина сбалансированного развития "Украина 2030", Национальная экспортная стратегия Украины, Стратегия развития МСП Украины и т.п. Не упомянули об этой проблеме и на конференции под названием "О новой индустриализации", которую в конце 2017 г. организовала ТППУ. О влиянии философии дефицитной экономики свидетельствует и тот факт, что конкурсная комиссия Минрегионстроя в декабре прошлого года отклонила инновационный пилотный проект "Создание благоприятных условий для разворачивания в регионе движения за совершенство и конкурентоспособность предприятий и экономики", представленный Киевской областной государственной администрацией. Об этом свидетельствует и статья "Все, что нужно знать о поддержке отечественного производителя" Богдана Данилишина, где рассматривается только финансовая составляющая проблемы и ни слова не сказано о деловом совершенстве производителей. Есть еще очень много других примеров.

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Власти и бизнесу нужно осознать, что для сохранения подавляющего большинства отечественных производителей и возрождения индустриальной Украины наряду с предоставлением соответствующих преференций необходимо незамедлительно создать в государстве механизмы мотивации и благоприятные условия для беспрерывного целенаправленного системного усовершенствования отечественных предприятий.

Ведь намного эффективнее давать производителям не рыбу (преференции), а удочки и научить их ловить рыбу (то есть создать благоприятные условия для их совершенствования). Это может стать едва ли не самым эффективным прагматичным решением, в результате которого и количество рабочих мест вырастет, и заработная плата повысится, и государственный бюджет увеличится, и сократится отъезд украинских специалистов за рубеж. А в итоге и отношение общества к самой власти улучшится.