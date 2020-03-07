Переливание крови

Трехлетние открытые границы для беженцев, трудоустройство мигрантов из Балканских стран и стран Европейского Союза не помогли Германии преодолеть нехватку рабочей силы. Новый немецкий Акт об иммиграции квалифицированных работников стал намного либеральнее предыдущего. Работодателям больше не нужно проверять наличие рабочей силы среди немцев прежде, чем взять на работу иностранца. Теперь наши граждане смогут найти себе работу в Германии по любой профессии, а не в отдельных отраслях, как это было раньше. И украинцы, получившие там работу, будут считаться счастливчиками.

Экономическая ситуация в Украине выталкивает наших граждан за рубеж. Этим продолжают пользоваться страны Евросоюза, радушно принимая наших соотечественников, которыми можно латать дыры стареющих европейских экономик. Пришла весна, но многие украинцы могут "встать на лыжи".

Однако на немецком рынке труда не все так оптимистично. Некоторые ограничения останутся. Открывая это окно, правительство Германии установило высокие стандарты для трудовых новобранцев. Но больше половины из украинцев, работающих в Польше и ставших двигателем ее экономики, уже хотят вытащить счастливый немецкий билет.

За комментариями ZN.UA обратилось к главному эксперту по вопросам миграции, доктору экономических наук Андрею Гайдуцкому, который рассказал, зачем Германии трудоустраивать квалифицированных специалистов из-за пределов Евросоюза и какими могут быть последствия для экономики Украины.

— Почему в Германии возникла необходимость в иностранных специалистах?

— Есть несколько причин. Первая — демографическая ситуация. С одной стороны, в стране очень низкая рождаемость — всего 1,6 ребенка на женщину (природный прирост населения начинается при 2,1 ребенка на женщину), а с другой стороны, — старение населения (уже более 21% населения — старше 65 лет). Вторая — уменьшение темпов иммиграции населения, увеличение его эмиграции. По данным Евростата, если в 2015 году в страну въехало 1,5 миллиона иммигрантов, то в 2018-м — 894 тысячи, в то же время из страны в 2015 году выехало 347 тысяч человек, а в 2018-м — уже 540 тысяч. То есть, положительное сальдо иммиграции быстро сокращается. Третья — рост количества вакансий до более, чем 1,2 миллиона на конец 2019 года. Четвертая — увеличение сроков поиска сотрудников, в среднем с 30 до 60–80 дней. Правительство понимает риски последних двух причин, которые приводят к недополученным доходам для компаний и росту их расходов на поиск сотрудников.

— Какие секторы экономики Германии особо нуждаются в трудовых мигрантах?

— В первую очередь, немцам не хватает специалистов в MINT-сферах (математика, IТ, естественные науки и техника), а также в строительстве, медицине (в первую очередь, для присмотра за населением преклонного возраста), ресторанно-отельном бизнесе.

— Какие украинские специалисты смогут воспользоваться новыми возможностями трудоустройства в Германии?

— Украинцы традиционно сильны в трех сферах работы за границей: IТ-сектор, сфера услуг, строительство. Учитывая огромный опыт работы украинцев за границей в соседних странах (Польше, Чехии, Венгрии, России, Словакии), они могли бы занять хорошие вакансии в этих сферах.

— Насколько прост процесс социальной адаптации трудовых мигрантов в Германии? Предоставляется ли им возможность бесплатного изучения языка, медицинская страховка, образование для детей, пенсия и тому подобное?

— Германия — одна из самых богатых стран ЕС. Средняя зарплата "чистыми" в 2019 году превысила 2000 евро. Соответственно, это хорошая возможность быстрее адаптироваться к местным условиям жизни, в том числе путем инвестирования заработанных денег в получение необходимых знаний, опыта. Власти законодательно упростили доступ к немецкому рынку труда, а задача бизнеса и самих трудовых мигрантов — адаптироваться к реалиям жизни и труда. Именно об этом в декабре 2019 года договорились правительство Меркель и представители бизнес-сообщества и профсоюзов. Логично, что средства из бюджета не должны распыляться на такие программы, ведь мотивация относительно адаптации трудовых мигрантов находится на стороне бизнеса и самих работников. Задача правительства состоит лишь в двух вещах: не допустить нелегальную иммиграцию (в том числе нелегальное трудоустройство), а также контролировать физическую и экономическую безопасность во время пребывания трудовых мигрантов в стране.

Власти сделали главное: с 2020 года они существенно упростили доступ украинцам для работы в Германии. Первое — теперь можно приехать в Германию по специальной визе и начать поиск работы прямо в стране, при этом необходимо сдать тест или показать сертификат на знание немецкого языка, а также иметь страховку и деньги для пребывания в стране (около 5 тысяч евро) на время поиска работы. Второе — отменен принцип квот (теперь работодателю не нужно два месяца ждать и доказывать, что он взял украинца потому что не нашел сотрудника среди местного населения). Третье — упразднен список "редких профессий" и теперь украинцы могут работать в любой сфере. Четвертое — теперь достаточно свидетельства о профтехобразовании, а для IТ-шников и этот документ не требуется (правда, обязательным есть наличие опыта работы более трех месяцев).

