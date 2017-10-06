Миграномика ХХІ века

Отток человеческого капитала из нашей страны приобретает все более угрожающие масштабы: в поисках лучшей жизни за границу выехали миллионы умных или просто трудолюбивых украинцев со светлыми головами, предприимчивыми мозгами.

Для экономики страны их потерю не восполнят никакие денежные переводы в Украину. При удачном опыте трудоустройства и отсутствии внятных альтернатив на Родине они решают осесть в принимающей стране, получая сначала временный, а затем и постоянный вид на жительство.

В ближайшие годы выезд украинцев за границу может ускориться. Согласно опубликованным на уходящей неделе данным социсследований (группы "Рейтинг"), свыше трети украинцев (35%) хотели бы навсегда покинуть Родину.

Поэтому есть риски, что Украина предстанет перед серьезнейшей угрозой для будущего развития своей экономики, поскольку количество работоспособного населения будет сокращаться. Что делать Украине в эпоху масштабного спроса на украинцев в мире? Какая политика должна стать ключевой для возобновления роста человеческого капитала в Украине? Власти могут в достаточно быстрые строки запустить системные и непростые, но вполне посильные для государства контрмеры, не требующие значительных финансовых затрат.

Развитие мировой экономики всегда сопровождалось миграционными процессами. Примерно до 1990 г. мигранты равномерно распределялись между развитыми и развивающимися странами. Однако с либерализацией экономических режимов, сокращением уровня рождаемости, старением населения, усилением глобализации миграция ускорилась и направилась в основном в развитые страны. По данным Всемирного банка, в 2016 г. в 57 странах с высоким доходом иммигранты в среднем составляли 26% населения, а в топ-10 стран мира — 36%. В других группах стран доля иммигрантов к населению существенно ниже (см. рис. 1 на 6-й стр.).

Читатель может подумать: ну конечно же, мигранты из бедных стран едут в богатые, чтобы получать пособия, жилье, зарплаты и т.п. Но это не так. Большинство развитых стран сами создали мощную систему привлечения, отбора и удержания иностранных мигрантов. В этих странах каждый год готовят планы по привлечению миллионов новых иммигрантов (см. рис. 2 на 6-й стр.).

Более того, страны разработали десятки программ с целью привлечения иммигрантов по уровням квалификации, видам занятости, секторам экономики и уровню их социального статуса. Чтобы ежегодно выполнять эти планы и программы, созданы специальные министерства, рекрутинговые и юридические компании, благотворительные и консалтинговые организации, разработаны специальные банковские услуги. Все для того, чтобы в этих странах ежегодно рос приток, в первую очередь, иностранной рабочей силы. Для того чтобы понять, зачем странам иммигранты, кратко проанализируем опыт США.

Охотники за головами

США — крупнейший "охотник" за мигрантами. Имея всего 4% населения и 6% площади планеты, страна привлекла почти 20% всех мигрантов в мире (около 50 млн чел.). Каждый год в США приезжают до миллиона новых иммигрантов по разным программам долгосрочного пребывания. В ХХI ст. иммигранты для США — это не просто рабочая сила, это ключевой драйвер развития ее экономики. Хотя иммигранты составляют только 14% населения США, они создают уже почти 30% всех новых предприятий в стране. Шансы, что иммигрант откроет свой бизнес, в два раза выше, чем это сделает коренной житель. По данным Inc. Magazine, уже около 20% всех розничных продаж в США (а это более 1 трлн долл. в год) осуществляются компаниями, созданными иммигрантами. Исследования доказали, что иммигранты не забирают рабочие места, а наоборот, создают их — в США каждый десятый рабочий трудится у предпринимателя-иммигранта.

Иммигранты помогли США стать лидером в цифровой экономике. Так, по данным Inc. Magazine, в Кремниевой долине 52% всех компаний в 1995–2005 гг. были созданы иммигрантами, 53% всех научных сотрудников и инженеров в регионе — также иммигранты. За этот период доля стартапов, созданных иммигрантами, выросла на 50%, в то время как рожденными в США — снизилась на 10%. В целом, по данным журнала Fortune, 41% из 500 крупнейших компаний США созданы иммигрантами или их детьми, в том числе 45% в сфере IТ-технологий и 50% в сфере медицины. Без участия иммигрантов в США не появились бы такие компании, как Apple, Google, GE, IBM, McDonald's, Tesla, Boeing, Disney, а свою роль в появлении PayPal и What's Up сыграли украинцы в США. Опросы в технологических компаниях показывают, что не менее 10% всего персонала это иностранцы, еще 40–50% — представители разных диаспор (то есть дети или внуки иммигрантов). Фактически благодаря иммигрантам США смогли обогнать Японию, технологического лидера ХХ ст., которая из-за политики протекционизма до сих пор имеет менее 2% иммигрантов в структуре населения.

