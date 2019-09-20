Формула выбора

План, названный его именем, уже изрядно запылившийся на полках истории урегулирования в Донбассе и ранее известный достаточно узкому кругу людей, вдруг стал топовой темой широких политических дискуссий и даже акций протеста, после того как президент Зеленский заявил 12 сентября о том, что готов обсуждать "формулу Штайнмайера" на предстоящем саммите "нормандской четверки".

Следующим, кто огорошил новостью, стал министр иностранных дел Вадим Пристайко, сообщивший "Интерфаксу-Украина" в кулуарах саммита YES о готовности украинской власти провести местные выборы по всей территории Украины, включая оккупированную часть Донбасса.

В чем виноват Штайнмайер?

Чтобы пояснить возникший в результате этих двух новостей значительный общественный резонанс, сначала напомним, что же представляет собой т.н. "формула Штайнмайера", предложенная немецким президентом в его бытность министром иностранных дел Германии и активным участником переговоров в "нормандском формате". Оперативно и доходчиво эту формулу на сайте "Украинской правды" разъяснили два бывших его коллеги с украинской стороны, которые несколько лет вели переговоры в "Норманди" на уровне глав внешнеполитических ведомств и дипломатических советников, — Павел Климкин и Константин Елисеев соответственно.

Итак, "формула Штайнмайера" не является ни дорожной картой выполнения минских соглашений, ни планом деэскалации конфликта. Она — лишь небольшая часть несобранного пазла, на котором изображена нечеткая, весьма размытая картина урегулирования кризиса в Донбассе, возникшего в результате российской агрессии. Эта формула нигде официально не утверждена и рассматривалась в рамках разработки т.н. "дорожной карты" реализации минских соглашений. В условиях постоянных разночтений этих документов, тотального недоверия между сторонами конфликта — Украиной и Россией — и их взаимного опасения невыполнения своих обязательств со стороны противника французскими и немецкими партнерами была предложена формула введения в действие закона об "особом статусе" ОРДЛО, получившая имя главы немецкой дипломатии. Формула предполагает, что данный закон временно вступит в силу в день проведения выборов в ОРДЛО, а на постоянной основе — после заключения ОБСЕ о том, что они прошли в соответствии со стандартами этой организации.

Однако формула, призванная снять недоверие и устранить разночтения, вызвала новые споры. Украинская сторона видела реализацию формулы Штайнмайера как часть "дорожной карты" выполнения минских соглашений, решение о разработке которой было принято на последнем саммите "нормандской четверки" в октябре 2016 г. в Берлине, где присутствовал и В.Путин. После двух с лишним лет работы над этим документом (россияне свернули ее примерно за полгода до начала избирательных кампаний в Украине) уже был наработан определенный драфт, содержащий список немедленных действий и три последующие фазы мероприятий. При этом выборы и вступление в силу (сначала временно, потом постоянно) закона "об особом статусе" ОРДЛО были указаны лишь в третьей, завершающей, фазе реализации минских соглашений. При этом, поскольку у сторон сохранялись разногласия по различным пунктам "дорожной карты" и действовал принцип "ничто не согласовано, пока все не согласовано", "формула Штайнмайера" также не могла считаться согласованной.

Украинская сторона изначально делала акцент на том, что выборы в ОРДЛО должны проходить согласно стандартам ОБСЕ и украинскому законодательству. То есть они не могут проводиться в присутствии иностранных войск и наемников. Таким образом, сначала должны быть выполнены все условия Минска, обеспечивающие безопасность — прекращение огня в течение длительного периода, вывод войск и вооружений. Проведение же выборов согласно законодательству Украины, в т.ч. и п. 4. ст. 10 ЗУ "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", предполагает их организацию украинским ЦИК, участие в них всех украинских партий, доступ жителей ОРДЛО ко всем украинским СМИ, участие в выборах внутренне перемещенных лиц и т.п.

