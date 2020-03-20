Война Трампа с вирусом и за Белый дом

Дональд Трамп заявил, что он является президентом военного времени, ведь воюет с невидимым врагом. Похоже, этот нарратив будет составлять суть избирательной кампании не слишком популярного главы государства, — в надежде, что нация не захочет менять вождя во время кризиса такого масштаба и с такими последствиями.

На сегодняшний день в США зарегистрированы 9415 случаев заболевания COVID-19 и 150 смертей от этой разновидности коронавируса. Используя математическое моделирование распространения эпидемии, Лондонский императорский колледж пришел к выводу, что если бы не были приняты жесткие карантинные меры, 80% населения перенесло бы болезнь, а ее жертвами стали бы 2,2 миллиона американцев. Впрочем, по их расчетам, после преодоления пика заболевания и снятия ограничений вирус снова нахлынет из-за рубежа, ведь у того, кто не перенес заболевание, нет и иммунитета против него. Спасением может стать использование антивирусного соединения, в частности созданного японскими учеными, которое с определенным успехом используют китайские врачи.

Даже предварительные экономические последствия пандемии ужасающи, ведь поражены крупнейшие экономические силы. Агентство торговли и развития ООН оценило потери глобальной экономики, по меньшей мере в 1 триллион долларов. Глобальные котировки акций упали на треть (самый плохой показатель с кризисного 2008 года), индекс промышленной активности Доу-Джонса несколько замедлился после новости, что Европейский центробанк планирует приобрести американских акций и облигаций на 750 миллиардов евро, впрочем, позже продолжил падение, достигнув 1,338 пункта. Промышленное производство в Китае за первые два месяца года упало на 13,5%, инвестиции в основные фонды — на 24%.

Под ударом оказались такие мировые бренды, как Apple и Samsung, 80% смартфонов которых собирают на китайских предприятиях, а также производители персональных компьютеров, бытовых приборов и других товаров. В затруднительное положение попал даже такой гигант, как Boeing, который вместе с другими компаниями аэрокосмической отрасли США нуждается в поддержке (как прямой, так и в виде кредитных гарантий) в полсотни миллиардов.

Опасаясь новой рецессии, глобальные экономические игроки избавляются от неликвидных активов и стараются найти прибежище в американской валюте. Даже "вечное" золото упало в цене на 3,2%, несмотря на то, что обычно во время рецессии считается надежным предохранителем потерь.

По расчетам некоторых аналитиков, чтобы избежать наихудших сценариев требуется вливание в глобальную экономику от 20 до 30% мирового ВВП, что составляет фантастические 26 триллионов долларов. Сейчас правительства, прежде всего наиболее развитых стран мира, выделили лишь около 1,9 триллиона долларов.

Так, Конгресс уже ассигновал 8,3 миллиарда долларов на противодействие пандемии и 104 миллиарда — на страхование безработицы и временной нетрудоспособности пострадавших от коронавируса.

Более того, Белый дом обратился к Конгрессу по поводу принятия комплекса мер по преодолению последствий пандемии и стимулирования экономики на 1 триллион долларов. Амбициозный план, в частности, предполагает полумиллиардные выплаты всем американцам в зависимости от их доходов и доходов их домохозяйств, получение авиакомпаниями и авиаперевозчиками займов на 50 миллиардов, получение займов и кредитных гарантий на сумму в 150 миллиардов другими пострадавшими критически важными секторами экономики и напоследок — получение займов для покрытия фонда оплаты труда за шесть–восемь недель для малого бизнеса.

Симптоматично то, что в 2009 году ни один республиканский сенатор, включая нынешнего вице-президента Майка Пенса, не проголосовал за подобный план Барака Обамы в отношении преодоления финансово-экономического кризиса. Более того, такая "растрата" публичных финансов и долговое бремя "на плечах будущих поколений", а также роль федерального правительства доминировали в политическом дискурсе вплоть до заселения Дональда Трампа в здание Пенсильвания-авеню, 1600. Сенатор Марк Рубио — один из бенефициаров "движения чаепития", который, собственно, выступает за ограниченную роль правительства и уменьшение государственных расходов, так объяснил отличие: "Это не обычные времена. Обстоятельства, в которых мы живем сейчас, не имеют прецедента, по крайней мере, за последние 70 лет… мы не говорим о бизнесе, который принимал плохие решения и просил о возмещении. Мы говорим о вирусе".

Под давлением, с одной стороны Конгресса, с другой — принятой программы поддержки бизнеса и экономики, восемь крупнейших банков Америки объявили, что прекращают на несколько месяцев перекупку своих акций со стабилизирующей целью, вместо этого направят финансовые ресурсы на кредитование физических лиц и бизнесов, пострадавших от негативного экономического влияния пандемии.

