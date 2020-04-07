Пандемия выборам не помеха

Сейм Польши проголосовал в понедельник за заочное голосование — по почте — на выборах президента, которые должны состояться 10 мая. На такой шаг польская власть пошла в связи пандемией COVID-19. Выбор был небольшой: либо проводить выборы в разгар распространения заболевания, либо отложить их по времени. Выбрали компромиссный вариант. Но лучший ли он?

Почти как во всех других странах, в связи с распространением коронавирусной инфекции в Польше ввели ограничительные меры. И это поставило польский политикум перед вопросом: целесообразно ли проводить выборы президента в определенную национальным законодательством дату, принимая во внимание опасность голосования во время пандемии? Ведь уже на начало апреля 2020 года количество инфицированных превышало четыре тысячи человек, с тенденцией перманентного роста. Это может быть основанием для пролонгации ограничительных мер (сейчас карантин действует до 11 апреля 2020 года), включая введение чрезвычайного положения.

У президента Польши Анджея Дуды — большие шансы на победу: в начале марта его поддержка среди избирателей составляла 42% и имеет тенденцию к росту. Это почти вдвое больше рейтинга его оппонента Малгожаты Кидавы-Блонской от партии "Гражданская платформа" ("ГП"). Поэтому Дуде и правящей партии "Право и справедливость" ("ПиС") было бы очень выгодно, чтобы выборы состоялись в запланированную дату. Ведь пока существует народная поддержка, каждый политик хочет использовать положительные рейтинги. И Дуда не исключение.

Поскольку не известно, как в дальнейшем будет распространяться болезнь и как именно это скажется на экономической ситуации, рисковать из-за перенесения выборов потенциальный победитель не желает. Дело в том, что в Польше в последнее время наметилась тенденция повышения цен и затрат на жизнь, а возможные дополнительные негативные последствия для экономики (уже сейчас есть прогнозы падения польского ВВП за текущий год до 5%) в условиях возможного затяжного характера пандемии могут качнуть чашу весов не в пользу Дуды.

Не удивительно, что оппозиция выступила против проведения выборов 10 мая. Кандидат Кидава-Блонская даже начала призывать бойкотировать выборы, если они состоятся весной. Ведь, по ее мнению, голосование должно проводиться тогда, когда это будет возможно и безопасно для людей.

За перенесение президентских выборов выступил и лидер Объединенных правых сил (партнер "ПиС" по коалиции) вице-премьер-министр и министр науки и высшего образования Польши Ярослав Говин. Сначала он предлагал отложить первый тур выборов на один год (так называемый бунт Говина). Это предложение противоречило позиции провластной фракции, так что дальнейшее пребывание Говина в правительстве и существование самой коалиции оказались под вопросом.

Однако правящая партия "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским с самого начала не желала идти на уступки ни оппозиции, ни членам коалиции, выступившим против майских выборов. Последние, по ее мнению, должны состояться согласно действующему законодательству. Так, по словам вице-премьера Яцека Сасина (однопартийца Дуды и Качиньского), выборы 10 мая должны состояться, потому что это прописано в Конституции и не подлежит изменению, а любые попытки пойти наперекор введением чрезвычайного положения лишь для перенесения выборов стали бы весьма серьезным нарушением Основного закона. Кроме того, идею отменить выборы 10 мая из-за желания оппозиции их бойкотировать Сасин назвал абсурдной.

Чтобы не выглядеть в глазах электората циничными, в "ПиС" предложили выход из ситуации: внести в Избирательный кодекс положения, которые позволяли бы заочное голосование (по почте) для всех избирателей, которые этого хотят, без перенесения выборов. Однако общий знаменатель под проведение выборов в мае коалицианты нашли не сразу.

Так Говин представил проект поправки к Основному закону, которая утвердила бы один семилетний срок полномочий президента Республики Польша и вместе с тем продлила срок полномочий Дуды на два года — до 2022-го, без возможности претендовать на переизбрание. Убедить коалициантов Говину не удалось, поэтому он ушел в отставку. Однако параллельно на должность вице-премьер-министра рекомендовал министра развития Ядвигу Эмилевич, которая, как и Говин, входит во фракцию "ПиС" в Сейме.

Таким образом коалиция была сохранена. Более того, по поводу инициативы заочного голосования Говин заявил, что лично он не поддерживает этот закон, однако ради стабильности правительства убедил коллег по партии дать шанс изменениям в избирательное законодательство.

Поскольку "ПиС" в Сейме имеет большинство (235 депутатских мандатов из 460 мест), принять правки к избирательному законодательству на уровне нижней палаты, несмотря на дебаты в самой коалиции, не составило особых трудностей.

Следующий шаг — голосование в Сенате. Вот там сложность могла возникнуть, ведь большинство кресел в верхней палате парламента принадлежат членам оппозиции, куда, в частности, входит "ГП". У верхней палаты есть 30 дней, чтобы принять закон без изменений, принять поправки или решить отклонить полностью. Если она сделает это в сжатые сроки, изменение (после того как Сейм отклонит возражение Сената) вступит в силу 8 или 9 мая.

Так что Анджей Дуда имеет весомый шанс повторно занять кресло руководителя государства.

Как бы там ни было, вопрос не столько в том, как именно, когда именно и кто именно будет возглавлять Третью Республику в ближайшие пять лет. Важнее сохранить конституционный порядок, демократию, а следовательно, и государство как таковое, без погружения в водоворот политического хаоса.

Именно поэтому польский опыт важен для Украины, у которой на октябрь запланированы выборы в органы местного самоуправления. Ведь сейчас неизвестно, что нас ожидает осенью: будет ли преодолен COVID-19, вернется ли общество в обычное состояние и что вообще будет с политико-экономической жизнью? Украина может очутиться перед той же дилеммой, что и Польша сейчас, а украинские политики могут воспользоваться польским опытом. Но если в соседней Польше все может пройти должным образом и не обрести гипертрофированные формы, то далеко не факт, что в нашей стране будет так же.