"Все будет пэчворк"

Завтра исполняется пять лет печально известному "Минску-2".

Тогда, 12 февраля 2015 г., в украинском кресле сидел другой президент, во французском также находился иной лидер. Тогда Порошенко согласился на "Минск-2", сегодня Зеленский продолжает расхлебывать последствия того решения. Тогда "посредником Украины" негласно считали французского президента (а Меркель условно представляла Путина), сегодня их роли поменялись. Тогда в Елисейском дворце хозяином был Олланд, демонстрировавший подчеркнутую холодность к Путину и сорвавший визит хозяина Кремля в Париж в 2016-м. Сегодня же лидер Франции Макрон сам собирается ехать к Путину в гости, причем на одно из самых сакральных для него событий — День Победы 9 мая.

В начале этой недели мы пересекли "экватор" между прошедшей 9 декабря в Париже встречей "нормандской четверки" и запланированной на апрель следующей "Норманди". Самое время обсудить, чего же ожидать Украине от французской стороны в проблеме урегулирования в Донбассе и с чем мы движемся к следующему саммиту "четверки".

После активного обсуждения в течение нескольких дней проблем урегулирования в Донбассе на многочисленных парижских встречах (как с представителями французского неправительственного сектора, так и с официальными лицами) можно прийти к следующим выводам:

1) после смены властной команды в Украине в столице Франции почувствовали "новый импульс" для разрешения конфликта; на Зеленского возлагают определенные надежды, а Порошенко и его команда Париж, похоже, изрядно раздражали;

2) французы не готовы на "Норманди" обсуждать Крым;

3) непрекращающийся огонь на линии соприкосновения в Донбассе весьма беспокоит французскую сторону, и она настаивает на скорейшей стабилизации ситуации;

4) сегодня Париж не готов даже ставить вопрос о возможности снятия санкций с России;

5) французы осознают всю противоречивость "Минска-2", не видят простых решений его выполнения, однако будут продолжать настаивать на его реализации;

6) к позитивным результатам парижского саммита его хозяева относят не только состоявшийся обмен пленными, но и якобы согласие Путина начать обсуждение условий безопасности для проведения выборов в ОРДЛО;

7) сказанное канцлером Меркель в Париже о возможности модернизации "Минска" в Париже и Киеве услышали по-разному;

8) прогноз на следующую "Норманди" весьма скромный, прорывов ожидать не стоит;

9) в Париже несколько иначе, чем в Киеве, видят причины войны на Востоке Украины и придают очень большое значение гуманитарным аспектам урегулирования в Донбассе;

10) французы считают себя лишь посредниками в разрешении конфликта, неготовы предлагать новые решения и ждут конкретных предложений от его участников;

А теперь более подробно по каждому пункту.

1.Зеленский vs Порошенко. Судя по тому, что представители официального Парижа на встречах с украинскими журналистами неоднократно подчеркивали факт, что Зеленский принял в наследство и подтвердил обязательства по мирному урегулированию в Донбассе, взятые его предшественником, наши партнеры всерьез опасались, что этого может и не произойти.

Пойдя на чрезвычайно противоречивые и во многом крайне невыгодные нашей стране договоренности — "Минск-2" — в феврале 2015-го, команда Порошенко все последующие годы пыталась каким-то образом уменьшить потенциальный огромный негатив для Украины от их реализации. В Париже мы неоднократно слышали в адрес предыдущей украинской команды упреки в том, что она не спешила выполнять взятые на себя обязательства, из года в год оттягивала рассмотрение "формулы Штайнмайера" и уделяла мало внимания решению гуманитарных вопросов. Сложилось ощущение, что французы воспринимают Порошенко едва ли не главным и твердолобым "украинским националистом", неспособным на компромиссы.

Любопытную деталь поведали французские коллеги-журналисты. Помните волну протестов, поднявшуюся в Украине после сообщения, что Киев готов согласиться на "формулу Штайнмайера"? А еще наш главный переговорщик в Минске Кучма на форуме YES в сентябре выражал уверенность, что формула Штайнмайера не будет утверждена на саммите "нормандской четверки" и что Зеленский не пойдет на то, чтобы сейчас предоставить Донбассу особый статус и провести в ОРДЛО местные выборы. Так вот, оказывается в Париже все это тогда услышали. И, по свидетельству тамошних коллег, собрали журналистов на брифинг, где сообщили о том, что формула Штайнмайера Украине не подходит, что Франция относится к этому с пониманием и что Украина предложит нечто иное. Чем все в результате закончилось, вы, конечно, помните: пресловутая формула была зафиксирована в Парижском коммюнике, причем в обновленной (по сравнению с изначальным текстом) россиянами редакции…