С избранием президентом США Д.Трампа (в т.ч. благодаря антимиграционным лозунгам) американский бизнес и ученые сильно обеспокоены возможностью снижения планов по притоку мигрантов. Ведь это сильно ударит по бизнесу и экономике страны в целом. Бизнес-школа The Wharton School даже подсчитала, что если Трамп таки сможет сократить годовые планы по притоку иммигрантов в два раза, то уже через десять лет темпы роста ВВП США уменьшатся на 0,7%, то есть почти вдвое (в 2016 г. ВВП вырос на 2,6%).

Канада — второй крупнейший "вербовщик" мигрантов. Причем ей приходится бороться еще и с США за их привлечение. В конце 2016-го, осознав ухудшение отношения администрации Трампа к иммигрантам, Канада существенно (на 15%) увеличила на 2017 г. план по их притоку — до 300 тыс. Она готова их переманивать даже из США. В Калифорнии, где работает больше всего иммигрантов, вдоль автобанов весят плакаты "H-1B Problems? Pivot to Canada" ("Проблемы с визой H-1B? Перебирайтесь в Канаду"). В Канаде, возможно, самая отлаженная систем формирования ежегодных планов по притоку иммигрантов. Все заинтересованные в иностранцах (бизнес, соцслужбы, муниципалитеты и т.д.) подают свои заявки в государственные территориальные округа, те — провинциям, а провинции — Министерству по делам иммигрантов, беженцев и гражданства, которое формирует трехлетний Vision Action Plan. В 2017 г., помимо 300 тыс. долгосрочных иммигрантов, министерством также запланировано привлечь более 120 тыс. студентов-иностранцев (ежегодно они вливают в страну более 11 млрд долл.) и около 250 тыс. временных трудовых мигрантов.

Европа. В отличие от Америки, вопросам миграции в Европе не уделялось большого внимания вплоть до расширения ЕС в 2004 г. Лишь тогда первые "притягательные" программы запустили страны Северной Европы для выходцев из ЕС-10. Как результат, в ЕС сложилась сложная ситуация: в половине стран численность населения уже снижается, в большинстве остальных это произойдет после 2030 г. Уровень рождаемости крайне низкий: в среднем по ЕС — 1,58 ребенка на одну женщину (при норме естественного воспроизводства населения в 2,1–2,2 ребенка). Но во многих странах ситуация еще хуже: в Португалии — 1,23; Греции — 1,30; Польше — 1,32, Германии — 1,50. Но помимо низкой рождаемости, большинство стран ЕС страдают еще от двух проблем — оттока трудовых ресурсов и старения населения. Как результат, во многих секторах экономики ощущается дефицит рабочей силы.

Странам ЕС ежегодно требуются миллионы новых иммигрантов для поддержания развития своих экономик. Только Германии необходимо более 500 тыс. новых иммигрантов в год. Поэтому с целью привлечения и, главное, удержания иммигрантов страны ЕС активизировали в отношении временных мигрантов такие механизмы, как выдача вида на жительство (ВНЖ) и выдача гражданства. Для того чтобы понять, насколько страны активны (по сравнению с Украиной) в привлечении иммигрантов, посмотрим на рис. 3. В среднем по ЕС на 1000 жителей было выдано 5 ВНЖ (всего более 2,6 млн шт.) и 1,7 гражданств (841 тыс. шт.). А если страны хотят, чтобы их экономики росли быстрее США и Канады (или хотя бы не отставали), нужно привлекать еще больше человеческих ресурсов. Именно это и делают в том числе Швеция, Ирландия, Великобритания. И это происходит во многом за счет восточноевропейских стран.

В ЕС в поисках квалифицированных трудовых ресурсов все больше растет спрос именно на украинцев (рис. 4). Если всего за 2012–2015 гг. среди неграждан ЕС прирост выданных ВНЖ составил 20%, или на 2,6 млн шт., то среди украинцев — 3,2 раза, до 500 тыс. Прирост выданных гражданств за этот же срок составил всего 1%, но среди украинцев — в 3 раза. И украинцы уже входят в топ-5 получателей ВНЖ или гражданств в 10 из 28 стран ЕС. За 2012–2015 гг. украинцы поднялись на первое место в ЕС по выданным ВНЖ, а по гражданству переместились с 21-го на 8-е место.

