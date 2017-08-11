План Маршалла для Украины: новая возможность или очередное разочарование

В последнее время все чаще звучат заявления о необходимости новой программы восстановления экономики Украины наподобие Плана Маршалла — инвестиционной программы, реализованной американской администрацией в послевоенной Европе.

О потребности в такой программе уже высказывались и известный американский финансист Джордж Сорос, и несколько немецких, французских политиков и общественных деятелей. Сейчас этот процесс возглавили бывшие литовские премьер-министры Андрюс Кубилюс и Гедиминас Киркилас. Вместе с группой украинских депутатов они уже посетили не одну европейскую столицу и Вашингтон с целью обсудить идеи для этого плана и поискать средства на его воплощение.

В Украине, кроме упомянутой группы народных депутатов, инициативу разработки такого плана поддержали президент и премьер-министр. Более того, о Плане Маршалла шла речь на саммите Украина—ЕС, состоявшемся в середине июля этого года. Ожидается, что обсуждение продолжится на саммите Восточного партнерства в ноябре в Брюсселе

Есть ли какая-то конкретная идея или проект плана?

Обсуждение идеи плана свидетельствует, что у каждого сложилось собственное представление о его целях, источниках финансирования, исполнителях и бенефициарах. Кто-то считает, что он должен ускорить реформы. Но для этого не нужен отдельный план или дополнительные деньги. Финансирование на реформы уже выделено, но в полном объеме средства не расходуются как из-за нехватки проектов, так и из-за институциональной несостоятельности государственного аппарата. Следовательно, так называемый План Маршалла для Украины (далее — План) хоть и должен быть неотъемлемой составляющей масштабной программы реформирования страны, но не может иметь ничего общего с очередным проектом финансовой (кредитной) помощи, ведь это прежде всего план инвестиций в капитал.

Некоторые сторонники идеи Плана представляют его как перечень крупных инфраструктурных проектов наподобие автобана с Востока страны до границы с Евросоюзом, или новых аэропортов, или еще чего-либо грандиозного, что продемонстрировало бы сближение с ЕС. Встречаются и мнения о Плане как об организации поступления иностранных инвестиций в объеме 4–5 млрд евро в год, что должно ускорить рост реального ВВП с прогнозируемых на этот год 1,6–1,8% до 4–5%. Неизвестно, откуда такие расчеты, но этот объем точно не повлияет на темпы экономического роста, поскольку является обычным уровнем иностранных инвестиций. К тому же речь снова идет о кредитах международных финансовых организаций (МФО), которые увеличивают и без того сверхбольшой госдолг и которые нужно возвращать преимущественно за счет бюджета.

В целом создается впечатление, что четкого представления о Плане нет ни у кого из тех, кто о нем говорит. Есть только его идея, реализация которой может стать либо успехом, либо разочарованием для страны и ее партнеров.

Мы предлагаем разработать принципиально новый План, целью которого будет геостратегическая победа Украины и ее западных партнеров в регионе и установление равновесия, которое со временем трансформируется в мир на основе принципа "выиграл-выиграл". Ведь только военная победа, априори предполагающая противопоставление победителя и побежденного, никогда не сможет удовлетворить все стороны конфликта, то есть не сможет гарантировать устойчивый мир. Война идет уже четвертый год, истощает и постепенно уничтожает всех участников, и конца-края ей не видно. Тогда как у экономической победы есть высокий потенциал урегулирования проблемы. Наша победа будет неоспоримой, когда Украина станет динамичным, модернизированным государством с высоким развитием технологий в промышленности и сельском хозяйстве, высоким уровнем благосостояния, высокими темпами экономического роста и развития человеческого капитала. По всем этим показателям Украина должна превзойти уровень стран СНГ, включая РФ, и стать для граждан постсоветских государств образцом успеха как результата правильного геополитического выбора. Только с такой целью План Маршалла действительно нужен как совместный проект народа Украины и западной цивилизации.

Для успеха нового Плана необходим аудит уже сделанного и переориентация страны на получение быстрых результатов в экономическом росте, создании новых рабочих мест, реальном повышении благосостояния населения и росте конкурентоспособности страны в целом.

Сколько нужно инвестировать в Украину для успешной реализации Плана?

