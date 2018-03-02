Цена качества

Не секрет, что конкурентоспособность страны и ее экономики, а соответственно, присущий ей уровень жизни зависят, прежде всего, от работы ее законодательной и исполнительной властей, от качества и эффективности принимаемых ими решений. Одним из интегральных показателей для определения качества и эффективности государственного управления в масштабах страны может служить ВНД (валовой национальный доход) на душу населения. К сожалению, на сегодняшний день в Украине значение этого показателя до 30 раз ниже, чем в развитых европейских странах. В чем же причина, и не слишком ли высокую цену мы платим, закрывая глаза на неэффективность властей?

Миссия и видение государства

Будущее государства определяются его миссией и видением, которые, по сути, являются смыслом и главной целью его существования и управления. Миссия должна охватывать как внутренние, так и внешние задачи деятельности и управления в государстве, а ее формирование должно предшествовать определению основных целей, а также политик и стратегий достижения установленных целей для обеспечения их единства. В свою очередь, цели, установленные для выполнения миссии, определяют основные направления деятельности и управления в государстве: обеспечение независимости и суверенитета, создание правового государства со всеми признаками демократического режима, достижение высокого уровня социального развития, при котором будут обеспечиваться социальные условия жизнедеятельности граждан на уровне передовых стран мира, и др.

Принципиально важной задачей любого государства является совершенствование всех его сфер путем совершенствования управления этими сферами. В качестве примера предлагается посмотреть, как определило свои миссию и видение в части совершенствования правительство Дубая (ОАЭ), где на сегодняшний день достигнут весьма высокий уровень жизни. А если кто-то до сих пор считает, что этот уровень является результатом только обладания большими запасами нефти, то не лишним будет заметить, что и в России запасов нефти также немало.

Еще в 1997 г. по инициативе Его Высочества шейха Мухаммеда Бен Рашид Аль Мактума, вице-президента ОАЭ, премьер-министра, правителя Дубая, была создана Программа совершенства правительства Дубая, призванная стать инструментом развития и совершенствования государственного сектора в Дубае путем реализации концепции общего управления качеством. Миссией было определено: продвижение, оценка и поощрение совершенства в работе органов государственной власти, учреждений и ведомств Дубая. А видением (результатом реализации программы) — достижение совершенства мирового класса в работе государственных органов, учреждений и ведомств Дубая. Заметим, что в основу совершенствования здесь положены фундаментальные концепции совершенства и модель совершенства Европейского фонда управления качеством (EFQM).

Политики в сферах деятельности и управления государством

Для эффективного управления государством его жизнедеятельность принято разбивать на отдельные сферы: экономика (существенно зависит от производства и обращения продукции), экология, трудовые ресурсы, энергетика, образование, здравоохранение и т.д. В каждой сфере образуется соответствующий орган исполнительной власти (ОИВ). Так, в Украине на сегодняшний день занимаются состоянием: экономики — Минэкономразвития, окружающей среды — Минприроды, трудовых ресурсов — Минсоцполитики и т.д.

Оценивая эффективность любого органа власти, особое внимание следует уделять двум основным аспектам его деятельности: насколько решения этого органа власти обеспечивают развитие и повышение эффективности отрасли (территории), которая за ним закреплена, и насколько слаженно и эффективно функционирует сам орган.

Чтобы обеспечить целенаправленное развитие конкурентоспособных отраслей (территорий), соответствующими органами исполнительной власти определяются, прежде всего, политики, а в их рамках — стратегии развития закрепленных сфер. Как правило, отдельно формируются: экономическая политика, экологическая политика, политика в сфере труда, энергетическая политика и т.д. В некоторых сферах могут дополнительно создаваться политики для отдельно значимых составляющих. Так, в экономике могут быть отдельно сформированы: промышленная политика, политика развития предпринимательства, политика в части создания продукции (услуг) и ее качества и т.п.

Важно, чтобы политики в различных сферах деятельности учитывали особенности в разрезе трех уровней: критического (регулируется принятием обязательных нормативов), традиционного (на уровне принятых в стране норм и правил, в том числе стандартов, которые являются добровольными) и перспективного (до которого желательно подтянуться с учетом лучших международных достижений).

Вместе с тем проведенный анализ политик, действующих в ряде органов власти Украины, свидетельствует о том, что ни в одной из них даже не упоминаются вопросы совершенствования. Не отражены эти вопросы также в принятых стратегиях развития: Экспертной стратегии Украины, Стратегии развития МСП в Украине и др.

