Высокая стабильность гривны: почему недоволен Минфин

На минувшей неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,5-1,7%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 25,82 грн до 25,44 грн (-1,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 25,650/25,675 до 25,220/25,250 (-1,7%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 25,65/25,94 до 25,20/25,49 (-1,7%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,1%.

Устойчивое укрепление гривны продолжается с пятницы 19 июля, которая предшествовала голосованию на выборах в Верховную Раду. Столь высокая стабильность гривны стала одним из факторов, который позволил НБУ сохранить в июле весьма благоприятный апрельский прогноз по инфляции. По мнению регулятора, инфляция к концу года снизится до 6,3%, а в начале следующего года достигнет целевого диапазона 4%-6%. Ранее НБУ повысил прогноз ВВП на текущий год с 2,5% до 3%, а на 2020 год с 2,9% до 3,2%.

На начавшейся неделе мы ожидаем продолжение снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,8/25,1 грн.

Минфин не разделяет оптимизма НБУ, потому что госбюджет сверстан с учётом среднегодового курса в 29, 3 грн/долл и такое существенное укрепление гривни приводит к недобору по таможенным платежам и "импортному" НДС. Растущий дефицит бюджета Минфин вынужден финансировать на счёт продажи ОВГЗ, что лишь наращивает наши долги, но не приносит никаких капитальных инвестиций в экономику. Впрочем, Минфин страдает из-за своих же ошибок планирования, ведь именно он заложил в бюджет плавную девальвацию национальной валюты.