Согласно модельным расчетам, выполненным в конце 2014-го — начале 2015 г. Институтом социально-экономических исследований (ИСЭИ) в "Политике экономического прагматизма" (ПЭП), для того чтобы ВВП страны увеличился вдвое за десять лет, он должен ежегодно расти на уровне 7–10%. Для этого нужно за десять лет вложить в экономику капитальные инвестиции в сумме, эквивалентной 600 млрд долл., то есть в среднем около 60 млрд в год. На выводы этого исследования всерьез обратили внимание только сейчас не в последнюю очередь потому, что ход реформ в стране не приносит нужных результатов, и мало что было сделано для действительно стремительного экономического роста. В течение этих лет, даже при поддержке МФО и доноров, ВВП начал расти только в последний период на уровне 1–2%.

Где взять такой объем инвестиций? Даже в кризисный период 2015–2016 гг. украинская экономика генерировала 11–12 млрд долл. инвестиций в основной капитал. Итак, для стремительного развития нам остается отыскать еще 50 млрд долл. в год.

Иностранные капитальные инвестиции на сегодняшний день составляют около 3% общего объема всех инвестиций и существенно не влияют на развитие экономики. Особенно учитывая, что это по сути украинские инвестиции за счет средств, ранее выведенных в офшоры. А прямые иностранные инвестиции (ПИИ) также незначительны. По официальным данным Минэкономразвития, объем привлеченных с начала инвестирования ПИИ (акционерного капитала) по состоянию на 31 декабря 2016 г. составил 37,7 млрд долл. (см. рис. на сайте ZN.UA).

Это доказывает, что действующая программа реформ не принесла результатов в виде привлечения иностранных инвестиций. Хотя ПИИ в 2016-м и увеличились по сравнению с предыдущими двумя годами до 4,4 млрд долл., их львиную долю (64%) составляли взносы в капитал иностранных финансовых и страховых компаний, благодаря чему в прошлом году крупнейшим иностранным инвестором стала РФ (1,7 млрд долл.), опередив традиционного лидера — Кипр. Поэтому сегодня ключевым национальным приоритетом должно стать наращивание объемов инвестиций (иностранных и внутренних) в капитал.

По данным Всемирного банка, валовое накопление основного капитала в Республике Корея с начала реформ в 1960 г. и до сих пор составляло в среднем 130,35 млрд долл. в год. При этом после 2000 г. оно никогда не было ниже 168,23 млрд долл., а в 2016-м достигло 412, млрд. Можно привести и другие исторические примеры, когда при целенаправленной политике даже в послевоенный период страны находили возможности для привлечения инвестиций в структурную модернизацию экономики и высокие темпы экономического роста. Итак, для Украины рассчитанный объем инвестиций вполне реален. Точно его подсчитать для выхода на темпы роста в 7–10% невозможно, поскольку это должна быть динамичная модель, учитывающая влияние новых факторов, которые могут возникнуть в процессе инвестирования и действие которых будет зависеть не только от экономических факторов, но и от политической воли, прозрачности и эффективности управленческих решений.

Рост инвестиций будет иметь определенный мультипликационный эффект. Если, например, в рамках Плана будут инвестированы средства в строительство нового завода по производству сельхозтехники или в закупку оборудования для действующего, это будет способствовать получению предприятием прибыли, которая может быть вложена в новые инвестиции. С новым оборудованием и современной конкурентоспособной продукцией предприятие может обратиться в банк за кредитом для развития производства и снова инвестировать. Работники предприятия смогут часть заработанных средств экономить, что также станет источником инвестиций. И эта мультипликация будет происходить в бесконечной геометрической прогрессии при условии, что государство разработает и будет придерживаться правильной политики стимулирования и защиты инвестиций и сбережений, а также осуществлять адекватное регулирование, не допуская перегрева экономики и возникновения финансовых кризисов.

