Эхо трамповского протекционизма

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп одобрил введение пошлин на импорт стали (25%) и алюминия (10%), выполнив тем самым свои обещания по протекционистской поддержке американских производителей металла. Планируется, что пошлины начнут действовать с 23 марта и распространятся на всех производителей металла, за исключением Мексики и Канады. Наиболее чувствительными эти меры окажутся для стран Евросоюза и Китая. Украина как экпортоориентированная экономика также может ощутить на себе последствия торговой вражды США и этих стран.

Канада и Мексика признаны в США "особым случаем" благодаря сотрудничеству и взаимным обязательствам в области безопасности, экономической интеграции и географической близости производственной базы. По словам Дональда Трампа, исключением также может стать Австралия.

Трамп объяснил необходимость введения пошлин интересами "национальной безопасности страны" и обвинил иностранных поставщиков алюминия и стали в демпинге. Соответствующее расследование провела Комиссия по международной торговле США и признала демпинг со стороны поставщиков металлов, включая и Украину, который "наносит ущерб американской промышленности".

Собственные мощности США составляют около 110 млн т стали в год и в прошлом году были загружены чуть более чем на 70%, а импорт составил 30–35 млн т. Выпуск первичного алюминия в США — менее 1 млн т в год, а импорт — около 6 млн т. Крупнейший поставщик металлов в США, в частности, 16% стали и около 50% алюминия, — Канада. Также в импорте стальной продукции значимые доли, от 7 до 13%, у Бразилии, Южной Кореи, России и Евросоюза. Россия, Китай и ОАЭ имеют примерно по 10% в поставках алюминия.

Экспорт украинской стали в США в прошлом году оценивается в 166 млн долл. США. Он состоял из листового проката (35 млн долл.), сортового проката (55 млн) и труб (76 млн долл.). Основные украинские экспортеры стали, чьи интересы могут быть затронуты, — "АрселорМиттал Кривой Рог", "Метинвест" и "Интерпайп". Если планы Трампа воплотятся в жизнь, это будет означать сокращение глобального экспорта стали в США. Недопоставленные за океан объемы должны будут перераспределиться по остальному миру, предложение будет расти, а спрос сокращаться. Это, в свою очередь, может привести к снижению мировых цен на металлургическую продукцию, по нашим оценкам, на 10% и соответствующему снижению выручки украинских экспортеров металлопродукции, являющихся также крупнейшими налогоплательщиками. Факт малоприятный, но для экономики страны и валютного рынка не смертельный, поскольку новые американские пошлины не распространяются на чугун, которого в прошлом году Украина поставила в США более чем на 400 млн долл.

Однако введение этих пошлин рано считать неотвратимым фактом. Уже заявлено о начале переговоров США по вопросам пошлин, по крайней мере, с теми, кого они считают союзниками, — Евросоюзом и Японией. Результатом таких переговоров вполне может стать отказ США от протекционистской политики в обмен на снижение пошлин на американские товары в других странах. Иными словами, упомянутые пошлины могут оказаться не инструментом защиты американского рынка, а всего лишь переговорной позицией для агрессивного продвижения других американских товаров на мировые рынки. На наш взгляд, с подписанием Трампом решения о пошлинах точка в вопросе еще не поставлена. К сожалению, Украина в который раз является не субъектом, а объектом происходящего и не может повлиять ни на ход переговоров, ни на их исход.