На фоне укрощения распространения вируса в Китае (18 марта в провинции Хубэй — эпицентре пандемии — не зафиксирован ни один новый случай заболевания) и мер правительства КНР по восстановлению экономической активности, со стороны США наблюдаются объективные и искусственные преграды. С одной стороны, цепочки снабжения товаров и компоненты прерваны физическим карантином. С другой — администрация Дональда Трампа не намерена не то что отменить, но даже смягчить введенные протекционистские мероприятия по китайским товарам, что даже до пандемии вызвало замедление темпов экономического роста Китая, а значит, и глобальной экономики.

Любимые Дональдом Трампом "альтернативные факты" продолжают служить реальным дестабилизирующим фактором. На внутреннем фронте он и его приверженцы довольно быстро перешли от обвинений демократов в преувеличении проблем коронавируса и поддержки их со стороны "фальшивых медиа" до воспевания президента и его решительных действий ради защиты американцев.

В американских альт-правых сетевых сообществах, предрасположенных к разным теориям заговоров, распространялись слухи об искусственном происхождении вируса и его утечке из уханьской научной лаборатории. Неудивительно, что вместе с этой версией контролируемые Кремлем пропагандистские рупоры и аффилированные группы в социальных сетях распространяют версию о применении американцами этого биологического оружия против Китая, чтобы замедлить его стремительный рост, скупить за бесценок китайские компании и т.п.

Кстати, согласно документу Европейской службы внешних дел, на европейском театре дезинформационной войны зафиксированы свыше 80 случаев распространения российскими спецслужбами и пропагандистскими платформами фальшивых новостей о пандемии, направленных на усиление панических настроений и уныния в правительствах. Украина почувствовала руку мастеров подрывной деятельности в санжарском позорном инциденте.

Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев пугает Европу неопределенностью ее судьбы из-за обвала либерального миропорядка, вызванного кризисом коронавируса, а председатель комитета по международным делам Совета федерации Константин Косачов с целью преодоления последствий пандемии призывает к достижению "глобальной договоренности об одноразовой и тотальной отмене каких-либо экономических санкций за исключением введенных СБ ООН". Похоже, пандемический элемент дополнит традиционное российское меню — стратегический баланс сил — на столе переговоров о новом многополярном миропорядке, где России отведен блокирующий пакет акций, а все ее захваченные активы будут оставаться неприкосновенными. Впрочем, продолжающаяся милитаризация, агрессивные маневры, угрозы новейшим оружием, включая будто бы продвинутые гиперзвуковые разработки, лишь усиливают в Вашингтоне уверенность, что мира можно достичь только силой. Тем более что Китай — настоящая стратегическая ровня Соединенным Штатам — не очень заинтересован ограничивать свои силовые инструменты договоренностями с корнями в двуполярном мире, канувшем в Лету.

На фоне распространения Москвой панических настроений и сползания мира в рецессию "гениальные" кремлевские стратеги весьма "удачно" выбрали время для расширения своей нефтегазовой империи за счет "неконкурентоспособных" американских сланцевых энергетических компаний. Цены на нефть (Brent обвалился на 40%) и сырье достигли 20-летнего минимума. В четверг цены Urals для Западной Европы упали до 18,7 доллара за баррель. Но даже такая дешевизна не дает "развернуться", шесть проведенных тендеров на поставку российской нефти из балтийских портов не поощрили ни одного покупателя, ведь Саудовская Аравия предлагает европейцам значительно лучшую нефть марки Brent с дисконтом в 10 долларов. Очевидно, что Эль-Рияд отвечает "признательностью" за громкий выход России из ОПЭК, а также сентябрьскую атаку иранцев — российских союзников в Сирии по саудовскому нефтеперерабатывающему заводу, что привело к потере экспорта в размере 5,7 миллиона баррелей в день, или 6% мирового потребления. По данным Wall Street Journal, Белый дом предпочитает уменьшением глобального производства стабилизировать цены на нефть, используя дипломатические аргументы со своими саудовскими союзниками и санкционные угрозы в отношении россиян.

