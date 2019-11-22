(Не)устойчивое развитие. Чего не хватает Украине?

Также он рекомендовал национальным академиям наук учитывать Цели при определении направлений научных исследований. По своей сути этот президентский документ является для всей Украины указателем на пути превращения в современную развитую страну, ориентированную на людей и решение их проблем. И это, если неформально, предтеча изменения в Украине в целом деловой культуры и приближения ее к присущей современным развитым странам.

Деловая культура как фундамент устойчивого развития

Деловая культура современного мира отражена в 17 глобальных Целях устойчивого развития ООН, которые уже адаптированы к условиям Украины. На эти Цели должны быть ориентированы все украинские организации, предприятия и учреждения. Однако в подходе, закрепленном указом №722/2019, к внедрению Целей привлечены лишь органы исполнительной власти и в некоторой степени национальные академии наук. Это хорошо, но этого недостаточно. Ведь основными субъектами обеспечения устойчивого развития Украины являются ее организации. Именно от них в результате зависит обеспечение устойчивого развития всей страны, а они остались без внимания. Это первая проблема.

Одновременно ООН приняла 10 Принципов корпоративной социальной ответственности, которые определяют, какой должна быть организация, чтобы достичь Целей. Но эти Принципы вообще не нашли отражения в указе №722/2019, и это уже вторая проблема.

Цели и Принципы — это внешние общие установки, ориентиры, маяки, определяющие лишь направление, к чему стремиться и какими для этого нужно быть. Но чтобы организации учитывали их в своей повседневной работе, а не только эпизодически, Цели и Принципы следует локализовать и представить в виде конкретных мер, которые организациям целесообразно учитывать в процессе планирования своего развития. Кстати, такую локализацию могли бы осуществить национальные академии наук.

Кроме того, деловая культура базируется прежде всего на системах менеджмента (СМ) организаций. И чтобы Украина устойчиво развивалась, нужно локализованные Цели и Принципы имплементировать в эти СМ. Но именно здесь мы и сталкиваемся с одной из ключевых проблем Украины.

Системы менеджмента: современный мировой тренд

Все наши как успехи, так и неудачи — результат управленческих решений, принимаемых на всех уровнях власти. В современном мире эффективность таких решений обеспечивается современными СМ, которые включают две составляющие: систему управления и, так сказать, поведенческую систему как совокупность ценностей и направлений развития организации. В условиях насыщенного рынка конкурентоспособность обеспечивается уже не товарами, а системами менеджмента. При этом, если при дефиците нормы стандартов являются обязательными и определяют максимальные требования, то в условиях насыщенного рынка такие нормы добровольные, и это лишь минимальные требования. Сказанное справедливо как для стандартов на продукцию, так и для стандартов на СМ.

В мире уже много десятилетий обобщается опыт организаций-лидеров и формируются методы его распространения. Это делается преимущественно по трем основным направлениям: выделение лучших деловых практик (бенчмаркинг), принятие стандартов на целевые системы менеджмента, формирование моделей идеальных организаций. Среди специалистов уже продолжительное время ведутся дискуссии, что является более приоритетным: применять международные стандарты на целевые СМ, руководствоваться моделями совершенства или сконцентрироваться на освоении лучших практик. Но наибольшей эффективности достигают при совместном и комплексном применении всех трех подходов. Дополняя и усиливая друг друга, они могут обеспечить для организации наибольший эффект.

Известно, что в последние годы мир начал меняться особенно быстро. И, соответственно, меняются требования глобализованного насыщенного рынка. Если еще вчера для сохранения конкурентоспособности достаточно было качественно выполнять задокументированные процессы и достигать стабильного производства качественной продукции, согласно требованиям действующей документации, то сегодня этого уже мало. На форуме EFQM, состоявшемся в Милане в августе 2016 г., лидеры наиболее продвинутых компаний мира утверждали, что в условиях развития четвертой промышленной революции операционного совершенства, качественного выполнения процессов, стабильного производства качественной продукции уже недостаточно для устойчивого успеха на глобальном насыщенном рынке, уже недостаточно также только выполнять требования заинтересованных сторон и т.п.

А на вопрос, что же делать, можно было услышать ответ: стремиться не только удовлетворять требования потребителей, но и вызывать их восторг; не только привлекать персонал к усовершенствованию, но и быть для него источником счастья и гордости; не только заниматься корпоративной социальной ответственностью, но и активно выстраивать будущее, в котором организация могла бы устойчиво развиваться; не только строить гибкие СМ, но и признать неизбежность непредвиденных изменений и строить системы, устойчивые к ним.

