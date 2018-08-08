Курс гривни: спокойствие, только спокойствие!

С начала июля по начало августа доллар на межбанке вырос с 26,3 до 27,1 грн. После периода стабильности курса, которая наблюдалась на валютном рынке с марта по июнь, у некоторых происходящее вызвало панику, кто-то успел назвать движение на рынке очередной девальвацией. Однако курс лишь вернулся к уровням второй половины февраля. Стоит вспомнить, что в середине января доллар на межбанке и вовсе достигал 28,8 грн, а сейчас курс американской валюты существенно ниже максимумов начала года. Кроме того, этот "впечатляющий" июльский рост доллара составил около 3%, что совсем немного для месячного колебания даже основных мировых валют, не говоря уже о валютах стран с формирующимися рынками. Многие из них испытали на себе в недавнем прошлом "качели" в десятки процентов. Тут можно вспомнить и российский рубль, и турецкую лиру, аргентинский и мексиканский песо, на фоне которых гривна в текущем году выглядит более чем прилично.

Текущее ослабление гривны объясняется влиянием краткосрочных факторов. Среди них – рост спроса на валюту со стороны импортеров, возмещение НДС и выплаты нерезидентам по ОВГЗ в гривнах. Характерно, что возмещение НДС давит на валютный рынок сразу двумя путями. Во-первых, часть полученных средств может непосредственно направляться на покупку валюты. Во-вторых, получение экспортерами возмещения в гривне снижает необходимость заведения в страну валютной выручки и ее продажи для пополнения оборотных средств. Дополнительный фактор давления на курс – выплата дивидендов, в том числе нерезидентам, которые не прочь ее репатриировать, купив предварительно валюту.

В то же время, на более длительном временном горизонте, на курс гривны будет влиять в первую очередь конъюнктура мировых цен на основные статьи украинского экспорта: черные металлы и аграрную продукцию. Уже в конце лета - начале осени активизируется экспорт сельхозпродукции, что приведет к увеличению поступления валютной выручки и снижению курса валюты. На стороне гривны играет и весьма вероятное поступление до конца года двух траншей кредита МВФ на общую сумму около млрд. Правда, для этого потребуется, чтобы власти, решившие многострадальный вопрос с Антикоррупционным судом, проявили политическую волю с тарифами на газ для населения, а начавшийся электоральный цикл вносит некоторые сомнения в том. Главные среднесрочные риски тоже находятся в сфере приближающихся выборов, которые могут спровоцировать власти на некоторые популистские шаги, на попытку подстегнуть доходы населения сверх того, что может позволить себе экономика, т.е. за счет печатного станка. Но пока такой, негативный сценарий развития событий, представляется не самым вероятным.

В ближайшие недели мы не исключаем дальнейшего роста доллара на межбанке до 27,5 грн., а на наличном – и до 28 грн. Однако после этого мы ожидаем коррекцию, и к концу августа доллар вероятно будет стоить менее 27 грн. Евро, после возможного в ближайшее время краткосрочного роста выше 32 грн, к концу месяца вернется к отметке в 31,5 грн. Впрочем, в последнюю цифру может внести свои коррективы сильное изменение соотношения евро и доллара на мировом валютном рынке.