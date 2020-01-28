Гривнецентричность

Премьер-министр Украины в интервью американскому еженедельнику Newsweek заметил: "США являются примером государства, которое начало позже стран Старого Света, но опередило все остальные, поскольку базировалось на принципах демократии".

Следует напомнить не только нынешнему руководителю правительства Украины, но и последующим, что США "начали", а потом "опередили" остальной мир в развитии в первую очередь благодаря не столько демократии, сколько тому, что строили собственную экономику на собственной денежной единице. То есть не создавали собственный долг в иностранной валюте. Тогда это называлось "не быть в долгах перед европейскими финансистами". Сегодня это называется "монетарно суверенная экономика". И современная теория денег (MMT, или modern money theory), которая становится все более популярной в мире, предлагает таким экономикам посмотреть под революционно иным углом зрения на постулаты мейнстримных экономистов. Может, пришло время и Украине приобщиться к этому дискурсу?

Мейнстримные экономисты говорят: увеличение бюджетного дефицита, а вместе с ним государственного долга, угрожает повышением стоимости денег, или, другими словами, увеличением процентной ставки, из-за так называемого эффекта вытеснения.

Логика следующая. Деньги — это дефицитный ресурс, как какой-либо другой материальный ресурс. Их стоимость, по аналогии с золотом или зерном, — это согласованная цена между спросом и предложением на рынке. То есть если правительство получает налогов меньше, чем ожидалось, то, по логике мейнстримных экономистов, пора бить в набат, ведь у правительства "закончатся деньги", и оно будет увеличивать заимствование денег, которых у него самого, как правило, мало. Дальше, по этой же логике, когда кто-то увеличивает спрос на деньги, их становится меньше для других — граждан и компаний. Коммерческие банки, являющиеся "посредниками" на рынке "денег" между теми, кто предоставляет их банкам, и теми, кто в них нуждается, вынуждены повышать на них цены. Из-за этого, дескать, снижается экономическая активность частного сектора и всей экономики. Поэтому совет следующий: соблюдать "ответственную" бюджетную политику и не допускать роста дефицита, а еще лучше — достичь его профицита.

Реальность доказывает совершенно другое: в экономиках с суверенной монетарной системой увеличение дефицита государственного бюджета и государственного долга приводит к снижению процентной ставки, а не к повышению. Экономическая школа современных денег утверждает, что процентные ставки на краткосрочные государственные облигации, номинированные в национальной денежной единице, в монетарно суверенных экономиках являются политическим выбором власти этих стран.

Во-первых, что такое деньги? Деньги — это финансовые обязательства, номинированные в национальной денежной единице.

Чьи это финансовые обязательства? В современных экономиках граждане и бизнес преимущественно пользуются обязательствами коммерческих банков и небанковских финансовых учреждений. Например, через дебетовые или кредитные карточки, или через счета с интернет-доступом. Более консервативные граждане из-за рисков финансовых учреждений пользуются наличными, которые юридически являются обязательством центрального банка той страны, в которой они номинированы (наличный доллар — это обязательство ФРС США, наличная гривня — это обязательство НБУ).

Почему деньги имеют ценность? Благодаря налогам. Государство объявляет, что определенная деятельность облагается налогами и что именно принимается в виде налогов от граждан. Оно выпускает национальные деньги в оборот и заставляет граждан и бизнес платить национальными деньгами в пользу государства. А современные экономики настроены таким образом, что правительства принимают в уплату налогов деньги в виде обязательств коммерческих банков. Таким образом, деньги не являются материальным ресурсом, — они являются иерархической системой учета взаимных долгов между различными субъектами экономики. Даже наличность, которую можно хранить в кошельке, содержит в себе признак долга: это обязательство центрального банка перед обезличенным предъявителем.

