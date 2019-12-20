Советник премьер-министра Юрий Голик: "Я даю результат. Всегда"

Оба они были ядром "команды Резниченко", и благодаря им в области были построены тысячи объектов инфраструктуры — больше, чем где-либо и когда-либо еще. Казалось, что люди с таким уникальным опытом уже не смогут продолжать то, что начали. Но Голик стал получать разные предложения от новой властной команды. Поговаривали, в частности, что президент и премьер-министр видели его во главе "Укравтодора". В итоге остановились на том, что Юрий может больше, если не будет связан какой-то должностью в одном ведомстве. Так что он снова стал советником — сначала премьер-министра, а затем — нового главы "Укравтодора". Такое положение позволяет ему быть тем, кто он есть на самом деле, — проектным менеджером, не зависящим от политики.

Так, благодаря в том числе и ему, в рекордные сроки была построена трасса Запорожье—Мариуполь, а на очереди стоит "Большая стройка" — 100 школ, 100 дорог, 100 стадионов по всей стране.

В этом интервью он рассказал, что сделала команда Резниченко, как этот опыт экстраполируется в нынешние реалии, а главное — о том, что значит быть менеджером, а не политиком.

БАМ без маразмов

— Вы четыре года были советником губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко, сейчас вы советник премьер-министра Алексея Гончарука. Как вам на новом месте?

— В чем-то интересно. В чем-то скучно. В чем-то маразматично. В целом очень драйвово и очень созидательно.

— Почему скучно?

— Потому что за четыре года в Днепропетровской ОГА была построена машина, в существующей бюрократической среде щелкающая проблемы и воплощающая проекты один за одним. Все люди из нашей команды сейчас более чем востребованы, и у всех "красные" телефоны от вопросов и просьб помочь и проконсультировать. Перейдя как бы на один уровень выше, я понимаю, что мы — инопланетяне, потому что многие элементарные, базовые вещи являются высшей математикой для большинства людей во многих центральных органах власти. К счастью, не для всех.

— В чем интересно?

— В задачах, которые ставятся. Например, за 90 дней закончить ремонт трассы Запорожье—Мариуполь. Всей. Никто не верил, что это возможно в принципе, первые сутки после постановки этой задачи президентом я всех успокаивал и убеждал, что будет даже быстрее. Мне не верили. И только когда центральные телеканалы стали звонить в Офис президента с вопросом "А у вас там что — БАМ строят? Там же куча техники и людей круглосуточно", все поверили в происходящее. В итоге работы по асфальту мы закончили за 68 дней. Уверен, что можно было бы еще быстрее.

Все познается в сравнении. Давайте вспомним трассу Одесса—Рени, которую, в прямом смысле этого слова, строила вся страна. В 2018 году было отремонтировано 89 километров за 5 месяцев. В 2017-м — 138 километров за 8 месяцев. Теперь сравните это с показателями этого года:

130 километров за 68 дней.

И таких задач масса. Просто какие-то из них находят свое физическое воплощение, а какие-то носят сугубо прикладной характер, но решаются не за шесть месяцев, как рассказывают чиновники, а за пару недель максимум. И то я считаю, что это долго, можно и нужно быстрее.

— Что такое прикладные задачи?

— Например, онлайн-карта всей существующей инфраструктуры по стране: школы, садики, ПТУ, стадионы, ЦПАУ, больницы, дороги, клубы, библиотеки и так далее. Когда сам премьер-министр презентует ее на ТВ в вечерний прайм-тайм, а ты знаешь, что какое-то время назад тебе поставили задачу сделать ее не за год, а за пару месяцев, и ты сумел организовать процесс — это прикладная задача. Но многие не понимают, почему это важно, а на самом деле это основа всего — развития каждой ОТГ, каждой территории, это инструмент планирования, наглядный показатель эффективности и неэффективности и прочее. Ведь невозможно управлять тем, что невозможно измерить. Эта карта наглядно показывает, где государство неэффективно, и что нужно менять еще вчера.

— Какова степень окружающего вас маразма?

