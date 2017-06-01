Украине нужен План Маршалла, как Европе в 1947-м - экс-премьер Литвы

ЕС не может сейчас предложить Украине перспективу членства, поэтому стоит разработать серьезную стратегию экономической поддержки, которая остановит амбиции Путина.

Западу нужно разработать для Украины аналог Плана Маршалла. PromesaStudio / Depositphotos

В 1947 году, вернувшись в Вашингтон после переговоров со Сталиным и Молотовым в Москве, послевоенный ГоссекретарьДжордж Маршалл отметил потребность в поддержке экономического восстановления Западной Европы, уничтоженной войной.

Это считалось фактором стабилизации и единственным стособом умерить амбиции СССР расширить свое политическое доминирование на всей Европе. 5 июня 1947 года Маршалл выступил со своей знаменитой речью в Гарвардском университете, в которой выразил желание США помочь Европе.

Об этом на страницах литовской газеты Delfi пишет бывший премьер-министр Литвы Андриус Кубилиус. Он напоминает, что после выступления Маршалла началась интеллектуальная и политическая работа, закончившаяся запуском известного Плана Маршалла в 1948 году, который стал самой успешной американской внешнеполитической инициативой. Скоро этому успеху исполнится 70 лет. Кубилиус отметил, что План Маршалла помешал СССР накрыть железным занавесом Западную Европу, позволил развиться европейским странам и образовать НАТО и Металлургический и угольный союз, который стал предшественником Евросоюза. Москва пыталась подорвать процесс и посеять хаос с помощью коммунистов во Франции и Италии, с помощью блокады Западного Берлина. Но США и Запад смогли выстоять. Благодаря разумному воплощению на протяжении нескольких лет План Маршалла позволил ускорить экономическое восстановление и политическую стабильность в Западной Европе.

По мнению литовского политика, План Маршалла дает хороший урок и позволяет разработать способы решения вызовов, перед которыми Европа встала сегодня. Конечно, Западной Европе больше не нужна финансовая программа для восстановления. Но Кремль снова ищет политическое доминирование и посягает на целые европейские регионы, которые когда-то были оккупированы СССР, а теперь стали независимыми от Кремля.

Кубилиус считает, что все страны Восточного партнерства, которые лежат между Россией и ЕС, а также Западные Балканы можно считать в целом регионами под вопросом. Особого внимания заслуживает Украина, которая после революции на Майдане приняла амбициозный план пройти путь европейских реформ. Кремль ответил на это жестокой оккупацией Крыма и развязыванием войны на Востоке Украины. Главный страх Москвы заключается в возможности украинского успеха, который повлияет на российское общество и поставит под угрозу существование нынешнего режима в Кремле.

Долгосрочная цель Владимира Путина проста. Он хочет ослабить Украину экономически и не позволить украинским властям сосредоточиться на выполнении жизненно важных реформ с помощью тлеющего конфликта в Донбассе. Так же и Сталин когда-то пытался помешать Западной Европе восстановиться и достичь успеха. Российское руководство использует украинских популистов, как СССР когда-то использовал европейских коммунистов, чтобы остановить реформы. Кремль также пытается играть на разочарованиях украинцев. Он уже успешно использовал этот метод в Молдове, где люди не смогли увидеть ощутимые экономические улучшения и перспективы присоединиться к ЕС.

В таких условиях логичным вопросом будет есть ли у Запада сегодня долгосрочная стратегия для срыва сценария Путина в Украине. К сожалению, такой стратегии нет.

"Мы видим западные санкции против России, видим усилия, нацеленные на то, чтобы заставить Путина выполнить Минские соглашения. Но отсутствует западная стратегия в отношении Украины, которая бы была подобна подхожу Джоджа Маршалла к Западной Европе", - пишет литовский политик.

По его мнению, Украина должна иметь значение для Запада не только ради остановки империалистичных амбиций Путина или из-за того, что она отказалась от ядерного арсенала под западные гарантии безопасности, которые оказались пустыми. Она должна быть важной для Запада, потому что через нее Америка и Европа могут помочь России измениться и стать европейской станой со временем. Украинский успех станет инструментом Запада для предотвращения крупного тектонического конфликта на Европейском континенте, который может вспыхнуть между недемократической Москвой и либеральным Западом.

Литовский политик отмечает, что обещание предоставить Украине членство в ЕС могло бы стать стимулом для украинских изменений, которые бы в конечном итоге поломали планы Путина. Однако, Брюссель сегодня не может дать Киеву такое обещание в силу ряда причин, среди которых кризис из-за наплыва беженцев, Brexit и большие размеры Украины. Поэтому единственной моделью для Запада остается стратегия вроде Плана Маршалла для Украины. Это не новая идея. После революции на Майдане об этой говорил миллиардер Джордж Сорос и французский философ Бернар-Анри Леви. Литва даже объявила, что готова сделать этот подход своей официальной политикой. Эксперт Андреас Аслунд подсчитал, что с помощью Плана Маршалла, при условии инвестирования в украинскую экономику 5 миллиардов долларов ежегодно, украинский годовой рост ВВП может возрасти с 2% до 6-8%. Такие же подсчеты недавно представила бывший министр финансов Украины Наталья Яресько.

Это позволило бы украинцам наконец почувствовать, что реформы приносят реальный рост экономики, новые рабочие места и высокие зарплаты. Также, как и План Маршалла для Западной Европы, украинская программа должна быть четко обусловлена проведением реформ в Украине. И передача денег должна требовать четко выполненных заданий. Необходимо создать специальное агентство, которое бы занималась программой помощи Украине.

По мнению Кубилиуса, для создания украинского Плана Маршалла нужно выполнить два условия. Первое - нужно четко понять причины и признаки стратегии по сдерживанию России. Говоря словами Джорджа Кеннана, "нужно выступить против России в каждой точке, включительно с Украиной". Во-вторых, нужно лидерство на Западе, которое можно было бы сравнить с лидерством Генри Трумэна и Ждорджа Маршалла в 1947 году.

Ранее сообщалось, что Белый дом предлагает исключить из бюджета США расходы на оказание безвозмездной военной помощи ряду стран, среди которых и Украина. Помощь предлагают заменить на предоставление кредитов на закупку американского военного оборудования.

В декабре 2016 года Конгресс США одобрил бюджет Пентагона на 2017 год, предусматривающий выделение 350 миллионов долларов военной помощи Украине, что на 50 миллионов больше, чем в 2016 году.

Документ предусматривает предоставление Украине летального оружия, а также расширение военной помощи за счет поставок средств технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины и помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования Вооруженных сил Украины.

Подробнее об американской военной помощи Украине читайте в статье Юрия Бутусова "Военная техника США для Украины: политический символизм и целеполагание" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".