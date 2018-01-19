Фейковые "антикоррупционеры"

Компания "Дельта Вилмар СНГ" хорошо известна как в Украине, так и за ее пределами и является составной частью международной корпорации Wilmar International Limited (Сингапур). С 2004 г. компания инвестировала в создание собственного производства в г. Южный Одесской области более 250 млн долл. США. В ее структуру входят два завода: один — по переработке тропических масел, другой — по переработке масличных культур, а также комплекс по перегрузке растительных масел в порту "Южный".

В компании насчитывается около 700 сотрудников.

ООО "Дельта Вилмар СНГ" занимает ведущие позиции на рынке масложировой продукции в Украине, поставляя ее производителям кондитерской, хлебопекарной, молочной и других отраслей пищевой промышленности. При этом более 70% продукции компании экспортируется в страны Евросоюза, СНГ, в Индию, Китай, Турцию, Египет и др.

Среднемесячная заработная плата в ООО "Дельта Вилмар СНГ" одна из самых высоких в Одесском регионе и составляет более 18 тыс. грн. Объем налогов, уплаченных в 2017 г., — около 800 млн грн.

В прошлом году компания разработала очередной инвестиционный проект на сумму 150 млн долл. Однако в связи с массированной дезинформационной атакой, которую развернула против ООО "Дельта Вилмар СНГ" некая благотворительная организация "Фонд "Международные антикоррупционные суды", и с отсутствием соответствующей реакции государственных структур и правоохранительных органов на подрыв деловой репутации компании строительство нового завода пока приостановлено.

В декабре прошлого года в СМИ, в частности в ZN.UA (см. "Мошенники под маской благотворительности") и телепрограмме "Гроші" на канале "1+1", были обнародованы материалы журналистских расследований, в которых содержались данные о рейдерском характере деятельности фонда, была проанализирована ситуация с запретом экспорта украинских лекарств производства НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" во Вьетнам из-за дезинформирующих заявлений фонда. Сообщалось также, что под прицелом интересов этой организации оказались компания "Житомироблэнерго", Побужский ферроникелевый комбинат и ряд других крупных предприятий Украины.

Методика действий "антикоррупционеров" весьма изощренная.

— Все началось с того, что в ноябре 2016 г. БО "Фонд "Международные антикоррупционные суды" (МАКС) обратилась к нам с предложением оказать помощь "по защите честных инвесторов" с целью "укрепления экономического потенциала государства". Странное название организации, бланк с символическим гербовым знаком, подпись никому не известной персоны и само содержание письма — все это вызвало у нас сомнения, и мы на письмо никак не отреагировали, — рассказывает бенефициарный собственник компании "Дельта Вилмар СНГ" Дхруба Чаран Панда. — Мы не нуждались в помощи МАКС, поэтому не стали вступать с ним в переписку, но как мы увидели позже, МАКС начал направлять так называемые антикоррупционные запросы в адрес президента Украины, премьер-министра, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Одесской ОГА, прокуратуры, экологической инспекции и других органов государственной власти. В них в утвердительной форме фонд выражал собственные безосновательные предположения в отношении незаконного характера деятельности ООО "Дельта Вилмар СНГ".

Кроме того, с целью дискредитации деятельности ООО "Дельта Вилмар СНГ" на мировых рынках МАКС направлял запросы аналогичного характера в таможенную и акцизную службы Республики Индонезия, Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации, в адрес зарубежных компаний, занимающих видные позиции на рынке масложировой продукции. Эти запросы содержат обвинения в коррупции, антигосударственной деятельности, нанесении государству убытков, в контрабанде, фальсификации продукции, формировании незаконных активов, преступной деятельности, захвате (аннексии) украинской земли и пр.

— Уже даже одно из перечисленных обвинений может быть поводом для судебного иска.

— Мы обратились в прокуратуру

г. Киева и СБУ с заявлениями о совершении преступления со стороны должностных лиц названного выше благотворительного фонда, — комментирует адвокат Игорь Кириленко. — В ответ получили откровенные отписки в несколько строк. Из прокуратуры ответили, что не находят признаков совершения уголовного правонарушения в действиях фонда, и поэтому нет оснований для внесения ведомостей по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. СБУ также отказалась вносить ведомости по данному факту в Единый реестр досудебных расследований и рекомендовала обратиться в суд.

В сентябре 2017 г. ООО "Дельта Вилмар СНГ" направило в Хозяйственный суд г. Киева иск к БО "Фонд "Международные антикоррупционные суды" о защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Мы представили для этого все необходимые документы, доказательства. Кроме того, на основании определения суда поступили документы из соответствующих государственных инстанций. При этом ответчик (МАКС) никаких доказательств, кроме многочисленных и безосновательных письменных обращений в адрес суда, суду не представил.