Учитывая, что в условиях глобального насыщенного рынка главенствующая роль в обеспечении эффективности и конкурентоспособности на всех уровнях производства и управления отводится современным системам менеджмента, представляется целесообразным остановиться на этом вопросе несколько подробнее.

Стандарты на целевые системы менеджмента и их отображение в политиках

Десятилетиями принимаются международные стандарты на целевые системы менеджмента. Эти стандарты ориентированы на соответствующие цели, например, качество продукции (услуг), сохранение окружающей среды, безопасность труда персонала, эффективность использования энергоресурсов и др. Предназначены эти стандарты для любых предприятий, организаций и учреждений.

Отражая накопленный опыт целевого управления, стандарты способствуют совершенствованию систем менеджмента, формированию и принятию эффективных решений, предотвращению проблем у различных заинтересованных сторон. Например, у потребителей (безопасность и качество продукции и услуг — ISO 9000), у общества (состояние окружающей среды — ISO 14000), работников (безопасность условий труда — OHSAS 18000), общества (энергетическое обеспечение — ISO 50000) и др.

Стандарты на целевые системы менеджмента — это, по сути, инструмент, распространение которого должно способствовать органам исполнительной власти в выполнении возложенных на них функций и улучшении состояния в закрепленных сферах. Исходя из этого, применение стандартов целесообразно отображать в политиках функционирования и развития соответствующих сфер деятельности: ISO 14000 — в экологической политике, OHSAS 18000 — в политике труда, ISO 50000 — в энергетической политике и т.д. В то же время и стандарт ISO 9000 должен быть составляющей политики в области создания и качества продукции (услуг).

При этом следует понимать, что, с одной стороны, целевые системы менеджмента наиболее эффективны, когда их применяют не изолированно, а в составе целостных систем менеджмента организаций, а с другой — соблюдение стандартов на системы менеджмента еще не гарантирует высших достижений.

Проблемы менеджмента в органах исполнительной власти Украины

В результате общественной экспертизы деятельности Минэкономразвития и Нацгосслужбы выявлено, что эти ОИВ:

— не уделяют должного внимания вопросам качества процессов и услуг;

— неадекватно понимают, что для них является системой управления качеством, а сами эти системы не определили и не отслеживают;

— не ведут деятельность по совершенствованию систем управления качеством и общей системы менеджмента;

— практически не ведут деятельность в части управления качеством выполнения поручений и работы с письмами;

— не изучают и не обобщают информацию о фактическом состоянии качества процессов и услуг и, соответственно, не планируют улучшения их качества;

— не изучают и не обобщают информацию об удовлетворенности потребителей услугами ОИВ, в частности ответами на письма, и не осуществляют корректирующие действия;

— не обсуждают вопросы улучшения качества услуг и совершенствования систем управления качеством на уровне высшего руководства ОИВ;

— не уделяют должного внимания повышению квалификации сотрудников ОИВ по вопросам качества, управления качеством и делового совершенства;

—не организуют внесения сотрудниками ОИВ предложений по совершенствованию систем управления качеством;

— не сотрудничают с исследовательскими центрами, специалистами и экспертами с целью получения помощи по совершенствованию систем управления качеством.

Учитывая, что Минэкономразвития является центральным органом власти, ответственным за продвижение идей качества и совершенства в экономике страны, а Нацгосслужба — в органах исполнительной власти, можно утверждать, что в других ОИВ ситуация аналогичная.

Здесь уместно отметить, что в Украине в 2006 г. было принято постановление Кабинета министров о внедрении в органах исполнительной власти системы управления качеством. Однако в 2010 г. это постановление было аннулировано, и только в отдельных ОИВ работа по совершенствованию систем управления качеством не была приостановлена.

О Концепции государственной политики в сфере управления качеством продукции

Государственная политика в сфере управления качеством продукции (работ, товаров, услуг) среди всех политик, действующих в Украине, занимает особое место. Концепцию этой политики по представлению Госпотребстандарта Кабмин впервые утвердил еще в 2002 г., вопреки крайне негативной оценке со стороны профессиональной общественности. Несмотря на последующую систематическую критику профессиональных общественных организаций, в 2015 г. действие концепции, представленной уже Минэкономразвития, было продлено.