— Вся система государственного управления маразматична по своей сути. Любая компания на высококонкурентном рынке, управляемая по такой же системе, которая есть в государственном управлении, гарантированно стала бы банкротом и проиграла бы конкурентам. Просто потому, что свободный рынок, на котором нет монополизма, не прощает ошибок. Там всегда побеждает самый быстрый, самый креативный, самый по-спортивному злой и самый умный.

Просто у нас есть одно государственное управление, которое занимает монопольное положение, и у которого нет конкурентов внутри страны. Поэтому некому проигрывать. Но если посмотреть на конкурентов вне страны — соседние страны, то мы им проигрываем.

Лично меня это дико бесит, потому что многие чиновники отстаивают свои личные интересы и действуют по принципу "кабы чего не вышло", не занимая при этом позицию государственную. Это беда.

Никакой политики — только менеджмент

— Как вам вообще работается с нынешней командой?

— Комфортно. Нет забронзовевших. Меньше бюрократии. И с тобой общаются как с человеком, а не как с мебелью. Плюс задачи, которые ставятся, понятны и внутренне мне близки и описываемы во времени.

— Например?

— Например, достроить всю трассу Запорожье—Мариуполь за 90 дней. Построить за год 100 школ, 100 детских садиков, 100 стадионов. Достроить в следующем году объездную Днепра. Во-первых, есть четкие желаемые сроки по каждой задаче. Во-вторых, цели физически осязаемы. В-третьих, цели логичные и правильные. В-четвертых, это просто профессиональный вызов. В-пятых, это ровно то, чем мы занимались более четырех лет в Днепропетровской ОГА, только теперь это все уже в масштабах всей страны.

— Вас как-то внутренне беспокоит то, что вы работали и при прошлой власти, и теперь при нынешней?

— Меня? Нет. Многих вокруг — да. Чем меньше мозгов у человека, тем больше его этот факт волнует. Мне интересно за этим наблюдать. Вообще у нас в стране какая-то патология делить всех и самих себя на классы, сословия, группы по интересам и партии. При этом, например, классической партии у нас в стране ни одной нет. Есть маркетинг и "бренды", а идеологий и партий нет.

— У вас тоже был бренд — "Команда Резниченко".

— Давайте поясню про разные власти. В далеком 2016-м на встрече блогеров с Резниченко и его командой в Днепропетровской ОГА был спонтанно рожден этот мэм, ставший хэштегом — "Команда Резниченко". В 2015–2019 годах была только одна ОГА, после окончания своей работы родившая отчет о сделанном на несколько сот страниц и выпустившая о сделанном книгу. Нам есть что показать. Поверьте, мы очень пристально наблюдали за всем, что делалось всеми ОГА, и кого-то, кто сделал бы столько же, сколько мы, в стране нет. Просто потому, что мы все и каждый из нас — менеджеры. Именно менеджеры, а не политики. Нас позвали решить конкретные задачи — мы их решаем. Точка. Более того, мы никуда не баллотируемся и не избираемся. Мы не вступаем ни в одну партию. Мы не занимаемся политикой. Отстаньте от нас со своей политикой!

Такую точку зрения сложно многим принять, потому что огромное количество людей мечтает быть в политике и стать политиками, но вот именно нас это не интересует.

— А вас в политику звали?

— Меня лично или нашу команду?

— Вас лично.

— Звали. Зовут. И будут звать. Это нормально. Но мне это не нужно. Я не хочу быть политиком и не буду им.

Путь профессионала

— Многие ругают кадровый состав Верховной Рады, обвиняя их в непрофессионализме. У вас какой мнение на этот счет?

— Давайте я издалека начну. Когда я в 19 лет стал директором убыточной газеты в Луганске, и за 9 лет вместе с партнерами мы построили самый прибыльный в истории Украины региональный медиахолдинг, на старте этой истории у меня не было опыта и послужного списка. Но было что-то, что во мне разглядели акционеры того первого проекта.

Еще один проект — "Укравтодор". Громадная организация, которая всегда кишила кадровыми дорожниками. Скажите, а дороги где? Их нет. Хотя несколько лет эту структуру возглавлял целый экс-министр транспорта соседней страны, которую нам постоянно ставят в пример.

