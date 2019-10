Поиск экономической альтернативы: что делать

В нашей предыдущей публикации (см. ZN.UA №35 от 21 сентября 2019 г.) о поиске альтернативных подходов монетарной политики мы рассмотрели главные устоявшиеся принципы, согласно которым сейчас управляют экономикой Украины и которые, на наш взгляд, ошибочны.

Поэтому возникает необходимость в переосмыслении целей и инструментов экономической политики государства, включающей как денежно-кредитную, так и фискальную политику. Тема этого материала — что именно предлагается.

Современная теория денег

В чем сущность этого подхода? Он описывает, как работает экономика без догм и штампов, характерных для устоявшегося подхода. Поэтому слово "теория" в его названии не следует трактовать в обычном для нас противостоянии "ты — теоретик, а я — практик", дескать, если это теория, то она далека от практики. Здесь все наоборот — этот подход описывает, как на практике работает экономика и ее денежная составляющая, а то, что у нас практикуют, и является далекой от практики теорией!

Итак, ниже мы приводим объяснения от современной теории денег (modern money theory, MMT) по пунктам, рассмотренным в первой части этой статьи.

1. Ключевым является вопрос: что такое деньги? Ответ: деньги — это прежде всего денежная единица учета, созданная государством или властью. Деньги появляются, когда правительство обременяет граждан и юридических лиц налоговыми обязательствами, номинированными в государственной денежной единице учета, и осуществляет расходы согласно демократически утвержденному госбюджету. Принуждение выполнения налоговых обязательств создает спрос на деньги. Такой подход классифицируется как чартализм, четко сформулированный в конце XIX ст. немецкими и британскими экономистами. Но еще раньше Лев Толстой в своей работе "Что же нам делать?", датированной 1886 г., объяснял сущность денег так же: "Известные, какие бы то ни было деньги получают ход между людьми только тогда, когда их насильно требуют со всех. Только тогда каждому они становятся нужны для откупа от насилия, только тогда они получают постоянную меновую ценность. И получает ценность тогда не то, что удобнее для обмена, а то, что требуется правительством. Будет требоваться золото — золото будет иметь ценность, будут требоваться бабки — бабки будут ценность". Интересно, что классик употребляет слово "бабки" в его оригинальном значении: игральные камешки или игральные косточки, используемые в детской игре, которая в Российской империи середины XIX ст. так и называлась — "игра в бабки". Следовательно, именно власть создает деньги и через налоги обеспечивает их ценность. Кроме того, деньги создаются банками собственноручно (об этом ниже).

2. Исторически подход от экономистов MMT подчеркивал, что деньги эндогенны, то есть продуцируются экономикой собственноручно, а не привносятся извне. Денежный мультипликатор является обманчивым и остаточным коэффициентом, показывая только соотношение между определенными показателями, а значит, его практическая польза стремится к нулю; центральный банк не в состоянии количественно контролировать объем денежной базы и денежной массы.

3. Процесс создания денег: в него вовлекаются не только правительство и центробанк, но и, как было упомянуто выше, коммерческие банки. Следовательно, банки не являются посредниками, они не только поодиночке, но и как группа или система банков являются эмиссионными центрами. ММТ прямо говорит: банки собственноручно создают деньги, в этом их не ограничивают ни объем остатков на корсчетах, ни процентная политика, ни регуляторные требования. Когда банки видят, что клиенты кредитоспособны, они создают новые деньги путем их кредитования, а при отсутствии таких клиентов новые деньги не создаются. Этот подход предполагает, что эмиссионные центры (по созданию денег) могут образовываться и вне официального банковского сектора согласно крылатому высказыванию Хаймана Мински "кто угодно способен создавать деньги, проблема в том, чтобы их принимали". Процесс создания денег не ограничивается национальной денежной единицей, — рынок евродолларов, в который входят и украинские банки, это подтверждает.

4. Статус национальной валюты. Существует спектр — от несуверенной валюты до суверенной, которая есть у всех ведущих стран мира, кроме членов еврозоны. ММТ рекомендует поддерживать национальную валюту суверенной. Что это означает? Это когда власть, кроме введения в обращение денег и их изъятия через налоги, выпускает и финансовые инструменты исключительно в национальной денежной единице. Далее, это когда центробанк не обеспечивает ее конвертируемость в иностранную валюту (доллар США или евро) ни прямо, ни опосредованно. Прямая конвертируемость — это обещание и интервенции по поддержанию определенного уровня обменного курса или удержанию его в определенном коридоре. Опосредствованная конвертируемость — это когда правительство и центральный банк осуществляют такие скоординированные процентную и фискальную политики, в результате которых поддерживается одновременно профицитный первичный бюджет и высокая процентная ставка на резервные деньги, что в результате увеличивает официальные валютные резервы путем увеличения покупки нерезидентами обязательств власти в национальной денежной единице.