Несуразность этой концепции, совместившей в себе несовместимое, сопоставима с известными выражениями типа "копать от забора и до обеда" или "шли дождь и два студента". Из-за некомпетентности руководителей и специалистов, ее разработавших, в концепции объединены два разных понятия: "качество продукции" и "система менеджмента организации". Объектом политики здесь определена не конечная цель "качество продукции", как это сделано в ряде других стран, а "управление качеством" в соответствии с международными стандартами ISO серии 9000. Это сузило ориентацию на обеспечение качества самой продукции — вне политики остались: нормирование качества продукции, ее метрологическое обеспечение, техническое регулирование, рыночный надзор, защита прав потребителей и т.п. В то же время под "управление качеством продукции" подвели другие целевые системы менеджмента, не имеющие отношения к качеству продукции (экологический менеджмент, менеджмент профессиональной безопасности и т.п.), только потому, что по ним также были приняты международные стандарты.

Упрощенный подход к внедрению стандартов на целевые системы менеджмента привел к имитации усовершенствования. Внедрение стандарта должно быть не просто механистическим написанием ответов на поставленные этим стандартом вопросы, а одновременно сопровождаться повышением уровня деловой культуры организации. Авторы концепции должны были бы знать, что базой для разработки стандартов на целевые системы менеджмента отбирают не отсталые предприятия, а наиболее успешные компании, которые отличаются высокой деловой культурой и имеют современные целостные системы менеджмента, органической частью которых и являются их целевые системы управления, в частности качеством. И это необходимо было учесть на государственном уровне, разработать соответствующие методические рекомендации. А сегодня из-за недопонимания стандарты читаются весьма упрощенно, а внедрение их положений выполняется преимущественно формально.

В результате реальная эффективность организаций практически не повышается, а в обществе формируется устойчивое негативное отношение к стандартам на целевые системы менеджмента и к системам менеджмента в целом.

Упомянутая концепция создала путаницу и в подготовке специалистов по качеству и менеджменту в высших учебных заведениях страны. В специальность "Качество, стандартизация и сертификация", помимо традиционных понятий "нормирование", "контроль", "измерения и испытания", Минобразования включило также "управление качеством", которое является составной частью общей системы менеджмента организации. Позднее, как и в государственной политике в сфере управления качеством продукции, сюда начали добавлять и другие целевые системы управления, на которые вводились международные стандарты: "экологический менеджмент", "менеджмент производственной безопасности" и др. При этом из специальности "менеджмент" вопросы управления качеством были практически исключены. Это привело к тому, что высшая школа выпускает менеджеров, недостаточно подготовленных для обеспечения успешности компаний в условиях насыщенного рынка. А специалисты, обученные по специальности "Качество, стандартизация и сертификация", не имеют базовой подготовки менеджера, что не позволяет им эффективно совершенствовать систему менеджмента компании в целом, в том числе и в органах исполнительной власти.

Как должно было бы быть

Еще в 2001 г. Украинская ассоциация качества (УАК) подготовила и направила в Госстандарт Украины предложения по формированию в стране политики качества. Эти предложения касались формирования политики не в сфере систем управления качеством, а преимущественно в сфере качества продукции (услуг). Система управления качеством рассматривалась лишь как инструмент решения проблем качества продукции. К сожалению, эти предложения, как и ряд последующих, остались без внимания руководства Госстандарта, а впоследствии и Минэкономразвития.

Что касается стандарта по управлению качеством продукции, то его целесообразно было бы рассмотреть в контексте политики в сфере создания продукции и обеспечения ее качества, а не представлять отдельной политикой (ведь при таком подходе логично было бы разрабатывать отдельную политику для каждого стандарта). Да и действующим положением о Минэкономразвития не случайно предусмотрено осуществление деятельности только по управлению качеством продукции, потому что за этим министерством закреплена организация обеспечения безопасности и качества продукции.

Если же рассматривать не отдельно какую-либо целевую систему менеджмента, регламентированную стандартом, а всю совокупность целевых систем, то целесообразно говорить о единой целостной системе менеджмента организации. А здесь нужно понимать, что система менеджмента современной европейской организации существенно превышает нормы, предусмотренные стандартами, и включает в себя гораздо больше целей, чем те, на которые уже приняты международные стандарты. Поэтому ориентация только на стандарты автоматически закладывает отставание украинской экономики от экономик развитых европейских стран.

Для усовершенствования украинских предприятий, организаций и учреждений, существенного повышения уровня их деловой культуры и совершенства, а значит, и конкурентоспособности этих организаций и национальной экономики на развитых зарубежных, в частности европейском, рынках нужно разработать другую концепцию государственной политики — в сфере менеджмента, или делового совершенства организаций. Эта политика должна учитывать современные европейские и мировые подходы и лучшую практику по усовершенствованию организаций. Она должна быть ориентирована на содействие развитию общенационального движения за деловое совершенство и качество.