Ключевой "спрос" на украинцев сегодня формирует Польша. Эта страна все еще находится на последнем месте в списке из 57 стран с высоким доходом, имея всего 12,3 тыс. долл. ВВП на одного жителя. Поляки понимают, что если они хотят расти быстрее и достичь хотя бы уровня Словении (35-е место с 21,3 тыс. долл. ВВП на одного жителя), да и чтобы просто закрепится в середине клуба развитых государств, их стране нужно привлекать больше трудовых ресурсов. Казалось бы, в 2015 г. Польша уже выдала более 20% всех ВНЖ в ЕС (более 540 тыс. шт., или 14,3 шт. на 1000 жителей). Однако для бизнеса этого мало. По данным рекрутинговой компании Work Service, до сих пор 25% компаний имеют проблемы с набором сотрудников, особенно рабочих специальностей. Это связано как со старением местного населения, так и с выездом более 2 млн поляков в другие страны ЕС.

Поэтому бизнес Польши фактически ведет монотонную лоббистскую кампанию по упрощению процедуры трудоустройства иностранцев (читайте — украинцев). За 2015–2017 гг. пролоббирован ряд важных решений. Во-первых, Польша стала единственной страной ЕС, в которую разрешено въехать на работу без рабочей визы (только при наличии биометрического паспорта) и заняться оформление документов прямо по месту будущего трудоустройства. Во-вторых, на основании так называемого освядчення (разрешения на работу) мигрант может остаться на период свыше

90 дней, то есть легально нарушить срок безвизового пребывания в стране. Главное — вовремя подать необходимые документы для продления вышеупомянутого срока. В-третьих, владельцы "карты поляка" (а это уже более 80 тыс. украинцев) получают ВНЖ сразу же после переезда в Польшу, а через год — паспорт гражданина ЕС и денежную помощь. В-четвертых, с 1 января 2018 г. иностранцы смогут оформить на месте новый документ "разрешение на сезонную работу" сроком до восьми месяцев (еще одна возможность легально нарушить 90-дневный безвизовый срок). И этот документ будет выдаваться быстрее, чем "освядчення". В-пятых, также с 2018 г. система трудоустройства иностранцев начинает носить уведомительный характер. То есть работодателю не нужно будет месяцами ждать, пока Госуправление делами воеводства согласует их трудоустройство, он может нанять иностранца в день подачи документов в воеводство.

Благодаря таким активным мерам, по данным Financial Times, Польше удалось за счет украинцев возобновить рост трудоспособного населения в возрасте от 15 до 70 лет. За 2009–2016 гг. оно увеличилось почти на миллион (до 30,6 млн чел.). А в Украине за это время, наоборот, снизилось на 6 млн, до 28,9 млн чел. (по данным Госстата).

Польша, в отличие от ЕС в целом, уделяет исключительное внимание именно притоку трудовых иммигрантов. В среднем по ЕС целевая структура мигрантов в 2015 г. выглядела следующим образом: работа — 27% мигрантов, учеба — 20, воссоединение семей — 29, другие цели — 24%. В то же время в Польше на работу приезжает 70% мигрантов, учиться — 7, для воссоединения семей — 0,2, с другими целями — 24%. Поэтому неудивительно, что экономика Польши тоже растет быстрее: за 2012–2016 гг. среднегодовой прирост ее ВВП составил 2,56%, а в странах ОЭСР —

1,80 и в ЕС-28 — 1,12%. В 2017 г. ожидается ускорение роста ВВП Польши до 3,5% (в Украине — всего на 2%). Таким образом, пока что Польша добивается своего — она привлекает больше иммигрантов, чем конкуренты, и растет быстрее конкурентов. Как ни странно, но в значительной мере это происходит за счет Украины.

Люди — это капитал

Чтобы привлечь иммигрантов, в первую очередь, предприимчивых, с финансовыми ресурсами, страны идут на дополнительные хитрости. Если у вас предпринимательский дух, есть инвестиции (сбережения), готовность создавать стартапы или купить недвижимость, власти страны сделают все, чтобы появился повод выдать вам ВНЖ или гражданство в кратчайшие сроки. Для этого были разработаны несколько программ, таких, как стартап-визы, предпринимательские или инвестиционные визы и т.п. Инвестируя в среднем от 70 тыс. до 2 млн долл. (зависимо от программы), иммигрант и его семья имеют право сразу получить ВНЖ сроком до пяти лет. В ЕС такие программы уже работают во Франции, Ирландии, Италии, Нидерландах, Испании, Великобритании, Дании и на Кипре.