5. Режим обменного курса: плавающий, при соблюдении условий суверенной национальной валюты (см. выше).

6. Инфляция рассматривается не сквозь призму себестоимости товаров и услуг, предлагаемых на рынке их производителями и поставщиками, а сквозь призму формулы цены на любой товар: цена = себестоимость + маржа (прибыль владельца бизнеса). Таким образом, инфляция рассматривается не только как результат роста зарплат и себестоимости в целом, но и как, во-первых, желание владельцев бизнеса сохранить или даже увеличить маржу, во-вторых, диктат кредиторов этого бизнеса к увеличению прибыли, из которой будут возвращаться их деньги, ранее предоставленные в кредит такому бизнесу. В целом по экономике это соотношение между зарплатами и прибылями фиксируется статистикой о квартальном ВВП распределительным методом (см. рис.). Так, последние данные об уровне зарплат как доли ВВП за первый квартал 2019 г. говорят, что этот показатель составляет 41,7%, и он вырос за последние пару лет с исторически минимального уровня 36,8%. Вместе с тем этот показатель все еще ниже уровня свыше 50%, наблюдавшегося на протяжении 2008–2013 гг. Так что можно говорить о том, что и в дальнейшем надо ожидать роста зарплат в экономике Украины.

7. Сбережения не первичны, ведь они возникают как производная от инвестиций (т.е. кредиты создают депозиты и, соответственно, инвестиции создают сбережения). Сбережения не ограниченны, ведь они создаются внутри национальной финансовой системы. Следовательно, тезис о нехватке или дефиците сбережений ошибочен. Все, что возможно произвести и построить за счет национального производства, можно профинансировать в национальной денежной единице. Использование иностранной денежной единицы на балансах экономических агентов в стране является признаком высокого риска, приводящего к нестабильности цен и обменного курса. Дефолты таких экономических агентов становятся почти запрограммированными на будущее, а их спасение возможно только за счет новых обязательств в иностранной валюте, заключенных с иностранными кредиторами. Запрограммированным на будущее становится и рост цен от бизнесов, несущих бремя долгов в иностранной валюте. Использование иностранной денежной единицы при выпуске обязательств центрального правительства недопустимо, эта практика должна быть свернута и запрещена на законодательном уровне.

8. Учитывая, что деньги эндогенны, можно утверждать, что те, кто способен создавать деньги, имеют привилегии с бесплатными обедами. Нобелевский лауреат по экономике канадский экономист Уильям Викри написал в статье, опубликованной в 1996 г. и по сути довольно близкой к ММТ, что "бесплатный обед существует, и действительно он довольно обильный" (there is too a free lunch, indeed a very substantial one). В среде экономистов MMT аргументируют, что финансовые аферы характерны для широкого круга лиц, а не только, как принято считать согласно неоклассическому подходу, для государственных чиновников. Ведь деньги создаются благодаря записи в электронной системе учета.

9. Принципы относительно центрального правительства: расходы правительства — один из ключевых факторов спроса в экономике, они поощряют расходы частного сектора и не конкурируют с расходами других субъектов в экономике за, как принято считать, "кредитный ресурс". Центральное правительство создает деньги через дефицит бюджета, оно не является обычным пользователем денег центральных и коммерческих банков, наоборот, оно является каркасом, на котором формируется финансовая система. Правительство является ее гарантом, приходящим на выручку после того, как частные игроки финансового рынка не в состоянии сами выполнять свои обязательства. Расходы правительства не ограничены его доходами; расходы являются первичными, а доходы — вторичными (правительство сначала тратит деньги в экономику, а затем оно изымает их путем налогообложения). Выпуск долговых финансовых инструментов центральным правительством не является для него операцией по заимствованию денег, — эта операция монетарная в том смысле, что она поддерживает определенный уровень процентной ставки в экономике, устанавливаемой центральным банком. Дефицит госбюджета является природным явлением, и он зеркально показывает, каков финансовый профицит негосударственного сектора. Фискальная политика является эффективным инструментом экономической политики власти, и она должна быть нацелена на максимальную занятость, обеспечивающую ценовую стабильность. Программа по гарантированному трудоустройству (англ. job guarantee) должна быть частью макроэкономической политики правительства. Так, сейчас правительство Украины обеспечивает буквально и функционально гарантированный доход, но в пределах рынка электроэнергии для субъектов хозяйствования из сектора "зеленой" энергетики. Госпредприятие "Гарантированный покупатель" было создано согласно законодательству, обусловившему существование такого субъекта экономики. Этот пример говорит о том, что существует практика гарантированного экономического результата для частного бизнеса. Очевидно, что аналогичный подход можно реализовать в рамках политики по гарантированному трудоустройству.