Тем не менее Хозяйственный суд г. Киева в декабре 2017 г. полностью отказал в удовлетворении исковых требований ООО "Дельта Вилмар СНГ" к БО "Фонд "Международные антикоррупционные суды" об опровержении недостоверной информации. Я как адвокат с большим стажем такого незаконного и необоснованного решения суда еще не встречал — оно фактически сводится буквально к нескольким строчкам: "отсутствуют доказательства репутационных потерь для ООО "Дельта Вилмар СНГ" и "отсутствует утвердительный характер утверждений, изложенных в письмах МАКС".

Хозяйственный суд в своем декабрьском решении 2017 г. "не увидел" или попросту не захотел увидеть репутационные потери и утвердительный характер утверждений представителей МАКС касательно ООО "Дельта Вилмар СНГ". Уверен, что любой уважающий себя человек и/или представитель юридического лица, включая и гражданина Украины С.Мудрого, действовали бы аналогично ООО "Дельта Вилмар СНГ". То есть обратился бы в суд за защитой своего нарушенного права, если бы, например, представители МАКС вместо названия ООО "Дельта Вилмар СНГ" использовали (вписали) в своих письмах любое иное название или фамилию с утвердительным заявлением, что деятельность того или иного лица "носит коррупционный характер", что существуют "прямые доказательства его преступной антигосударственной деятельности", имеют место "факты нанесения им ущерба интересам Украины", что он причастен к "аннексии украинской земли" и его деятельность несет "угрозу региону", что он имеет отношение к "бандитизму", "контрабанде и краже госбюджета". При этом все эти перечисленные обвинения (без единого доказательства!) МАКС в течение длительного периода времени направлял бы в адрес премьер-министра Украины, президента Украины, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Национального антикоррупционного бюро и т.д. Неужели и в этом случае, когда все это уже касалось бы непосредственно уважающего себя гражданина и/или судьи, такой гражданин продолжал бы считать, что в этих высказываниях отсутствуют для него "репутационные потери", и распространенные МАКС утверждения о нем не препятствуют ему в полной мере и своевременно осуществлять свое неимущественное право, а самое главное, что подобные утверждения МАКС не носят "фактический и утвердительный характер"?

Согласно ст. 277 Гражданского кодекса Украины опровержение недостоверной информации осуществляется лицом, которое распространило информацию. Опровержение недостоверной информации осуществляется независимо от вины лица, которое ее распространило. При этом, согласно положениям

ст. 277 Гражданского кодекса Украины и ст. 10 Гражданского процессуального кодекса Украины, обязанность доказать, что распространенная информация является достоверной, возлагается на ответчика, однако истец имеет право представить доказательства недостоверности распространенной информации.

Ответчик (МАКС) не смог представить суду ни одного надлежащего доказательства правдивости своих утверждений.

Все его заявления были голословными, не подтвержденными документально. Представитель ответчика вел себя на суде неадекватно — выкрикивал оскорбления, давил на судью, мол, будет жаловаться на него в Высший совет юстиции и другие инстанции, если тот удовлетворит требования истца.

Мы представили документальные доказательства в подтверждение того, что информация ответчика не соответствует действительности, — целый пакет документов (справка из налоговой инспекции, документы о том, что землю компания арендует на законных основаниях, и т.п.). Но суд не дал оценку доказательствам истца, он даже не вспомнил о них в своем решении, как будто их не было вообще, при том что ответчик не представил суду ни одного надлежащего доказательства, подтверждающего его обвинения в адрес ООО "Дельта Вилмар СНГ" (в коррупции, контрабанде, "аннексии" одесской земли и т.д.). Представитель истца в суде договорился даже до того, что обвинил ООО "Дельта Вилмар СНГ" в финансировании сепаратистов (!) в Донбассе. Ни на один конкретный вопрос истца представители ответчика так и не ответили.

— Однако суд в иске отказал. По вашему мнению, на каком основании?

—К сожалению, неизвестно, чем руководствовался судья (С.Мудрый), вынося такое решение. Возможно, посчитал, что лучше отказать в удовлетворении иска, чем получить многочисленные жалобы от представителей ответчика.

— Вы подали апелляцию на решение суда первой инстанции?

—Да, мы обратились с жалобой в Апелляционный суд г. Киева. И намерены отстаивать свою правоту.

— Решение Киевского хозяйственного суда уже повлекло за собой негативные последствия для интересов Украины, — говорит директор по связям с общественностью и государственными органами Владислав Талах. — Иностранный инвестор приостановил инвестицию в размере 150 млн долл. в строительство нового завода в Одесской области, а это потеря новых рабочих мест и уменьшение поступления налогов.

По нашему убеждению, этот фонд, прикрываясь ширмой благотворительности и патриотизма, может быть инструментом в чьих-то руках. Понятно, что проводить столь масштабную дезинформационную кампанию два человека не могут, они лишь пешки, которыми управляют злоумышленники. Они нашли способ, как атаковать бизнес. Лица, выдающие себя за борцов с коррупцией, просто занимаются мошенничеством, клевещут, более того, пытаются таким путем подорвать экономику нашей страны.

