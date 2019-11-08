Монополия контроля

Парламент решил наконец-то заслушать отчет председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Едва ли не впервые в истории.

Но если депутатов не удовлетворит отчет пана Терентьева, уволить его они не смогут из-за давней правовой коллизии. При желании ее можно устранить — соответствующий законопроект лежит в парламенте с сентября. Правда, его лучше принять до заслушивания отчета, а времени осталось немного.

В сентябре текущего года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" по кадровым вопросам деятельности Антимонопольного комитета Украины" (№2151 от 17 сентября 2019 г.). В нем предложены пути решения давно назревших кадровых вопросов по руководящим лицам АМКУ, которые сейчас приводят к значительным проблемам в его деятельности. Решение этих вопросов могут обеспечить назначение на руководящие должности в систему органов комитета высококвалифицированных специалистов и создание условий их независимости от внешнего давления при принятии очень сложных и важных коллегиальных решений, угрожающих нарушителю серьезными санкциями.

На сегодняшний день законодательное урегулирование этих вопросов чрезвычайно актуально, поскольку существует коллизия требований закона об АМКУ и Конституции Украины. Так, согласно ст. 85 Конституции назначение председателя АМКУ и увольнение его с должности относится к полномочиям Верховной Рады. Вместе с тем законом об АМКУ предусмотрено, что его председателя назначает на должность и увольняет с нее президент Украины.

Конституционный суд неоднократно обращал внимание на эту коллизию. Но проблемы, о которых он говорит, продолжительное время не устраняются. Причины очевидны — предыдущие президенты считали необходимым решать такие кадровые вопросы именно своими решениями, хотя действующая Конституция этого не позволяет.

Еще большая неопределенность существует и в вопросах назначения и увольнения членов комитета — государственных уполномоченных АМКУ и председателей его областных территориальных отделений. Государственные уполномоченные при принятии коллегиальных решений имеют равные права с председателем АМКУ, поэтому очевидно, что они должны быть защищены в кадровых вопросах так же, как и председатель комитета. Важна и роль председателей областных территориальных отделений, принимающих непростые решения по довольно важным вопросам регионального уровня. Но тщательный анализ законодательной базы свидетельствует, что согласно действующей редакции Конституции ни у Верховной Рады, ни у президента, ни у Кабинета министров в действительности нет полномочий назначать и увольнять государственных уполномоченных АМКУ и председателей теротделений.

Законопроект №2151 предлагает пути решения всех этих проблемных вопросов, но его длительное время не вносят в повестку дня Верховной Рады, хотя неотложность его рассмотрения чрезвычайна. В условиях существования вышеописанной коллизии новая власть срочно проводит полное обновление руководящего состава АМКУ. Большинство членов комитета, назначенных в 2014-м на семь лет, с нарушением законодательства и без определения причин досрочно уже уволены. И прежде всего лишились должностей самые активные государственные уполномоченные. Сейчас решается вопрос о судьбе председателя АМКУ.

Недавно Верховная Рада рассмотрела проект постановления "О заслушивании отчета председателя Антимонопольного комитета Украины", инициаторами которого являются глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг А.Герус и глава комитета по вопросам экономического развития Д.Наталуха. Они обосновали необходимость заслушать этот отчет важностью проведения демонополизации и создания настоящей конкуренции в украинской экономике. Было подчеркнуто, что у нас нет равных условий для честной конкуренции между бизнесменами, но АМКУ не всегда выполняет соответствующие полномочия, а иногда даже выступает защитником монополий.

Учитывая множество проблем в сфере защиты конкуренции, которые уже достали и бизнес, и средних граждан, такой отчет очень актуален. А судя по ситуации в зале 1 ноября 2019-го в ходе пленарного заседания ВРУ при обсуждении проекта этого постановления, заслушивание самого отчета очевидно будет очень острым, потому что депутаты наперегонки стали описывать проблемы монополизации, встречающиеся у нас на каждом шагу.

Вспомнили и авиаперевозки, в которых господствует компания-монополист, поэтому цены на авиабилеты в Украине порой выше, чем в Европе, и монопольный рынок минеральных удобрений, на котором продукция дороже, чем где бы то ни было в мире, и сферу связи, и рынок электроэнергии, и торговлю нефтепродуктами.

Депутаты с нетерпением ждут профессионального, незаангажированного обсуждения того, действительно ли председатель АМКУ занимается антимонопольным регулированием, или же он обслуживает интересы монополистов. Голосование за постановление о необходимости заслушать отчет председателя АМКУ 14 ноября было почти единогласным. Против не было ни одного голоса, всего пять народных избранников воздержались.

