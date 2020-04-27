Монополия на антимонополию

У председателя Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева до назначения на должность не было соответствующего опыта, и в действительности он имел лишь приблизительное представление о деле, которым придется заниматься. На призыв руководства страны проводить в Комитете реформу сразу же начал разрушать систему его территориальных отделений (ТО). Сначала он постепенно уменьшал численность кадров, финансирование, методическую помощь и прежний действенный контроль центрального аппарата. А в 2017 году вообще заявил о намерениях сократить количество ТО с 25 до семи.

Потом новый руководитель начал переназначать руководителей отдельных ТО. Если раньше при этом, как правило, повышали в должностях их заместителей, уже имевших серьезный профессиональный и организационный опыт работы в системе, то при новом председателе новоназначенными руководителями обычно становились приближенные к нему лица, до этого ни дня не работавшие в системе органов защиты конкуренции. То есть задачу представить план реформирования организационной структуры АМКУ Юрий Терентьев, очевидно, воспринял как указание уничтожить территориальные органы Комитета и снизить его дееспособность в борьбе с монополистами. Если раньше в отчете ведомства основное место занимали разделы о прекращении злоупотреблений монопольным положением и о роли ТО, то в последние годы их в документе уже нет.

Система постепенно теряла лучших специалистов, а ресурсы перераспределялись в пользу центрального аппарата АМКУ. Так, в 2018-м Кабинет министров уменьшил предельную численность работников территориальных отделений ради увеличения штата центрального аппарата Комитета. Вследствие такого решения правительства несколько руководителей ТО были вынуждены уволить своих заместителей и ряд главных специалистов.

Была надежда, что с приходом действующей власти ситуация в Комитете кардинально изменится, поскольку складывалось впечатление, что новое руководство будет прислушиваться к запросам и рекомендациям международных партнеров, которые могут осуществлять серьезные инвестиции в экономику Украины. У специалистов появились ожидания, что настоящая реформа системы защиты конкуренции, о которой раньше под давлением олигархов-монополистов просто не могло быть и речи, наконец состоится. Однако этого не произошло.

Уже в июле 2019 года Юрий Терентьев уверял, что вроде бы договорился с офисом президента о том, что он останется в кресле председателя Комитета. А при личной поддержке бывшего премьер-министра Алексея Гончарука с июля 2019-го спокойно продолжил кадровые увольнения и перестановки. Прежде всего были уволены наиболее профессиональные и честные специалисты в центральном аппарате ведомства. На их место назначили случайных людей, которые никогда не работали в системе органов АМКУ, но были приближены к отдельным высоким должностным лицам государства. Одновременно старались постепенно уменьшить процессуальные права и кадрово-финансовые возможности территориальных отделений. А когда председатель Комитета, об увольнении которого уже даже поднимался вопрос в Верховной Раде в октябре 2019 года, увидел, что ему все это сходит из рук, он снова вернулся к таким желанным намерениям разрушить ТО.

Здесь уместно напомнить, что эти региональные подразделения всегда выполняли 90% работы всей системы. Как правило, самой тяжелой следственной работы. Почти такой же была их доля в общем количестве судебных дел по принятым решениям. Тысячи местных жителей и предпринимателей решали свои проблемы с помощью работников именно территориальных отделений. То есть они были глазами и руками АМКУ в регионах и разгружали ведомство от кропотливой работы. Именно они развивали и защищали конкуренцию на местах. Но, снимая сливки с этой трудной работы подчиненных, руководство Комитета так и не поняло, что без опоры на сильные ТО центральный аппарат эффективно работать не сможет. Терентьев решил, что Комитет прежде всего должен заниматься весомыми делами, с крупными штрафами, что обеспечивало ему авторитет у начальства. А проблемы бизнеса и рядовых потребителей в регионах его стали мало интересовать.

