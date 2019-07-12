Партий много, земля одна

Но в действительности монопольно властвует почти на всей территории Украины условная элита, потребляя чужие высоколиквидные природные богатства. И единственное, что мешает вседозволенности, — незавершенность так называемой земельной реформы в агросфере, вследствие чего костью поперек горла латифундистам стали, с одной стороны, почти 7 млн владельцев земельных паев, а с другой — земельный мораторий, действующий в течение 18 лет, хотя на самом деле при молчаливом согласии и бездеятельности органов власти теневой оборот земли не останавливается. Поэтому одной из наиболее острых и дискуссионных проблем, волнующей общество более двух десятилетий, является открытие легального рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Большинство кандидатов на должность главы государства и их политические партии хитро обходили существующую земельную проблему. Другие хоть и не откровенно, но акцентировали внимание на целесообразности внедрения якобы регулируемого рынка. Вдохновившись победой Владимира Зеленского, декларировавшего "формирование прозрачного рынка земли", уже состоялся Всеукраинский земельный форум, в рамках которого ряд народных депутатов представили свои наработанные предложения. Интересы организаторов и спикеров мероприятия показательны. В частности, ничего не говорилось о первоочередной необходимости введения проводимой в Украине до сих пор земельной реформы в действующее конституционное поле и неотложном урегулировании существующих проблем, включительно с судебной реформой и осуществлением мер по упорядочиванию распаеванных земель сельскохозяйственного назначения. При этом нас убеждали в наличии каких-то абстрактных концепций и даже готовой дорожной карты будущей земельной реформы.

При этом обществу навязывается мнение, что существующие страхи владельцев земли уже развеяны, поскольку "концепция внедрения рынка земли", предусматривающая необходимость воплощения четырех законодательных блоков и обсужденная с представителями МВФ, Всемирного банка, была представлена гражданам-владельцам паев и аграриям, найдя среди них общую поддержку.

Что интересно, такие "эксперты", вмонтировавшись в списки разных политических проектов, трактуют необходимость скорейшего внедрения прозрачного и комплексного рынка земли как вроде бы согласованную с основными, по их мнению, участниками реформирования земельных отношений позицию. Но среди этих "участников" до сих пор отсутствуют настоящие собственники земли и ее природных ресурсов — все граждане Украины.

Но именно этого требует ст. 13 Конституции Украины, которая декларирует: "Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, которые находятся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа… Каждый гражданин имеет право пользоваться природными объектами права собственности народа согласно закону".

Эта, на первый взгляд, вроде бы незначительная ошибка, а фактически несоответствие нормам Конституции Украины указывает на то, что такие команды из зазеркалья преследуют цель прибрать плодородную землю к своим рукам, поскольку сознательно отодвигают подавляющее большинство граждан Украины, которые де-юре и являются основными участниками реформирования земельных отношений в государстве.

Основой успешного завершения земельной реформы является полноценная реализация конституционных норм об абсолютной собственности украинского народа на землю и ее природные ресурсы. И прежде всего каждый должен осознать, что говорить во всех аспектах и отношениях надо о земле и ее природных ресурсах как о природных объектах права собственности украинцев, основном национальном богатстве, общенациональном капитале всех граждан, который не может быть предметом купли-продажи, залога и не подлежит отчуждению любым способом. Но нужно говорить о земельном участке как объекте гражданских прав, который находится в собственности (государственной, коммунальной, частной), является капиталом его владельца и, наоборот, может быть предметом купли-продажи и подлежит отчуждению.

Важно осознать, что стоимостная доля природного объекта не может быть меньше стоимостной доли земельного участка. Эта действительность (контрольный пакет стоимостной составляющей природного объекта как чужой собственности) будет побуждать природопользователей к правопорядку, поскольку ст. 13 Основного Закона гласит: "Собственность обязывает. Собственность не должна использоваться в ущерб человеку и обществу".