Россияне изначально возражали против упоминания стандартов ОБСЕ, заявляли, что им таковые неизвестны, и пытались их "размыть", сделав "несущественной деталью". И нынешние их попытки "выдернуть" предложения Штайнмайера из общей канвы минских договоренностей и предыдущих наработок "дорожной карты", навязать новой украинской власти выполнение политической части Минска без создания для этого безопасных условий, со всей очевидностью свидетельствуют о намерениях Кремля впихнуть оккупированную часть Донбасса в Украину на своих условиях, сохранив в ОРДЛО собственный контроль и очаг воспаления, от которого будет лихорадить всю страну.

Подобный сценарий для многих в Украине — страшный сон. Вот почему первоначальные скупые, без каких-либо пояснений месседжи Зеленского и Пристайко, не очертивших "красные линии" в переговорах по Донбассу, не озвучивших какие-либо условия в адрес страны-агрессора, так всколыхнули неравнодушную и патриотическую часть общества.

Некоторые пояснения вскоре прозвучали. Но о них чуть ниже.

Оказывается, как свидетельствуют источники ZN.UA, заявление Пристайко об одновременных местных выборах в Украине, включая территорию ОРДЛО, было "пробным шаром" по заданию помощника президента Андрея Ермака, ныне курирующего внешнюю политику из офиса президента. Таким образом Зе!команда якобы хотела прозондировать общественное мнение и узнать реакцию украинцев на подобный вариант "урегулирования в Донбассе".

Ориентирующаяся на мнение масс и всячески это публично подчеркивающая команда нового президента, как утверждают наши конфиденты, регулярно проводит опросы в фокус-группах, чтобы иметь представление о настроениях населения доставшейся ей страны. Как становится все очевиднее с каждым днем, не имея собственной стратегии и видения разрешения кризиса на востоке страны, эта команда действует когда рефлекторно, когда по наитию, надеясь на удачу и поддержку избирателей.

Несмотря на молодость и показную демократичность, Зе!команда оказалась на удивление закрытой и недоверчивой. Глава президентского офиса А.Богдан открыто признается, что не любит дипломатов. Аппарат МИДа оказался практически отлученным от "нормандской" и "минской" тематики. Возможно, поэтому на встрече в "нормандском формате" на уровне дипломатических советников 2 сентября в Берлине, по информации источников ZN.UA, А.Ермак и В.Пристайко не поднимали ни вопрос продолжения работы над "дорожной картой", ни вопрос миротворческой миссии ООН, на развертывании в Донбассе которой долгое время настаивал Киев.

По утверждению наших источников, в Зе!команде существует весьма жесткий контроль за публичными заявлениями, и во внешнеполитической сфере какие-либо комментарии без ведома А.Ермака, запрещено делать даже заместителям министра.

Желая быстрых результатов и немедленных успехов, Зе!команда, не обладая при этом институциональной памятью, обрубила почти все контакты с профессионалами, которые несколько лет до них вели "нормандский" и "минский" треки. Впрочем, некоторые персоны в этом процессе остались. В частности, "слуга трех господ" Руслан Демченко. Он служил не только при Порошенко (работая вместе с ним, например, над документами "первого Минска"), но и при Януковиче (выписывая, например, тексты харьковских соглашений).

Вернули в Трехстороннюю контактную группу, как известно, и Л.Кучму. Если не ошибаюсь, именно Леонид Данилович первым и артикулировал в интервью Associated Press позицию, согласно которой Украина, сохраняя приверженность минским соглашениям, все же настаивает на том, чтобы Россия отозвала боевиков и вернула украинским военным контроль над границей, прежде чем проводить выборы в ОРДЛО. "Безопасность на первом месте. Вам необходимо вывести войска, вывести тяжелое вооружение, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы", — заявил Кучма, видимо обращаясь к российской стороне. Он также высказал обеспокоенность тем, что Франция и Германия, выступающие посредниками на переговорах, будут подталкивать президента Зеленского к компромиссам — таким как утверждение плана проведения местных выборов в районах, которые контролируют российские вооруженные формирования, без какого-либо надзора со стороны украинской власти.