Получается, что связь между опытом и результатами есть не всегда.

Вот самый понятный многим пример: Днепропетровская ОГА 2015–2019 годов с нашей командой. Мы не были кадровыми чиновниками изначально и так и не стали ими по духу в 2019-м. Мы — неформат для ОГА. Но мы сделали больше всех.

Нет прямой связи между опытом и результатами в будущем. Между желанием, принципами, профессиональными компетенциями и жизненными ценностями — есть.

Важно желание учиться и развиваться. Скажите, что мешало прошлому созыву Верховной Рады принять закон про автоматическое взвешивание на дорогах или законы о среднесрочном планировании в дорожном строительстве? Ничего. А почему их тогда приняли только сейчас?

Поэтому о каком непрофессионализме мы говорим? Да, возможно, крутых юристов в этом созыве ВР меньше. Допустим. Ну и что? Юристы есть в комитетах, отраслевых организациях и так далее. Вопрос же не в этом. Вопрос в желании что-то менять и менять быстро. Плюс быстро учиться и разбираться в новых знаниях, не залазя при этом ни в какие договорняки и шкурняки.

— Какие проекты законов уже инициированы, и что они дадут?

— Например, комитет Верховной Рады по экономическому развитию уже поддержал наш законопроект о ценообразовании в дорожном строительстве, которым внедряется европейский подход к формированию цен в дорожной сфере.

Что это дает? Это убирает все манипуляции, вымогательства и лишние трудозатраты на рисование никому ненужных бумажек. В конечном итоге это скажется на себестоимости — она снизится, и на скорости выполнения работ — она увеличится.

У нас все это время система ценообразования в строительстве базировалась на ресурсном методе, при котором необходимо обосновывать каждую составляющую расходов дорожных работ и указывать марки машины, количество работников, уровень заработной платы, прибыли и прочее. Данный процесс растянут во времени и предполагает большое количество документов. Из-за этого многие иностранные подрядчики не могут получить доступ к строительству дорог.

А после принятия закона о ценообразовании можно будет с уверенностью сказать, что за несколько месяцев Верховная Рада сделала для дорожно-строительной отрасли больше, чем для нее было сделано за все предыдущие пару десятков лет.

— Что вами движет, и зачем вам это все?

— Спортивный интерес — кто кого: система нас или мы систему. Раз мы ее уже хакнули в отдельно взятой области, почему бы не сделать это еще на более масштабном уровне? И еще у меня есть желание увеличить капитализацию страны.

— В каком смысле — капитализацию?

— Смотрите, у меня была возможность уехать из страны и условно 80% своего времени жить в ЕС. Я намеренно этого не сделал, хотя у меня был оффер от крупной иностранной компании еще в 2012 году на работу в ней. Это можно называть как угодно — патриотизмом, консерватизмом и так далее, но я свой выбор для себя сделал. Это раз.

Два. У меня есть интерес чисто социально-когнитивного свойства, когда вопросы, которые мне задают, не имеют не только гарантированного ответа в конце, но и некой поисковой последовательности, ведущей к ним. Это называется профессиональный вызов. Поверьте, это драйвит, и это очень интересно.

Три. Есть два подхода: сидеть на диване дома и всех критиковать или стать по эту сторону и что-то делать, и помогать делать. Я не был по ту, первую сторону, на диване, но уверен, что там легче. А с этой стороны я уже пятый год. И теперь мне есть что ответить на вопрос "а что сделал ты для страны?".

И четвертое. Самое главное. Я же из бизнеса. И бизнесменом, по сути, остаюсь. Я не госслужащий, я не чиновник. И меня интересует капитализация страны. Чем она больше, тем дороже стоит мой бизнес и тем прибыльнее он. Если я могу что-либо сделать для страны, что-то, что улучшит ее, — я должен это делать.

— Это можно делать и другими способами, не обязательно быть во власти. Не надоело быть в ней?

— Конечно, отчасти надоело. Элемент эмоционального выгорания присутствует. Мы более четырех лет работали в Днепропетровской ОГА. Это предел. Больше не нужно. Все, что мы могли построить, мы построили. Запустили множество проектов, которые каждую неделю давали физически осязаемый результат. Наверное, можно было шлифовать процессы и дальше. Но лучше было команду в ОГА сменить на другую, которая посмотрела бы на все стороны и, не разрушая начатого, просто продолжала бы делать то, что мы делали, при этом привнося что-то свое.