Осенью 2019-го все же был дан старт очередному этапу "реформы" ТО. Распоряжением АМКУ от 28 ноября 2019 года №23-рп "О реорганизации территориальных отделений…" предполагалось их сокращение теперь уже до шести межрегиональных подразделений в отдельных областях. В остальных областных центрах планировали оставить по несколько работников, которые просто будут собирать и фильтровать заявления местного бизнеса и потребителей, а потом передавать их по цепочке наверх.

Дальше еще смелее. Начали быстро разрабатывать законопроекты, где определялось, что все эти региональные подразделения реально ограничиваются в своих процессуальных правах. То есть профессиональные работники по указанию вышестоящего начальства уже станут не следователями, а просто формальными собирателями доказательств. Понятно, что в таких условиях наилучшие кадры начали увольняться. Все это свидетельствовало о непонимании необходимости сохранить профессиональность и высокий статус территориальных отделений, которым приходится разбираться с серьезными нарушениями местных монополистов и влиятельных людей в региональной власти. При этом цинично отмечалось, что целью реформы является приближение региональных органов АМКУ к проблемам местного бизнеса и усиление защиты конкуренции, базирующейся на глубоком изучении региональных проблем. А на самом деле планировалось удовлетворить пожелания влиятельных региональных монополистов, которым специалисты ТО мешали злоупотреблять своим положением. Кроме того, ожидалось банальное сокращение административных расходов в пользу центрального аппарата Комитета. В результате этих реформ должна была существенно увеличиться монопольная власть председателя, членов Комитета и руководителей его структурных подразделений, то есть центрального органа системы.

Такое "реформирование" делает невозможной реализацию административной реформы, которой предусмотрено передать часть полномочий центральных органов в регионы, то есть обеспечить их самодостаточность, создать такие условия, когда большинство проблемных вопросов решаются на местах. А тут, наоборот, создаются условия, когда ТО и шагу не смогут ступить без разрешения центра. Главные действия подразделений, которые останутся в регионах, нужно будет согласовывать либо с председателем, либо с руководителем аппарата, либо с государственным уполномоченным Комитета. А ходокам из регионов придется ездить для обоснования своих действий в другую область или в Киев. Просто какая-то мышиная возня ради монопольной власти центрального аппарата, с которой в действительности трудно справиться из центра. Поэтому можем получить усиление злоупотреблений региональных монополистов, до которых у центрального аппарата объективно не дойдут руки, и понятное недовольство остальных местных бизнесменов и населения.

Надо также заметить, что так называемая реформа должна была охватить значительно более широкий круг вопросов, которые не ограничивались лишь разрушением ТО. В январе текущего года не без участия представителей АМКУ в парламенте был зарегистрирован ряд законопроектов, общим недостатком которых является чрезмерная детализация и существенное усложнение конкурентного законодательства. Так, законопроект №2730 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно конкуренционно-антимонопольной реформы" содержит ряд положений, которые не только усложняют работу ТО, не просто запутывают читателя излишними мелкими деталями текста, но и явно невыгодны бизнесу. Вместе с тем они выгодны самому Комитету и отдельным юридическим фирмам, которые с ним сотрудничают.

Принять все эти законы рассчитывали быстро. Уже с апреля должна была начаться работа системы в запланированном режиме. Но не случилось, как хотелось. Пандемия вдруг внесла в жизнь страны существенные и неожиданные коррективы. В частности, когда президент Владимир Зеленский пообещал обществу, что накажут тех, кто завышает цены, оказалось, что в стране еще во времена премьерства Владимира Гройсмана была не только разрушена система санитарной службы, что теперь чрезвычайно усложняет борьбу с коронавирусом, но и ликвидированы органы регулирования цен. И это в высокомонополизированной экономике! Власть вынуждена была обратиться в АМКУ с требованием наказать торговые сети за скачок цен. А Комитет вместо того, чтобы объяснить, что у него на самом деле нет полномочий быстро наказывать всех подряд за высокие цены, начал проводить бурное расследование по всей стране.

