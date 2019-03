Звучат фанфары

Вы появились здесь в самый подходящий момент. Если вы любите праздники и балы, то насладитесь ими сполна. Конгресс ничуть не продвинулся вперед — он танцует.

Принц де Линь

В начале марта министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль посетила Москву, где вместе с Сергеем Лавровым основала форум австрийско-российского общественного диалога и в очередной раз встретилась с Владимиром Путиным.

Незадолго до этого федеральный канцлер Себастиан Курц был приглашен в Белый дом лично Дональдом Трампом. Похоже, мы наблюдаем постепенное формирование нового амбициозного актора на европейском континенте.

Знаменитый венский конгресс 1814–1815 гг. часто называют "танцующим", так как именно в ритме вальса тут принимались решения, определяющие систему международных отношений на много лет вперед. И, несмотря на обилие танцев, бокалов игристого, кулуарных интриг и интрижек, конгресс свое дело сделал: был установлен длительный мир на европейском континенте — "самый длительный", как охарактеризовал его позже Генри Киссинджер. Просто это такая особенность австрийской дипломатии — решать вопросы подобным образом.

Традиция давать важные политические сигналы приглашениями в правительственные ложи или и вовсе книксенами никуда не ушла из австрийских реалий и сегодня. А потому и ситуацию в Австрии, а также украинские перспективы на этом балу попробуем описать в соответствующей метафоре.

Танец дебютанта

Традиционным полонезом венский бал открывают дебютанты.

Несмотря на возраст — 32 года, федерального канцлера Австрии Себастиана Курца назвать дебютантом в политике не осмелятся ни прожженные мэтры, ни эксперты политологии. Курц — прирожденный лидер, чувствующий аудиторию, находящий слова, умеющий влюблять в себя и добиваться поставленных целей. В 27 — министр иностранных дел, в 31 — федеральный канцлер Австрии и глава классической консервативной Австрийской народной партии (после ребрендинга — "Новой народной партии"). Пошлое описание г-на Курца как "политического вундеркинда" не способно раскрыть его личность. В то время как факт приглашения австрийского канцлера в Белый дом его нынешним не всегда предсказуемым хозяином Дональдом Трампом говорит о многом. Себастиан Курц, отстаивающий внутренние интересы не только Австрии, но и Европы, постепенно побеждающий нерешительность Ангелы Меркель своими резкими мерами в борьбе с миграцией (и зарабатывающий на этом неплохие очки в пределах Европейского Союза), дипломатично предлагающий избежать торговой войны между США и ЕС, привлек внимание альфа-президента по ту сторону Атлантики. "Рок-звезда в политике", как отрекомендовал Курца Трампу его посол в Германии.

В поездке в Давос австрийский канцлер формулирует свою цель как общение с IT-гигантами (Alibaba Group Holding Ltd, Facebook Inc, Uber Technologies Inc и т.д.), но не с позиции "добро пожаловать в Европу", а скорее "мы рады вас тут видеть, но давайте поговорим о честной налоговой политике, мы хотим, помимо прочего, поддерживать отечественного производителя". В роли действующего главы ОБСЕ посещает Восток Украины и расширяет фонд гуманитарной помощи. При этом настаивает на диалоге с Россией, вопреки всему. В Белом же доме Курц с благодарностью вспоминает судьбоносный для Европы план Маршалла и одновременно занимает резкую позицию в принципиальных вопросах вроде Nord Stream 2 (давно и последовательно поддерживаемого Австрией в интересах отечественного бизнеса). Играет на обаятельных равных.

Себастиан Курц последовательно ведет всеохватывающую проевропейскую разумно протекционистскую политику с доминированием дипломатических решений и константой политического нейтралитета Австрии, готового, однако, к колебаниям в зависимости от экономических интересов. Во внутренней политике он при этом вступает в коалицию с ультраправой партией и таким образом вовлекает ранее маргинальные политические элиты в широкое управление будущим. Команда Курца не забывает делать толковые "сториз" в Инстаграме и всячески демонстрировать открытость к общению с публикой.