В кулуарах форума YES Кучма также выразил уверенность, что формула Штайнмайера не будет утверждена на саммите "нормандской четверки". Экс-президент убежден, что Зеленский не пойдет на то, чтобы сейчас предоставить Донбассу особый статус и провести в ОРДЛО местные выборы. "Особый статус с теми полномочиями, которые ставятся сегодня, что практически у нас Украина не унитарное государство, а какая-то или конфедерация, или федерация, еще с предложением изменить Конституцию — простите, это не путь для Украины", — подчеркнул Кучма.

После него высказались уже и другие, включая президента Зеленского, заявившего о невозможности проведения выборов в ОРДЛО без выведения российских войск. Долго отдувался за украинскую власть спецпредставитель США по Украине Курт Волкер (сначала во время панельной дискуссии YES, потом в интервью телеканалу "1+1"), подробно объясняя, почему выборы в ОРДЛО можно проводить только после того, как Россия выполнит свою часть минских обязательств и обеспечит безопасность в Донбассе, выведет свои войска и расформирует поддерживаемые ею нелегальные вооруженные формирования.

Важное для позиции Киева на переговорах как в минском, так и нормандском формате заявление сделал в интервью Би-би-си нынешний глава ОБСЕ министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, подчеркнув, что, во-первых, организации и проведению выборов в ОРДЛО должны предшествовать вывод российских войск с Донбасса и восстановление Украиной контроля над ныне оккупированным участком российско-украинской границы, и, во-вторых, на сегодняшний день он не видит предпосылок для проведения свободных выборов на территориях, неподконтрольных украинской власти.

Напомним, что прежде чем присылать на выборы в ОРДЛО свою миссию по наблюдению БДИПЧ, ОБСЕ должна будет отправить туда миссию по оценке безопасности, без позитивного вердикта которой не могут состояться ни одни выборы. Поскольку ОБСЕ не может направлять своих наблюдателей туда, где опасно, где есть угроза их жизням и здоровью.

После поднятого в Киеве шума вокруг "формулы Штайнмайера", в среду в Минске на заседании ТКГ украинские представители не стали фиксировать ее на бумаге, как того требует Россия в качестве одного из условий для проведения саммита в нормандском формате.

Вместо этого украинская сторона, по словам пресс-секретаря Леонида Кучмы Д.Олифер, заявила, что не имеет принципиальных возражений по сути "формулы Штайнмайера" по местным выборам, "однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минскими соглашениями".

После такого поворота российская сторона заблокировала определение даты разведения сил и средств в районе Золотого и Петровского, хотя это было одним из трех ее же собственных условий для проведения "нормандского" саммита.

В то же время президент Зеленский заявляет, что Украина готова пойти на разведение сил не только в трех "пилотных" точках — Станице Луганской (уже произведено), Золотом и Петровском, но и по всей линии соприкосновения. Что вызывает новую порцию вопросов и обеспокоенности у части украинского общества.

Василий Артюшенко, ZN.UA

Как это скажется на безопасности Украины? От какой именно линии разграничения будут отводиться войска и вооружения — от сегодняшней или, как определено минскими документами, существовавшей на 19 сентября 2014 г.?, после чего россияне захватили еще часть украинской территории? Как будут чувствовать себя украинцы, оказавшиеся в неконтролируемой "серой зоне" после отвода украинских сил? Как отреагируют военные, которые за последние три года на некоторых участках продвинулись вглубь Донбасса и отвоевали еще часть украинской земли, зачастую щедро полив ее кровью и потеряв там своих побратимов? И как бы министр обороны Андрей Загороднюк не убеждал, что "это не отступление, а разведение", весьма вероятно, что многие защитники воспримут отвод украинских сил именно как отступление. Ведь даже не на "передке", а в Киеве, вдали от линии фронта идет сбор подписей под открытым обращением к президенту Украины, озаглавленным "Не допустим капитуляции!", а под офисом главы государства проводится акция "Нет капитуляции!".