Почему деньги имеют иерархическую систему? Сущность денежных операций в том, что создавать кредит способен каждый, но в обществе из-за эволюции общественных отношений появляется самый влиятельный субъект — правительство, проводящее окончательные денежные расчеты между разными сторонами кредитного отношения. Именно правительства играют решающую роль в денежной иерархии. Следовательно, у нас несколько упрощенная картина о денежной иерархии. Граждане и бизнес страны используют в качестве денег банковские обязательства, а банки, в свою очередь, — обязательства центрального банка, которые еще называют резервными деньгами.

Откуда появляются деньги? Нет, в основном их не собирают и не приносят в банки. Они создаются самой денежной системой страны в пределах вышеупомянутой иерархической структуры. На каждом уровне деньги создаются для потребностей экономики, и одновременно происходит взаимодействие между различными основными игроками на разных уровнях иерархии для беспрерывного и ежедневного выполнения этой системой функции денег, а именно — платежей по выполнению старых обязательств и созданию новых.

Например, банки собственноручно создают деньги в виде своих обязательств, когда покупают обязательства клиентов (по договору кредитования или по покупке ценных бумаг). Это только учетная запись в компьютерной системе бухгалтерского учета.

Для чего банкам нужны резервные деньги в виде обязательств центрального банка? Банки не кредитуют ими граждан или бизнес! Они необходимы для:

— платежей между банками;

— выполнения норматива обязательного резервирования, когда он не равен нулю;

— конвертации собственных обязательств в наличные деньги по требованию клиентов.

Резервные деньги не ограничивают способность банков создавать кредит для граждан и бизнеса, и их большое количество не означает, что у банков большая способность к кредитованию!

Правительство же создает резервные деньги в виде обязательств центрального банка, тратя их согласно закону о бюджете на текущий год. В результате коммерческие банки, обслуживающие счета реципиентов бюджетных выплат, получают бесплатные резервные деньги. Поэтому именно правительство через расходы госбюджета создает деньги, не обремененные обязанностью их вернуть под процент, и уменьшает их количество, когда получает налоговые платежи.

Этот "рынок" очень неэластичный: при увеличении количества резервных денег в коммерческих банках сверх обычных потребностей их стоимость будет падать до нуля, а при их нехватке — стремительно взлетать.

Когда есть излишек резервных денег на счетах коммерческих банков, власть сталкивается с проблемой снижения процентной ставки до нуля. Для поддержки определенного желательного уровня процентной ставки на резервные деньги власть может прибегнуть к двум шагам. Или правительство выпускает ценные бумаги ради замены резервных денег, не приносящих дохода банкам, на более доходный актив — государственные облигации. Или же центральный банк может сам выпускать, если законодательно это соответствующим образом урегулировано, ценные бумаги или просто начислять в пользу коммерческих банков нужную ему процентную ставку.

Если же резервных денег на счетах коммерческих банков не хватает, власть сталкивается с противоположной проблемой — стремительным ростом процентной ставки на резервные деньги и дальше на банковские деньги. Это угрожает долговой дефляцией, когда определенные субъекты экономики в погоне за резервными деньгами могут прибегнуть к продаже активов по бросовым ценам и запустить эффект домино на некоторых рынках. Для защиты экономики от этой кризисной ситуации власть (путем тесной координации действий между центральным банком и центральным правительством) будет увеличивать объем резервных денег для поддержания процентной ставки на желательном уровне.

Следовательно, выпуск государственных облигаций правительством не является операцией по заимствованию "ресурсов" для правительства! Это монетарная операция по поддержке желательного уровня процентной ставки на резервные деньги, вокруг которой формируются процентные ставки по другим операциям, и по ним уже создаются деньги другого уровня иерархии.

В экономике с монетарно суверенной денежной системой в правительстве не могут закончиться деньги в виде обязательств центрального банка, даже если тот подчеркивает в медиа свою "независимость". Дело в том, что центральный банк и правительство ежедневно координируют свою деятельность по влиянию на объем резервных денег на счетах коммерческих банков, чтобы каждый день и в течение всего дня процентная ставка на межбанковском рынке находилась на желательном уровне, и система платежей работала максимально надежно.