Зеленский и его внешнеполитическая команда оказались более сговорчивыми и вселили в партнеров надежду на продвижение по "нормандско-минскому треку", начав понемногу выполнять "обязы" своих предшественников. С приходом на пост главы ОП Андрея Ермака его влияние на этом направлении абсолютизируется…

Как подчеркнул один из французских дипломатических источников на условиях анонимности, все достижения Украины, как, например, открытие новых КПП с ОРДЛО, — и есть те "кирпичики", из которых можно выстроить решение конфликта в Донбассе. При этом он, к сожалению, не упомянул о "кирпичиках" российских. Что рисует в воображении Пизанскую башню: если достраивать ее "кирпичиками" лишь с одной стороны, то под развалинами (после неизбежного падения этого сооружения) может оказаться похороненным украинский суверенитет.

Правда, тот же источник сообщил, что восстановление диалога с Россией Франция использует в том числе и для напоминания РФ о взятых ею обязательствах по урегулированию в Донбассе.

2.Крым — за скобками "Норманди". "Нормандский формат" был создан для решения проблем конфликта в Донбассе, и Крым не относится к тематике данных встреч — это было артикулировано вполне однозначно. Поэтому Владимиру Зеленскому и его внешнеполитической команде стоит серьезно задуматься, как президент будет выполнять данное им после парижской "Норманди" обещание украинцам поднять проблему аннексированного Россией Крыма на следующей встрече "четверки".

3. "Главное — перестать стрелять". Все спикеры с французской стороны подчеркивали "большую обеспокоенность" по поводу отсутствия реального прекращения огня и выражали понимание, что все остальные обязательства "по Минску" не могут быть выполнены без соблюдения режима тишины. По свидетельству дипломатического источника в Париже, во Франции считают, что в Донбассе прежде всего необходимо добиться стабилизации, которой как не было, так и нет с 2014 года по сей день.

Что на берегах Сены подразумевают под словом "стабилизация"? Читайте Парижское коммюнике от 9.12.2019 — в нем, по словам наших собеседников, смысл стабилизации, ее этапы. То есть, прекращение огня, обмен пленными, передача тел погибших, разведение сил на новых участках, разминирование, улучшение гуманитарной ситуации. Но, считают в Париже, одной лишь стабилизации недостаточно, необходимо найти длительное политическое решение, и основная цель Франции, по заверениям ее представителей, — полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Но, подчеркнул чиновник одного из французских ведомств, не может быть никакого прогресса на пути к миру и урегулированию конфликта без этапа стабилизации.

4. Санкции. В Париже подчеркивают: сегодня нельзя даже ставить вопрос о снятии санкций с РФ. Как напомнило официальное французское лицо, пожелавшее остаться анонимным, эти санкции могут быть сняты лишь после полной имплементации "Минска", и Франция всегда поддерживала продление ограничительных мер против России.

Дипломатический источник из другого ведомства заверил украинских журналистов: Франция никоим образом не забывает событий 2014–2015 годов и всегда говорила, что в данной войне есть агрессор и есть сторона, ставшая жертвой этой агрессии.

5. "Минск" — наше все. То, что украинская сторона подписала в 2015-м "Минск-2" под давлением тогдашней катастрофической ситуации вокруг Дебальцево и угроз Путина продолжить наступление, в Париже, на наш взгляд, отлично понимают. Как и то, что это крайне противоречивый и отвратительно составленный документ, где четко прописана одна-единственная вещь: полный контроль над границей Украина должна получить лишь по окончании процесса политического урегулирования в ОРДЛО.

Тем не менее официальная позиция Парижа такова: Минские соглашения должны быть реализованы.

Во Франции существует недопонимание последствий для Украины выполнения "Минска-2", его политической части и введения "особого статуса" для ОРДЛО, — считает директор Центра Россия/ННГ французского Института международных отношений (IFRI) Татьяна Кастуева-Жан: "Выполнение "Минска-2" — убийство для Украины. Я сказала сразу после его подписания: это угроза территориальной целостности и суверенитету Украины. И мы до сих пор пытаемся это объяснять здесь, во Франции". Париж, вроде, пытается соблюсти и украинские интересы, но при этом желает выполнения "Минска". Где же проходит для Макрона красная линия между сближением с Россией и соблюдением интересов Украины? "Все будет пэчворк: в чем-то пойдут навстречу Украине, в чем-то — России", — предполагает эксперт, сравнивая политику французского президента с техникой лоскутного шитья. "Вспомните слоган Макрона — "Одновременно", — напоминает она.