По мнению мировых гуру, менеджмент будущего должен служить наивысшим целям и концентрироваться на решении социально значимых, благородных задач. Впитывать в себя идеи сообщества и гражданства. Обеспечивать не только эффективность, но и приспособляемость, инновационное развитие, вдохновение и социальную ответственность. Исключить страх и опираться на доверие, стимулируя обмен информацией, выражение мнений, принятие на себя риска. Превратить выработку стратегии в постоянно развивающийся процесс. Менеджмент будущего предполагает, что лидер — это архитектор социума, обеспечивающий возможности для сотрудничества, творчества, инноваций. А контроль должен в большей степени осуществляться путем наблюдения со стороны коллег и самодисциплины.

Системный менеджмент — ключевая функция, которую Украина утратила

Если во всем мире системному менеджменту уделяют все большее внимание, то в Украине в этой сфере все наоборот. Именно поэтому на сегодняшний день подавляющее большинство организаций бизнеса, как и публичного сектора, в частности органов власти, используют устаревшие малоэффективные системы управления, которые не обеспечивают совершенство и конкурентоспособность в условиях глобального насыщенного рынка и не приспособлены для имплементации в них Целей и Принципов. Даже в организациях, которые совершенствуются на основе международных и национальных стандартов на СМ, есть типичные недостатки, а именно: преимущественно создают отдельные изолированные целевые СМ на базе стандартов, не согласованных между собой, не интегрированных в общую СМ организации и не охватывающих все ее цели; почти не применяют современные методы и инструменты подготовки управленческих решений, практикуемые продвинутыми компаниями развитых стран; внедряют СМ во многих случаях формально, без изменения устаревшей деловой культуры на современную, присущую продвинутым организациям. Попробуем разобраться, почему так произошло.

Корни наших современных проблем кроются в нашем прошлом. При тотальном дефиците, в котором более 70 лет формировалась Украина, конкуренции не было априори. И организациям достаточно было иметь упрощенные системы управления, ориентированные лишь на количество продукции, — чему мы и научились. Когда же Украина оказалась в глобализованном насыщенном рынке, опыта и специалистов по системному менеджменту у нее практически не было. Все, что касалось систем управления, а значит, и менеджмента, ассоциировалось с Госстандартом (что для него не свойственно), который до этого времени занимался системами управления качеством. Поэтому функция по содействию развитию в стране системного менеджмента не была возложена на какой-либо другой орган власти.

В 2002 г. Госстандарт, не разобравшись в проблеме, разработал Концепцию государственной политики в сфере управления качеством продукции, которую утвердил Кабмин. Эта концепция привела к путанице и заложила в Украине основы для неадекватного понимания в отношении современных СМ. Объектом концепции ошибочно было определено не "качество продукции", а "управление качеством". Относительно качества продукции, то здесь вне пределов политики остались традиционные требования: нормирование ее качества, метрологическое обеспечение, техническое регулирование, рыночный надзор, защита прав потребителей и т.п. Вместе с тем под "управление качеством продукции" подвели другие целевые системы менеджмента (которые вообще не имели отношения к качеству продукции) только потому, что по ним также принимались международные стандарты.

Согласно упомянутой концепции украинская высшая школа начала осуществлять неадекватное обучение относительно качества, системного менеджмента и делового совершенства. Так, по специальности "Качество, стандартизация и сертификация" под качеством продукции также начали понимать и управление качеством. Кроме этого, сюда начали добавлять целевые системы менеджмента, присущие насыщенному рынку, на которые принимались международные стандарты, но которые не имели отношения к качеству продукции: "экологический менеджмент", "менеджмент производственной безопасности", "менеджмент энергоэффективности" и др. Одновременно по специальности "Менеджмент" вопросы по целевым СМ были практически исключены. Это привело к тому, что высшая школа выпускает менеджеров, недостаточно подготовленных для обеспечения успешности компаний в условиях жесткой конкуренции. А специалисты, обучающиеся по специальности "Качество, стандартизация и сертификация", не в состоянии эффективно совершенствовать СМ компании в целом из-за отсутствия базовой подготовки по основам менеджмента. И это стало одной из основных причин некомпетентности руководителей и специалистов, в частности в украинской экономике.

Из-за этого на сегодняшний день в Украине вопросы системного менеджмента еще не закреплены за одним органом власти. Соответственно, они не нашли отображения ни в одной государственной политике и стратегии развития Украины. В правительстве нет понимания по современному системному менеджменту и мировым процессам в этой сфере. Эти вопросы остаются для него белым пятном. Уникальные предложения и материалы, которые на протяжении двух десятилетий профессиональная общественность направляет в правительство, остаются практически без внимания. Их спускали сначала в Госстандарт, для которого они были непонятными, а после ликвидации Госстандарта — в отдел государственного рыночного надзора департамента развития предпринимательства и регуляторной политики Минэкономики. В отдел, который к этой ключевой для Украины проблеме также не имеет никакого отношения. В отдел, где в принципе не понимают, что с этими предложениями и материалами делать, поэтому их просто утилизируют. Хотя управление для управленцев является главной функцией, а вся власть — это и есть управленцы.

И приходится констатировать, что на сегодняшний день в Украине неадекватное понимание и отношение к системному менеджменту сохранилиоь и в правительстве, и в СМИ, и в бизнесе.