Менеджмент требует амбициозных проектов

— Вы во многих своих интервью говорили о проектном менеджменте, принципы которого вы внедрили в Днепропетровской ОГА, и который стал залогом успеха вашей команды. В Кабмине проектный менеджмент есть?

— Да, например это то, что делает Дмитрий Дубилет, которому без преувеличения нужно поставить памятник. Он фактически отказался от участия в бизнесовом проекте, который точно станет "единорогом", в пользу работы на страну. Он запускал финтех-компанию в Англии с будущей оценочной стоимостью в миллиард долларов, и это подвиг. При этом он несет очень серьезные риски для себя лично. Ведь попав во власть, для остального мира он автоматически становится politically exposed person (PEP), — ему будет сложно открывать счета в западных банках и объяснять происхождение своих денег, хотя мы все знаем, как он их заработал, и что работа во власти не принесет ему финансовых дивидендов. Если Дубилет уйдет из власти года через два или четыре, ему будет очень трудно даже получить разрешение на работу за рубежом. Но он пошел на это. Если честно, я уверен, что Дима останется на госслужбе и станет политиком. Он —будущее нашей страны.

Поймите, у государства должна появиться совершенно другая логика планирования своих действий. Сейчас народные депутаты — мажоритарщики, которые представляют в среднем по 150 тысяч населения своих округов, проголосовав за этот состав правительства, фактически наняли его на работу, на воплощение того, чего хотят избиратели. Но многие забывают, что депутаты парламента должны голосовать за законы, а люди по привычке относятся к своим депутатам как к источнику денег на свою территорию. Нардепы получают обращения: дайте денег на замену окна, на покупку баяна. Затем все это оформляется в обращения к премьер-министру, затем формируется бюджет регионального развития из тысячи строк, из которых 700 — это откровенный бред, не несущий никакой смысловой нагрузки.

В программе действий правительства есть стандарты предоставления услуг, в которых прописано, куда мы идем. Там говорится, что каждый ребенок должен иметь возможность ходить в детский садик; что опорная школа должна быть расположена на расстоянии не более 30 минут езды на школьном автобусе по хорошей дороге; что дети не должны жить в интернатах — для них нужно строить групповой детский дом; что в сельской местности приезд наряда МЧС занимает не более 20 минут, в городе — 10; что семейный врач должен находиться на расстоянии максимум 7 километров; что в течение часа человек должен доехать до специализированной помощи — кардиоцентра например. Под эти стандарты сделана карта, на которую наносятся все объекты инфраструктуры: ЦПАУ, больницы, амбулатории и так далее. И на карте видно, что то, как есть сейчас, это все неэффективно, поэтому мы нанесли на карту так, как это должно быть. С точки зрения инфраструктуры мы должны привести в порядок существующую, закрыть ненужную и построить новую, чтобы абсолютно любой человек, даже живущий в самом отдаленном селе, получил все необходимое. Это задача правительства.

У нас также есть большое количество так называемых сетей — образовательных, медицинских, которые неэффективны по своей сути. Например, Минфин проанализировал стоимость обучения одного ученика по всем школам. У нас есть школы, которые тратят на одного ученика 580 тысяч гривен в год, потому что в таких школах 4 ученика и 4 учителя, но за эти деньги ребенка можно отправить учиться в Англию. Кроме того, чем меньше детей в школе и классе, тем хуже результаты выпускных экзаменов. Оптимальное количество учеников в классе 15–30. 40% школ не соответствуют этому параметру, — есть школы переполненные и есть почти пустующие. Значит, маленькие школы надо закрывать и покупать автобусы, чтобы возить детей в более крупные опорные школы. Так мы добьемся большей оплаты для учителей. Дети получат по одному преподавателю на каждый предмет, а не так, что один учитель преподает по пять предметов. Как результат, дети окажутся в конкурентной среде и лучше будут сдавать экзамены.

