Об особенностях статистики и манипуляций

В этом году из-за пандемии в мировой экономике в целом и в экономиках подавляющего большинства стран, в частности и Украины, произошел спад. В медиа-пространстве иногда можно услышать весьма странные комментарии должностных лиц о глубине этого падения. Например, министр финансов Украины в интервью, которое вышло в свет 21 мая этого года, дает следующее видение падения экономики Украины на фоне других стран: "...мы ожидаем падение ВВП 4,8% (в целом за 2020 год)… Другие страны, например Британия, США, прогнозируют сокращение ВВП во втором квартале 20–25%. У нас может быть не так, как в этих странах, мы не так зависим от внешних шоков и сократившегося внутреннего спроса".

Вскоре после этого, а точнее, в тот же день аналитик из Украинского института будущего так прокомментировал аналогичный вопрос (см. видео с 4.25 мин.): "...экономика в первом квартале упала на 1,5% ВВП... а второй квартал будет жестко провальным, я думаю, будет даже больше. НБУ поменял свой прогноз падения во втором квартале до 11%...

Интервьюер: Ну, если ведущие экономики упали там на 30–40%...

— Дело в том, что у нас другая ситуация. Чем у нас такая стабильность поддерживается? Она в какой-то степени поддерживается ограничительными действиями государства".

Что объединяет эти два примера, кроме того, что пытаются сопоставить показатели падения экономики Украины во втором квартале этого года и экономик США и Великобритании?

Главное, что объединяет эти два взгляда, — нет, не попытка подчеркнуть, возможно, действительно лучшую динамику в Украине на фоне негатива в упомянутых двух экономиках. Главное то, что оба экономиста, которые, без сомнения, занимаются своим делом на весьма высоком профессиональном уровне, не упомянули один важный нюанс относительно этих данных. Цель же этой статьи — устранить этот пробел. Ведь читатели и слушатели, которые следят за экономикой, должны иметь более полную информацию.

Проблема с сопоставлением национальных данных о квартальных темпах роста или падения валового внутреннего продукта (количества товаров и услуг, приобретенных конечными потребителями) в той или иной стране заключается в том, что разные страны используют разные стандарты измерения этого показателя.

О чем речь? Объясню на примере. Известно, что в Украине, как и во многих странах мира, является нормой измерять температуру окружающей среды или тела человека по шкале Цельсия. То есть известно, что температура здорового человека составляет примерно 36,6 градуса. А в США принято использовать другую шкалу, то есть мерить температуру по шкале Фаренгейта. Врачи, их пациенты в этой стране, да и другие люди знают, что температура здорового человека равняется 97,9 градуса. Это те же 36,6 градуса, но по другой шкале измерения, и чтобы сопоставлять такие цифры, нужно привести их к одному знаменателю, то есть шкале, путем конвертации из одной шкалы измерения в другую.

Приведу такой гипотетический пример. Возьмем украинских граждан, возвращающихся на днях из США в Украину. Известно, что сейчас и перед посадкой в самолет, и перед выходом из самолета измеряют температуру тела каждого пассажира. Представим себе такую ситуацию: представители противоэпидемических органов Украины опрашивают граждан о том, могут ли они назвать температуру тела, если им ее замеряли во время пребывания в США. У всех этих людей — и у представителя противоэпидемических органов, и у гражданина Украины, который только что вернулся на Родину, — почти автоматически срабатывает норма, что называть этот показатель нужно по шкале Цельсия. То есть следует ожидать, что число 36,6 будет чаще всего упоминаться в таких опросах.

Если же кто-то из граждан Украины из-за довольно длительного пребывания в США случайно назовет 97,9 градуса, то есть температуру по Фаренгейту, то, скорее всего, представитель противоэпидемических органов переспросит: точно ли это? Это будет наиболее вероятной реакцией человека, для которого шакала Цельсия является нормой как повседневной, так и профессиональной жизни. То есть этот представитель соответствующих органов не будет сразу бить в набат из-за того, что у этого человека слишком высокая температура.

В чем-то подобная ситуация, на мой взгляд, наблюдается и при трактовке темпа роста (или падения) размера экономик разных стран, которое измеряется в процентах и называется темпом роста (падения) реального ВВП.

Экономисты используют три показателя для измерения темпа роста или падения реального ВВП. Это разные показатели, но они характеризуют один и тот же объект, которым для экономистов является темп роста или падения реального ВВП за определенный квартал. То есть эти три показателя нужно рассматривать как взгляд на один и тот же предмет, но под разными углами зрения.