Заложники рейтингов и амбиций

Желание президента Зеленского ускорить наступление мира в Украине понятно. Мы все этого хотим. Понятно и головокружение Зе!команды от успехов — от "мы их сделали!" на выборах до "мы их вернули!" после возвращения 35 украинцев из российских застенков. Однако Путин тоже все понимает. И вряд ли он отпустил украинских пленников из гуманности, человеколюбия или поддавшись дипломатическому обаянию нового украинского президента и его молодой команды. Это, как всегда, путинская "многоходовочка". Вернув Вышинского, заполучив Цемаха, продемонстрировав "жест доброй воли" и сняв (хотя бы на время) один из токсичных вопросов в отношениях с Западом, освободив знаковых украинских "заложников Кремля", Путин в то же время забросил Зеленскому эмоциональный крючок, который тот, очевидно, заглотнул с аппетитом.

Во-первых, нынешнему украинскому президенту, в отличие от многих, важно вернуть не земли, а людей. Людей, которые ему ментально куда ближе вышедших на протест под окна его Офиса в четверг.

Во-вторых, в Кремле и на Лубянке уже давно составили психологический портрет нового украинского президента, собрали информацию о его слабостях, болевых точках и пристрастиях, просекли его зависимость от народной любви и заметили страстное желание быстрых результатов. Зеленский определен как "наркоман любви", зависимый от аплодисментов публики/электората. Цена мира обывателей не интересует, ею озабочены лишь граждане. В России делают все для повышения общественных ожиданий в Украине от нового главы государства, создавая для него внутриполитический прессинг: в информационно-психологических операциях тамошние обитатели мастера.

Но и на внешней арене Путин старается ловить момент, используя благоприятно складывающуюся для него международную ситуацию. Вполне возможно, он попытается решить "украинский вопрос" до президентских выборов в США в следующем году. Поскольку в случае победы кандидата от демократов, весьма вероятно, ему может стать уже не до Украины, ибо вряд ли демократы смогут забыть ему провал Хиллари и не начнут "догонять" по разным направлениям за вмешательство в выборы 2016-го.

Дональд Трамп очень хочет переизбраться. Говорят, для него это просто "идея фикс". В условиях, когда демократы имеют большие шансы заполучить в следующем году Овальный кабинет, Трамп ищет любые возможности для повышения собственного рейтинга, в том числе и за счет внешнеполитических побед. Пока что три основные его ставки не сыграли. Амбициозный план Кушнера по ближневосточному урегулированию не срабатывает и, по оценкам экспертов, вряд ли ему суждено быть реализованным (во всяком случае, до президентских выборов в США 2020). Торговое соглашение с Китаем хотя и возможно, однако добиться его достаточно сложно, но если все пойдет по задумке Трампа, то такую крупную победу он, вероятно, прибережет под самые выборы. Так что остается Украина, неурегулированный конфликт в Донбассе и Россия, которую Трампу так хочется вернуть за стол "большой семерки" для решения глобальных и более интересующих лично его вопросов, чем Украина. После недавнего ухода одного из лучших американских знатоков России Фионы Хилл с поста советника президента США по России и Европе в окружении Трампа больше не осталось людей, глубоко разбирающихся в тонкостях загадочной русской души, прежде всего Владимира Путина, и способных убедительно растолковать лидеру свободного мира все опасности заигрывания с Кремлем.

Как утверждают наши осведомленные собеседники, чтобы создать американскому президенту образ миротворца, Белый дом будет оказывать серьезное давление на украинского президента, в том числе, не исключено, и по вопросу местных выборов в ОРДЛО. Которые, учитывая график года президентской избирательной кампании, Трампу было бы выгодно, чтобы Украина провела в конце будущей весны — дабы успеть заявить о выполнении Минска до летнего саммита "семерки" в Штатах и, возможно, даже пригласить туда Путина, если позволит внутриполитическая конъюнктура. Поскольку, по некоторой информации, Зе!команда рассматривает возможность проведения досрочных местных выборов, перенеся их с осени 2020 на весну (предположительно, апрель), то не исключено, что по каким-то причинам планы Трампа и Зеленского совпадают.

Если же они вдруг, по каким-то причинам разойдутся, то у Белого дома всегда найдется достаточно аргументов для укрощения строптивых. Особенно если среди них вдруг окажется молодой, неопытный лидер, возглавивший воюющую страну со слабой экономикой, но пообещавший этой стране мир и процветание не просто "при жизни нынешнего поколения", а в ближайшем будущем, во всяком случае, до конца своей президентской каденции.

