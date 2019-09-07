Мы за ценой не постоим?

Поразило абсурдностью. Ужаснуло своими потенциальными последствиями для Украины.

Гнев и возмущение находили выход не только в постах в социальных сетях. Вечером на Майдане в Киеве на предупредительную акцию "Красные линии" собрались несколько сотен протестующих, символически продемонстрировавших Зе!команде недовольство многих украинцев.

Но в то же время решение суда дало и надежду родственникам удерживаемых Россией украинских моряков и политзаключенных на их скорое возвращение домой. Во всяком случае, после появления новости об освобождении Цемаха, Путин анонсировал "финализацию" переговоров о "достаточно крупном, масштабном" обмене, который проводится, "исходя из соображений гуманности".

Цемах — один из ключевых свидетелей в деле о катастрофе MH17. В 2014 году он был командиром противовоздушной обороны боевиков "ДНР" на том участке, где 17 июля 2014 года был сбит малайзийский "Боинг". В результате спецоперации СБУ нынешним летом Цемаха вывезли в Киев с неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Его обвиняют в участии в террористической организации (ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины).

В Нидерландах Цемах имеет статус подозреваемого, о чем главный прокурор страны Фред Вестербеке проинформировал ГПУ еще 30 августа. Для голландцев возможность допроса Цемаха представителями Совместной следственной группы (JIT), расследующей катастрофу "Боинга", имеет важное значение для дальнейших перспектив судебного процесса по MH17.

В Москве не хотят допустить его участия в судебном процессе. Хотя Цемах пока не дал признательных показаний украинским следователям, но то, что россияне в свойственной им манере поставили ультиматум, доказывает не только их крайнюю заинтересованность в нем, но и его информированность.

По данным ZN.UA, еще в августе Цемах в списках на обмен не значился. Но в конце месяца появилась информация о том, что Россия требует от украинской стороны включить Цемаха в число обмениваемых на украинских военных моряков и политзаключенных. И Украина якобы согласилась на это. О чем и сообщило специализирующееся на расследованиях интернет-издание Bellingcat. "Достаточно бесхребетная сделка украинских властей, которая повлияет на юридическое дело MH17", — написал 30 августа руководитель Bellingcat Элиот Хиггинс.

Уже тогда в Нидерландах резко отреагировали на подобную перспективу. Напомним, что большинство из 298 погибших рейса MH17 — голландцы. Именно эта трагедия привела к ужесточению европейских санкций против России: только после того, как был сбит "Боинг", ЕС одобрил секторальные санкции против РФ. На этой неделе, 4 сентября, 40 депутатов Европарламента обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой не включать Цемаха в список обмена с Россией, поскольку этот боевик — важный свидетель по делу MH17.

Тем не менее на Банковой решили внести Цемаха в список, чтобы обменять на удерживаемых Россией украинских моряков и политзаключенных. Хотя, поскольку есть решение Международного трибунала ООН по морскому праву, Россия обязана выполнить его и вернуть Украине захваченных военных моряков и корабли без всяких условий.

Чтобы освободить Цемаха из-под стражи, украинские власти пошли на нарушение юридических процедур.

22 августа Шевченковский районный суд принял решение о продлении содержания бывшего боевика под стражей на 60 дней — до 20 октября. Цемах и его адвокат фактически с этим согласились, поскольку в установленные законом сроки (а в данном случае — до 28 августа) не подали апелляцию. По словам наших источников в ГПУ, апелляционная жалоба была подана от имени Цемаха с нарушением сроков — 3 сентября, а уже через день Киевский апелляционный суд, принял решение освободить обвиняемого в участии террористической организации под личное обязательство.

Услышав новость об освобождении Цемаха из-под стражи, министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что последние сообщения из Киева вызывают много вопросов. Представители Совместной следственной группы уточнили, что теперь будет сложно с ним встретиться: "Хотелось бы, чтобы он оставался в Украине и мы могли с ним поговорить". А родственники погибших в катастрофе MH17 выразили вполне обоснованные сомнения в том, что теперь Цемах появится в суде. Очевидно, что дальнейшая реакция голландского общества будет куда резче.

Но у Зе!команды на все один ответ: это делается ради возвращения украинских моряков, Сенцова, Гриба, Карпюка, Балуха, Сущенко и других политзаключенных.

Пытаясь освободить пленных украинских моряков и политзаключенных, Зеленский оказался перед непростым выбором — живые люди или национальные интересы. Оптимальный вариант — органично сочетать первое со вторым: спасти людей, соблюдая интересы государства. Но в жизни редко бывают идеальные вариации. И хотя решение, принятое президентом, имеет серьезные негативные последствия, по-человечески оно понятно. Ведь это естественно — спасать своих, попавших в беду.

Впрочем, слишком часто политики принимают благородные решения не столько из благородных соображений, сколько ради нескольких лишних минут на экранах телевизоров и сотни одобрительных постов в соцсетях, особо не задумываясь о последствиях своих действий. Каковы же мотивы украинского президента?

На этот вопрос трудно ответить. Не хочется думать, что в решении Зеленского присутствовало стремление пропиариться на теме освобождения военнопленных. Вполне допускаю, что Зеленский ощутил личную ответственность за судьбы украинских моряков, когда встречался с их родными и близкими, смотрел в глаза матерей. Во всяком случае, сам Зеленский утверждает, что носит браслеты с именами пленных моряков. И, судя по всему, ради того, чтобы ускорить возвращение военнопленных, президент готов пойти на многое и пожертвовать многим.