10. Принципы относительно центрального банка: он не может быть полностью независимым в удержании процентной ставки на резервные деньги на желательном уровне, ведь дефицитные расходы правительства без обратного действия центрального банка приводят к увеличению остатков на счетах коммерческих банков в центробанке, и, соответственно, ставка межбанковского рынка (МБК) на резервные деньги уменьшится ниже уровня коридора центробанка, и наоборот, профицитные расходы правительства без обратного действия центробанка (при дефиците резервных денег) несут риск стремительного роста ставки на МБК на резервные деньги (поскольку спрос на резервные деньги со стороны коммерческих банков не эластичен). Таргетирование инфляции без учета рынка труда (без достижения максимальной занятости) и поощрение центральным правительством заимствований в иностранной валюте, что ставит его в финансовую позицию Понзи, является фундаментом для будущей нестабильности. Процентная политика должна соблюдать правило: ключевая ставка центробанка на резервные деньги равна 0%, центробанк не обеспечивает конвертируемость национальной денежной единицы в иностранную валюту ни одному экономическому агенту.

11. Координация между правительством и центральным банком является ключевой в реализации экономической политики власти страны.

12. Взгляд на платежную систему: ежедневное непрерывное функционирование экономики и ее финансовой составляющей обеспечивается непрерывным обслуживанием расчетов между клиентами банков и между самими банками. Следовательно, центробанк удовлетворяет потребности всех экономических агентов (банков) в резервных деньгах ради непрерывного выполнения ими платежей в экономике. Это касается и центрального правительства. Что это означает? Объяснение следующее: (а) центральный банк вместе с правительством поддерживает желательный уровень процентной ставки на межбанковском рынке резервных денег, (б) в случае риска ее снижения или, другими словами, при условии профицита резервных денег власть с помощью координации действий правительства и центробанка изымает резервные деньги, тем самым поддерживая ставку МБК вблизи своего таргета; и наоборот, (в) в случае риска ее роста, возникающего при дефиците резервных денег, власть выпускает резервные деньги, тем самым поддерживая ставку МБК вблизи своего таргета.

13. Взгляд на заимствования правительства в иностранной валюте: это практика, которая разрушает или перечеркивает монетарный суверенитет экономики, снижая суверенность национальной валюты. Такие заимствования не финансируют дефицит госбюджета, если власть страны контролирует и выпускает национальную валюту, скорее, они позволяют увеличивать валютные резервы центробанка и поддерживать некоторое время политику конвертируемости национальной денежной единицы в иностранную валюту, в которой правительство заимствует. Такая практика достаточно быстро продвигает правительство к позиции Понзи, когда оно заимствует для выплаты не только тела, но и процентов по кредитам.

14. Моделирование экономики для целей проведения денежно-кредитной политики: осуществляется на базе SFC (stock-flow consistent) модели. В переводе аббревиатура звучит так: модель взаимосвязи и согласованности между финансовыми потоками и остатками в экономике. Преимущество этого подхода от DSGE (см. п. 16 в предыдущей публикации) в том, что он исторически базируется на взгляде об эндогенных деньги и в непосредственном виде учитывает иерархию финансовых обязательств и принцип монетарной суверенности.