Депутаты должны этот план показывать людям: не дырки латать, а прийти вот к этому. Этого еще никто раньше не делал.

Вот именно такой проект сейчас есть в правительстве, именно его мы называем между собой "Большая стройка", и это именно то, над запуском чего мы работаем уже месяц.

Бесконечность результатов

— Давайте поговорим про вашу книгу "Бесконечность не для слабаков". Что вас заставило ее написать? О чем она?

— О работе нашей команды в ОГА. Эту книгу мы обязаны были написать. По одной простой причине. Если вы возьмете всех губернаторов, работавших в 2014–2019 годах, и каждому из них зададите простой вопрос "что сделано вами за годы вашей работы?", то в ответ услышите много "воды" и мало конкретики. Резниченко — единственный губернатор в стране, который может четко сказать, что сделано им и его командой. 500 дорог внутри населенных пунктов, 30 школ, 20 стадионов, 51 водовод, 8 школ робототехники, 20 расчищенных рек, 67 детских садиков и так далее.

Это уникальный случай, когда у кого-то получилось. Это важно было описать в книге, доступной всем. Судя по тому, что ее первый тираж 2500 экземпляров уже подошел к концу, мы будем печатать тираж еще, поскольку эта тема оказалась важной для многих людей.

По сути, эта книга — доказательство того, что даже в существующей системе можно и нужно давать результат.

— Почему вы говорите "мы", ведь на обложке ваше имя?

— Потому что я описал то, что сделали мы. Не я лично, а мы как команда.

— Это от скромности?

— Нет, это дань уважения всем, кто с нами работал и делал свою работу хорошо. Это тысячи людей. У нас всегда все пытаются создать культ личности. Безусловно, личность — это важно. Но результат дает команда. Команда — это много людей, многие из которых даже в глаза друг друга не видели. Это и депутаты областной рады, и строители на всех стройках, и директора школ, и все сотрудники ОГА, и мэры всех городов, депутаты местных рад и прочие.

— Чем из сделанного вашей командой в Днепропетровской ОГА гордитесь вы лично?

— О, ну тут много чего. В 14 раз вырос бюджет развития области. Это уникальный случай для Украины. На 23% упало потребление газа в области, — область уже №1 в стране по альтернативной энергетике. Упала детская смертность, три лучшие детские больницы в стране — это те, которые мы построили в Днепре. Самые крутые детские садики. Десятки лучших школ, причем в районных центрах. Десятки стадионов там же. Это целая жизнь.

Этим летом моему сыну, родившемуся и жившему в Киеве, пока я был в Днепре, исполнилось 4 года. И когда я привезу его в Днепр, обязательно покажу ему школы, садики, парки, Музей АТО, Аллею Героев, самый высокий флаг Украины и прочее и расскажу ему историю их создания.

Пиарщик дорожной отрасли №1

— Ходили слухи, что вы будете главой "Укравтодора".

— Ходили. Понимаю, откуда они взялись. Но нет. К счастью.

— Откуда?

— Был какой-то момент летом этого года, когда могли назначить нового и.о. "Укравтодора" вместо Славомира Новака. Я поясню — он сам не был главой "Укравтодора", он три года был и.о., назначенным Кабинетом министров. Нужно было простое решение Кабинета министров, чтобы назначить вместо него любого другого человека в качестве и.о. Одной из фамилий называлась моя. В тот момент, когда такой вариант обсуждался, я на остаточных рефлексах (после ухода нашей команды из Днепропетровской ОГА) отчасти был готов к этому. Спустя буквально две-три недели, когда блиц-криг по определенным причинам воплощен не был, пошли по длинному пути через ожидание нового Кабмина и конкурс на главу "Укравтодора".

Такая ситуация была выгодна для меня — я против конкурсов и не буду в них участвовать в силу того, что они не несут смысловой нагрузки и не определяют действительно важные критерии каждого из претендентов. Плюс пока все обсуждали, что я — следующий глава Укравтодора, на меня выливались тонны грязи, в которых не было ни слова правды, я получал иммунитет на будущее и четко мог определить, где друзья, а где враги.