Однако не стоит ожидать массовой иммиграции украинцев из Украины и соседних стран в Германию. Главным требованием остается знание немецкого языка на уровне не ниже В1, что необходимо подтвердить сертификатом. Однако очень малое количество украинцев владеют им на достаточном уровне. Например, в Польше — это только 5% среди украинцев, работающих в этой стране.

— Намерена ли Германия предоставлять трудовым мигрантам перспективу получения немецкого гражданства?

— Перспектива получить гражданство всегда есть. В XXI веке наличие гражданства вообще не должно быть каким-то преимуществом. Что должно обеспечивать гражданство? Только два преимущества: право голоса на выборах и владение какими-то особыми активами (например землей). Но не думаю, что это сильно требуется иммигрантам. Если из-за отсутствия гражданства у человека есть проблемы в миграционной службе, банке, соцслужбе, страховой и других институтах, тогда страна не привлекательна для иммиграции. В такой стране квалифицированный мигрант не задержится, а эмигрирует. Пять-десять лет же никто ждать не будет. Гражданство не есть самоцелью! Немцы это прекрасно понимают, и мы это видим по статистике получения гражданства: в среднем в год они выдают по 100–110 тысяч гражданств, то есть примерно 10% от годового притока иммигрантов. То есть небольшая часть людей заинтересована в гражданстве в Германии (например, в Италии или Великобритании выдают в 2–3 раза больше гражданств на одного иммигранта). Уверен, львиная доля этих гражданств выдается в Германии не по экономической линии, а по линии воссоединения семей. Сейчас, наоборот, тренд в другую сторону: сами страны предлагают гражданство по очень ускоренной процедуре, только чтобы человек стал резидентом и платил здесь налоги. И Германия к этому тоже придет.

— Каким образом Германия намерена удерживать трудовых мигрантов от дальнейшей миграции в другие страны ЕС?

— Миграция — глобальное явление, и страны конкурируют между собой за рабочие руки, лучшие умы и "тугие кошельки". Потому что миграция — это в основном о топ-10, топ-20 групп населения в странах-донорах (как в плане квалификации, так и в плане доходов): именно они в первую очередь перемещаются в поисках лучших условий жизни, больших доходов, меньших налогов, более подходящего природного и бизнес-климата. Германия, как и многие другие развитые страны, это понимает, поэтому будет и далее усовершенствовать политики привлечения иммигрантов. Это единственная правильная стратегия: то есть привлекать, а не удерживать. Опыт многих стран показывает, что миграция носит циркулирующий характер. Отъезжающих трудно удержать, так как у них появляются новые отталкивающие или притягивающие факторы, которые заставляют или мотивируют людей передвигаться. Задача властей состоит в том, чтобы разрабатывать инструменты притяжения как новых иммигрантов, так и ранее уехавших эмигрантов. Это касается также и Украины.

— Окно для мигрантов открылось, и в связи с этим какие могут быть последствия для Украины?

— Окно для миграции открылось еще в далеком 1991 году. Результат за почти 30-летний период — около 5 миллионов мигрантов постоянно работают за границей, а с учетом диаспоры мы можем говорить о 10–20 миллионах выходцев из Украины, пребывающих за границей. Эти последствия продолжают нарастать ежегодно и со все большей силой: количество отъезжающих до сих пор превалирует над количеством приезжих. Эта ситуация будет усугубляться, если Украина не начнет реализацию представленной на страницах ZN.UA Стратегии возвращения украинцев. В ее основе лежит мотивационная политика властей по привлечению денежных переводов, сбережений и инвестиций мигрантов и диаспоры. Это ключевой механизм создания предпосылок возвращения украинцев на Родину. Именно этот путь в середине ХХ века прошли Италия, Португалия, Израиль, Южная Корея; в конце ХХ века — Ирландия и Турция, а сейчас этот путь проходят Индия, Индонезия, Филиппины и еще около десяти стран Юго-Восточной Азии. Кроме того, необходимо начать селекционную политику привлечения иностранных мигрантов с целью обеспечения притока в Украину рабочей силы, иностранных инвесторов-предпринимателей, а также студентов. Именно этот путь сейчас успешно проходят Канада, Австралия, Новая Зеландия. Это самый успешный опыт, и Германия у них только учится.

Ну а если мы говорим о последствиях либерализации миграционной политики в Германии, то не этого стоит бояться. Больший риск для Украины представляют страны Восточной Европы. Они будут становиться еще более агрессивными в привлечении украинцев. Ведь ежегодная потребность восточных стран ЕС-10 составляет около миллиона человек. Им нужно больше рабочих рук, поскольку эмиграция не уменьшается, а привлечение иммигрантов идет медленно. Поэтому ожидается, что к 2030 году страны сократят сроки получения вида на жительство с 3–6 месяцев до 1–4 недель, а сроки получения гражданства — с 5–10 лет до 6–12 месяцев. Страны будут запускать новые упрощенные и гибридные формы ВНЖ и гражданства, чтобы привлечь необходимое количество мигрантов. То есть наибольший спрос на украинцев в ближайшем будущем продолжат формировать Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и Румыния.

Больше материалов этого автора читайте здесь.