Раньше уже предпринимались попытки на уровне государства решить эти проблемы. Это постановление КМУ №614 "Об утверждении программы внедрения системы управления качеством в органах исполнительной власти" (2006); резолюция комитета промышленной политики ВРУ по вопросам качества, совершенства и системного менеджмента (2010); решение семинара-совещания представителей органов исполнительной власти (ОИВ) Украины по вопросам делового совершенства и качества (2013); четыре поручения КМУ об учете органами исполнительной власти резолюции 10-го Всеукраинского съезда качества (2017); рекомендации Института модернизации содержания образования МОН для высших учебных заведений Украины по вопросам усовершенствования подготовки специалистов по специальности "Менеджмент" (2017). Но из-за частой смены власти и неосведомленности о проблеме новых руководителей и специалистов прогрессивные начинания ни разу не были доведены до логического завершения и отменялись. Со временем белое пятно в отношении системного менеджмента превратилось в одну из ключевых проблем Украины, которая приводит к образованию черной дыры, поглощающей наши возможности и достижения.

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От кого прежде всего зависит распространение философии системного менеджмента в основных сферах деятельности Украины? Что касается государственной службы, то это, безусловно, Национальное агентство по вопросам государственной службы, отвечающее за усовершенствование отечественных ОИВ и их содействие усовершенствованию организаций в своих сферах управления. Что касается экономики, то это Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которое в государственные политики развития промышленности и МСП, повышения конкурентоспособности и прочее должно включить положения о содействии движению за деловое совершенство в отечественной экономике. А что касается образования, то это Министерство образования и науки, которое должно отразить в государственной политике развития образования положения о существенном улучшении подготовки по специальности "Менеджмент", что необходимо для обеспечения ОИВ и бизнеса специалистами, разбирающимися в особенностях построения и применения современных систем менеджмента. Именно от этих трех органов исполнительной власти в наибольшей степени зависит то, какое отношение к системному менеджменту формируется в Украине, в частности, у ОИВ и субъектов экономической деятельности. Но одному из существующих или новообразованному ОИВ нужно предоставить статус центрального органа власти, ответственного за состояние дел в сфере системного менеджмента в масштабах страны. При этом общая политика в этой сфере должна находиться в поле зрения первых лиц государства и формироваться при их непосредственном участии. Ведь системы менеджмента — это мозг государства.

Участники Форума "Дни качества в Украине 2019" (Киев, 6–8 ноября 2019 г.),проанализировав ситуацию, сложившуюся в этой сфере,рекомендовали следующее. Привлечь внимание президента Украины и его офиса к ключевым проблемам в сфере системного менеджмента и отсутствию центрального органа власти, который бы отвечал за состояние дел в этой сфере; к необходимости привлечь для обеспечения устойчивого развития Украины ее организации (предприятия, учреждения) путем содействия имплементации указанных Целей в их усовершенствованные системы менеджмента. Рекомендовать Кабинету министров образовать компетентную рабочую группу для проработки проблем в сфере системного менеджмента и подготовки предложений по решению этих проблем; определить центральный орган исполнительной власти, на который возложить ответственность за состояние дел в стране в сфере системного менеджмента; обратиться в Верховную Раду Украины с предложением провести слушания по разворачиванию движения за устойчивое развитие Украины, в частности на основе системных усовершенствований в сфере менеджмента. Минобразования — поддержать рекомендации, которые дало Государственное научное учреждение "Институт модернизации содержания образования" вузам Украины по вопросам усовершенствования подготовки студентов по специальности "Менеджмент" (письмо ГНУ "ИМСО" от 4.06.2018 №22.1/10-1749) и отобразить вопрос устойчивого развития и системного менеджмента в государственной политике развития образования. Нацгосслужбе и Минэкономики — отобразить вопрос системного менеджмента и совершенствования в государственных политиках развития государственной службы и экономики. Национальной академии наук Украины и отраслевым национальным академиям наук — проанализировать положение дел с системным менеджментом в соответствующих сферах деятельности и подать правительству предложения по улучшению ситуации; осуществить локализацию Целей устойчивого развития Украины до уровня конкретных мер, которые организациям (предприятиям, учреждениям) целесообразно предусматривать в процессе планирования своего развития.

Чтобы выполнить указ президента "О Целях устойчивого развития Украины на период до 2030 года" и получить реальную существенную пользу для страны и ее граждан, следует устранить две локальные проблемы: предусмотреть внедрение одновременно с Целями также Принципов и довести Цели и Принципы до всех украинских организаций. И при этом всесторонне и глубоко разобраться с проблемой по системному менеджменту и разработать соответствующую содержательную государственную или национальную программу, направленную на улучшение ситуации. И тут уместно в который раз вспомнить слова Эдвардса Деминга: "Совершенствоваться не обязательно. Выживание — дело добровольное".