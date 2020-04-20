Головокружительные горки польских выборов

Коронавирус продолжает с головокружительной скоростью менять политические расклады в целом мире.

Дональд Трамп, который еще несколько месяцев назад считался фаворитом президентских выборов в США, сейчас должен оправдываться и искать виновных в полном провале борьбы с пандемией в своей стране. Военный парад в Москве 9 мая, куда собирался ехать Эммануэль Макрон, уже официально перенесен, хотя еще пару недель назад Владимир Путин уверял, что об этом не может быть и речи, и приглашал на Красную площадь ветеранов.

Не менее странным образом ситуация развивается в Польше, где 10 мая должен был состояться первый тур президентских выборов и уже даже началась предвыборная кампания.

Еще в начале апреля казалось, что пандемия выборам в Польше — не помеха. "Право и справедливость" приняла закон о голосовании по почте и планировала таким образом провести выборы 10 мая. Оппозиция резко выступала против. Дошло даже до того, что кандидат от "Гражданской платформы" Малгожата Кидава-Блоньска призвала бойкотировать выборы по почте. Но не только оппозиции такой вариант не понравился. Против выступил также многолетний партнер ПиС по коалиции, лидер партии "Согласие" Ярослав Говин, неожиданно выдвинувшийся на первые роли в польской политике.

Представители его партии шли вместе с ПиС на выборы еще в 2015 году (тогда партия Говина называлась "Польша Вместе"). В прошлом созыве Сейма среди депутатов от "Права и справедливости" было десять представителей партии Говина, в нынешнем — 18. Сам Говин с 2015 года занимал посты министра науки и высшего образования и вице-премьера. Но если оппозиция выступала за введение чрезвычайного положения и проведение выборов осенью или в ближайший возможный срок, то идея Ярослава Говина была несколько иной.

Первым его предложением было введение голосования по почте, но проведение его не 10 мая, а минимум через три месяца. То есть выборы должны были бы состояться в августе или осенью. На это предложение согласилась Польская крестьянская партия, и была высокая вероятность согласия остальной оппозиции. Но не согласились партнеры по коалиции с ПиС. Это заставило Говина 6 апреля подать в отставку с обоих постов.

Следующее предложение было более радикальным: отменить майские выборы и внести изменения в конституцию — вместо пятилетней каденции президента должны были бы избирать на семь лет, но без права баллотироваться на второй срок. И ввести эти изменения Говин предлагал уже в отношении действующего президента Анджея Дуды. Таким образом ближайшие президентские выборы в Польше должны были бы состояться только в 2022 году, но ПиС должна была бы выставить на них нового кандидата.

15 апреля законопроект был зарегистрирован в Сейме, и в ближайшее время должно состояться его рассмотрение в первом чтении. Что показательно, под законопроектом стоят подписи не только Говина и депутатов "Согласия", но и депутатов "Права и справедливости", в том числе и Ярослава Качиньского. Таким образом, Говин и ПиС достигли компромисса, и коалицию удалось сохранить. Кстати, посты Говина получили его однопартийцы из "Согласия": вице-премьером стала Ядвига Эмилевич, а новым министром науки и высшего образования — Войцех Мурдзек.

Но второе предложение Говина столкнулось с новой проблемой: вряд ли эти изменения удастся принять в Сейме. Дело в том, что в Польше, как и в Украине, чтобы принять изменения в конституцию, недостаточно обычного большинства. Надо, чтобы за изменения проголосовали 2/3 депутатов. В польском Сейме это должно быть 307 голосов. В ПиС их 235. Таким образом, правящей партии, чтобы принять эти изменения, понадобится поддержка "Гражданской коалиции" (134 голоса) или левых (49) и Польской крестьянской партии (30) вместе. Сегодня, если судить по комментариям оппозиционеров, такой вариант выглядит невозможным.

Депутат Сейма от "Гражданской коалиции" Дариуш Йоньский считает, что само изменение конституции, как его предложили, незаконно. "Выборы через два года? Почему не три, четыре? И почему вообще мы должны ломать конституцию? То, что предлагает бывший вице-премьер Говин, — выборы должны не состояться 10 мая на основании изменений в конституцию, которые вводятся с июня. Поэтому само изменение было бы незаконным", — объясняет он.

Подобного мнения придерживается его коллега и однопартиец Мирослав Сухонь: "Каждый имеет право представить проект изменений в конституцию, вместо этого, по нашему мнению, выборы должны быть перенесены в соответствии с существующим в конституции механизмом. Не надо менять конституцию для потребностей одной партии". Более резко об идее Говина написал в своем твиттере лидер польских левых сил Роберт Бедронь: "Говин предложил абсурдную идею фальсификации конституции. Это или торг с Ярославом Качиньским, или реализация их общей стратегии… Займитесь наконец тем, что важно! Помощью полькам и полякам!".

Даже сами депутаты ПиС признают, что провести эти изменения конституции фактически нереально. В чем же состоит политическая целесообразность появления этого законопроекта? Здесь есть несколько вариантов.

Во-первых, это действительно может быть политическая игра Говина и Качиньского против оппозиции. Так, Говин, как и несколько депутатов от "Согласия" (но не все), не голосовал 6 апреля за проведение выборов по почте и в тот же день подал в отставку. Но уже на следующий день после принятия отставки Говина (8 апреля) его преемницей на должность вице-премьера была избрана Ядвига Эмилевич, а 16 апреля Войцех Мурдзек стал министром науки и высшего образования. Альтернативные варианты, в частности от ПиС, не рассматривались.

Но самое удивительное другое: проект изменений в конституцию, поступивший в Сейм 15 апреля, датирован 6 апреля, то есть днем, когда в нижней палате парламента рассматривался вопрос о голосовании по почте и начался миниконфликт Говина с ПиС. Если предположить, что этот конфликт был с начала до конца срежиссирован, его смысл может состоять только в одном — предоставлении формальной альтернативы голосованию по почте 10 мая, против которого выступает оппозиция. Очевидно, изменения в конституцию не примут, и тогда ПиС спокойно сможет провести выборы по почте 10 мая, а на все упреки со стороны оппозиции или ЕС будет готов ответ: это же оппозиция не захотела переносить выборы на два года.

Во-вторых, в этой ситуации может выиграть и сам Ярослав Говин, по крайней мере, набрать больше политического веса. То, что сейчас происходит, фактически является демонстрацией силы Говина. "Право и справедливость" и польское общество видят сейчас в нем не безоговорочного союзника ПиС, который за должность министра науки и высшего образования принимает все прихоти правящей партии, а лидера партии "Согласие", который может оставить своего партнера по коалиции без большинства в Сейме и который уже заставил Качиньского изменить свой первый план в отношении выборов.

Наконец, возможно ли взаимопонимание власти и оппозиции и альтернативный вариант перенесения выборов, который устроил бы всех? Политическая ситуация словно принуждает ПиС к поиску такого варианта, но, наблюдая за этой партией уже несколько лет, прихожу к выводу, что Качиньский далеко не всегда руководствуется обычной политической логикой. Чего стоит знаменитая судебная реформа. Но надо четко понимать, что если власть все же решит проводить выборы 10 мая, вероятно, большая часть оппозиции будет их бойкотировать. А это будет означать, что следующая каденция Анджея Дуды фактически будет нелегитимной в глазах огромной части собственного общества и международного сообщества.

Готова ли пойти на это ПиС? От польской правительственной партии можно ожидать всего, и все же кажется, что риски слишком велики. А это подталкивает ее искать альтернативу.