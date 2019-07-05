Мятежное лето чешского премьера Андрея Бабиша

Чешскому премьер-министру к этому добавились внутриполитические и личные проблемы — разоблачительный аудит, подтверждающий наличие у него конфликта интересов; самые массовые протесты со времен Бархатной революции 1989 г. и обострение спора между президентом Милошем Земаном и социал-демократами, что может привести к падению правительства.

Образ успешного бизнесмена помог Бабишу стать заметным политиком, но сомнительные предпринимательские маневры его холдинга "Агроферт" стали предметом нескольких досудебных расследований. Одно из них (о получении дотации ЕС на строительство рекреационного и конгресс-центра "Аистово гнездо" фирмой, которую "Агроферт" неправомерно сделал независимой, чтобы получить европейское финансирование, предусмотренное для малого или среднего предприятия) полиция завершила в конце марта 2019 г. Следователи предложили прокуратуре обвинить премьера Бабиша и членов его семьи, кроме Андрея Бабиша-младшего — сына премьера, который написал чешской полиции письмо о том, что люди отца принудительно вывезли его в оккупированный Россией Крым. Его случай — предмет отдельного расследования. Далее чешская прокуратура должна была изучить результаты расследования и определиться, подавать ли на премьера в суд, но в середине апреля об отставке заявил министр юстиции Ян Кнежинек.

Совпадение по времени отставки министра с переходом дела "Аистова гнезда" из полиции в прокуратуру, которая подчиняется министерству юстиции, усилило опасение гражданского общества относительно должного доведения этого дела до суда. Кроме того, новым министром юстиции стала Мария Бенешова — опытный юрист, занимавшая должности генерального прокурора и министра юстиции. Бенешова критически относится к нынешнему руководству прокуратуры и считается приближенной к контроверсионному президенту Земану. Представление о том, что дружеские отношения между министром Бенешовой и премьером Бабишем могут привести к закрытию дела "Аистова гнезда" или кадровым изменениям в прокуратуре, побудило общественную организацию "Миллион мгновений для демократии" организовать в конце апреля в Праге акцию в поддержку независимости правосудия. Протестные манифестации продолжались на протяжении мая и июня, в них принимали участие все больше людей и населенных пунктов, пока решающей каплей масла в огонь не стало обнародование более широкой картины проблемных практик "Агроферта".

Произошло это благодаря предварительному аудиту полученных холдингом европейских дотаций, который провели члены правительства Еврокомиссии и в конце мая прислали в Чехию. Проверив европейские промышленные и экологические дотации на сумму 58,8 млн евро, которые "Агроферт" получил с 2012 г., аудиторы ЕС определили две принципиальные проблемы. Первая — у премьера Бабиша конфликт интересов. Хотя после обновления чешского закона о конфликте интересов в феврале 2017 г. Бабиш передал "Агроферт" в доверительную собственность, он сохраняет контроль над холдингом и как премьер влияет на распределение европейских дотаций в Чехии. Вторая — члены чешского правительства и работники "Агроферта" осуществляли махинации для получения европейских дотаций. Одна из важных задач дотаций ЕС — поддержка инноваций на предприятиях, которые применяют свои исследования и сотрудничают с университетами. Аудит ЕС показал, что "Агроферт" получал дотации для развития инноваций, но не вводил производственных новаций, используя уже имеющиеся технологии. Например, чешский хлебозавод "Зеленый луг", составная часть "Агроферта", получил дотацию в сумме 3,9 млн евро для запуска производства тостового хлеба без консервантов, однако на самом деле воспользовался технологией немецкого хлебозавода, который также входит в "Агроферт". Подобная схема работала и на химических заводах холдинга. К тому же аудиторы заметили процедурные нарушения, в частности замену без веских оснований специалистов по оценке инновационности проектов.

После получения официального перевода аудита на чешский у правительства будет два месяца для подготовки защитного ответа на его результаты. Затем состоятся дальнейшие консультации между членами правительства Чехии и Еврокомиссии, и в начале 2020 г. можно ожидать заключительной версии аудита. Если его выводы подтвердят наличие конфликта интересов у Бабиша и мошенничество с дотациями, Чехия, вероятно, обжалует аудит в суде ЕС. В случае проигрыша чешское правительство должно будет вернуть ЕС 17,7 млн евро дотаций, неправомерно полученных "Агрофертом", и уплатить штраф. Кроме того, "Агроферт" должен будет вернуть дотации, которые с декабря 2018 г. и до недавнего времени получал из бюджета Чехии после того, как Еврокомиссия приостановила выплаты холдинга из бюджета ЕС.