Одновременно с этим были созданы несколько рабочих групп, каждая из которых нарабатывала решения по дорогам в целом и по "Укравтодору" в частности. Я входил в одну из таких групп. Именно наша группа была модератором ремонта трассы Запорожье—Мариуполь за 90 дней, параллельно создавая законопроекты и нормативку для дорожно-строительной отрасли.

— И в итоге главой "Укравтодора" стал Александр Кубраков, который в одном из своих первых интервью рассказывал, откуда он знает вас.

— Да. Александр был в нашей группе, он ее возглавлял. Он был нардепом от "Слуги народа". И он отвечал за ремонт трассы Запорожье—Мариуполь. Он сделал реальным принятие ВР нескольких важных для дорожной отрасли законов. В какой-то момент он понял, что хочет быть не в ВР, а в исполнительной власти, и подался на конкурс на главу "Укравтодора". Это было правильно. Потому что я до того момента не понимал, для кого мы нарабатываем готовые решения. Ведь любой человек со стороны, не бывший в нашей группе, запросто умножил бы на ноль все наши наработки.

Сам конкурс — это странная бюрократическая история по определению, к которой нужно просто готовиться. Если ты целенаправленно к нему готовишься и учишься, ты его пройдешь. Именно в этом суть. Ты можешь быть мегакрутым специалистом, но ты можешь срезаться на конкурсе. Но даже если ты идеальная кандидатура по многим параметрам, ты все равно должен потратить несколько недель на подготовку к конкурсу и его прохождение.

— А Кубраков — идеальная кандидатура?

— Да. Он лучшее из того, что могло случиться с "Укравтодором". Его счастливый билет.

— Почему?

— Потому что он крутой менеджер с правильными жизненными ценностями. Он готовил себя к "Укравтодору" несколько месяцев. Общался с кучей людей. Изучал документы. Ездил по стране и видел все стройки дорог своими глазами.

— Вы его консультируете?

— Да. Я его советник.

— Как вы познакомились?

— Он был подписан на меня в одной из соцсетей и видел все, что мы делаем. Так и познакомились.

— Что ждет "Укравтодор"?

— Мне некорректно будет говорить об этом. Вам лучше спросить у Александра. Он глава "Укравтодора", и он все расскажет. Я могу только одно сказать: "Укравтодор" сделает тысячи километров хороших дорог. Задача, которую поставили президент и правительство — все 24 тысячи километров трасс в стране должны быть идеальными, будет выполнена.

— На самом деле у многих проект строительства 100 школ, 100 дорог и 100 стадионов, а также огромного количества дорог вызывает не только скепсис, но и ухмылку, мол, это все — пустая болтовня и пиар.

— 100 новых школ по всей стране — это не болтовня, потому что мы в Днепропетровской области построили 30. Мы сделали 500 дорог. В чем проблема сделать 100 по Украине? В этом и состоит моя работа как советника — показать, как это делать. А если это пиар, то пусть так и будет, ведь это все для людей, они должны это знать и видеть. Это будет пиар, за которым стоят вполне конкретные дела. Эти школы и дороги можно будет потрогать руками, а не только прочитать о них. В эти школы пойдут реальные дети, а по дорогам поедут реальные люди.

— Вы также говорили, что отныне "Укравтодор" будет строить дороги в течение одного года каждую. Это тоже реально?

— Абсолютно. Исключения могут составлять лишь очень сложные и длинные трассы типа Киев—Одесса, но уже со следующего года все начатое и брошенное в рамках любимой прежде в "Укравтодоре" концепции "давайте начнем, а потом бросим, как-нибудь да доделаем" будет достроено и доделано. А новые объекты будут реализовываться в рамках концепции от начала и до конца и желательно в рамках года.

Например, есть трасса Харьков—Славянск в Харьковской и Донецкой областях. Она уже второй год стоит без верхнего слоя. Но на 2019 год был выделен 1 миллиард на трассу Мерефа—Лозовая. Трассу категории М — международная — не доделали. А трассу категории Р — региональная, начали, но тоже не выделив на нее всю сумму. Логика где? Осенью 2019 года нашли способ закончить ремонт большей части трассы. Однако при этом гениальные планировщики забыли об еще одном своем факапе — отремонтированная дорога заканчивается на границе с Днепропетровской областью, в которой "Укравтодор" делать продолжение этой дороги в ближайшие несколько лет не планировал.