Проблематика текущего подхода

При текущем режиме НБУ сейчас проводит жесткую денежно-кредитную политику, которая:

— позволяет коммерческим банкам капитализироваться за счет генерации прибыли от собственных операций по кредитованию, осуществляемых по цене, близкой к цели процентной ставки, которую пытается поддерживать НБУ;

— подталкивает центральное правительство к дорогим заимствованиям как в национальной, так и в иностранных валютах (доллар США и евро);

— таким образом, правительство и центральный банк являются поставщиками финансовых инструментов с высокой процентной ставкой как для инвесторов на внутреннем рынке (ОВГЗ КМУ для всех желающих инвесторов, депозитные сертификаты НБУ — для банков-резидентов), так и для инвесторов на внешних рынках (еврооблигации КМУ). Следовательно, де-факто правительство и центральный банк скоординировано работают не только для поддержания "финансовой стабильности", но и опосредованно для удовлетворения потребностей рантье, для последних монетарная политика не является такой уж жесткой, наоборот, обеспечивает им высокую прибыльность;

— центральное правительство соблюдает политику сбалансированного бюджета, фактически являющуюся политикой положительного баланса первичного бюджета, ведь в международной практике в последнее время термин "сбалансированный бюджет" означает сбалансированность именно в терминах первичного бюджета;

— процентные расходы правительства по его финансовым обязательствам, цена по которым в случае облигаций в гривне диктуется центробанком, реализующим инфляционное таргетирование, а в случае облигаций в иностранной валюте — иностранным финансовым рынком, уменьшают первичные расходы в экономику (поскольку общие расходы ограничены бюджетом), то есть тормозят экономическое развитие;

— монетарная суверенность гривни подорвана прошлыми двумя десятилетиями, и текущая политика только цементирует это состояние. Ее — монетарную суверенность или независимость — надо установить!

— в своей процентной политике НБУ действует в рамках теории о нейтральной процентной ставке. Этот подход ошибочен по нескольким факторам, но для экономики Украины его вопиющей ошибкой является циркуляторная аргументация (circular reasoning). Это когда используется аргумент о проблеме и инструментах ее решения, где последние (то есть инструменты) наиболее достоверно приводят к тому же месту, где эти проблемы существуют. Более того, они будут обостряться. Так, НБУ говорит, что он поддерживает на высоком положительном уровне так называемую реальную процентную ставку из-за того, что существует нейтральная процентная ставка. Но последнюю нельзя зафиксировать в финансовых операциях, она является исключительно расчетной величиной, зависящей от трех показателей: 1) нейтральной процентной ставки на мировом рынке в долларах, 2) премии за риск страны (тоже определяется на внешних рынках), 3) изменения реального эффективного обменного курса (РЭОК), в основе расчетов которого также существенна доля внешних факторов, не контролируемых властью Украины. Такая процентная политика проводится на фоне уже существующей высокой открытости национальной экономики и ее зависимости от внешнего финансирования. Эта политика всего лишь может привести как минимум к консервации этого состояния экономики, а как максимум — к дальнейшему увеличению открытости при долговой зависимости. Поэтому аргументацию о нейтральной процентной ставке необходимо отбросить.

Меры нового подхода

Следующий перечень приводит основные шаги, и он не является исчерпывающим. Итак, экономика Украины нуждается в достижении монетарного суверенитета ради реализации экономической политики, приводящей к максимальной занятости и ценовой стабильности.Для этого необходимы меры как в операционной деятельности центральной власти (правительства и центробанка), так и в законодательной плоскости. В операционной деятельности правительству и центральному банку нужно соблюдать такую координацию, которая устраняет образование позиций Понзи по их обязательствам в иностранной валюте, — объем таких обязательств необходимо постепенно минимизировать до нуля. В законодательной сфере нужно внести такие изменения в Конституцию и другие законодательные акты, которые поддерживают национальную денежную единицу путем запрета на образование обязательств в иностранной валюте на балансовых (и внебалансовых) счетах такими субъектами экономики (имеются в виду правительство, центральный банк и другие, по которым правительство может оказаться вынужденным принять на свой баланс их обязательства). Что касается внешних долгов, то нужна существенная реструктуризация внешнего долга с дальнейшей политикой, направленной на "свертывание" долговой позиции центрального правительства (и других властных структур), номинированной в иностранной валюте(ах).

Координация действий между правительством и центральным банком требует унификации долговых обязательств центральной власти, номинированных в национальной денежной единице, с помощью которых будут осуществляться операции монетарной политики. Сейчас существует конкуренция между ОВГЗ и депозитными сертификатами НБУ. Правительство в состоянии вообще отказаться от выпуска облигаций, это можно осуществить при условии: (а) суверенности собственной валюты, (б) поддержки излишка резервных денег на счетах банков в центробанке и (в) применения практики выплаты дохода по остаткам резервных денег коммерческих банков на их счетах в центральном банке.