Себастиан Курц — европейский политик 2.0, способный в сложившейся конъюнктуре повлиять на ход истории. Это уже не Вацлав Гавел, основывавшийся на глубоких чувствах интеллигента. Нет, это человек, основывающийся на примате коммуникации и реалистических отечественных интересах. При том, что самого Курца хотя бы частично можно отнести к "поколению Эразмус" (поколению, познавшему радость студенческих обменов в пределах Европы), соответственно, понятие дома для Курца выходит за грани Австрии. Его дом — Европа. И амбиции молодого канцлера, подкрепленные талантом, еще могут сильно повлиять на погоду в этом доме.

Вальс с правосторонним поворотом

Главным критерием отбора участников/дебютантов бала является умение танцевать, в частности выполнять правосторонний и левосторонний поворот вальса.

Однако балом Себастиан Курц правит не самолично.

Вовлечение в большую политику ультраправой партии FPЕ (Партии свободы) сыграло для Австрии и злую шутку. И речь не только и не столько об имиджевых потерях, — в этот раз они несравнимы с приходом ультраправых под руководством одиозного Йорга Хайдера в 2000 г. Того самого Хайдера, который ставил в пример действующему правительству политику трудоустройства при НСДАП — Национал-социалистической немецкой рабочей партии. И подобной риторикой спровоцировавшего пусть по-европейски мягкую, но все же заметную политическую изоляцию Австрии в начале нового тысячелетия.

Нынешние ультраправые осторожнее. Им необходим статус "рукопожатности". И необходима легализация, которую они парадоксальным образом ищут в порочных политических связях с РФ. В частности, в 2017 г. Партия свободы заключила официальный межпартийный договор о сотрудничестве с "Единой Россией". Многие политологи сходятся во мнении, что в конечном счете от этого союза толку больше для австрийской ультраправой партии, чем для Владимира Путина и его аватаров разного калибра.

Основным противником прихода Партии свободы в большую политику остаются, естественно, Израиль, многочисленные еврейские организации и леволиберальные интеллектуальные элиты. И, конечно, это тоже критично для Австрии, как раз переживающей политико-историческую трансформацию своей роли во Второй мировой войне и Холокоста — от "тезиса жертвы" к покаянию соучастника.

Но еще сложнее дела идут в отношениях внутри государственного аппарата. В частности, проблемная ситуация возникла с министром иностранных дел Карин Кнайссль. В правительстве она действует по квоте Партии свободы. Хотя со стороны порой может сложиться впечатление, что она представляет интересы и вовсе другой страны.

Уходя из родного МИДа, полномочия сотрудничества с ЕС Себастиан Курц забрал с собой в Ведомство федерального канцлера. МИД ответил усиленным вниманием к России: вскоре после назначения Кнайссль в министерстве была создана должность специального уполномоченного по России. На должность была назначена Маргот Клестиль-Лёффлер, бывшая посол в Москве, давняя знакомая Владимира Путина, однажды одаренная им парой лабрадоров. С таким дружественным назначением намек МИДа на желание выстраивать ось "Вена—Москва" становится кристально ясным.

Маргот Клестиль-Лёффлер

Конечно, в другой ситуации Австрия была бы только рада отсутствию препятствий для слияния с Российской Федерацией в политико-экономических объятиях. Тут не только business as usual, тут еще и европейский антиамериканизм, ярко проявляемый в нейтральной Австрии. Пусть и живущей в безопасности только благодаря своеобразному зонтику НАТО.

Но все же. Есть определенный европейский политический фарватер, предать который сегодня означает предать идею Европы будущего. Если допустить желание Себастиана Курца стать неформальным лидером Европы, то допускать Донской казачий хор на места музыкантов Венского филармонического оркестра сейчас, как минимум, неразумно.

К тому же, Карин Кнайссль в последнее время испытывает явный дефицит поддержки и в правительстве, и в "родной" партии, и среди населения. Все чаще в медиа встречаются рассуждения о том, что же делает министр за свою нескромную зарплату почти в 18 тыс. евро. Влиятельное австрийское издание Der Standard, например, задается вопросом: почему г-жи Кнайссль не было на общеевропейской министерской встрече с представителями 55 африканских государств, при том, что еще недавно во время председательства в Совете ЕС Австрия объявила африканское направление приоритетным. А потому, отвечает автор комментария, что в это время г-жа Кнайссль уже была на пути в Давос, — "видимо, предпочитает общество богатых и красивых своим прямым обязанностям". Слухи о возможной отставке министра курсируют в прессе, кулуарных разговорах и, видимо, не лишены подоплеки. Себастиану Курцу, несомненно, нужен более управляемый МИД, и вполне вероятно, что он сможет его получить, пусть и по квоте Партии свободы.