Кипр, кстати, в 2016 г. по программам, связанными с получением ВНЖ и гражданства, привлек около 4 млрд евро, а это более 20% ВВП страны. И по данным The Guardian, украинцы на Кипре в лидерах среди мигрантов. И не только там — как правило, наши соотечественники входят в топ-5 по количеству выданных виз именно таких типов в большинстве стран ЕС.

В 2014 г. Эстония запустила одну из самых инновационных программ под названием E-residence (электронное резидентство). Она позволяет иностранцу получить национальную ID-карту с чипом и электронной подписью. Что дает право открывать счета в эстонских банках (в скором времени, без первого посещения банка), регистрировать компании и управлять ими. Владельцы E-residence платят 0% налога на прибыль. К 2025 г. власти планируют привлечь 10 млн (!) таких е-резидентов. И это при населении страны в 1,3 млн чел. На сегодняшний день уже выдано свыше 10 тыс. E-residence гражданам более 130 стран. Украинцы уже в топ-3 (более 10% от всех е-резидентов), а в целом 57% всех ВНЖ в Эстонии получили украинцы. Это еще один пример масштабной программы по стимулированию притока трудовых ресурсов и их капиталов.

Украина: перенаправить потоки

Сегодня много говорится о реформах. Власти пытаются провести аграрную, цифровую, энергоэффективную, образовательную и десятки других реформ. Однако вопрос: кто это все будет делать? Кто будет потребителем этих реформ? Кто будет запускать предприятия, созданные в их результате? Как может расти количество предпринимателей, если количество экономически активного населения падает? На начало 2017 г., по данным Госстата, из 42,7 млн жителей Украины мы имеем только 28,9 млн в возрасте 15–70 лет. Однако из них почти 40% (10,9 млн чел) экономически неактивны по разным причинам. То есть остается только 17,9 млн (но и из этой цифры нужно исключить несколько миллионов украинцев, работающих за границей). Меньше людей, значит, меньше предпринимателей, а значит, меньше налогов и сборов в бюджеты всех уровне. Наверное, хуже ситуацию трудно себе представить любому министру финансов или руководителю налоговой службы.

Важно понять, что не предприятия создают рабочие места, не роботы делают товары и услуги, по большому счету, не они создают ВВП. Человек создает предприятие, нанимает персонал, покупает роботов. Человек принимает решение запустить бизнес, который будет создавать (производить) добавленную стоимость, именуемую в статотчетности "ВВП". Чем больше экономически активных людей, тем выше шансы на появление новых предприятий, инвестиций, рост ВВП, поступлений платежей и сборов в бюджеты.

При этом нужно учитывать, что развитый мир сегодня очень далеко ушел в развитии, и чтобы Украине быстро стать конкурентоспособной, необходимо запускать и масштабировать технологии ближайшего будущего. Представьте, Украина захотела стать лидером в одной из тех сфер, которые Всемирный экономический форум 2016 г. определил теми, что изменят мир: нанотехнологии, Zn-аккумуляторы, блокчейн, графен, автономный транспорт, органические микрочипы, перовскиты, искусственный интеллект, оптогенетика, управление метаболизмом. Скорее всего, специалистов в большинстве этих сфер в Украине нет. Если их не привлекать из-за границы, а взращивать своими силами, на это уйдет много лет, а это риск еще одного десятилетия низких темпов роста страны.

Долгосрочное ускорение развития Украины возможно только за счет быстрого роста экономически активного населения, то есть только за счет иммигрантов. Поэтому ключевой стратегией для стремительного роста экономики должна стать активная иммиграционная политика, направленная на селективный приток трудовых ресурсов и их капиталов. Это придется делать, потому что это делает ЕС-15: чтобы не отставать от Америки, им нужно "бежать быстрее" Америки, увеличивая иммиграцию в 2–3 раза. Чтобы "бежать еще быстрее", как это делает Польша, увеличивая иммиграцию почти в три раза по сравнению с ЕС-28. Абсолютные цифры Евростата о привлеченных мигрантах в ЕС (путем выдачи новых ВНЖ) в 2015 г. шокируют: каждая страна из ЕС-15 привлекла в среднем 126 тыс. чел., а Польша — 541 тыс. Украина же в 2015-м выдала всего около 20 тыс. ВНЖ, то есть в шесть раз меньше, чем ЕС-15, и почти в 30 раз меньше, чем Польша.

