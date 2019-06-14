Весна либерализма в Словакии и ее предстоящие грозы

15 июня 2019 г. должность президента Словакии займет адвокат и соучредитель либерального политического движения "Прогрессивная Словакия" Зузана Чапутова, сумевшая убедить большинство словаков в своей искренности, профессионализме и тактичности по отношению к политическим оппонентам.

На волне этого триумфа и благодаря активной кампании победу в майских выборах в Европейский парламент одержала проевропейская коалиция движения "Прогрессивная Словакия" и правоцентристской партии "Вместе" (PS + SPOLU). На фоне доминирования в остальных государствах Вышеградской четверки (В4) консервативных и популистских сил, ставших в последние годы более критичными к ЕС, недавние успехи либералов в Словакии свидетельствуют, что не все граждане В4 против углубления европейской интеграции. Теперь словацких либералов ожидает основное испытание — парламентские выборы 2020 г.

Международный образ Словакии за 26 лет независимости изменился от государства, которое плелось в хвосте в демократическом развитии в течение 1990-х годов, до самого интегрированного в институте и экономике ЕС среди государств В4 в 2000-х годах. Картину подпортил миграционный кризис, в котором Словакия вместе с Польшей, Венгрией и Чехией отказалась от перераспределения беженцев между государствами ЕС, но принципиальным водоразделом стало убийство журналиста-расследователя Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой в феврале 2018 г. Оно продемонстрировало связи словацких органов власти с подозреваемыми в коррупции бизнесменами и мафией, обнаружило махинации с распределением фондов ЕС и вызвало самые большие протесты со времен Бархатной революции 1989 г. Поддержка популярнейшей политической силы (партии "Направление — социальная демократия") и ее коалиционных партнеров (Словацкой национальной партии (SNS) и партии венгерско-словацкого сотрудничества "Мост") упала, но властная коалиция выстояла турбулентный период протестов. Раскритикованного премьер-министра Роберта Фица на должности сменил его однопартиец из "прогрессивного" крыла социал-демократов Петер Пеллегрини, но первый сохранил лидерство в партии.

Накануне президентских выборов перед социал-демократами возникла задача найти кандидата, который смог бы освежить усталость от их господства и расширить круг избирателей. Выбор партии "Направление" пал на опытного дипломата и вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефчовича. Тем временем рейтинг Чапутовой возрос настолько, что в ее пользу снял свою кандидатуру другой сильный представитель оппозиционных сил — химик и предприниматель Роберт Мистрик. В ценностном измерении большинство словаков считаются консервативными и христианскими, но в течение кампании Чапутова не скрывала своих либеральных взглядов, в частности поддержки института регистрированного партнерства. Шефчович использовал тему защиты христианских ценностей и атаковал соперницу, но Чапутовой удалось олицетворить стремление словаков к переменам и победить на выборах.

Еще одной неудачей для социал-демократов завершились выборы в Европарламент: они стали вторыми после коалиции PS + SPOLU. Из-за последних проигрышей ряд областных организаций партии "Направление" призвал как можно быстрее провести съезд для обсуждения дальнейшего идеологического направления и пересмотра состава партийного руководства. Социал-демократы могут сохранить широкий идейный спектр, в котором принципы социальной защиты соединяются с консерватизмом, и старых лидеров, которые ассоциируются с коррупцией и олигархами. Второй вариант для них — вернуться к идеям классической социал-демократии, дать дорогу младшему поколению и пересмотреть связи с сомнительными бизнесменами. Позиция премьера Пеллегрини, лидера "прогрессивного" крыла социал-демократии, среди их избирателей существенно окрепла, однако в борьбе за должность главы партии его ожидает дуэль с нынешним лидером Фицом, не желающим уходить в тень.

Не получив ни единого мандата, неудачниками в выборах в Европарламент показали себя две другие властные партии — SNS и "Мост". Первая теряет избирателей, более умеренные из которых переходят в ряды приверженцев правоцентристской оппозиционной партии "Свобода и солидарность" (SaS), а более радикальные — в ультранационалистическую Народную партию "Наша Словакия" (ĽSNS) Мариана Котлебы. Лидер SNS и спикер парламента Андрей Данко регулярно ездит в Россию, где добился признания партии Котлебы экстремистской силой. Ближе к парламентским выборам SNS ради мобилизации электората может прибегнуть к инициативам, аналогичным недавнему запрету исполнять гимны других государств при отсутствии официальной делегации. После убийства Куциака и Кушнировой партию "Мост" покинули несколько ярких политиков, поскольку ее глава Бела Бугар так и не отважился выйти из коалиции. Последние опросы свидетельствуют, что поддержка партии "Мост" вообще упала ниже проходного барьера. Ныне в Словакии действуют три активные партии венгерского меньшинства, разделенные личностной неприязнью. Если эти партии в ближайшее время не найдут общего языка, венгерское сообщество Словакии может впервые с 1993 г. остаться без парламентского представительства.

