"Выборы Шредингера"

За четыре дня до президентских выборов в Польше власть все же нашла вариант их проведения. 10 мая выборы состоятся и… не состоятся.

Напомним, что 7 апреля польский Сейм принял закон о заочном голосовании, которое должно было состояться по почте. Категорически против этой инициативы выступила оппозиция из "Гражданской платформы" и их кандидат Малгожата Кидава-Блоньска, грозившая бойкотировать выборы. Законопроект о голосовании по почте отправился на рассмотрение Сената, где минимальное большинство принадлежит оппозиции. Согласно польскому законодательству, на рассмотрение законопроекта Сенату отводится 30 дней, если за этот срок верхняя палата польского парламента не рассмотрит его — он автоматически попадает на рассмотрение президента.

Конечно, оппозиция в Сенате не была намерена дарить ПиС время и медлила с рассмотрением законопроекта сколько могла. В то же время удар пришел, откуда его не ждали: партнер ПиС по коалиции и лидер партии "Согласие" Ярослав Говин 15 апреля зарегистрировал в Сейме проект изменений в Конституцию, предусматривающий продление срока президентской каденции с 5 до 7 лет и запрет баллотироваться на второй срок. Следовательно, действующий президент Анджей Дуда должен был бы пребывать на своей должности до 2022 года, и тогда же должны были бы состояться выборы.

Это предложение тоже не устраивало оппозицию и фактически было заблокировано, ведь для изменений в Конституцию необходимо не обычное большинство, а 2/3 голосов Сейма. Что означает — без голосов оппозиции вариант Говина принять было невозможно.

Политический кризис в связи с выборами продолжался. Власть уверяла, что есть возможность провести выборы по почте 10 мая, Кидава-Блоньска заявила, что не намерена участвовать в них ни как избиратель, ни как кандидат. Идею бойкота выборов поддержали также три бывших президента Польши (Лех Валенса, Александр Квасьневский, Бронислав Коморовский), шесть премьеров и бывший вице-премьер и министр финансов Лешек Бальцерович.

Предложение бойкотировать выборы дало интересный электоральный эффект. В начале мая появились результаты новых опросов, согласно которым, если бы выборы состоялись 10 мая, во второй тур вместе с Анджеем Дудой вышел бы… Шимон Головня, журналист, публицист и независимый кандидат. Кидава-Блоньска, согласно разным опросам, занимает четвертое, а то и пятое место: ее избиратели на выборы просто не пришли бы. Сложно предусмотреть развитие ситуации, если бы во второй тур вышли Дуда и Головня, но легитимность таких выборов точно была бы под большим вопросом.

Вечером 5 мая Сенат прогнозируемо отклонил законопроект о голосовании по почте. А на следующий день, сразу после президентских дебатов, на официальном сайте ПиС появилась декларация, подписанная совместно Ярославом Качиньским и Ярославом Говиным. В ней сообщалось, что партии "Право и справедливость" и "Согласие" "подготовили решение, которое гарантирует полякам возможность участия в демократических выборах". Речь шла о том, что "после 10 мая 2020-го и возможного решения Верховного суда о недействительности выборов из-за их непроведения спикер Сейма объявит новые президентские выборы в первый же возможный срок".

7 мая Сейм голосами "Права и справедливости" и "Согласия" преодолел вето Сената на закон о голосовании по почте и подал его на подпись президенту.

Таким образом, в Польше сложилась уникальная ситуация, напоминающая историю с котом Шредингера. Формально выборы 10 мая (а эта дата была объявлена еще до начала пандемии — 5 февраля) никто не отменял. Поэтому на бумаге выборы должны состояться. Но реально их не будет. И это станет основанием для объявления новой даты выборов. Трудно сказать, что побуждало Качиньского на такой шаг: риск нелегитимности выборов или риск проиграть во втором туре Шимону Головне.

В польских СМИ уже появилась неофициальная дата новых выборов — 12 июля. Сообщается также, что уже зарегистрированные кандидаты смогут не собирать снова 100 тысяч подписей, а их регистрация будет действительна и на новых выборах. Но по Сети распространяются слухи, что в "Гражданской платформе" думают над заменой своего кандидата, ведь Малгожата Кидава-Блоньска не смогла приумножить голоса партии. Даже больше: преждевременным призывом к бойкоту едва не пролетела мимо второго тура.

Среди возможных новых кандидатов от "Гражданской платформы" называют экс-премьера Дональда Туска, мэра Варшавы Рафала Тшасковского и экс-министра иностранных дел Радослава Сикорского. Впрочем, нельзя исключать и возможность, что кандидатом останется Кидава-Блоньска.

В конце концов решение Качиньского—Говина не лишает, а лишь добавляет Польше проблем с демократией. Ведь фактически это выглядит так, словно два депутата Сейма решили и объявили, что выборов не будет. И это тоже подчеркивают оппозиционеры. Но двух месяцев на надлежащую подготовку заочных выборов по почте должно хватить, и это дает основания надеяться, что летом президентские выборы в Польше все же состоятся.