Вот эти три показателя:

1) темп роста реального ВВП за соответствующий квартал относительно аналогичного квартала прошлого года. Этот показатель в международной практике обозначают как YoY (сокращение от англ. year-on-year), а на русском языке — г/г. Пример по официальным данным: в первом квартале 2020 года реальный ВВП в Украине сократился на 1,5% г/г;

2) сезонно-скорректированный темп роста реального ВВП за соответствующий квартал относительно предыдущего квартала. Он обозначается на английском языке как SA QoQ (сокращение от англ. seasonally-adjusted quarter-on-quarter), его эквивалент на русском — кв/кв с.к. (где с.к. — это сокращение сезонно-скорректированного темпа роста). Пример по официальным данным: в первом квартале 2020 года реальный ВВП в Украине сократился на 0,8% кв/кв с.к;

3) сезонно-скорректированный годовой темп роста реального ВВП за соответствующий квартал относительно предыдущего квартала. В международной практике его обозначают как SAAR (сокращение от англ. seasonally-adjusted annualized rate), а на русском языке — кв/кв с.к.г. (где с.к.г. — это сокращение сезонно-скорректированного годового темпа роста). Пример по официальным данным: в первом квартале 2020 года реальный ВВП в США сократился на 5,0% кв/кв с.к.г. В Украине не принято объявлять официальные статистические данные об этом показателе, но его можно посчитать самим, отталкиваясь от показателя из пункта 2. Таким образом, в первом квартале этого года реальный ВВП в Украине сократился на 3,2% кв/кв с.к.г.

Какой из этих трех показателей лучше? У каждого из них свои преимущества и недостатки, но есть два важных момента, которые характеризуют отличия между ними. Показатель г/г (год к году) проигрывает двум другим, ведь склонен скрывать экономическую динамику, которая сформировалась именно в последний отчетный период. Бывает так, что первый показатель все еще выглядит положительно, хотя экономика может начать падать, если замерять с помощью двух других показателей. Из-за этого, на мой взгляд, первый показатель самый плохой. Второй и третий показатели весьма близки по сути, ведь оба говорят о темпе роста или падения в отчетном квартале к предыдущему. Но из этих двух последний является годовым показателем и призван показать, каким будет темп роста или падения за год в случае, если текущий темп сохранится четыре квартала подряд. Поэтому третий показатель всегда больше, чем второй, в абсолютном выражении, так что при значительных изменениях в экономике он может вызвать драматизм негатива (когда происходит падение экономики) или эйфорию оптимизма (в случае ее роста). Но его преимущество перед вторым показателем в том, что во время постепенных и переломных изменений в экономике, когда экономика переходит от периода рецессии к периоду роста или наоборот, эти изменения более заметны. Например, в Украине в четвертом квартале прошлого года темп роста реального ВВП в сезонно-скорректированных терминах и к предыдущему третьему кварталу был зафиксирован на уровне 0,0%. Из-за округления до одной десятой процента непонятно, в какую сторону темп изменения отличался от нуля, — это было +0,04% или -0,04%. Если бы Государственная служба статистики Украины официально приводила показатель SAAR, то не было бы таких колебаний или сомнений по поводу начала снижения реального ВВП не в первом квартале 2020 года, а уже в четвертом квартале 2019-го.

В разных странах официальные статистические службы используют один или сразу два из приведенных показателей, когда публикуют новости и отчеты о состоянии реального ВВП в соответствующем квартале. По моим наблюдениям, ни одна страна, предоставляя официальную статистику, не использует сразу три показателя.

В Украине с 2016 года стандартом для Госстата является использование двух показателей: 1) сезонно-скорректированного темпа роста реального ВВП за соответствующий квартал относительно предыдущего квартала и 2) темпа роста реального ВВП за соответствующий квартал относительно аналогичного квартала прошлого года. Нужно еще указать, что ГССУ делает акцент на первом показателе в своих сообщениях, ставя его на первое место в тексте, а второй показатель упоминается как вспомогательный.

В Европейском Союзе и Великобритании принята аналогичная практика, хотя на самом деле это ГССУ настроила свои практики согласно стандартам ЕС. До этого у нас, как сегодня в России, Беларуси, Казахстане, главным и единственным показателем был первый из трех, приведенных выше.

