Желтый свет для Макрона

Кризис угрожает ослабить не только авторитет французского лидера внутри страны, но и влияние Франции в Европейском Союзе.

Протесты "желтых жилетов" стали ответом на желание правительства Франции замедлить глобальное изменение климата: массовые акции последовали после решения правительства повысить налог на бензин и дизельное топливо с целью снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. Это повышение больнее всего ударило бы по сельскому населению со средним и низким уровнем дохода. В совокупности с медленным ростом уровня зарплат, ухудшением качества государственных услуг и популярным в массах мнением, что налоговые реформы благоприятствуют, прежде всего, богатому классу, это стало поводом для массовых протестов по всей территории Франции.

"Желтые жилеты" состоят из различных демографических групп — наемных работников и самозанятых, мелких фермеров и ремесленников. На акции протеста в Париж они приезжали из сельских районов и небольших городов — от Арденн на северо-востоке до Новой Аквитании на юго-западе, где долгие годы продолжались процессы оттока населения и разрушалась инфраструктура.

Движение "желтых жилетов" быстро трансформировалось из противодействия повышению налога на топливо в более широкие требования повысить покупательную способность среднего класса. В сочетании с призывами пересмотреть поддержку интересов крупного бизнеса, это стало демонстрацией глубокого разочарования широких слоев французского общества политикой Эмманюэля Макрона.

Французский "Юпитер", как окрестила Макрона пресса, пришел к власти с программой масштабных реформ и стремлением не допустить ошибок своих предшественников, которые не смогли воплотить структурные изменения из-за массовых протестов. Благодаря полученному на выборах своей партии "Вперед, Республика!" большинства в парламенте французский президент рассчитывал достичь видимых результатов до окончания своего срока в 2022 г.

Франция остро нуждается в ускорении темпов экономического развития и решении проблемы высокого уровня безработицы (около 9%). Однако французские избиратели противятся необходимым для этого изменениям в трудовом законодательстве и налоговым реформам, которые сработали в Германии, Дании и других государствах Северной Европы. Реформа рынка труда (сентябрь 2017 г.), государственной железнодорожной компании (сентябрь 2018 г.), а также другие непопулярные шаги французского правительства уже привели к снижению рейтинга Макрона до 23%. И нынешние протесты могут еще больше ударить по популярности правительства.

Важной особенностью движения "желтых жилетов", которое самоорганизовывались через социальные сети, стало отсутствие прямых связей с какими-либо политическими партиями, неправительственными организациями или профсоюзами. Подобные движения без четкого руководства и организации, как правило, быстро распадаются. Но в моменты кризиса правительству просто-напросто не с кем вести переговоры. Под влиянием различных факторов волнения могут быстро обостриться и побудить другие группы присоединиться к протестам

Так, требования "желтых жилетов" о повышении уровня жизни среднего класса поддержал наиболее массовый профсоюз Франции — Всеобщая конфедерация труда. Также к протестам примкнули правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен (ранее известное как Национальный фронт) и левая "Непокоренная Франция" Жана-Люка Меланшона, которые выступили с требованием отставки правительства.

В результате в последние недели наблюдалась трансформация протестов: многие рабочие и мелкие бизнесмены вернулись на работу, а их места заняли представители правых и левых политических движений. Если в первые недели протестов основным инструментом являлось перекрытие дорог, то во время акций 8 декабря уже наблюдались многочисленные акты вандализма и насилия.

10 декабря Эмманюэль Макрон в своем телевыступлении, за которым наблюдало 23 млн французов, заявил о том, что правительство пойдет на уступки требованиям "желтых жилетов". В дополнение к мерам по замораживанию повышения цен на топливо, объявленным 4 декабря, было принято решение увеличить поддержку социально уязвимых категорий населения. В частности, лица с минимальной заработной платой — ныне 1500 евро в месяц — будут получать дополнительно 100 евро каждый месяц без каких-либо затрат для работодателей (за счет расширенной субсидии на заработную плату). Увеличение социальных выплат по пенсиям для тех, кто зарабатывает менее 2000 евро в месяц, будет отменено. Сверхурочные и бонусы к концу года, предлагаемые работодателями, будут освобождены от налогов и сборов.

При этом Эмманюэль Макрон не объяснил, как будут финансироваться эти затраты, что вместе с отменой повышения налогов на бензин и дизельное топливо может привести к потере не менее 10 млрд евро и дополнительным расходам для бюджета 2019 г. — примерно 0,5% от ВВП. Европейская комиссия уже выразила обеспокоенность по поводу осуществимости планов Парижа по сокращению дефицита до 2,8% ВВП в следующем году.

В то же время президент отказался вернуть налог на доходы богатых, что было одним из требований "желтых жилетов". Но заверил, что встретится с инвесторами и лидерами бизнеса в ближайшие дни, чтобы увидеть, как они могут внести больший вклад в экономику.

Представители "желтых жилетов" заявили, что это лишь первые шаги для удовлетворения их требований, и пообещали продолжить протесты.

Вероятнее всего, в своих попытках провести преобразования во Франции Эмманюэль Макрон и далее будет сталкиваться с массовыми протестами.