Но где здесь граница? Как быть с теми, кто, сотрудничая с российскими спецслужбами, передавал информацию об украинских боевых порядках, после чего российские солдаты и боевики совершали нападения, убивая наших солдат? Киев готов отпускать таких предателей? Судя по всему, да: в один день с Цемахом суд также освободил из-под стражи и офицера запаса Александра Ракушина, подозреваемого в работе на российскую ФСБ. Он также включен в пакет по обмену. Позже появилась информация, что к обмену готовят и осужденных за госизмену и дезертирство бывших украинских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова.

А как быть с юридическими процедурами? Выше уже говорилось, что при принятии украинским судом решения об освобождении Цемаха из-под стражи были нарушены юридические процедуры. Более того: Владимир Цемах — гражданин Украины. А в соответствии со статьей 25 Конституции, гражданин Украины не может быть выдан другому государству. Но, готовя обмен, гарант, похоже, готов переступить через Конституцию. (Интересно, вспомнит ли Зеленский об этих нормах, например, если американцы попросят передать им, скажем, Коломойского?)

И хотя украинское общество желает скорейшего освобождения моряков и политзаключенных, но взвешивал ли Зеленский и другую чашу весов — реально существующую угрозу, что освобождение свидетеля в деле MH17 и его передача России может негативно повлиять и на отношения Украины с Западом, и на ход судебного процесса? И не только на предстоящий процесс в голландском суде по делу сбитого "Боинга", но и на текущий — в Международном суде ООН, где Украина обвиняет Россию в нарушении Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма.

Пытаясь спасти конкретных людей, чьи фамилии на слуху и общественный запрос на возвращение которых умело подогревается российскими спецслужбами, стремится ли Зеленский к тому, чтобы также были наказаны виновные в катастрофе MH17, а Украина выиграла инициированные ею дела против РФ в международных судах? Важно ли для него сохранение международных санкций против России, пока та оккупирует Донбасс и Крым? Существуют ли "красные линии", которые он не переступит, стремясь прекратить войну и восстановить суверенитет над Востоком?

На эти вопросы невозможно ответить: позиция президента до сих пор неизвестна.

Вполне естественно, что Украина беспокоится о своих гражданах, находящихся в российских тюрьмах и лагерях. Но понимает ли Зеленский, демонстрируя открыто приоритетную заботу о пленных, что Украина тем самым показывает врагам свою слабость и Кремль будет этим пользоваться? Ведь оккупантам достаточно захватить в плен еще несколько десятков людей, чтобы диктовать нам любые условия.

Готов ли Зеленский не только делать все для освобождения украинских граждан из российских тюрем, но и отвечать на каждый удар врага по украинским боевым позициям или населенным пунктам? Ведь когда вспоминают Израиль, однажды выпустивший из тюрем тысячу палестинцев ради возвращения своего солдата, то забывают, что каждый раз в ответ на ракетные обстрелы своих городов и киббуцев он наносит десятикратно более мощные удары.

Еще неделю назад украинские эксперты предупреждали: освобождение Цемаха усилит аргументы сторонников смягчения санкций против России и ослабит позиции Украины по урегулированию конфликта в Донбассе. Более того, решение Киева может привести к тому, что Нидерланды разорвут с Украиной соглашение о Совместной следственной группе (предусматривающее координацию позиций сторон по всем аспектам следствия) и возложат исключительно на нашу страну всю ответственность за перспективы дальнейшего расследования.

К тому же, как видно по акции протеста и комментариям в соцсетях, часть украинского общества не готова принимать политику "все ради освобождения". И к этому мнению Зе!команде тоже следует прислушиваться, если ей не хочется вдыхать на Банковой гарь пылающих шин.

Заодно не мешало бы поинтересоваться и мнением сотрудников спецслужб и бойцов спецназа, которые за линией фронта, рискуя жизнью, проводят операции и захватывают боевиков и предателей, а после узнают, что подозреваемых в участии в террористических организациях освобождают из-под стражи. А ведь при проведении спецоперации по захвату Цемаха погиб военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона.

Очевидно, что решения украинского руководства, подобные согласию на обмен Цемаха, крайне отрицательно скажутся и на боевом духе, и на мотивации военных.

Россияне — мастера проводить информационные операции. И весь процесс переговоров по обмену пленными и политзаключенными (по информации ZN.UA, с украинской стороны он курируется помощником президента Андреем Ермаком) проводится как долговременная информационная-психологическая операция, целью которой является президент Украины. В результате этой операции Москва поставила Зеленского в ситуацию, в которой он при любых раскладах несет имиджевые потери. Освобождение и передача России Цемаха вызывает возмущение в Нидерландах и части украинского общества. Отказ от этого — обвинения в срыве обмена и бесчеловечности. И при этом Москва одним махом закрывает два неприятных вопроса — и проблему выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву, и проблему свидетеля по делу MH17.

Безусловно, президенту нелегко. Он вынужден принимать весьма непростые решения. Главное, чтобы они не были продуманы и смоделированы в Кремле, а украинский президент не выступал бы лишь инструментом их реализации.