Такое хаотичное планирование замедляет ремонт дорог и напрямую влияет на стоимость проекта. С этим надо покончить.

— А как насчет облгосадминистраций? Они ведь должны делать свои дороги. Но не все могут и хотят. Как быть?

— Мы готовим сборник задач для губернаторов. Это странно, но их обязанности нигде толком не прописаны. Резниченко и я тоже столкнулись с этим, — вот мы пришли в ОГА, но что делать, как делать? Было непонятно. Так что мы сами себе составили список KPI. В Кабмине сейчас готовятся KPI для губернаторов. Это правильно. Их задача, среди прочего, делать и дороги. Но вы правы — еще не все умеют это делать.

Я проанализировал данные по состоянию на конец ноября, и оказалось, что ОГА не использовали 2,8 миллиарда гривен на ремонт дорог, которые им поступили из госбюджета. При этом в рамках закона о Дорожном фонде в этом году в ОГА поступит 14,6 миллиарда на ремонт и содержание областных и сельских дорог. Уже поступило 13,7 миллиарда гривен. Но из них использовано только 10,9 миллиарда. Почему не использовали все? Почему не строят дороги? Казалось бы, вот оно, счастье — деньги упали с неба, просто используй их. Но нет. Наличие денег — это не всегда качественные дороги. Нужен еще менеджмент.

Так что мы скоро сделаем большую аналитику об использовании ОГА Дорожного фонда в этом году и кратко опишем, что их ждет в году следующем, потому что вольница и ямочные ремонты закончились.

— Вы много писали и говорили о таможне. Максим Нефьодов вас тоже привлек к работе. Что там происходит?

— Например, мы запускаем сканеры, которым все противодействовали. И это несмотря на дикий саботаж людей на местах. Мы помогаем Нефьодову с инфраструктурой. Без ложной скромности могу сказать, что в нашей стране есть от силы 7–9 человек, которые знают, как строить классную современную инфраструктуру быстро и за разумные деньги, и при этом знают все бюрократические процедуры, досконально разбираются во всех процессах и бумажках. Из этих 7–9 человек, 6–8 работали и работают в нашей команде в ОГА.

— А еще один где?

— Я допускаю, что он или она теоретически где-то есть. Обязательно его или ее найдем и возьмем в свою команду.

— Но для многих вы ассоциируетесь именно с дорогами, а вы и к школам имеете отношение, и к таможне, и советник вы не только у премьер-министра, но еще у главы "Укравтодора". Вас самого это не напрягает?

— Нет. Я у большинства ассоциируюсь с крутой инфраструктурой. Согласитесь, что многие политики хотели бы с ней ассоциироваться. А я не политик. Так получилось. Но я лично сделал для рекламы дорожно-строительной отрасли больше, чем кто-либо другой в нашей стране.

Просто вспомните, что долгие годы все были уверены, дескать, дорожники — это исключительно убитый "Укравтодор" и ямочный ремонт. На самом деле дороги — это многомиллионные инвестиции, технологии и инженерия. Скажите, кто больше меня показывал, как дороги строятся, и что такое классные дороги? Никто. По сути, я в какой-то мере на примере отдельно взятой области — Днепропетровской — подменил собой дорожную отрасль с точки зрения картинки и рассказа о реализованном, сделав для ее популяризации больше, чем она сама.

— Чем вы занимаетесь в обычной жизни?

— Например, я совладелец коворкинга и офисного пространства Creative States. Это станет второй яркой историей бизнеса из Украины за ее пределами после Монобанка. Монобанк, кстати, — это клиент Creative States. И мы гордимся этим.

Мне предлагают решить задачу — я ее решаю. При этом меня не интересуют должности и медали. В конечном результате решения многих задач нет протокольно моей фамилии. Меня это не волнует абсолютно. Мне интересно — я берусь за решение. Все просто. Я даю результат. Всегда. Я не буду ничего делать в угоду политической конъюнктуре или общественному мнению.