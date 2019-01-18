Менеджмент "по-украински"

Украина катастрофически отстает от развитых европейских стран по такому интегральному показателю, как валовой национальный доход на душу населения, и преобладающее большинство ее граждан не удовлетворено качеством своей жизни.

И здесь, на наш взгляд, одной из ключевых причин является то, что Украина, образно говоря, строится на зыбком фундаменте: ее деловая культура, являющаяся основой достижения комплексного успеха, в целом не соответствует условиям глобальной насыщенной экономики, в которую мы "перескочили" более четверти века назад. А управление государством все еще базируется на несовершенных системах менеджмента, сформированных при дефицитной экономике. И для коренного изменения ситуации к лучшему эта проблема не может находиться вне поля зрения тех, кого мы избираем для формирования общей политики развития Украины и общего руководства страной.

Если сказать совсем коротко, то современная деловая культура, характерная для развитых стран мира и свойственная Европейскому континенту, в самом общем виде отображена в 17 глобальных целях устойчивого развития ООН (уже адаптированных для Украины), 10 принципах социальной ответственности ООН и 8 фундаментальных концепциях совершенства EFQM (Европейского фонда менеджмента качества). При этом если 17 целей и 10 принципов являются общими установками извне, то восемь концепций — это ориентиры или подсказки, как организациям сформировать современную эффективную систему менеджмента изнутри, имплементировав в нее и цели устойчивого развития, и принципы социальной ответственности. Это крайне необходимо для обеспечения ориентации на цели и принципы не эпизодически, а систематически, в процессе ежедневной работы.

Фундаментальные концепции для их практического применения представлены в виде модели совершенства EFQM (модели идеальной организации), состоящей из 9 критериев и 32 подкритериев и позволяющей конкретным организациям, сравнивая себя с этой моделью, определять свое реальное состояние и формировать программы целенаправленного системного совершенствования, ориентированные на принципы и цели. В основе модели EFQM лежит системный менеджмент, включающий в себя современную систему управления. Совместно с моделью EFQM и в Европе, и во всем мире используются также международные стандарты на целевые системы управления, ориентированные на качество, экологию, энергопотребление и пр. Одновременно для широкого распространения в публичной сфере, прежде всего среди органов исполнительной власти (ОИВ) в процессе их реформирования, модель EFQM упрощена и представлена в виде модели CAF (Common Assessment Framework), которую успешно используют уже более 4 тыс. европейских организаций.

И без осмысления и принятия на вооружение этих новых для нас философии и технологий, увы, нельзя построить свое будущее, подобное тому, которое имеет место в развитых государствах. Без кардинального изменения деловой культуры Украина не сможет стать развитой европейской страной.

Кто же должен организовать реальное изменение деловой культуры в Украине и приведение ее в соответствие с той, которая свойственна развитой Европе с ее насыщенной экономикой? Безусловно, это украинская власть, которая в соответствии с Законом Украины "О государственной службе" должна формировать государственные политики развития различных сфер. И отображать в этих политиках необходимость изменения деловой культуры, совершенствования и повышения эффективности управления на всех уровнях.

Однако общественная экспертиза деятельности по менеджменту в ряде органов исполнительной власти, а также мониторинг применения ОИВ методов и инструментов менеджмента показали, что, несмотря на некоторые положительные тенденции, подавляющее большинство руководителей и специалистов этих ОИВ еще не понимают, что происходит в мире в сфере системного менеджмента и совершенства, зачем им надо совершенствоваться самим и содействовать усовершенствованию организаций в сфере их управления, а также как для этого использовать Резолюцию 10-го Всеукраинского съезда качества (Киев, 26 мая 2017 г.), ориентирующую общество на обеспечение конкурентоспособности экономики и улучшение жизни граждан.

От кого же в первую очередь зависит распространение философии системного менеджмента в Украине? Во-первых, от Нацгосслужбы, которая в государственной политике развития государственной службы должна предусмотреть совершенствование отечественных ОИВ и их содействие совершенствованию организаций в своих сферах управления. Во-вторых, от Минэкономразвития, которое в государственные политики развития промышленности и МСП, повышения конкурентоспособности и т.д. должно включить положения о содействии движению за деловое совершенство в отечественной экономике. И в-третьих, от Минобразования, которое должно отразить в государственной политике развития образования положения о существенном улучшении подготовки по специальности "менеджмент", что необходимо для обеспечения ОИВ и бизнеса специалистами, разбирающимися в особенностях построения и применения современных систем менеджмента. Именно от этих трех органов исполнительной власти в наибольшей степени зависит то, какое отношение к совершенству и системному менеджменту формируется в Украине, в частности, у ОИВ и субъектов экономической деятельности. Но общая политика в этой части должна находиться в поле зрения первых лиц государства и законодательной власти и формироваться при их непосредственном участии.