Для успешности Плана важен не только объем инвестированных средств, но и то, куда именно они будут вложены. Как показывает исследование ПЭП, самый высокий приоритет для привлечения инвестиций должны получить те виды деятельности, которые формируют высокотехнологичную и экспортоориентированную модель развития экономики. Свои подходы к этому вопросу предложили, в частности, Федерация работодателей и другие отечественные исследователи. Есть результаты проекта ОЭСР "Стратегия секторной конкурентоспособности Украины" и другие исследования. То есть можно или выбрать один из уже предложенных подходов, или попробовать их объединить. Главное — отказаться от модели, когда деньги привлекаются куда угодно, как сейчас, и направить инвестиции на формирование определенной экономической модели с технологическими укладами, которые позволят Украине в будущем войти в число высокоразвитых стран в составе ЕС или в рамках действующей ассоциации. Эту модель правительство должно демонстрировать потенциальным инвесторам и донорам, объясняя, как она будет работать и какие выгоды именно для них она гарантирует.

Каким образом управлять инвестициями в рамках Плана?

На первом этапе должен быть создан Фонд с участием стран-доноров, МФО и украинского правительства (в том числе за счет средств от приватизации госпредприятий и других государственных активов, включая землю) под совместным и прозрачным управлением. Взносом в Фонд могут быть средства, гарантии, другие финансовые и нефинансовые средства, которые могут использоваться в процессе инвестирования.

Под эгидой этого Фонда должна быть создана сеть институтов развития или одна универсальная организация (типа KfW в послевоенной Германии для реализации Плана Маршалла), которая будет выполнять функции банка развития, экспортно-кредитного агентства, инвестиционной компании и другие в зависимости от решения учредителей Фонда. В исследовании ПЭП была предложена модель такого института под названием "Корпорация развития", которая объединила бы все учреждения в одну систему. Впрочем, возможны и другие варианты, достойные обсуждения.

Еще одной необходимой функцией этого учреждения должно быть содействие и консультирование разработки инвестиционных проектов, в которые будут вкладываться средства Фонда. Эти средства должны направляться прежде всего на инновационные проекты в реальном секторе экономики, отвечающие определенным приоритетам. Также это могут быть крупные инфраструктурные проекты, если они направлены на модернизацию и экономический рост и предполагают возврат вложенных средств. К софинансированию проектов могут быть привлечены частные инвесторы с правом вхождения во владение и собственность проинвестированных объектов, включая государственные предприятия.

Что должно побуждать Запад?

Для Европы целесообразно превращение Украины из объекта, постоянно нуждающегося в помощи и защите, в партнера, способного помочь урегулировать ситуацию в регионе. Только реализация специального Плана восстановления экономики Украины позволит это сделать. В противном случае проигрывают все:

— Украина может превратиться в бедную аграрную страну со слабым внутренним рынком, нестабильной социально-политической ситуацией, высокой безработицей и преступностью, сильным расслоением населения по уровню доходов и сокращением его численности;

— ЕС может получить постоянный источник нестабильности и "серые зоны" из-за тлеющего конфликта, неуверенность в защите инвестиций в Украину и сложности в торговле и инвестировании в Россию из-за санкций. Итак, европейский бизнес проиграет, если потеряет рынки в этой части мира;

— проиграет и Россия. Существующий режим рано или поздно может пошатнуться под давлением санкций и быть свергнутым. Это может увлечь в пропасть не только Россию, но и Украину, часть Европы и Азии. Прогнозировать последствия невозможно;

— проиграют и США, если Украина потеряет свою ценность как энергетический мост и транзитный коридор между Европой и Азией и превратится в бедного союзника, требующего разнообразной помощи без перспективы самостоятельного урегулирования своих проблем;

— проиграют инвесторы, которые в случае сохранения текущего экономического сценария могут потерять свои средства, вложенные в украинские ценные бумаги или кредиты из-за того, что страна их просто не сможет вернуть и потребует их реструктуризации или списания.

Следовательно, именно План, подобный Плану Маршалла (хотя и это название должно быть изменено на новое собственное, без исторических, неправильных в данном случае, ассоциаций), в условиях, приведенных выше, является рациональным шагом для Запада.

Сегодня Украина — это потенциально "прибыльный актив", доведенный до убыточности из-за плохого управления. Кто-то пытается этот актив присвоить путем разбоя, кто-то — подороже продать, а кто-то — подешевле купить. Но этот актив может стать прибыльным для всех сторон и таким образом приблизить долгожданную победу благодаря новой экономике, новому статусу надежного партнера и форпоста западных ценностей на постсоветском пространстве. Это обеспечит стабильность и безопасность в регионе с помощью стратегии "выиграл-выиграл".