Путь либералов к возможной победе на выборах 2020 г. усеян подводными рифами. Выборы в Европарламент, явка на которые в Словакии остается весьма низкой, не является однозначным индикатором преференций на национальных выборах. Коалиция PS + SPOLU сработала, но их ожидает дальнейшее согласование программы и избирательного списка. Вскоре после завершения полномочий действующего президента Андрея Киски на политической сцене появится его партия, очевидно ориентированная на проевропейских умеренных консерваторов. Президент Киска привлекает в свой проект видных региональных политиков и общественных деятелей, стремясь получить поддержку граждан, которые не ходят на выборы или не имеют четкой преференции. Хотя коалиция PS + SPOLU и партия президента Киски расположены к сотрудничеству, некоторые сегменты их электората однозначно будут пересекаться.

Нынешняя парламентская оппозиция — SaS и движение "Обычные люди" (OĽano) — переживает не лучшие времена. Непоследовательность их действий побуждает избирателей довериться новым политсилам — партии президента Киски и коалиции PS + SPOLU. В парламентской кампании правоцентристы будут бороться за христианско-демократических и консервативных избирателей, активность которых снизилась после упадка некогда влиятельной партии "Словацкий демократический и христианский союз". На этот раз конкуренция будет большой: в игру вступает партия президента Киски, в парламент может вернуться Христианско-демократическое движение, а лидер OĽano Игорь Матович, который часто подчеркивал антикоррупционный профиль своего движения, теперь делает более выразительным его консервативные принципы. Можно ожидать, что менее успешные партии будут обвинять соперников в дроблении правоцентристов.

Свежая проекция будущего состава парламента демонстрирует, что коалиция правоцентристских и либеральных сил имеет значительные шансы сформировать большинство, но отчаянная борьба развернется не только с социал-демократами, но и с "десницей", к которой, кроме пророссийской SNS и ультранационалистической ĽSNS, может добавиться потенциальная партия судьи Верховного суда Штефана Гарабина, который в первом круге президентских выборов в 2019 г. стал третьим, получив 14,3% голосов. Хотя потенциал антисистемных сил может достичь 20–25%, демократическим партиям помогает враждебность внутри "десницы". Следующий тревожный фактор — сотрудничество между социал-демократами и партией Котлебы или проектом Гарабина, вероятность которой, правда, незначительна, поскольку до сих пор неприемлема для "прогрессивного" крыла партии "Направление" и подозрительна для сторонников Котлебы, в глазах которых социал-демократы — ставленники олигархов и подхалимы ЕС. Но больше всего либералам и умеренным консерваторам может повредить неумение искать компромиссы. Разногласия могут возникнуть в вопросе европейской политики, ибо потенциальная коалиция будет включать как приверженцев углубления интеграции (союз PS + SPOLU, партия президента Киски), так и "мягких" евроскептиков (SaS, OĽano). Показательно, что споры по поводу функционирования ЕС потопили правоцентристское правительство 2012 г.

Поскольку в критике России либералы и правоцентристы более принципиальны, чем нынешние властные партии, для Украины их правительство будет переменой к лучшему. Ныне проукраинская позиция правительства Словакии в значительной мере основывается на взглядах и действиях министра иностранных дел Мирослава Лайчака, который недавно взвешивал свою отставку, поскольку властная коалиция не выдворила российских шпионов под дипломатическим прикрытием в знак солидарности с Великобританией, не признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы и отказалась участвовать в утверждении Глобального договора о миграции ООН. Отношение к Украине среди социал-демократов амбивалентно: премьер Пеллегрини обеспокоен, что с 2020 г. Словакия может много потерять из-за уменьшения или прекращения транзита российского газа; лидер партии Фицо неоднократно критиковал санкции ЕС против России, а глава парламентского комитета в европейских делах Любош Блага вообще активно поддерживает Россию. Тем временем примат прагматизма во внешней политике не позволяет социал-демократам серьезно подрывать общую позицию ЕС в отношении Украины, а открыто пророссийское мировоззрение SNS уравновешивается благосклонным к Украине отношением партии "Мост". Новый президент Чапутова, как и ее предшественник Киска, будет продолжать поддерживать Украину, положительные дивиденды от этого, впрочем, будут оставаться дополнительными к основным внешнеполитическим решениям, которые в Словакии принимают правительство и министерство иностранных дел.

Словакия помогает Украине реверсом газа, финансовой и экспертной поддержкой. Построение газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" подвергает оба государства похожему испытанию, но двустороннего сотрудничества может не хватить для общего ответа. Созерцая эгоистичную энергетическую политику Германии и Франции, Словакия будет выбирать между присоединением к инициированным Россией "потокам" и реализацией амбициозного регионального газопроводного проекта Eastring. Украине из-за отставания в реформировании энергетического сектора трудно дается приближение к энергетическому союзу ЕС. Украинско-словацкое сотрудничество может стать более глубоким. Нам следует начать экономические и инфраструктурные инициативы, которые будут способствовать интеграции Украины в Центральноевропейский регион и ЕС. Словакии важно будущее Украины, поскольку наши успехи — важная составляющая политики надежного соседства с государствами Восточного партнерства и Западных Балкан, которая является одним из внешнеполитических приоритетов Братиславы.