В США существует отличающаяся от остальных стран практика, там давним стандартом является третий показатель — сезонно-скорректированный годовой темп роста реального ВВП за соответствующий квартал относительно предыдущего квартала (SAAR). Другие показатели там не используют.

В Японии стандартом является применение второго и третьего показателей, а первого — нет. В Сингапуре используют первый и третий показатели.

Также важно то, как распространяется информация о состоянии экономики, измеряемом приведенными выше тремя разными показателями по темпу роста или падения реального ВВП страны. По моим наблюдениям, в каждой стране ведущие медиа пользуются нормами, которые приняты национальными статистическими агентствами как национальный стандарт. Например, в США все медиа, когда говорят о состоянии экономики, по умолчанию используют показатель SAAR (или третий). В ЕС и Великобритании все ведущие медиа по умолчанию применяют показатель SA QoQ (или второй). В Украине, несмотря на то, что ГССУ тоже, как и в ЕС, делает акцент на втором показателе, в медиа по умолчанию превалирует использование первого показателя.

Напомню, что эти три показателя разные, хотя и говорят об одном и том же объекте. Их нельзя использовать без системного подхода, который требует упорядочения.

То есть, чтобы понять, подверглась ли экономика Украины более негативному влиянию на собственную экономику в первом квартале по сравнению, например, с экономикой США, нужно использовать для обеих стран один и тот же показатель из трех перечисленных выше. Так, если США отчитываются об экономике по стандарту SAAR, то и для Украины нужно брать аналогичный показатель. А если официальная статистика его не дает, то нужно рассчитать этот показатель с помощью несложной формулы (см. пояснение тут). Таким образом, в первом квартале этого года реальный ВВП в США упал на 5%, тогда как в Украине он сократился на 3,2%, — оба показателя приведены по стандарту SAAR. Только после такого сопоставления мы можем, наконец, сделать вывод, что да, действительно, экономика сократилась меньше, чем в США, за такой же период.

Либо есть другой путь. Если мы знаем для Украины второй показатель, но он отсутствует в официальной статистике США, то нужно посчитать его, отталкиваясь от показателя SAAR, публикуемого официально. После такого расчета мы видим, что в первом квартале этого года экономика США сократилась на 1,3%, а Украины — на 0,8% (показатели приведены по стандарту SA QoQ).

Итак, имея такое объяснение, мы можем попробовать разобраться в ожидаемых оценках о падении реального ВВП Украины во втором квартале 2020-го. И как такое падение можно сравнить с аналогичными оценками в отношении экономик США и Великобритании.

В Украине официальной позицией по этому вопросу является отчет НБУ (за апрель 2020-го), который дает оценку падению реального ВВП на 11,3% во втором квартале этого года по сравнению со вторым кварталом 2019-го.

Таким образом, понятно, что в НБУ, как и в украинских медиа и в отличие от ГССУ, берут за основу первый из трех рассмотренных выше показателей темпа роста или падения реального ВВП. И поскольку этот стандарт отличается от стандартов США и Великобритании, то нужно сделать некоторые расчеты (мои расчеты приведены тут).

В США оценка по второму кварталу регулярно обновляется и подается, как и остальная статистика, в стандарте третьего показателя (SAAR). Сейчас она указывает на падение реального ВВП на 53,8%.

В Великобритании такая оценка по второму кварталу делается согласно стандарту второго показателя (SA QoQ). И сейчас она показывает падение минимум на 25%.

Для сопоставления темпов падения экономики в США, Великобритании и Украине нужно провести дополнительные расчеты, чтобы для каждой страны использовать показатели в одном стандарте. Я выбрал для этого два показателя — SAAR и SA QoQ. Результат приведен на рисунке (см. рис.).

Нужно принять во внимание, что оценка в США наиболее динамична и обновляется едва ли не каждую неделю, тогда как оценка от НБУ является, скорее, оптимистичным и маловероятным сценарием, так что, можно предположить, ее будут пересматривать к большему значению со знаком минус. Новый прогноз МВФ, опубликованный 10 июня, подтверждает предположение, что и НБУ, и правительство Украины будут пересматривать свои прогнозы и оценки в худшую сторону.

Поэтому, когда министр финансов Украины или любой другой представитель власти будет говорить, что "у нас может быть не так", то с учетом сказанного выше к этим словам нужно относиться по крайней мере скептически.

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