Уместно привести пример эмирата Дубай (ОАЭ), Программа совершенства его правительства разработана еще в 1997 г. по инициативе Его Высочества шейха Мухаммед Бен Рашид Аль Мактум, вице-президента ОАЭ, премьер-министра, правителя Дубая. Цель этой программы — выступать в качестве инструмента для развития и усовершенствования государственного сектора в Дубае путем реализации концепции общего управления качеством. Миссия — продвижение, оценка и поощрение совершенства в работе органов государственной власти, учреждений и ведомств Дубая. Видение — для достижения совершенства мирового класса в работе государственных органов, учреждений и ведомств Дубая. Достигнутые здесь результаты широко известны и не нуждаются в комментариях. И это то, чего критически не хватает Украине.

Поддержка правительством и парламентом 10-го Всеукраинского съезда качества породила надежду, что его рекомендации будут учтены ОИВ Украины, бизнесом и обществом для улучшения социально-экономической ситуации в государстве. И действительно, хоть и медленно, но уже начались некоторые положительные изменения в отношении к указанной проблеме со стороны научно-технической общественности, отдельных ОИВ и субъектов бизнеса. Вместе с тем, несмотря на то, что со времени принятия Резолюции съезда прошло свыше 18 месяцев, а после подписания поручения первого вице-премьер-министра Украины в поддержку этой Резолюции — более 15 месяцев, преобладающее большинство центральных и местных ОИВ еще так и не приступило к соответствующим изменениям. И это весьма дорого обходится Украине и ее гражданам.

Одна из ключевых причин критической ситуации — практическое отсутствие в Украине специалистов, владеющих современными знаниями о деловом совершенстве и системном менеджменте. А без них сложно и даже невозможно своевременно и комплексно принимать наиболее эффективные согласованные решения. Это стало следствием того, что в 2002 г. в стране была принята ошибочная Концепция государственной политики в сфере управления качеством продукции, процессов и услуг, и высшая школа была дезориентирована в части подготовки специалистов по системному менеджменту.

Сегодня, правда, уже начались определенные позитивные процессы в системе высшего образования, направленные на исправление ошибок и повышение эффективности подготовки менеджеров. По поручению Минобразования его Институт модернизации содержания образования (ИМСО) рассмотрел Решение семинара-совещания руководителей и специалистов по менеджменту, а также качеству, стандартизации и сертификации заведений высшего образования (ЗВО) Украины (Киев, 30 апреля 2018 г.) и рекомендовал ЗВО усилить внимание к усовершенствованию своих систем менеджмента на принципах европейских подходов и лучших практик.

При наличии специальности "менеджмент" включить в образовательную программу все составляющие системного менеджмента, в частности, целевые системы на базе международных стандартов, концепции и модели совершенства и инженерию построения целостной системы менеджмента организаций.

При наличии специальностей по экологии, энергетике и т.п. предусмотреть изучение соответствующих целевых систем менеджмента, на которые приняты международные стандарты. А по специальности "качество, стандартизация и сертификация" изучать только целевые системы менеджмента, непосредственно касающиеся качества продукции и услуг.

В соответствии с Решением упомянутого семинара-совещания при Украинской ассоциации совершенства и качества (УАСК) создан Совет по вопросам системного менеджмента и делового совершенства. Советом сформулированы проблемы, требующие оперативного решения. Необходимо прежде всего научиться органично соединять в целостную систему менеджмента организации такие ее разрозненные компоненты, как система финансового менеджмента, целевые системы менеджмента на базе стандартов, системы проектного и кризисного менеджмента, модель совершенства EFQM и др. И при этом обеспечить их информационное единство. Без этого сложно добиться заметного повышения эффективности управления.

Однако, учитывая критическую ситуацию в Украине, изменения в образовании происходят слишком медленно и при недостаточной поддержке со стороны МОН.

В последнее время выполнение Резолюции съезда и поручения первого вице-премьер-министра были обсуждены профессиональной общественностью в ходе публичных мероприятий: заседаний общественных советов при Нацгосслужбе и Минэкономразвития, Всеукраинского круглого стола по вопросам защиты прав потребителей и др. Решения участников этих мероприятий сводятся к следующему.

Принимая во внимание фундаментальность и масштабность проблемы усовершенствования ОИВ и субъектов отечественного бизнеса, являющегося основой для реформирования украинской деловой культуры дефицитной экономики и превращения ее в деловую культуру экономики насыщенной, целесообразно прежде всего, чтобы Минэкономразвития вместе с Нацгосслужбой создали компетентную рабочую группу, пригласив войти в ее состав полномочных представителей Кабинета министров, Верховной Рады и администрации президента Украины, а также представителей от Гослекслужбы (как более продвинутого ОИВ), КНЭУ и УАСК. Поручить рабочей группе системно и комплексно проработать рекомендации, изложенные в Резолюции съезда, и результаты мониторинга их применения (с учетом поручения Кабинета министров от 28 августа 2017 г.) органами исполнительной власти Украины. На этой основе подготовить и подать правительству предложения об идеологических, функциональных и структурных изменениях в стране, необходимых для обеспечения ее конкурентоспособности на глобальном насыщенном рынке, устойчивого развития и улучшения качества жизни граждан Украины и, как следствие, улучшения отношения к власти со стороны общества. Подготовить и провести соответствующие слушания в Верховной Раде и обеспечить широкое профессиональное обсуждение указанной проблемы в кругах научно-технической общественности.