Украина зависит от США не только в сфере безопасности и нуждается не только в поставках вооружений. По оценкам экспертов, без помощи МВФ украинский бюджет на следующий год никак не сложится.

После ухода француженки Кристин Лагард ее место директора-распорядителя Фонда займет болгарка Кристалина Георгиева, после чего, как предсказывают, влияние США в МВФ еще более возрастет. Новый глава Фонда, безусловно, уважаемый профессионал, но вряд ли она станет спорить, в т.ч. и относительно Украины, с американским министром финансов Стивеном Мнучином.

Так что, готовясь к запланированной на следующую неделю встрече с Трампом, Владимиру Зеленскому стоит продумывать для 45-минутной беседы не только искрометные шутки.

Л.Кучма не случайно опасается давления на Зеленского партнеров по "Норманди" — Макрона и Меркель. У них тоже есть свои резоны настойчиво подталкивать Украину к компромиссам с Россией — в чем-то общие, в чем-то личные.

Общее — усталость от Украины, как бы обидно для нас это ни звучало. Растущее у многих стран Евросоюза желание снять с России санкции и восстанавливать с ней отношения. Давление бизнеса, ноющего по поводу ответных российских санкций и стремящегося на огромный российский рынок.

Эммануэль Макрон при этом не может быть доволен ни своим внутриполитическим положением, ни ролью Франции в ЕС и мире.

Его рейтинг внутри Франции, катастрофически обвалившийся после акций "желтых жилетов", хоть несколько и подрос, но все еще продолжает желать гораздо лучшего. Позиции самой Франции в Евросоюзе тоже не удовлетворяют ее лидера как в целом, так и в частностях — взять хотя бы распределение руководящих должностей в ЕС после выборов в Европарламент: Франции достался лишь один значимый пост — главы европейского Центробанка, который займет К.Лагард. Ставленник же Макрона Мишель Барнье (представитель ЕС на переговорах по Брекзиту) пролетел мимо кресла главы Еврокомиссии, в котором его видел французский президент.

Макрон дает понять, что после ухода на политическую пенсию А.Меркель он хочет стать лидером Европы. Он желает не только вернуть Франции былое величие, но и всей Европе — ее влияние в мире. И если судить по недавнему нашумевшему выступлению Макрона перед французскими дипломатами, и то, и другое он собирается делать вместе с Россией: "Европа исчезнет, если не сможет переосмыслить свою стратегию относительно России". Наблюдая, как США, Россия и Китай борются за гегемонию в мире, Макрон делает вывод: "Мы не можем возродить Европу без восстановления связи с Россией, иначе Россия станет ближе к другим державам". И хотя в Европе слова Макрона вызвали немало критики, в самой Франции, исторически русофильской и изрядно антиамериканской, они наверняка многим легли на душу. В том числе и дипломатам: как утверждают наши источники, нынешний состав французского МИДа прямо-таки "мега-пророссийский". При этом Макрон лично убежден в том, что от антироссийских санкций Европе нужно отходить.

Может ли при этом Украина рассчитывать на поддержку французской стороны и персонально Э.Макрона в "нормандском" формате? Вопрос риторический. Когда снятие санкций жестко привязано к выполнению Минска, а Россия его выполнять не хочет и не собирается, принуждать к миру ускоренными темпами, скорее всего, начнут Украину.

Ангела Меркель, которая все эти годы была глубоко погружена в процесс урегулирования в Донбассе и сделала немало для удержания европейcкого единства в сохранении антироссийских санкций, сегодня стремительно теряет свое влияние как в Германии, так и Евросоюзе. И для Украины будет большой удачей, если она останется в кресле германского канцлера до 2021 г. У Меркель в настоящее время есть множество вопросов, куда более важных, чем Украина, которые она должна решить до того, как уйдет на политическую пенсию. В том числе и вопрос преемника на посту главы партии. Фаворитка канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую иногда называет "мини-Меркель", теряет рейтинг. И Украине стоит всерьез опасаться, что будущим главой ХДС может стать нынешний глава немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, большой поклонник России и считающий, что Германия и Европа нуждаются в ней "для решения многих вопросов в мире". В случае, если Лашет возглавит не только ХДС, но и Германию, Украине отстаивать свою позицию в "нормандской четверке" станет еще сложнее.

