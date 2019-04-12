Варшава под давлением

Уже в конце мая нашу соседку ждут выборы в Европарламент, осенью — парламентская кампания, а весной 2020-го — президентская. И чем ближе к началу этого периода, тем сильнее становится давление на официальную Варшаву — как внутреннее, так и внешнее. Начало очередного производства Европейской комиссии против Польши в этот раз не только является процедурой охраны верховенства права в ЕС, но и отдает сильным политическим привкусом.

3 апреля заместитель председателя Европейской комиссии и комиссар по делам верховенства права Франс Тиммерманс объявил о начале производства против Польши за нарушения обязательств страны как члена Европейского Союза, а также законодательства ЕС. Речь идет о судебной реформе, начатой польской властью еще в 2017 г., в частности о той ее части, которая дает возможность применять в отношении судей дисциплинарные наказания. Такие наказания инициирует дисциплинарная палата верховного суда Польши, которая, по мнению европейских чиновников, зависит от польского правительства.

"Функционирование Европейского Союза как целостной организации зависит от верховенства права в странах — членах ЕС. Их граждане, а также работающие там фирмы должны доверять системам судопроизводства, ведь это ключевое условие для единого рынка, для инвестиций и для сотрудничества между судами в ЕС", — заявил на пресс-конференции Франс Тиммерманс, подчеркивая: проблемы с верховенством права в одной стране ЕС означают, что проблема есть у всего Европейского Союза. Кроме открытия производства против Польши, Тиммерманс инициировал начало больших дебатов внутри Европейского Союза относительно охраны верховенства права в странах — членах ЕС.

Скандалы с давлением на судей в Польше в последнее время возникают регулярно. Еще осенью прошлого года дисциплинарная палата открыла производство против судьи из Ольштына, которая на день независимости Польши опубликовала фото в футболке с надписью "Конституция", — такие футболки, по инициативе бывшего президента Польши Л.Валенсы, стали символом протестов против судебной реформы в стране. Открытие производства по этому делу вызвало волну протестов в среде судей, которые начали массово фотографироваться в таких же футболках.

Другие скандалы были связаны с началом производства против судей за публичные выступления против реформы и даже за спорные, с точки зрения власти, судейские решения. Кроме того, есть факты давления на судей, которые прямо обращаются в Европейский суд справедливости. Судейская среда и оппозиция считают, что власть использует дисциплинарную палату для попытки контроля над судебной ветвью власти. В феврале с.г. общественная организация "Комитет обороны справедливости" опубликовала рапорт под выразительным названием "Государство карающее. Притеснения и репрессии относительно польских судей и прокуроров", в котором подробно объяснила механизмы и привела примеры давления на польскую судебную систему.

С момента открытия Европейской комиссией производства у польского правительства есть два месяца для того, чтобы предоставить ответ европейским чиновникам по этому делу. Если после предоставления ответа Европейская комиссия решит, что проблемы с верховенством права в Польше остались, она подаст иск против Европейского суда справедливости, который, вероятно, примет обязательное для выполнения решение об изменении законодательства Польши с целью устранения выявленных Европейской комиссией проблем с верховенством права. Если же после вынесения приговора Польша будет медлить с его выполнением, на страну могут быть наложены штрафные санкции.

Следует отметить, что это далеко не впервые европейские чиновники открывают производство против официальной Варшавы. Еще с декабря 2016 г. между Польшей и Европейской комиссией продолжается политический диалог об угрозе верховенству права в Польше, и к этому времени Европейской комиссией официально изданы четыре рекомендации Польше, которые, впрочем, не выполняются в надлежащем объеме. В декабре 2017 г. Европейская комиссия впервые в истории инициировала начало применения статьи 7.1. Договора о ЕС, которая предусматривает как санкцию за нарушение Договора лишение страны голоса в Европейском совете. До этого еще не дошло, но производство все еще продолжается.

Впрочем, санкции ЕС — не только юридический шаг, но и политический. И политическая игра идет параллельно с борьбой за верховенство права. Дело в том, что состав Европейской комиссии изменится после выборов в Европарламент, которые состоятся во всех странах ЕС с 23 по 26 мая. Франс Тиммерманс уже заявлен претендентом на должность главы Европейской комиссии от фракции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов". Поэтому нидерландский политик заинтересован в том, чтобы его фракция получила в Европарламенте больше голосов, чем, в частности, фракция "Европейские консерваторы и реформисты", в состав которой входит и ныне правящая в Польше партия "Право и справедливость". После начала производства против Польши одно из самых влиятельных европейских изданий Financial Times написало об "опасности нарастания авторитаризма" в Польше, — не лучшая реклама консерваторов перед выборами в Европарламент.

Кроме того, как пишет польское издание Rzeczpospolita, свою роль может также сыграть то, что фаворит на должность главы Еврокомиссии и лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер не пошел на исключение из рядов партии политической силы венгерского премьера Виктора Орбана — Венгерского гражданского союза "Фидес". Разговоры об исключении "Фидеса" из рядов ЕНП велись в марте, когда вспыхнул скандал в плоскости пропагандистской кампании Орбана о якобы сотрудничестве нынешнего главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера (также члена ЕНП) с Джорджем Соросом. Кроме того, против Венгрии тоже продолжается процедура по поводу нарушения верховенства права. Поэтому на фоне нерешительности Вебера в отношении Орбана Тиммерманс выглядит главным защитником верховенства права среди кандидатов на должность главы Еврокомиссии.

Через несколько дней после объявления открытия производства против Польши, Тиммерманс приехал в Варшаву. Впрочем, встречу он планировал не с польской властью, а с представителями новообразованной партии экс-мэра Слупска Роберта Бедроня "Весна". Презентация этой партии состоялась совсем недавно — в феврале с.г. Идеология партии является классическим левым популизмом. Во время презентации "Весны" говорилось о полной легализации абортов, отказе от пользования углем в Польше через 15 лет, бесплатном доступе к Интернету по всей стране, легализации однополых браков и т.п. Согласно социологии, "Весна" — третья по популярности политическая сила Польши, которая набирает около 10% поддержки. И, конечно, партия участвует в выборах в Европарламент и может получить неплохое представительство. Таким образом, визит Тиммерманса в Варшаву похож на поиск потенциальных новых партнеров, с помощью которых нидерландец хочет возглавить Европейскую комиссию. В Варшаве Тиммерманс совместно с Бедронем ездил в метро и участвовал в "мозговом штурме", организованном партией "Весна".

Wspólna przejażdżka warszawskim metrem z @TimmermansEU stworzyła więcej radości niż przypuszczałem. A za chwilę #EuropejskaBurzaMózgów pic.twitter.com/zjWHdN8k0K — Robert Biedroń (@RobertBiedron) 7 квітня 2019 р.