Ее коллега по аналитическому цеху — известный обозреватель газеты Le Mond Сильви Коффман не думает, что Макрон поддерживает позицию Путина, однако вынужден ее учитывать. При этом Макрон переоценивает возможность убедить Путина изменить его точку зрения, поделилась личным мнением обозреватель.

Какой будет цена выхода из "Минска" для Украины, если вдруг Киев решится на такой шаг? По мнению эксперта IFRI, весьма высокой. Это станет не только значительным ударом по престижу страны, но и, главное, оставит ее один на один с Россией, поскольку Франция и Германия, вероятнее всего, скажут: "Мы вам больше ничем не можем помочь", считает Татьяна Костуева-Жан.

6. Позитивы последней "Норманди". Об обмене пленными как главном результате парижской встречи "нормандской четверки" мы слышали практически от всех французских спикеров, наделенных официальным статусом. Однако директор Центра Россия/ННГ IFRI недоумевает: "Все воспринимают этот обмен как уступку Путина. Но ведь это же не ведет к политическому урегулированию конфликта!".

Впрочем, наши официальные собеседники аккуратно дали понять, что одним из парижских достижений они считают согласие Путина "обсудить пути установления условий безопасности для проведения местных выборов в ОРДЛО". Ну и, конечно, установление личного контакта между Зеленским и Путиным, что, как верят в Париже, позволит им общаться и дальше для разрешения конфликта.

7. О границе, выборах, Меркель и Штайнмайере. Как оказалось, у официального Парижа есть проблемы то ли со слухом, то ли с восприятием речи. На встречах во французской столице нам дважды дали понять, что там слова немецкого канцлера, произнесенные на пресс-конференции после парижской "Норманди", в отличие от Киева, отнюдь не трактуют как ее согласие на пересмотр последовательности выполнения пунктов "Минска-2". Засомневавшиеся было в слухе собственном, мы таки получили подтверждение правильности украинской трактовки спорного высказывания: "Да, Меркель действительно так сказала, — согласилась эксперт IFRI Татьяна Костуева-Жан. — Но это все разобьется о каменную позицию России".

Один из наших дипломатических источников в Париже в ответ на напоминание о требовании Украины "сначала условия безопасности — затем выборы" заметил, что, мол, если переставить местами события, это может вообще привести к тому, что весь "минский процесс" распадется. Французский чиновник из другого ведомства сообщил украинским журналистам, что Франция понимает позицию Украины, настаивающей на выполнении сначала минских положений, касающихся безопасности, а затем уже политической составляющей, включающей проведение местных выборов. Однако, заметил он, мы как посредники не должны искать выходы, которые подойдут Украине, мы должны искать компромисс между позициями России и Украины, чтобы вернуть мир и территориальную целостность Украине.

Возможен ли какой-нибудь компромисс, когда Украина говорит "сначала контроль над границей, а потом выборы", а РФ настаивает на строгом выполнении последовательности, зафиксированной в "Минске-2"? Одним из возможных вариантов может быть контроль на границе международным контингентом на время переходного периода. И, по свидетельству парижских дипломатических источников, этот вариант снова на столе переговоров.

Дискутируя в Париже о будущих местных выборах на оккупированных территориях Донбасса и, соответственно о "формуле Штайнмайера" и "особом статусе ОРДЛО", мы так и не получили четкого ответа на вопрос: что же будет в случае, если закон об "особом статусе", согласно пресловутой формуле, вступит в силу на временной основе сразу после завершения выборов, но затем ОБСЕ не признает эти выборы соответствующими ее высоким стандартам? Каков механизм аннулирования "временного применения" закона об "особом статусе"? Это большой знак вопроса, ответил нам один из дипломатических источников в Париже, засвидетельствовав, что над этим вопросом сейчас размышляют и в Вене (штаб-квартире ОБСЕ), и в Варшаве (штаб-квартире БДИПЧ ОБСЕ). Впрочем, одно из видений нам в Париже все-таки озвучили: если БДИПЧ не признает местные выборы в ОРДЛО соответствующими стандартам ОБСЕ, то "формула Штайнмайера" отпадает, и четырем участникам "нормандского формата" необходимо будет найти выход из этой ситуации.

