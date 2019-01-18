Нет выхода?

15 января 2019 г. в результате голосования в британском парламенте предложение Терезы Мэй по соглашению о Брекзите потерпело сокрушительное поражение: 432 голоса против, и лишь 202 — за.

Вынесенный на рассмотрение план премьер-министра о выходе страны из Европейского Союза стал наиболее громким провалом для правительства в парламентской истории Великобритании.

Парадоксально, но это голосование в меньшей степени касалось самого Брекзита и стало отображением глубины политического кризиса в Великобритании. Идеологический раскол между парламентариями, выступающими за окончание процесса выхода из ЕС, и теми, кто хотел бы остаться в союзе 28 стран, стал настолько глубоким, что достижение компромисса между ними представляется все более невозможным.

Главной претензией Палаты общин к плану Терезы Мэй стал пункт об урегулировании вопроса о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Появление пограничных постов и досмотров потенциально может привести к возобновлению конфликта в Северной Ирландии. Поэтому в ее плане до выработки механизма решения этой проблемы был предложен своеобразный "ограничитель" (backstop), согласно которому Великобритания будет оставаться в таможенном пространстве ЕС, а Северная Ирландия продолжит быть частью единого европейского рынка.

Но в результате торговые барьеры могут возникнуть в середине самого Соединенного Королевства.

После провала голосования в парламенте перед Великобританией и Европейским Союзом встала угроза Брекзита "без сделки" — наиболее негативного варианта развития событий. Достигнутые ранее соглашения предполагали, что 29 марта 2019 г. начнется процесс выхода страны из ЕС, и на протяжении 21-месячного переходного периода обе стороны смогут выработать детальные условия дальнейшего сотрудничества.

Теперь же возникает несколько сценариев развития событий, вероятность которых будет зависеть как от внутриполитической ситуации в Великобритании, так и готовности ЕС идти на уступки Лондону.

1. Новая сделка правительства Терезы Мэй с Европейским Союзом

Theresa May / Facebook

Сохранив свой пост после голосования о вотуме недоверия в британском парламенте 16 января 2019 г., Тереза Мэй намерена предложить новый вариант соглашения о Брекзите. Для этого ей, в первую очередь, предстоит договориться с Европейским Союзом о компромиссе по вопросу Северной Ирландии.

Однако перед поездкой в Брюссель Мэй необходимо заручиться поддержкой парламента и, прежде всего, убедить сторонников отказа от Брекзита в рядах ее собственной партии, что идея проведения повторного референдума будет политической катастрофой для консерваторов.

Времени для политических маневров крайне мало, и правительство Великобритании будет просить Европейский Союз отложить вступление в силу соглашения о выходе согласно ст. 50 Договора о Европейском Союзе. 10 декабря 2018 г. Европейский суд уже постановил, что Соединенное Королевство имеет право отозвать свое уведомление о выходе из Евросоюза и сохранить статус страны — участницы ЕС. Лондон, вероятнее всего, будет просить сдвинуть даты Брекзита. Для этого потребуется согласие остальных 27 стран — членов союза.

В связи с выборами в Европейский парламент в мае 2019 г. подобная отсрочка может быть продолжена лишь на три месяца — в ином случае британцам придется принимать в них участие. Важно иметь в виду, что места Соединенного Королевства в парламенте ЕС уже были перераспределены между другими странами.

Хоть Европейский Союз также не заинтересован в Брекзите "без сделки", ожидать от Брюсселя готовности идти навстречу правительству Мэй не стоит. В вопросе ирландских границ позиция ЕС категорична — Великобритании целесообразнее остаться в едином таможенном пространстве и продолжить исполнять торговые правила союза.

Перед вынесением на рассмотрение в парламенте нового соглашения правительству Мэй будет безопаснее пройти процедуру обсуждения в законодательном органе каждого спорного момента. В одном из самых сложных — сохранении членства Великобритании в таможенном союзе — кабинет министров может получить поддержку лейбористов.

2. Проведение второго референдума

Провальное голосование 15 января 2019 г. повысило вероятность проведения повторного референдума по выходу из ЕС. Среди членов Консервативной партии растет количество сторонников плебисцита. В Лейбористской партии также усиливается давление на Джереми Корбина, чтобы именно он выступил инициатором волеизъявления. Важную роль может сыграть и ЕС, если союз откажется пойти на уступки правительству Великобритании в наиболее принципиальных вопросах. Как и в предыдущем сценарии, для проведения референдума потребуется отсрочка вступления в силу соглашения о выходе согласно ст. 50 Договора о ЕС.

Идея второго референдума продвигается с апреля 2018 г. в рамках кампании "Народный голос", объединившей депутатов британского парламента и общественные организации.

Среди сторонников и противников референдума не утихают споры относительно того, какие вопросы должны быть вынесены на волеизъявление. Для разрешения текущей патовой ситуации, в которой оказалось правительство Мэй, повторный референдум может поддержать новое соглашение с ЕС, либо же выбрать опцию "без сделки". Сторонники отказа от выхода из ЕС предлагают добавить и третий пункт — отмену Брекзита.

