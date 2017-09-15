"Запад-2017": белорусы не верят в российскую угрозу

Беларусь довольно равнодушно восприняла совместные с Россией военные учения "Запад-2017", видя в них, скорее, армейскую рутину, нежели угрозу независимости страны. Белорусские генералы, в свою очередь, заверяют: к 30 сентября все российские солдаты покинут Беларусь.

8 сентября в центре Минска прошла акция против белорусско-российских военных учений "Запад-2017", инициированная одним из лидеров оппозиции Николаем Статкевичем. Акция была не санкционирована, однако милиция никак не препятствовала демонстрантам, коих набралось не более 300. Одновременно в другой части города, в Киевском сквере, около сотни человек также протестовали против учений, но уже на разрешенном властями митинге оппозиции.

Спустя несколько дней ведущие оппозиционные силы Беларуси объявили о своих ближайших политических планах: проведение в октябре акций протеста против снижения уровня жизни, борьба с "декретом о тунеядцах" и т.д. Таким образом, социально-экономическая тематика в повестке дня белорусской оппозиции окончательно вытеснила тему возможной угрозы суверенитету Беларуси.

Подобная расстановка приоритетов прекрасно иллюстрируют отношение белорусского общества к учениям "Запад-2017".

4000 вагонов для войны с "Вейшнорией"

Тема белорусско-российских учений "Запад-2017" стала всерьез обсуждаться в Беларуси после того, как в СМИ попала информация о 4 тысячах вагонов, заказанных минобороны России для перевозок в белорусском направлении в 2017 году. И хотя военные эксперты утверждали, что ничего аномального в таких цифрах нет, печальный опыт событий в Крыму и Донбассе заставлял с тревогой воспринимать любые сведения о военной активности России. Раз за разом высказывалось мнение, что под прикрытием учений Москва если и не аннексирует Беларусь де-юре, то, по крайней мере, разместит на белорусской территории постоянный военный контингент, который, в свою очередь, будет угрожать Украине и странам НАТО. "Кремль намерен использовать территорию Беларуси для создания конвенциональных и гибридных угроз для западных стран и Украины", — говорилось в августовском докладе белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований. Предостережения по поводу предстоящих учений регулярно звучали на Западе и в Украине.

Однако все эти опасения остались преимущественно темой для экспертных дискуссий и журналистских статей. Общество, даже наиболее политически активная его часть, так всерьез и не поверило в то, что учения "Запад-2017" могут стать предвестником больших потрясений.

В августе на белорусских железнодорожных станциях стали разгружаться военные эшелоны из России, на дорогах начала мелькать российская техника. Само прибытие военнослужащих из соседней страны проходило без излишней секретности. Например, подразделения Кантемировской танковой дивизии выгружались на маленькой железнодорожной станции Верейцы (Могилевская область) прямо на глазах у жителей одноименной деревни, а на саму станцию тем временем продолжали прибывать пассажирские электрички. После разгрузки российские военные направлялись на полигоны. Территория вокруг них сразу же была взята под усиленную охрану, местным жителям рекомендовали ограничить прогулки по лесу, а на дорогах появились КПП. Причем в охраняемой зоне российские военные вели себя по-хозяйски: так, они произвольно задержали общественную активистку Наталью Горячко-Басалыгу, а журналиста Алеся Асипцова отправили на допрос к российским военным прокурорам.

Жители близлежащих населенных пунктов реагировали на присутствие чужой армии на их земле по-разному: кто-то жаловался на шум и запреты, кто-то относился к неудобством с пониманием. Но в целом происходящее воспринималось спокойно.

Ажиотажа вокруг темы учений в социальных сетях также не наблюдалось, если не принимать, конечно, в расчет феномен "Вейшнории" — вымышленного государства на территории северо-западной Беларуси, которое, согласно легенде маневров, в коалиции с "Лубенией" и "Весбарией" (территории Польши, Литвы и Латвии) напала на Беларусь и Россию. В соцсетях "Вейшнория" в одно мгновение превратилась в сверхпопулярный мем, породила бесконечное количество шуток, однако подобный эффект свидетельствует вовсе не о важности темы учений для белорусского общества, скорее даже наоборот — о несерьезности отношения к происходящему. В целом же накануне учений белорусский Фейсбук куда активнее обсуждал прорыв Михаила Саакашвили через украинскую границу, нежели присутствие российской армии в Беларуси.