Что же касается навязанной россиянами в "формулу Штайнмайера" новеллы (на которую команда Зеленского согласилась, в отличие от своих предшественников) — о признании выборов соответствующими стандартам ОБСЕ "в целом", то нет сомнений, что в Париже понимают, для чего это сделано — для расплывчатости и "гибкости" текста и возможности более свободных его трактовок. Однако нам напомнили, что у БДИПЧ ОБСЕ есть четкие критерии оценки выборов, зафиксированные в так называемом золотом стандарте — Копенгагенском документе, определяющем как все условия, необходимые для проведения выборов, так и трактовки их результатов. Именно этим документом и будет руководствоваться БДИПЧ при оценке выборов в ОРДЛО.

8. Прогноз на Берлин. Чуда никто не ждет. За два месяца до планируемой очередной встречи "четверки", кроме обмена пленными, других результатов не наблюдается. После парижского саммита в Донбассе не перестали стрелять; Красный крест так и не получил доступа к удерживаемым лицам во всех местах заключения в ОРДЛО; СММ ОБСЕ не имеет возможности мониторить всю неподконтрольную Киеву территорию и вести наблюдение круглосуточно, то есть 24/7, как было условлено в Париже. Три новых участка разведения сил пока даже не согласованы, и никто не знает, когда это произойдет.

"В Берлине будет примерное повторение Парижа, — уверенно прогнозирует Татьяна Костуева-Жан. — Обсудят обмен пленными, гуманитарные пункты пропуска и т.п. Я не вижу никаких возможностей для политического урегулирования", — пессимистично заключает эксперт.

9. Причины войны в Донбассе. Вероятно, это удивит или даже возмутит многих украинцев, но во Франции не сводят конфликт в Донбассе лишь к противостоянию России и Украины. Там видят истоки происходящего на Востоке нашей страны также в экономической и гуманитарной сферах. И с большим неудовольствием и недоумением вспоминают политику Порошенко, считая, что его языковая политика, увлечение Бандерой и игнорирование социальных нужд жителей оккупированной части Донбасса никак не способствовали урегулированию конфликта, а предвыборный слоган "Армія, мова, віра" был крайне неудачным и еще больше отпугнул Донбасс.

Вы хотите вернуть ОРДЛО и при этом не желаете выплачивать их жителям пенсии? Серьезно? Подобное недоумение довелось услышать неоднократно. И от Зеленского в Париже ожидают не только экономического развития Донбасского региона, но и усиления позиций русского языка, возвращения русскоязычных СМИ, выплаты пенсий и других подобных шагов в социально-гуманитарной сфере. О крайней важности для французов гуманитарного аспекта мы слышали практически на каждой встрече.

Да, Париж официально не признает сепаратистов и не считает их стороной переговоров. Однако на практике прислушивается ко всем, в том числе и к представителям ОРДЛО. После прихода Зеленского его команда стала продвигать идею, что ОРДЛО должны представлять люди, не только живущие там сейчас, но и вынужденно покинувшие оккупированные территории, — так называемые внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Наши источники в ОП подтвердили информацию ZN.UA о том, что недавно в Париж и Берлин были направлены письма за подписью Андрея Ермака с предложениями об участии ВПЛ в работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске. По нашим данным, в Париже к этой идее отнеслись с интересом. Правда, складывается впечатление, что там ВПЛ пока видят членами минской команды Киева, а не выразителями чаяний ОРДЛО.

10. Нам своє робить. Мысль о том, что мир невозможно принести со стороны, что французы и немцы — лишь посредники, а мир могут вернуть только украинцы и россияне, договорившись между собой, красной нитью проходила через все беседы с французами, наделенными официальным статусом. Не спрашивайте, какие у нас есть предложения, главное — что предложите вы, а также сепаратисты и россияне, мы лишь помогаем искать компромисс, — вот, на наш взгляд, основная позиция французов.

Поэтому вывод все тот же: нам необходимо прежде всего найти консенсус внутри своей страны и наконец понять, что мы хотим делать с Донбассом; выработать собственные предложения и, не позволяя выкручивать себе руки, твердо отстаивать собственную позицию, не особо переживая, понравится или не понравится она немцам или французам. Это наша страна, и только нам решать, каким будет ее будущее. На что, собственно, все время и намекает Париж.

Поездка группы украинских журналистов в Париж была организована Департаментом внешних связей и прессы Министерства иностранных дел Франции при содействии посольства Франции в Украине.