Проведение второго референдума несет огромные риски, — британское общество на долгие годы может стать разделенным, а правящий политический класс утратит остатки своей репутации. Это угрожает приходом к власти различных право- и леворадикальных популистских сил и станет серьезным ударом для британской демократии.

3. Модель "Норвегия +"

Своеобразным планом "Б" для правительства Мэй может стать использование в качестве модели взаимоотношения Европейского Союза с Норвегией. Этот сценарий предполагает выход из ЕС, последующее присоединение Великобритании к Европейской ассоциации свободной торговли (нынешние члены ЕАСТ — Исландия, Лихтенштейн и Норвегия), а затем к Европейскому экономическому пространству (предусматривает свободное движение товаров, капитала, услуг и людей в рамках Европейского единого рынка). Он позволит достаточно быстро и безболезненно подписать новое соглашение

Проблема с этим сценарием состоит в том, что сторонники Брекзита как раз стремились ограничить свободу передвижения рабочей силы и прекратить взносы в бюджет ЕС. Модель "Норвегия+" предполагает сохранение этих норм, но при этом лишает Великобританию права голоса в принятии решений в Европейском Союзе. В данном случае Соединенное Королевство покинет ЕС, но продолжит и дальше следовать всем его нормам без какой-либо возможности влиять на выработку ключевых политик.

4. Проведение парламентских выборов

Этот сценарий продвигает лидер лейбористов Джереми Корбин. После неудачного голосования об отставке правительства Мэй 16 января 2019 г. премьер-министр получила отсрочку для разрешения текущего кризиса. В случае перевыборов Консервативной партии грозит потеря голосов по сравнению с результатами 2017 г. При этом поддержка лейбористов также остается на относительно низком уровне.

Проведение выборов целесообразно для формирования нового большинства, которое получит мандат для реализации непопулярных решений. Но как будет выглядеть это большинство, предсказывать никто не берется.

5. Брекзит "без сделки"

Если большинство в британском парламенте так и не объединится и не проголосует за один из четырех рассмотренных выше сценариев, ст. 50 Договора ЕС о выходе из организации вступит в действие автоматически. При этом переходный период аннулируется, и с 30 марта 2019 г. между Великобританией и ЕС будет возобновлен таможенный контроль (как для товаров, так и людей). Торговля будет осуществляться по общим правилам Всемирной организации торговли. Для британской экономики это будет иметь непредсказуемые последствия, — по оценке Банка Англии, Брекзит "без сделки" приведет к падению ВВП более чем на 8%.

Ирония сложившейся обстановки состоит в том, что текущая катастрофическая ситуация стала возможной исключительно по вине британского политического класса. Предшественник Мэй — Дэвид Кэмерон, инициируя референдум, пытался предотвратить рост популярности Партии независимости Соединенного Королевства (ЮКИП) и не допустить увеличения влияния сторонников выхода из ЕС среди британских консерваторов.

Нынешний премьер-министр также руководствовалась, прежде всего, партийными интересами. В процессе Брекзита она больше внимания уделяла внутренним противоречиям в Консервативной партии, нежели переговорам с Европейским Союзом. Решение о начале выхода, согласно ст. 50, вступило в силу до того, как был разработан сам план Брекзита.

Последствия для Европейского Союза и Украины

История с Брекзитом на долгие годы заставит Европейский Союз сосредоточиться на решении внутренних вопросов. С одной стороны, пример Лондона несколько поумерил пыл сторонников выхода из ЕС в других странах. С другой стороны, все большее количество участников сообщества не согласны с "диктатом Брюсселя" и заявляют о намерениях проводить более независимую политику в сфере экономики, правосудия и миграции.

Перспектива Брекзита и усиление влияния Франции и Германии уже заставляет другие страны создавать новые объединения внутри ЕС, такие как сосредоточенная на вопросах экономики Новая Ганзейская лига или неформальная антииммигрантская польско-итальянская ось.

Текущие проблемы ЕС могут лишь усилиться в результате выборов в Европарламент в мае 2019 г. Значительное количество мандатов могут получить евроскептики и представители антиевропейских сил, которые будут деструктивно влиять на развитие сообщества.

Для Украины выход Великобритании — адвоката расширения организации на восток континента и на Балканы — будет большой потерей в переговорном процессе о членстве в Европейском Союзе. Существуют и экономические угрозы. Если будет реализован сценарий выхода "без сделки", неопределенность возникнет относительно статуса 900 тыс. граждан Польши и 400 тыс. граждан Румынии, которые трудятся в настоящее время в Великобритании. Их возвращение на родину приведет к турбулентности рынка труда в странах ЕС, где работает значительное количество украинских "заробитчан".

История с Брекзитом — наглядный урок для стран, ставящих вопросы идентичности и суверенитета выше экономических интересов. Несмотря на то, что сохраняется возможность проведения второго референдума и отмены решения о выходе из ЕС, существующий политический раскол в Великобритании будет иметь долгосрочные негативные последствия как внутри страны, так и за ее пределами.