Лукашенко готов устроить Путину "Чечню на Западе"

"Белорусское общество не имеет единой позиции по поводу учений "Запад-2017", — констатирует политический аналитик, обозреватель белорусской службы "Радио Свобода" Виталий Цыганков. — Как и везде, у нас есть алармисты, которые при появлении каждой новой фотографии российских военнослужащих поднимают в соцсетях крик о том, что оккупация якобы уже совершилась. Но митинг протеста 8 сентября показывает, что такое мировоззрение разделяет минимальное количество белорусов. Большинство же считает, что ничего страшного не произойдет — причем большинство даже среди политически активной части общества. Почему? Как это ни парадоксально, белорусы в этом смысле доверяют Лукашенко: они верят, что он никому не отдаст свою власть. За 23 года белорусы как-то с этим свыклись".

Цыганков в этой связи напоминает, что Лукашенко не раз заявлял о готовности противостоять любой внешней угрозе — в свое время, в момент очередного осложнения отношений с Москвой, он даже обещал своим союзникам "новую Чечню". ("Если кто-то из нашего окружения хочет иметь в Беларуси Чечню на Западе, то это не проблема. Это будет посложнее, чем Чечня", — сказал Лукашенко в феврале 2011 года).

По мнению Цыганкова, на рациональном уровне у Лукашенко нет оснований беспокоиться насчет учений "Запад-2017" — видимых предпосылок для российской агрессии сегодня нет. Однако будучи весьма мнительным и осторожным человеком, Лукашенко наверняка старается держать ситуацию под своим неусыпным контролем.

Следует признать, что Александр Лукашенко с самого начала всячески демонстрировал на публике полную уверенность в том, что ничего чрезвычайного в связи с предстоящими маневрами не произойдет.

"Если кто-то думает, что уже несколько тысяч вагонов загрузили и нас оккупируют, Россия вводит сюда свои войска — не будьте вы наивными… То, что будут войска сюда введены, то ровненько они отсюда и уйдут", — заявил он еще 3 февраля 2017 года.

Впоследствии Лукашенко снова и снова повторял, что учения "Запад-2017" несут сугубо оборонительный характер, белорусская территория не будет использоваться для агрессивных действий против Запада или Украины (в частности, он лично заверял в этом Петра Порошенко во время встреч в апреле и июле), а все российские солдаты по завершении маневров благополучно покинут Беларусь. Фактически все это время Лукашенко выступал в качестве главного адвоката учений "Запад-2017" как перед соседними странами, так и перед собственным народом. Подобную неутомимость, к слову, понять легко: официальный Минск совсем не хочет, чтобы Беларусь в Украине и на Западе олицетворяли с российской военной угрозой.

"Украинское общество озабочено учениями больше белорусского"

Безусловно, обвинить белорусское общество в безразличии к своему будущему было бы ошибкой. Следует понимать, что русский солдат на белорусской земле — это вовсе не из ряда вон выходящее явление. Беларусь уже видела масштабные маневры "Запад-2009" и "Запад-2013", а локальные учения с участием российских подразделений проходят практически постоянно.

Всего, если верить данным Минобороны, на территории Беларуси на шести полигонах должно быть задействовано около 10 тысяч человек, из которых более 7 тысяч — белорусские солдаты, а более 3 тысяч — российские. Им придадут 370 единиц бронетехники, 150 единиц артиллерии и РСЗО, а также более 40 самолетов и вертолетов. Эти цифры не слишком отличаются от того, с чем уже имели дело белорусы на учениях в предыдущие годы. Доказательств, что Россия перебросила в Беларусь больше официально заявленных 3100 военнослужащих, нет, а такого количества "зеленых человечков" для серьезной авантюры явно недостаточно.

На то, что Россия в ближайшее время планирует аннексировать Беларусь, кажется действительно ничто не указывает: обострения отношений между Москвой и Минском не наблюдается, а российская пропаганда "белорусских фашистов" до сих пор не обнаружила. В этих условиях расслабленность белорусского общества понять можно.

"Мы помним, что в 1996—1997 годах, когда создавался союз Беларуси и России, десятки тысяч людей вышли протестовать на улицы, посчитав, что эти соглашения угрожают независимости страны. Поэтому нельзя сказать, что белорусы всегда спокойно смотрели на угрозу своему суверенитету. Белорусы умеют протестовать, но сейчас общество не загорелось идеей российской угрозы. В итоге получается, что украинское общество озабочено учениями больше белорусского. Понять это можно: у украинцев другой опыт взаимоотношений с Россией — опыт войны. У белорусов такого опыта нет, а людям бывает очень сложно поверить в то, с чем они никогда не сталкивались", — отмечает Виталий Цыганков.