С одной стороны, президент, премьер-министр заявляют, что Украина открыта для инвестиций, что у нас хороший бизнес-климат, что мы совершенствуем налоговое законодательство, чтобы привлечь инвесторов, а с другой — какая-то организация с претенциозным названием клевещет, работает на дискредитацию бизнеса, подрыв репутации страны.

Деятельность таких добровольных "антикоррупционеров" доходит до абсурда. Так, на днях из корпорации Wilmar International Limited, в состав которой входит украинская компания "Дельта Вилмар СНГ", переслали письмо, которое нас просто повергло в изумление. Исполнительный директор Фонда "Международные антикоррупционные суды" Р.Бронина обратилась в Высший суд Джакарты с иском, в котором, среди прочего, требует от Wilmar International 120 тыс. долл. "за понесенные убытки" и запрета для международной компании осуществлять торговую деятельность. Фантазия деятелей фонда безгранична!..

Такими действиями эта госпожа, которая, несомненно, является только исполнителем чьих-то указаний, наносит вред международному имиджу Украины, инвестиционной политике и бизнес-климату в стране.

— 10 октября мы подписали меморандум с губернатором Одесской области о строительстве нового завода, — продолжает г-н Панда. — Однако после таких попыток очернить нашу компанию, невозможности защитить свое честное имя в суде не вижу возможностей для инвестирования. Ведь если такие структуры будут существовать, если государство в лице правоохранительных органов не может (или не хочет) защитить юридическое лицо, перспективы для развития фактически отсутствуют. Я участвовал во втором Майдане, надеясь, что для нашего поколения мы что-то будем создавать. То, что происходит сейчас, — это нонсенс. Как можно позволять манипулировать такими громкими названиями, как "Международный антикоррупционный суд", и при этом не видеть в деятельности тех, кто прикрывается этим, ничего противозаконного? Мы обращались в Министерство юстиции, ведь без его разрешения такую структуру как общественную организацию не могли зарегистрировать. В Сингапуре бы просто отказали.

Я сейчас понимаю тех, кто уезжает отсюда, и почему огромные украинские деньги уходят за пределы страны. Две недели назад я общался с другом, украинцем, бизнесменом, который инвестировал в строительство в Польше. Он мне говорит: "Знаешь, Данило (так меня называют), там у меня никаких проблем нет, налоговая не приходит с проверками. На вложенный доллар получаю 71 цент в течение полутора-двух лет".

Мы делаем все правильно, по закону, но нас все время атакуют проверками. В 2013 г. мы довольно долго отстаивали свой бизнес, и это стоило нам очень много сил. К сожалению, надежды на положительные изменения в украинской экономике после Евромайдана не оправдываются. Казалось бы, бизнес должен получить стимулы для развития. Но что происходит? Представьте, что какой-то иностранец приехал сюда с намерением инвестировать, так он просто посмотрит и уедет навсегда.

Я не могу безразлично наблюдать за происходящим, потому что Украина для меня — вторая родина. Я живу в этой стране уже 34 года и хотел бы здесь прожить всю свою жизнь, до последнего дня. Я очень люблю Киев, для меня это святой город, здесь я учился, делал свою карьеру, встретил жену, воспитал детей (у меня их трое), здесь у меня много прекрасных друзей. И я хочу, чтобы в Украине было все хорошо, и чтобы мои дети не хотели уехать отсюда, а жили и служили своей родине.

— Беспокоит не столько этот фейковый фонд, сколько существующие условия, позволяющие безнаказанно вести противозаконную деятельность таким благотворительным организациям, — считает Борис Марченко (советник). — Сегодня мы не видим эффективных критериев оценки подобного рода организаций. Если она зарегистрирована как благотворительная, но не проводит никакой благотворительности, а занимается безосновательной дискредитацией бизнеса, клеветой, то в таких случаях должна даваться соответствующая правовая оценка таким организациям. Почему регистрируются фонды с такими громкими названиями? Считаю, что государственные структуры не должны быть безучастны к проявлениям рейдерства, к тем, кто пытается препятствовать ведению бизнеса, к разного рода мошенникам. В последние годы становятся более изощренными формы и методы воздействия на бизнес. Кто-то изыскивает их и пытается таким образом давить на бизнес, подрывать свободу экономики, которую мы пытаемся создать, чтобы были соответствующий климат и условия для ведения бизнеса, создания рабочих мест, наполнения бюджета страны. Такая ситуация останавливает как иностранных, так и украинских инвесторов и людей, которые хотели бы развивать бизнес, вкладывать инвестиции в новые производства, потому что они не знают, что будет завтра. Мы ожидаем надлежащей реакции от соответствующих министерств в рамках выполнения поручения премьер-министра Украины, данного им на заседании Кабинета министров Украины 6 декабря 2017 р. по факту мошеннических действий МАКС. Мы верим в объективность правовой оценки.