Но и сегодня, когда кресло Германии в ней занимает все еще Ангела Меркель, с этой стороны тоже стоит ожидать усиления давления на Украину. Уходя на покой, многолетний бессменный немецкий канцлер наверняка думает о своем политическом наследии, и урегулирование кризиса в Донбассе и восстановление мира в Украине ей, можно с уверенностью предположить, хочется записать в собственный список побед и достижений.

И ко всем вышеперечисленным факторам можно добавить то, что западных лидеров просто завораживают нынешние 71% процент поддержки президента Зеленского. Такому высоченному рейтингу каждый из них не только завидует: они все убеждены, что с такой поддержкой избирателей Зеленский может все.

Президент Украины, едва отметив 100 дней вступления в должность, оказался в невероятно сложной ситуации, тесно зажатый между неоправданно высокими ожиданиями граждан собственной страны и настойчивыми пожеланиями западных партнеров: все хотят мира, но первые не особо задумываются о цене, а вторых она мало интересует.

Но в 2015 г., когда Курт Волкер еще не занимал свой нынешний государственный пост, а был главой Международного института лидерства при Университете штата Аризона, основанного сенатором Джоном Маккейном, в интервью грузинской службе "Голоса Америки" спустя 5 месяцев после "второго Минска" он так оценил этот документ: "Соглашение, подписанное в Минске в феврале, следует называть не мирными договоренностями, а соглашением о разделе Украины, которое было навязано Киеву Германией, Россией и Францией. Сейчас соблюдение этого раздела страны отслеживается международным сообществом посредством ОБСЕ. Минские соглашения — не решение, а проблема, поскольку фактически они придают легитимность российскому вторжению в Украину".

Как утверждают наши источники, в западных кругах уже можно услышать разговоры по поводу Украины в таком ключе: мол, вспомните, была когда-то Чехословакия, сегодня ее уже нет, но зато есть две успешные страны — Чехия и Словакия, и все у них нынче хорошо. А в США, Европе и даже в Израиле think tank'и уже моделируют различные сценарии распада Украины…

Есть и другие идеи. Например, предоставление "особого статуса" всем регионам Украины, а не только ОРДЛО: передача денег, ресурсов, языковой и культурной политики на места. В латентной федерализации, то бишь глубокой децентрализации Украины не видят ничего плохого, приводя примеры ФРГ и США, даже многие искренние западные симпатики нашей страны. Недооценивая при этом как силу российского стремления раздробить Украину на части путем федерализации (каким бы лингвистическим фиговым листком ее ни прикрывали), так и недалекость и жадность местных украинских "элит", уже примеряющих "княжеские" одежды.

Еще в июне Фонд "Демократические инициативы", проведя накануне парламентских выборов исследование общественного мнения по вопросу поиска путей восстановления суверенитета Украины над оккупированным Донбассом, обнародовал следующие результаты. "Мир любой ценой" не поддерживается избирателями ни одной из партий. Граждане Украины считают неприемлемыми большинство возможных компромиссов, обсуждаемых публично и предусмотренных Минскими договоренностями. Наименее приемлемым, причем во всех регионах, является проведение выборов на условиях боевиков: отвергают подобный вариант 66% украинцев. При этом установление мира в Донбассе силовым путем поддерживают лишь 17% населения.

Украинский народ хочет мира. Но желает его исключительно на условиях Украины — то есть хочет победы. При этом 57% украинцев (по данным февральского опроса КМИС и российского Левада-центра) "хорошо или очень хорошо" относятся к России. Украинцы массово ездят на работу в страну-агрессор, отдыхают в оккупированном РФ Крыму, ведут бизнес в России и отнюдь не штурмуют военкоматы, чтобы подписать контракт и уехать воевать "на передок" в Донбасс. Поэтому сегодня не только Зеленскому, но и каждому из нас, кто искренне желает победы, пожалуй, стоит глубоко задуматься над тем, на что он лично готов для приближения этой самой победы.