Премьер Бабиш пытается представить предварительный аудит как атаку ЕС на Чехию, вписывая его в историю борьбы европейских учреждений и "крупных игроков" — Германии и Франции — против Вышеградской четверки, которая будто бы хочет проводить политику по-своему и не повиноваться "диктату Брюсселя". Полезным для премьера становится и традиционный аргумент: даже если случаются некоторые злоупотребления, "старые политики" все-таки воровали больше. Хотя результаты аудита ЕС и нанесли репутации Бабиша и его политического движения ANO удар, чешский премьер остается популярным политиком, а ANO все равно впереди в опросах общественного мнения. А впрочем, опубликованный аудит — не последний хук от Еврокомиссии. У чешского министерства аграрной политики следующий аудит — теперь уже полученных Чехией сельскохозяйственных дотаций из ЕС, из которых "Агроферт" с 2012 г. исчерпал более 235 млн евро, что в четыре раза больше, чем полученные холдингом промышленные и экологические дотации.

Аудит ЕС привел к тому, что 23 июня в Праге на протест против премьера собралось более 250 тысяч человек, а во всей Чехии манифестации произошли в 300 населенных пунктах. Но смогут ли дальнейшие аудиты и расследования изменить настроения избирателей движения ANO? Они все еще считают политику правительства Бабиша успешной и отмечают полнейшее разочарование другими политическими партиями. Правда, часть избирателей ожидает финальных выводов аудита для переоценки своего выбора. То, что политические силы, ранее уличенные в мошенничестве, обновились и избавились от скомпрометированных политиков, приверженцы премьера Бабиша замечают менее охотно. Похоже, обновления движение ANO может и не пережить из-за чрезмерной сконцентрированности на особе лидера. По крайней мере, немало профессиональных политиков, считавших, что ANO — это нечто больше, чем Андрей Бабиш, уже покинули ряды движения.

Кроме симпатии избирателей, чешскому премьеру удалось также сохранить конфигурацию сил в парламенте, поэтому инициированное оппозицией выражение недоверия правительству Бабиша провалилось. Опасность, однако, подкралась с другой стороны. В апреле министр культуры социал-демократ Антонин Станек уволил директоров двух уважаемых и креативных культурных учреждений — Национальной галереи в Праге и Музея искусств в Оломоуце. Критика этого решения как чешскими, так и зарубежными культурными деятелями была настолько сильной, что лидер социал-демократов и вице-премьер Ян Гамачек решил заменить их номинанта на должности министра культуры. По требованию руководителя социал-демократов министр Станек подал в отставку, но нашел себе защитника в лице президента Земана, который отказался уволить министра. Тогда вице-премьер Гамачек обратился к премьеру Бабишу, который отправил президенту письмом представление на увольнение министра культуры. Такое обращение премьер-министра, согласно Конституции Чехии, не оставляет президенту полномочий для отказа, однако президент Земан министра Станека так и не уволил.

Защита министра Станека является частью попыток президента Земана сформировать в правительстве лояльную к себе фракцию. Вместе с тем Земан, на протяжении 1993–2001 гг. бывший лидером социал-демократов, до сих пор зол на эту партию, которая в 2003 г. не поддержала его на непрямых выборах президента. Премьер Бабиш и вице-премьер Гамачек пытаются уговорить президента, не прибегая к более радикальным действиям. Глава правительства может инициировать конституционную жалобу на президента, которую должен одобрить парламент, но Бабиш не хочет ссориться с Земаном, с которым у премьера взаимовыгодный альянс. Ныне в Чехии функционирует правительство меньшинства, образованное движением ANO и социал-демократами при поддержке коммунистов, однако в нижней палате парламента часто срабатывает неформальное большинство движения ANO, коммунистов и праворадикальной партии "Свобода и прямая демократия" (SPD). Сохранить действующее правительство выгодно для Бабиша, который научился переигрывать социал-демократов, все больше ослабляя их, однако на случай обострения кризиса у премьера есть альтернативы.

Хотя открытое сотрудничество с праворадикалами для части движения ANO до сих пор остается нежелательным, политическая турбулентность может привести к возникновению однопартийного правительства движения ANO при поддержке коммунистов и SPD в парламенте. Платой за это, вероятно, станет увеличение числа второстепенных государственных должностей для радикальных левых и правых. Со времен миграционного кризиса мягкий евроскептицизм во взглядах ANO усиливается, что выделяет движение Бабиша на фоне других членов его общеевропейской "семьи" — партии "Альянс либералов и демократов за Европу" и фракции "Обновить Европу" в Европарламенте. В случае реконфигурации правительства влияние на чешскую внешнюю политику антиамериканизма коммунистов, нелюбви SPD к ЕС и пророссийских взглядов президента Земана может усилиться.

Социал-демократы сейчас в неважной форме. К самому плохому результату на парламентских выборах 2017 г. добавились поражения на местных и европейских выборах, и успехи некоторых социал-демократических министров не могут остановить процесс политического падения. Произвол президента Земана, а в перспективе — и заключительные итоги аудитов ЕС, актуализируют для социал-демократов разрыв сомнительного сотрудничества с ANO. Тем временем парламентская оппозиция будет бороться, чтобы достичь избирательной победы над движением премьера Бабиша, и обдумывать будущую коалицию, в которой правоцентристская Гражданская демократическая партия и левоцентристская Чешская пиратская партия будут бороться за решающее влияние.