"Я имею дело с долбанным глобальным кризисом", — возбужденно ответил сенатор Берни Сандерс на вопрос о его планах на получение номинации от демократов. Нервозность можно объяснить и тем, что по результатам демократических кокусов во Флориде, Иллинойсе и Аризоне во вторник, Джо Байден увеличил разрыв и обеспечил себе поддержку 1147 делегатов против 861 приверженца Берни. Последние усредненные данные RCP дают бывшему вице-президенту преимущество более чем в 20% (55,8 против 35). "Мы можем расходиться в тактике, но у нас общее видение", — говорит Джозеф Байден приверженцам более радикального оппонента. "Людям нужны результаты, а не революция, и нужны они немедленно", — успокаивает он умеренных демократов.

Впрочем, Дональд Трамп уже списал с гонок взволнованного сенатора из Вермонта, так что, как только стихнет пандемическая волна, хозяин Белого дома и консервативные медиа восстановят свою массированную кампанию против "коррупции" Байденов. В этом контексте несколько неожиданным стало изменение планов заслушать в Сенате скандального сотрудника генпрокуратуры и "дипломата" Андрея Телиженко, который активно подыгрывал Рудольфу Джулиани и его конспирологической версии "вмешательства" Украины в президентские выборы 2016 года. Оказалось, что этот делец успел поработать на Blue Star Strategies, которая, в свою очередь, имела контракт со злосчастной "Бурисмой". Также оказалось, что он пытался лоббировать негативную реакцию нескольких сенаторов на проявление "цензуры" в отношении пророссийских каналов "112" и Newsone.

Пандемия COVID-19 имеет признаки глобального кризиса, впрочем, если рассмотреть ее с еще большего отдаления, можно утверждать, что она является лишь катализатором более глубинных процессов и явлений. Как приверженцы изоляционизма, так и глобалисты получили убедительные аргументы в свою пользу. Первые — что нужно контролировать свои границы, уменьшать зависимость от внешних рынков и цепей снабжения товаров и компонентов, а также усиливать собственные системы предупреждения, противодействия и преодоления чрезвычайных ситуаций вроде коронавируса. Их оппоненты правы, что нельзя отказаться от преимущества глобальных рынков и международного разделения труда, взаимодействия между нациями, особенно в противодействии глобальным вызовам и угрозам, а именно: климатическим изменениям, пандемии опасных заболеваний, а также международному терроризму.

То, каким образом авторитарный Китай приостановил эпидемию на своей территории, увеличит количество приверженцев среди недовольных либерально-демократической моделью. Авторитарные режимы, по крайней мере, выглядят как быстрее мобилизирующиеся на преодоление кризисных явлений. Вряд ли разочарованные в демократии будут обращать внимание на такие "мелочи", как широкомасштабное применение пропаганды, замалчивание проблемы с самого начала и преследование врачей, что сделало невозможным уменьшение первичного размера проблемы и оттянуло превентивные меры кое-где в мире.

Мы еще какое-то время будем продолжать жить во времена постправды, а наши общества еще будут оставаться уязвимыми к деструктивным влияниям со стороны России и других антидемократических режимов, так что преодоление дезориентации элитами и обществами будет представлять отдельный вызов. Сейчас глобальная интеллектуальная элита еще не предложила целостного видения нового, более справедливого и безопасного мира, оставляя возможность заполнять пустоту опасными идеями докторов стренджлавов.

Очевидно, что большинство национальных элит оказались неспособными к предупреждению и уменьшению негативного влияния пандемии, с точки зрения как неповоротливой бюрократии, неготовности брать ответственность, так и хронического пренебрежения национальными системами здравоохранения. Утешением для них может быть разве что осознание, что даже мощнейшее государство в мире ощущало нехватку ресурсов и ограниченность имеющейся системы здравоохранения. Время покажет, какие политические элиты разделят неурядицы со своими согражданами и кто, в конечном счете, заплатит за восстановление экономической нормальности.

Каким образом пандемический кризис повлияет на выбор американцев более чем через полгода, говорить слишком рано. С одной стороны, Трамп непопулярен (по данным Gallup, его деятельность поддерживают 44%, не поддерживают — 52% американцев) и проиграл бы выборы сегодня (усредненные данные RCP дают Байдену 50,7%, действующему президенту — 44,3%). С другой стороны, неизвестно, повторят ли приверженцы Сандерса ошибку 2016-го, когда отказались поддержать Хиллари Клинтон, и удастся ли Байдену мобилизовать весь демократический электорат. Еще не завершился пандемический кризис, так что невозможно оценить действия нынешней администрации. Важным положительным для 45-го президента фактором будет служить предложенный план стимулирования экономики и поддержки денежной наличностью всех граждан, причем это будет выглядеть как настоящая помощь во времена кризиса, а не знакомый нам подкуп избирателей.

Таким образом, американцев и всех нас ожидает еще больше хаоса и неопределенности даже после ноября 2020 года…