Именно на такой основе конституционно гарантируются гражданам, юридическим лицам и государству обретение и реализация прав собственности на должным образом сформированные земельные участки, которые выступают соответствующими объектами не только гражданских прав, но также и обязанностей, и требований природопользования, и гарантий социальной направленности экономики. Субъекты права собственности на земельные участки равны между собой и перед законом, они не могут конкурировать с правом собственности украинского народа на природные объекты.

Это позволяет законно и ответственно, на конкурентной основе пользоваться в пределах земельного участка как олицетворенной хозяйственной единицы определенными природными объектами, с целью постоянного осуществления полеводства, садоводства, жилого, промышленного и общественного строительства, лесоводства, транспорта, связи, энергетики, горнодобывающей промышленности, обороны, водно-хозяйственной, природно-заповедной, природоохранной, оздоровительной, рекреационной, историко-культурной и другой деятельности.

Для этого, как и во всех цивилизованных странах, центральное место должны занимать пространственное прогнозирование и моделирование развития всех территорий и всех категорий земель одновременно по всей территории государства. Такой целостный государственный землеустроительный и архитектурно-строительный процесс может осуществляться при непосредственном участии местных громад и институтов гражданского общества. С начала проведения земельной реформы должны проводиться во времени и пространстве тотальная диджитализация всех ее шагов и последствий.

Эта обязательная общенациональная мера позволит прежде всего идентифицировать и сертифицировать все природные объекты, представляющие некоммерческую природно-заповедную, природоохранную, оздоровительную, рекреационную, историко-культурную и другую ценность, исправляя ошибки проводимой колхозно-совхозной "реформы" и одновременно упорядочивая распаеванные земли сельскохозяйственного назначения.

Поскольку некоммерческие категории природных объектов являются своеобразными и неповторимыми во всех без исключения природно-климатических зонах Украины, их использование должно максимально согласовываться с соответствующим статусом (национального, регионального, местного значения), для чего беспрепятственно обретается право собственности на соответствующие нерукотворные природные объекты, имеющие духовную, природно-заповедную или историческую ценность.

Сверхважно безотлагательно начать оздоровление сельских территорий путем формирования в сельской местности условий комфортной жизнедеятельности молодых семей, которые одновременно были бы эффективными и зажиточными хозяевами.

Этому процессу должно предшествовать создание нового вневедомственного национального земельного учреждения Украины, аналогичного Национальному банку. Оно будет исполнять роль держателя капитализированного национального богатства и гаранта прав собственности на сформированные земельные участки. В его основе будет действовать достоверная и прозрачная многофункциональная цифровая геоинформационная система, включающая полноценные кадастровые и регистрационные системы.

Такое учреждение как институт, в отличие от других, будет иметь свой бюджет и составной рентный банк и будет выполнять многоцелевые функции и задачи, не присущие НБУ или другим учреждениям. В частности, будет сопровождать финансовую поддержку осуществления земельной реформы, а также способствовать увеличению поступлений в бюджеты всех уровней, обеспечивать продовольственную безопасность, отвечать за сохранение целостности территории и т.п.

Реализация этих и многих других мер земельной реформы в Украине позволит через два года с начала их полноценного внедрения привлечь в экономику Украины доступные капитализированные природно-ресурсные богатства.

Вследствие рационального использования природных ресурсов ежегодно будут поступать в Национальное земельное учреждение Украины средства в виде рентной платы или земельного налога в среднем на уровне 1% от их общей капитализированной стоимости. Часть средств будет поступать на личные счета каждого гражданина. Участие этого не заемного капитала, вместе со стремительным ростом экономики Украины и региональным развитием также будут стимулировать стабильность национальной валюты, снижение учетной ставки НБУ, доступность кредитования.

И только после введения осуществляемой до сих пор земельной реформы в действующее конституционное поле Украины, а также после выполнения очерченных первоочередных мер как особых предпосылок институционального развития земельных отношений и природопользования можно говорить о дальнейшем участии упорядоченных земель сельскохозяйственного назначения в рыночных отношениях и о месте сегодняшнего крупного аграрного бизнеса в этом процессе.