Наше бытие — это отражение наших решений

Отсюда следует вывод о ключевой роли систем управления в развитии как конкретных организаций, так и Украины в целом. Чем системы управления совершеннее, тем эффективнее управленческие решения, тем адекватнее, быстрее и согласованнее они принимаются и выполняются. И тем больше шансов на успех. Это относится и к предприятиям бизнеса, и к организациям публичного сектора, в первую очередь к учреждениям государственной власти.

Но в условиях всемирной глобализации, при тотальном перенасыщении уже недостаточно иметь только хорошие системы управления. Ужесточение экономической и политической конкуренции побуждает каждую организацию сориентировать, скоординировать и мотивировать своих сотрудников на нетривиальные достижения, превратить их в заинтересованный слаженный и целенаправленный коллектив профессионалов-единомышленников. А для этого нужна соответствующая поведенческая система, определяющая, для чего существует данное сообщество людей, каковы его миссия и ценности, каким оно видит себя в будущем, к чему должно стремиться и т.п. Дополняя традиционную систему управления, поведенческая система превращает ее в современную систему менеджмента (СМ), как это в настоящее время понимают в развитом мире.

Здесь уместно упомянуть актуальные для Украины проблемы, порожденные устоявшимся влиянием олигархов, прежде всего присутствие при власти недобросовестных чиновников и укоренившуюся широкомасштабную коррупцию, с которыми, безусловно, нужно бороться любыми средствами. Но, даже устранив все эти проблемы (что чрезвычайно важно, как и сложно), вряд ли можно будет построить успешную конкурентоспособную Украину, не обеспечив одновременно кардинальное усовершенствование СМ большинства ее организаций.

Что касается конкретно бизнеса, то в глобальном насыщенном мире давно уже устоялось понимание, что конкурентоспособность компаний обеспечивается не столько продукцией или услугами (их научились очень быстро воспроизводить конкуренты), сколько современными системами менеджмента. И компании, стремящиеся поддерживать конкурентоспособность, свои СМ постоянно совершенствуют. Но это относится также и к органам государственной власти, которые в наибольшей степени влияют на развитие бизнеса, конкурентоспособность и безопасность страны, уровень жизни ее граждан.

Не лишним будет вспомнить, что даже в бывшем Советском Союзе, при его дефицитной экономике, имели место попытки усовершенствовать системы управления. Были созданы и получили государственную поддержку такие системы, как БИП (бездефектное изготовление продукции), СБТ (система бездефектного труда), КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых изделий), КС УКП (комплексная система управления качеством продукции на базе стандартов) и др. Внимание вопросам совершенствования уделялось как отдельными передовыми предприятиями, так и непосредственно государством. Другое дело, что по ряду объективных причин это не принесло желаемого эффекта, но проблему все же пытались как-то решать.

В то же время в странах, которые изначально развивались в условиях глобализации насыщенной экономики, совершенствованию СМ и на уровне предприятий (организаций, учреждений), и на государственном уровне постоянно уделяли и продолжают уделять весьма существенное внимание. Чего стоит только опыт Японии, получивший развитие в подавляющем большинстве стран мира. Это широкое использование различных статистических и других методов, управление, ориентированное на качество, тотальное управление на основе качества, бережливое производство и др.

При этом в зарубежных странах системы менеджмента совершенствует не только бизнес. Ярким примером здесь может служить опыт эмирата Дубай (ОАЭ), где Программа совершенства правительства разработана еще в 1997 г. по инициативе вице-президента ОАЭ, премьер-министра, правителя Дубая Его Высочества шейха Мухаммеда Бен Рашид Аль Мактума. Цель этой программы — выступать в качестве инструмента для развития и усовершенствования государственного сектора в Дубае путем реализации концепции общего управления качеством. Видение — для достижения совершенства мирового класса в работе государственных органов, учреждений и ведомств Дубая. Достигнутые здесь результаты широко известны и не нуждаются в комментариях.

В последние десятилетия в ориентации и стимулировании общества к совершенствованию систем менеджмента, в том числе к формированию современной деловой культуры, активизировались международные организации. Международная организация по стандартизации (ИСО) организует разработку и принимает международные стандарты на целевые системы менеджмента, используемые практически всеми странами мира. На разных континентах на основе обобщенного опыта успешных организаций создаются фундаментальные концепции совершенства и модели идеальных организаций (в Европе концепции и модель совершенства формирует EFQM, законодатель моды по совершенным организациям). ООН, в свою очередь, для гармоничного развития общества и удовлетворения разносторонних потребностей не только настоящего, но и будущих поколений людей разработала и установила 10 принципов корпоративной социальной ответственности и 17 глобальных целей устойчивого развития, непосредственно влияющих на формирование деловой культуры в общемировом масштабе.

В то же время в Украине в части деловой культуры и современных систем менеджмента ситуация крайне критическая. Есть, правда, отдельные примеры, когда продвинутые компании (преимущественно филиалы зарубежных) применяют у себя современные методы и пытаются освоить продвинутые методологии менеджмента, такие как "Кайдзен", "Шесть сигм", ТРИЗ, "Бережливое производство" и др. Но это скорее исключение, которое не оказывает заметного влияния на ситуацию в целом. В свою очередь, внедрение стандартов на целевые системы менеджмента осуществляется, как правило, недостаточно осмысленно, формально и также не приносит должного эффекта. Накопленный в Украине опыт совершенствования на основе концепций и модели EFQM не нашел широкого распространения из-за отсутствия должной государственной поддержки. А адаптированные Минэкономразвития к условиям Украины 17 целей устойчивого развития ООН не доведены до уровня предприятий и организаций путем имплементации в их системы менеджмента.

Одна из ключевых причин такой ситуации — неполноценная подготовка в Украине специалистов по менеджменту. А из-за отсутствия специалистов, адекватно разбирающихся в современном системном менеджменте, в нашей стране еще не сложилось соответствующее понимание ни во власти, ни в бизнесе. Отсюда и существующее отношение к деловой культуре и системному менеджменту.

В результате, уделяя внимание таким проблемам, как влияние олигархов, коррупция, госрегулирование, налоги, кредитование и т.п., в стране практически не занимаются вопросами делового совершенства организаций и предприятий на основе системного менеджмента, реформирования деловой культуры в целом. Несмотря на то, что упомянутые проблемы в большой мере зародились и процветают благодаря именно сохранившейся в Украине деловой культуре.

И хотя все мы понимаем, что нельзя строить сложные сооружения на болоте, предварительно его не осушив, уже 27 лет все же строим Украину на платформе устаревшей и прогнившей деловой культуры, сформированной еще при "социализме" и тотальном дефиците. И, как следствие, "маємо те, що маємо".

В то же время упомянутые цели, принципы и концепции вместе с моделью — это по сути камертоны, ориентируясь на которые, можно выстроить Украину, о которой мы мечтаем. И прежде всего они должны лечь в фундамент всех наших реформ. 17 целей и 10 принципов нужно имплементировать в усовершенствованные системы менеджмента всех ячеек украинского общества: организаций публичного сектора, прежде всего государственных учреждений и бизнес-компаний, в частности МСП. И особую роль в организации этой деятельности в масштабах страны должна играть власть. Это должно стать одной из ее приоритетных задач, найти отображение в государственных политиках.

Нужно осознать, что время утекает очень быстро, а вместе с ним может раствориться и всенародная поддержка нового лидера, без которой обеспечить изменение деловой культуры Украины и существенно приблизить ее к деловой культуре развитых стран в короткие сроки практически невозможно.