Однако основные трудности, связанные с ультраправым флангом правительственной коалиции, уже не кажутся такими непреодолимыми. Речь идет о визионерстве и общественных настроениях. Социологические замеры указывают на постепенную стагнацию роста рейтинга Партии свободы на фоне все повышающейся популярности Новой народной партии во главе с Курцем.

Похожая ситуация и с партийными рейтингами на грядущих выборах в Европейский парламент, о которых известный политолог Иван Крастев говорил, что они должны, наконец, стать не выбором между евроскептицизмом и еврооптимизмом, а выбором между моделями трансформации европейского будущего. И здесь Себастиану Курцу, вовремя вовлекшему ультраправых в большую игру, кажется, удалось остановить отток голосов от консерваторов. К тому же, своим новым стилем консерватизма (ведь классическая австрийская Народная партия неспроста стала Новой) ему удалось убедить население: они голосуют за изменения. Сначала в Австрии. Теперь в Европе.

Вполне возможно, что мы видим и общую тенденцию, — триумфальный взлет ультраправых сил постепенно превращается в умеренное планирование на взятой высоте. Их повестка перехвачена, а общеевропейской прививкой стал Брекзит, результатам которого, кажется, не рад уже особо никто.

Вальс с левосторонним поворотом

Длительное время политический консенсус в Австрии достигался через "широкую коалицию" — союз Народной партии и Социал-демократов. Правительственный кризис и досрочные выборы, приведшие к коалиции Курца с ультраправыми, перебросили традиционно сильных социал-демократов в оппозиционный лагерь. Подававший большие надежды шеф социал-демократов, бывший глава австрийских железных дорог Кристиан Керн весь политический репертуар не осилил. Неплохо справляясь с ролью канцлера, ожиданий по исполнению роли лидера оппозиции он не оправдал и в данный момент работает над стартапом в Израиле.

Смена первого номера партии на экс-министра здравоохранения Памелу Ренди-Вагнер стала для социал-демократов неплохой инъекцией. О полном возврате к полноценной политической жизни говорить рано, но позитивная динамика у пациента наблюдается. О чем свидетельствуют рейтинги — уверенное увеличение отрыва от Партии свободы на партийном уровне и балансирующее противостояние на лидерском.

Однако осложнением заболевания для социал-демократов может стать их же вотчина — традиционно "красная" Вена. Социал-демократический город, где до сих пор хвастаются (и не зря) продуманными комплексами коммунального жилья и гордятся левыми взглядами в общественной сфере. Эпоха легендарного бургомистра (1994—2018) Михаэля Хойпля уже стала историей. На посту градоначальника его сменил другой видный представитель социал-демократической партии — Михаэль Людвиг. С самого начала вызвавший симпатию горожан, Людвиг столкнулся с одной нерешаемой проблемой, — он не Хойпль. И это значит, что его можно атаковать (решиться на дуэль с Хойплем было бы политическим самоубийством). Атаковать с ультраправого фланга при умеренной поддержке консерваторов на фоне все той же всенародной славы Себастиана Курца.

В Вене все слышнее становятся голоса, требующие досрочных выборов — в 2019-м, а не в 2020-м. Переиграть социал-демократов на их поле значило бы одержать историческую победу. И для амбициозного канцлера это постепенно перестает выглядеть непосильной задачей.

kremlin.ru Карин Кнайссль и Владимир Путин

Окончен бал

За высокогорными хребтами Австрии скрывается (пока еще) множество политических сюрпризов. То, что происходит в альпийской стране, частично отображает общеевропейскую повестку, а частично способно на нее повлиять. Можно полагать, что имя Себастиана Курца мы все услышим еще не раз — и в разной связи. Говоря на языке наступившего нового времени, "запомните этот твит".

Украинскому же вниманию должно способствовать вхождение Австрии в десятку крупнейших заграничных инвесторов, но одновременно и ее нет-нет да подмигивание российским гусарам, затесавшимся в большом бальном зале мировой политики.

2019-й официально объявлен Годом культуры Украины в Австрии. Кажется, это подходящий момент и нам станцевать на австрийской земле. И параллельно обратить чуть больше внимания на родину Моцарта. Пока бал не окончен без нас, а свечи не погашены другими.