Очевидно, что подобные акции протеста станут обычным делом по мере того, как меняется технологический уклад. В странах с развитой экономикой становится все труднее добиться повышения производительности, труда, и, следовательно, увеличения уровня зарплат. Все чаще повышение производительности происходит за счет автоматизации, что будет вести к массовым сокращениям рабочих и увеличению нагрузки на систему социальной защиты.

Следующим большим вызовом для французского правительства станет пенсионная реформа. К концу 2019 г. планируется ввести единую пенсионную систему, а также изменить способ расчета пенсионных выплат, что в некоторых случаях может привести к их сокращению для определенных категорий. Эта реформа также наверняка вызовет массовое сопротивление.

Одновременно администрация Макрона планирует внести изменения в Конституцию Франции, чтобы сократить число парламентариев на треть, упростить законодательные процедуры и запретить государственным чиновникам занимать несколько должностей. Хоть конституционная реформа, вероятно, и не вызовет значительных протестов, противники президента в Сенате будут блокировать предложения президента, чтобы ослабить его позиции.

Внутренние проблемы Франции будут значительно ограничивать ее способность влиять на формирование международной повестки дня и трансформацию Европейского Союза. Ранее Эмманюэль Макрон выступил с инициативой глубоких реформ в еврозоне, включая создание отдельного бюджета для стран с европейской валютой, укрепление стабилизационного фонда и создание банковского союза. Эти реформы требуют широкого консенсуса среди стран ЕС, и прежде всего — поддержки Германии.

Еще до старта протестов "желтых жилетов" руководство Германии скептически оценивало способность Франции провести структурные преобразования. Макрон отталкивался от идеи, что после успешных реформ во Франции ему удастся убедить другие страны Евросоюза предпринять решительные шаги в направлении углубления европейского интеграционного проекта. Реформированный и укрепленный ЕС, по его мнению, смог бы стать в один ряд с Вашингтоном, и Пекином в формирующемся новом мировом порядке.

Однако вместо консолидации инициативы Макрона лишь усилили раскол внутри ЕС. Противодействие французской идее создания стабилизационного фонда сплотило восемь северных государств — членов ЕС, которые называют себя Новой Ганзейской лигой (Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Финляндия, Швеция и Эстония), выступивших против идеи спасения экономики преимущественно южных стран ЕС из "общего финансового котла".

По результатам выборов в Европейский парламент в мае 2019 г. будут определены новые лидеры ключевых институтов ЕС, таких как Европейская комиссия и Европейский центральный банк. Эти назначения потребуют переговоров между государствами — членами ЕС и станут еще одним источником трений между Северной и Южной Европой по поводу будущего политики ЕС. Соперники Франции попытаются воспользоваться внутренней слабостью Макрона, чтобы сдержать влияние Средиземноморской Европы на будущее Европейского Союза.

Протестами во Франции не преминули воспользоваться спецслужбы России. Согласно данным организации "Альянс за обеспечение демократии", созданной представителями американского разведывательного и дипломатического сообществ, около 600 пророссийских аккаунтов в Твиттер одновременно начали использовать хештег #giletsjaunes с призывами к французам выходить на акции неповиновения.

Фотографии "желтых жилетов" с флагами "ДНР", опубликованные в прессе, и атака на Украинский культурный центр в Париже не оставляют сомнений, что отдельные пророссийские группировки использовались для усиления беспорядков в столице Франции.

Также Москва может стоять за опубликованными и распространяемыми в социальных сетях "25 требованиями "желтых жилетов", одно из которых предлагает выход Франции из ЕС и НАТО. Россия реализует долгосрочную стратегию, направленную на ослабление и распад европейских и трансатлантических евроинтеграционных структур, и готов использовать для этого любые средства.

Действия Кремля во Франции – поучительная история для тех стран, которые лелеют особые отношения с РФ и призывают не игнорировать ее политические, экономические и энергетические интересы.

Протесты "желтых жилетов" уже привели к падению рейтингов правящей партии "Вперед, Республика!", и в опросах о голосовании на выборах в Европейский парламент лидирует партия Марин Ле Пен, которую открыто поддерживал Кремль на президентских выборах 2017 г. Усиления противостояния может подтолкнуть администрацию Э. Макрона к проведению досрочных парламентских выборов, на которых пророссийские силы смогут увеличить свое присутствие в парламенте.

Ослабление позиций Э. Макрона будет иметь негативные последствия для Украины из-за роли, которая Франция играет в "нормандском формате", а также в вопросе консенсуса о сохранении антироссийских санкций Европейского Союза.

Тем временем теракт в Страсбурге, совершенный 11 декабря последователем "Исламского государства", вытеснил из французских СМИ тему "желтых жилетов". Правительство надеется, что сочетание усиленных мер безопасности, усталости протестующих, возрастающей критики случаев насилия и мародерства, а также начало рождественских каникул приведут к прекращению протестов до конца месяца.

Уступки французского правительства не означают сворачивания реформ: Макрон настроен завершить начатые преобразования. Планы изменить пенсионную систему в 2019 г., вероятнее всего, приведут к новым протестам. И в данной ситуации французскому президенту предстоит решить титаническую задачу, с которой не справились ни Жак Ширак, ни Николя Саркози, ни Франсуа Олланд.