Украине, чтобы развивать экономику более высокими темпами, нужно привлекать минимум 15 чел. на 1000 жителей, а это около 640 тыс. чел. в год. Привлекая меньше, мы постоянно будем иметь отрицательное сальдо экономически активного населения страны.

Мотивация, отбор и удержание — ключевые тактики в стратегии привлечения иммигрантов. Развитым странам пришлось разработать сложную систему контроля отбора необходимых трудовых ресурсов из более бедных стран, и на это требовались значительные финансовые средства для обеспечения национальной и экономической безопасности.

Украина, в отличие от большинства стран мира, имеет значительное количество своих эмигрантов и диаспору. Украина входит в топ-10 стран мира по масштабам диаспоры (рис. 5). Украинское сообщество проживает и работает в большом количестве развитых странах и ежегодно зарабатывает значительные средства. Но по объемам денежных переводов Украина не попадает даже в топ-20 стран мира. Другие страны с похожим количеством диаспоры получают от нее в 3–5 раз больше денежных переводов.

Имея колоссальный трудовой и финансовый ресурс с "украинскими корнями" за границей, Украина могла бы в кратчайшие сроки и с небольшими финансовыми затратами запустить новую иммиграционную политику, направленную на возвращение ее эмигрантов и их средств (сбережений, инвестиций). Лучшие тактики по возвращению своих мигрантов были описаны на примере Ирландии. Благодаря мотивационным программам по возврату ирландской диаспоры на родину, Ирландии удалось удивительным образом переломить снижение количества населения в начале 1990-х. А с их возвращением в страну пришли значительные объемы сбережений и инвестиций, в первую очередь, из компаний, руководителями которых были выходцы из Ирландии. Подобным образом Китай, Мексика, Индия получают значительные объемы от своих мигрантов уже не только в форме денежных переводов, но и в прямых инвестициях в экономику. В самой Украине для начала важно предпринять ряд организационных шагов, которые бы усилили мотивацию и ускорили привлечение иммигрантов в страну.

Во-первых, создание Министерства по делам мигрантов и диаспоры, главная задача которого — развитие мотивационных программ по возвращению украинских мигрантов на Родину, уже с новыми знаниями, технологиями, связями и капиталом. Такие профильные ведомства работают уже в 26 странах мира (из постсоветских стран — в Армении и Грузии). В целом в 56 странах мира функционируют более 400 центральных органов власти, курирующих развитие отношений со своими мигрантами. И у большинства этих стран количественно диаспоры в 2–10 раз меньше, чем украинская.

Во-вторых, внедрение политики стимулирования денежных переводов в Украину. В более чем 30 странах мира регуляторы и банки уделяют особое внимание мигрантам и их домохозяйствам. Например, в Индии все федеральные банки имеют специализированные услуги для мигрантов. Результат — на 1 января 2017 г. на счетах индийских мигрантов в Индии накоплено более 70 млрд долл. США (около 15% всех срочных средств). На Филиппинах все программы для мигрантов инициирует Центробанк — эта тема в пятерке приоритетных (на одном уровне с финансовой грамотностью и борьбой с отмыванием средств, полученных преступным путем). Результат — объемы золотовалютных резервов в 2017 г. превышают 80 млрд долл. США. Об уникальном опыте Филиппин по масштабному привлечению денежных переводов на родину уже было сказано выше.

В-третьих, еще одним важным шагом является разработка и реализация среди мигрантов финансово-банковских инструментов, средства от продажи которых будут направлены на развитие инфраструктуры Украины. Уже более 20 стран предлагают несколько типов инструментов (облигации для диаспоры, депозитные сертификаты и т.п.) для своих мигрантов. Например, Израиль уже 65 лет ежегодно размещает такие облигации среди еврейской диаспоры. Результат — привлечено почти 40 млрд долл. США, на которые построен международный аэропорт, несколько портов, автобанов и больниц. Египет в 2014 г. привлек 8,5 млрд долл. США (в эквиваленте) на строительство второй линии Суэцкого канала. Почти 20% этих средств — от мигрантов и получателей переводов.

У Украины есть реальная возможность, используя лучший международный опыт, существенно улучшить приток иммигрантов в Украину, в первую очередь, за счет стимулирования переводов по официальным каналам. Реализация предложенных организационных и экономических мер позволит в короткий срок установить контакт с украинскими мигрантами, стимулировать их возвращение путем развития их предпринимательства на Родине. Кроме того, путем внедрения мотивационных программ и проектов Украина сможет регулировать и контролировать так называемую утечку мозгов (brain drain) и превращать ее в циркуляцию мозгов (brain circulation) и максимально использовать знания диаспоры (brain gain).