Напомню, что конкурентное ведомство может наложить штраф за завышение цен, только если докажет, что нарушитель является монополистом или участником картельного сговора. На конкурентном рынке вмешиваться в цены оно не может. А доказать монопольное положение или картельный сговор АМКУ и в лучшие времена не всегда мог, поэтому и судится годами. По данным отчета за 2019 год, из выписанных Комитетом штрафов на 8672 млн грн реально было уплачено лишь 154 млн. Так что в случае существенного общественного возмущения часто приходится не наказывать, а просто пожурить участников рынка и призвать воздержаться от необоснованного повышения цен.

Несмотря на такой неутешительный и предсказуемый результат своих сверхусилий, АМКУ, чтобы выслужиться и создать общественное мнение об эффективности своей деятельности, тут же загрузил ТО (которые уже почти разрушены) соответствующими проверками в регионах. Потому что угроза смены руководства все еще на слуху у депутатов, бизнес-среды и широких слоев населения. В момент поиска крайних Юрий Терентьев запросто может лишиться должности.

Хотя, думаю, к наказанию нарушителей эти расследования не приведут и рейтинг ведомству не повысят. Однако специалисты уже несколько недель бесперспективно мониторят стоимость товаров по всей стране, дублируя действия Минэкономики. Работники АМКУ сами ходят на проверки, да еще и загружают работой местное руководство. В частности, в Киеве департамент экономики и инвестиций КГГА обязали предоставить информацию о ценах в торговых сетях столицы. Эти суетливые действия своих и чужих сотрудников происходят в тот момент, когда во время карантина лучше перейти на удаленный режим работы, всем сидеть дома, не отвлекать других работников и не нагружать общественный транспорт, как это рекомендует правительство.

При всей бесперспективности именно этого расследования руководство АМКУ должно было понять, что без эффективной работы областных отделений Комитет не сможет из центра охватить все общегосударственные и региональные проблемы конкуренции. Даже решение общегосударственных проблем обычно требует быстрой и достоверной информации из регионов. А власть страны должна понять, что без мощной защиты конкуренции по всей стране экономика никогда не станет эффективной, и ни один инвестор к нам не придет.

Поэтому логично было бы ожидать, что в этих условиях руководство АМКУ наконец поймет нецелесообразность ликвидации преобладающей части ТО ради мизерной экономии на зарплате бухгалтеров и других уволенных работников и откажется от бессмысленного разрушения подразделений. Но опять не случилось, как хотелось. Вопреки здравому смыслу, в марте 2020 года Комитет просто отложил выполнение намеченных планов разрушения ТО до 19 мая 2020-го.

И тут неожиданность! Всегда покорный, но сейчас доведенный до отчаяния коллектив поднял бунт на корабле. Самые несогласные обжаловали это одиозное решение в Окружном административном суде города Киева. Заявитель просит суд признать противоправным и отменить распоряжение ответчика "О реорганизации территориальных отделений Антимонопольного комитета Украины" от 28 ноября 2019 года №23-рп. 24 марта суд открыл производство в административном деле, рассмотрение которого должно состояться 28 апреля. До этого определением суда ответчика обязали в десятидневный срок предоставить копии материалов об основаниях и порядке издания распоряжения или обоснованные возражения против иска. В случае если отзыв на иск не предоставят без уважительных причин, суд может квалифицировать это как признание иска.

Увидим, как наша "справедливая" судебная система отреагирует на это событие. Но, думаю, и власть не должна оставаться в стороне и поучаствует в разумном решении этой проблемы в интересах Украины. Давно пора разобраться с тем, что уже более четырех лет подряд творится в Антимонопольном комитете Украины. Потому что без эффективной защиты конкуренции невозможно вывести экономику из кризиса. Это также является непременным условием привлечения иностранных инвестиций. Учитывая сегодняшние проблемы страны в борьбе с пандемией, что, в частности, является следствием разрушения системы санитарной службы и ликвидации ценовой инспекции, быстро восстановить эффективную работу системы органов защиты конкуренции будет очень сложно. Но придется, потому что это требование законов успешного функционирования рыночной экономики.

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