Хочу подчеркнуть, что согласно закону об АМКУ председатель комитета должен отчитываться перед ВРУ не реже одного раза в год. Однако ни разу на пленарных заседаниях такой отчет не рассматривался. Считаю решение о заслушивании такого отчета положительным признаком новой власти. Может, наконец, появится политическая воля навести порядок в вопросах проведения конкурентной политики.

Впрочем, даже если в результате заслушивания отчета все же будут приняты решения, что действия этого должностного лица не соответствуют требованиям общества, возникнет проблема с увольнением. Для правового решения этого вопроса сначала необходимо принять законопроект №2151. Иначе, как и в случае с ротацией государственных уполномоченных, увольнение председателя комитета и назначение нового руководителя произойдет незаконным образом.

В действительности этот закон надо было принять еще до недавнего быстрого назначения новых членов комитета, состоявшегося в нарушение требований закона и Конституции. Теперь важно, чтобы хотя бы нового председателя комитета назначили согласно требованиям законодательства, а не путем удовлетворения прихотей влиятельных в стране лиц, как это произошло с вновь назначенными членами комитета. В результате на высокие должности в самый важный для рыночной экономики государственный орган либертарианцы назначили случайных людей, а не высококвалифицированных специалистов, прошедших длительную подготовку практикой работы в АМКУ.

Между прочим, в указанном законопроекте предложено установить требование, что председателем комитета, государственным уполномоченным и председателем территориального отделения может быть гражданин Украины, имеющий полное высшее образование (юридическое или экономическое), высокие профессиональные и моральные качества, положительный опыт работы в системе органов АМКУ не менее трех лет, в том числе на руководящих должностях не менее двух лет, владеющий государственным языком.

Эти нововведения могут обезопасить от назначения на руководящие должности претендентов, не имеющих представления о том, чем реально им придется заниматься. К сожалению, так происходило всегда, когда при смене власти в стране в комитет назначались некомпетентные руководители. Это возмущало ветеранов, готовивших для них проекты решений и с трудом объяснявших их тем начальникам, которые должны были за них голосовать.

Для монобольшинства в ВРУ быстрое принятие указанного законопроекта именно перед решением вопроса увольнения и назначения нового председателя комитета не является проблемой. Но вдруг оказалось, что урезанные изменения в закон об АМКУ внесли еще в один законопроект под №2260 от 11 октября 2019 г. В традициях предыдущей Верховной Рады, он носит загадочное название "О внесении изменений в некоторые законы Украины". Из такого названия сложно понять, о чем, собственно, этот новый закон. Более того, в этот законопроект-винегрет добавили различные разнородные вопросы, разобраться в которых трудно не только обычному депутату, но и специалисту в отдельной сфере.

Странно и то, что главным комитетом, который должен дать добро для его рассмотрения на пленарных заседаниях Рады, является комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а не комитет по вопросам экономического развития.

Именно через такие законодательные документы, в которые вкраплены важные вопросы, по сути не касающиеся ни темы, ни их названия, предыдущая власть принимала одиозные решения, открывающие возможность негативных действий отдельных дельцов. Когда общество со временем разбиралось в последствиях таких законодательных изменений, то отменить их было довольно сложно. А иногда и вовсе не удавалось.

Так, в конце прошлого года законом №2628-VIII от 23 ноября 2018 г. народные депутаты приняли огромный перечень изменений в Налоговый кодекс, в которых трудно разобраться даже специалисту-налоговику. В эти изменения почему-то включили норму о запрете Антимонопольному комитету рассматривать деятельность, связанную с использованием чего-либо являющегося объектом прав интеллектуальной собственности. Эта поправка совсем не касается сути этого кодекса.

Однако и по сей день в п. 51 его переходных положений установлено, что требования законов об АМКУ и о защите экономической конкуренции не применяются к объектам права интеллектуальной собственности или осуществлению деятельности, связанной с них использованием, а также к правоотношению, возникшему в процессе какого-либо использования объектов права интеллектуальной собственности. Благодаря этому предприниматель, не желающий общаться с АМКУ, мог зарегистрировать торговую марку, патент или любой другой объект интеллектуальной собственности, что позволяло ему избежать антимонопольного расследования. Хорошо, что в Законе "О защите экономической конкуренции" есть норма-предохранитель, говорящая о том, что особенности применения этого закона устанавливаются именно этим законом.

Впрочем, этот печальный опыт законотворчества невольно вспоминается и сейчас, когда вероятное утверждение законопроекта №2260 может воспрепятствовать принятию закона №2151. Это сделает невозможным обеспечение настоящей независимости АМКУ, которую представители новой власти обещали в своих предвыборных программах и о которой каждый раз при возможности упоминают и сейчас на многих ответственных совещаниях и форумах. Поэтому логично сначала принять законопроект №2151 и только после этого принимать законопроект №2260, предварительно изъяв из него положения, касающиеся вопросов Антимонопольного комитета.