Вот в чем сущность ориентира процентной ставки центрального банка и ее влияния на другие процентные ставки, включительно с процентными ставками на государственные облигации разных сроков погашения. Поэтому школа современных денег предлагает центральному банку в экономике с монетарно суверенной системой соблюдать следующее правило монетарной политики: держать уровень процентной ставки на уровне ноль процентов постоянно.

Что является движущей силой для коммерческих банков в создании денег? Когда банки покупают обязательства других субъектов экономики, ими руководит желание получить прибыль. Здесь калькуляция банков основывается на оценке заемщика получать прибыль при действии соглашения между ними по обмену обязательств.

Риск для конкретного банка заключается в том, что прибыльность банка окажется под вопросом, и в дальнейшем он будет не в состоянии конвертировать свои обязательства в наличные деньги или в обязательства более успешного банка в обычном режиме один к одному. То есть его один банковский доллар или гривня не будет равняться одному наличному доллару или гривне. И если процесс приобретет массовый характер, это может вызвать кризис в виде дефляции долгов, когда финансовые обязательства уменьшаются в цене или даже не выполняют функцию денег.

Возникает вопрос: откуда появляется прибыль в экономике? Если рассматривать экономику в целом, то для ее частного сектора существуют два источника прибыли: чистые расходы государственного бюджета (расходы превышают доходы) и чистые расходы иностранных компаний и граждан (когда экспорт из страны превышает импорт в страну). Оба источника могут дополнять друг друга в создании прибыли для экономики и накоплении богатства в виде финансовых или материальных активов.

Но иногда эти источники становятся разнонаправленными. Например, госбюджет правительства может быть бездефицитным, то есть не обеспечивающим прибыль для частного сектора экономики. Тогда единственный путь к наращиванию богатства — это поддержка или увеличение внешнего профицита в торговле товарами и услугами.

Или когда в стране торговый дефицит, и правительство соблюдает профицитный бюджет, то частный сектор будет тратить больше, чем получать дохода. Такое состояние граждане и бизнес могут поддерживать заимствованиями или с помощью расходования ранее накопленных сбережений в виде финансовых активов (богатства). Как показала история США, такая ситуация продолжается недолго и закладывает почву для дальнейшего долгового кризиса, возникающего из-за долговых проблем именно в частном секторе экономики, а не в государственном.

Следовательно, из всех рычагов управления, находящихся в руках власти страны, имеет смысл контроль над внутренней экономикой, а не над внешним спросом.

Украина имеет дело именно с экономистами "мейнстримного" сорта. При этом как власть, так и ее критики по сути склонны описывать денежную систему страны не так, как она работает. В обоих лагерях денежная система — это площадка, где работают финансовые "посредники", и они перераспределяют деньги как физический объект. Для стабильности денежной системы мы должны "привлекать инвесторов" или получать следующий транш от МВФ. Это обманчивый подход.

Прибыль — вот что является двигателем экономики и желания бизнеса кредитоваться в банках. Нет перспективы прибыли, нет и желания брать кредит, даже если его стоимость около ноля.

Если пойти дальше, то мы увидим, что экономика (в чистом виде, то есть экспорт минус импорт) работает без внешнего спроса на собственные товары и услуги. Наоборот, она продуцирует спрос на импортные товары и услуги. Таким образом, у нас нет внешнего источника прибыли для внутреннего частного сектора.

Соответственно, когда правительство страны выпускает долги в иностранной валюте, то главный маркер успешности или неуспешности операции — это уровень процентной ставки против "в прошлый раз". И в будущем от таких операций следует отказываться, невзирая на размер процентной ставки, даже если она будет отрицательной! Поскольку главное, что сейчас должна вынести Украина из современной теории денег, — заимствования правительства не в собственной денежной единице и поддержание центральным банком страны конвертации собственной денежной единицы в иностранную с помощью так называемого режима инфляционного таргетирования отдаляют монетарную суверенность в Украине, а не приближают ее.