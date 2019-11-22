В эпицентре импичмента

Свидетельские показания в деле импичмента президента на этой неделе стали мощным ударом по стратегии защиты республиканцев.

Неопровержимой звездой стал посол США в ЕС Гордон Сондланд, чьи высказывания разобрали на цитаты. Сложилась довольно мрачная картинка предубежденных представлений, эгоистических мотивов и противоречивых, если не противоправных, действий Трампа. Впрочем, монолитное единство республиканцев, если не реальное, то мнимое, а также усталость общественности от самого процесса не обещают демократам быстрых результатов. К тому же "ослы" еще далеки от решения проблемы лидерства в своих рядах.

Президент и его партийные побратимы требуют прекратить охоту на ведьм на основании процитированных Сондландом под присягой слов Трампа из телефонного разговора 9 сентября: "От Украины не хочу ничего. Никакого quid pro quo. Скажите президенту Зеленскому сделать правильную вещь". Они гармонично вписываются в линию обороны, согласно которой до июльского разговора президентов украинская сторона не знала о приостановлении помощи (шантажа-то не было), а ее восстановление не привело к желательному для Трампа заявлению Зеленского, которое ударило бы по главному конкуренту — Джозефу Байдену.

Единственным недостатком этих аргументов до среды было то, что Трамп так высказался в неблагоприятном для него контексте, когда уже свирепствовала буря, вызванная приостановлением помощи Украине, в частности демократы требовали обнародовать заявление информатора и начали расследовать все обстоятельства. К тому же связь восстановления предоставления помощи с заявлением Зеленского о расследовании относительно Байденов и "вмешательством" Украины в выборы 2016 г. была чистым предположением, построенным на косвенных фактах, что признал и сам Сондланд. Но показания заместителя министра обороны Лоры Купер сразу после посла в ЕС доказывают, что украинская сторона знала о проблемах с помощью еще 25 июля, когда состоялся "перфектный" разговор президентов. Так что демократы получили обоснование своих утверждений об использовании помощи как средства шантажа.

Более того, посол Сондланд недвусмысленно заявил, что требование услуги за услугу в организации телефонного разговора президентов и визита Владимира Зеленского базируется на фактах. Собственно, президент во время разговоров дал понять, какого результата он ожидает. Хотя общая канва его соображений похожа на эпизод фильма "Крестный отец", когда во время суда один из предводителей мафии сказал, что дон Корлеоне никогда не озвучивал прямых поручений, давая другим понять, чего он ожидает от них. Не соглашаясь с формулировкой временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора о существовании альтернативного дипломатического канала, Сондланд нанес еще один удар по своему боссу Трампу. Сондланд ответил утвердительно на вопрос, были ли осведомлены об увязывании предлагаемого саммита с расследованиями другие высокие должностные лица, включая и.о. главы администрации и госсекретаря. Так что все были в курсе, и Сондланд исключил даже малейшую возможность самодеятельности. Еще большего давления можно ожидать на Майка Помпео, который не только оказался неспособным защитить карьерного дипломата с безупречной репутацией — Мари Йованович, но и одобрял как скользкие цели, так и сомнительные методы.

Слова Трампа "поговори с Руди" Сондланд воспринял как поручение президента, хотя теперь жалуется по этому поводу, принимая во внимание негативную роль личного адвоката президента, а также окружение Рудольфа Джулиани. Кстати, адвокат Льва Парнаса недавно сообщил, что его клиент помогал конгрессмену Девину Ньюнесу с организацией встреч во время его европейской миссии в поиске утечек расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы. Так что "друзья Джулиани" причинили хлопоты и ключевому игроку республиканцев в комиссии по импичменту.

Похоже, Руди не только утвердил Трампа в негативном восприятии Украины. Несмотря на заверения в участии высокого представителя его администрации в инаугурации Владимира Зеленского, американский президент изменил свое мнение после заявлений Джулиани о якобы враждебном к Трампу окружению новоизбранного украинского президента. По свидетельствам советника вице-президента, Майк Пенс готовился посетить Киев, но получил указание отменить визит под предлогом других мероприятий, хотя его рабочий график на планированные даты не был заполнен. Встреча Зеленского и Пенса все же состоялась — в Варшаве, 1 сентября, но ради ее организации были приложены существенные усилия, прежде всего направленные на преодоление сопротивления президента. При том что, используя "непарламентскую лексику", Сондланд уверял Трампа: Зеленский "любит его… и готов сделать все необходимое". Хотя чему удивляться: по его же словам, Трампу безразлична Украина, и его интересуют лишь "большие дела", выгодные для него президентства. А именно: расследование в отношении Байдена.

Посол Сондланд утверждает, что убеждал украинцев взять на себя публичные обязательства по расследованиям, имея в виду борьбу с коррупцией как таковой. В отличие от его коллег, которые "загуглили" название скандальной компании и узнали о прямой связи между "расследованием" и компроматом на Джозефа Байдена, Сондланд находился в святом неведении, пока не разразился скандал. Кстати, вопрос "тотальной коррупции" является одним из технических аргументов республиканцев. Они объясняют, что и так скептически настроенный к международной помощи Трамп не хотел помогать "коррумпированному" государству, так что приостановил помощь, а как только понял, что с Зеленским можно иметь дело, восстановил ее. Однако же в таком случае почему он вообще решил предоставить "Джавелины" предыдущей власти, которую американские должностные лица критиковали за недостаточный прогресс в борьбе с коррупцией? Почему он приостановил помощь, несмотря на положительные отзывы его однопартийцев и профессионалов из сферы национальной безопасности о новой команде? Уж не говоря об избирательном подходе относительно "Бурисмы" — или это единственная вызывающая вопросы компания? Хотя посол Сондланд и пытался выведать формальные причины приостановления помощи, ему это так и не удалось.

Отвечая на наводящие вопросы конгрессмена-демократа, Сондланд согласился, что только Россия выигрывает от приостановления военной помощи Украине и блокирования саммита глав государств. Это важный контраргумент демократов против вполне справедливого утверждения, что именно Дональд Трамп предоставил Киеву летальное оружие, тогда как Барак Обама ограничился простынями и подушками. Впрочем, справедлив этот аргумент, скорее, в другом ракурсе: да, это произошло при каденции Трампа, но прежде всего благодаря двухпартийной поддержке в Конгрессе и активным действиям таких бывших должностных лиц, как министр обороны Джеймс Мэттис и советник по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер.

Бывшый сотрудник СНБ Фиона Хилл была раздражена ролью, которую играл Гордон Сондланд в формировании политики на украинском направлении. По ее словам, он выполнял поручение с внутриполитическим содержанием, и именно поэтому не было должной координации между ним и СНБ, ведь руководство последнего занималось национальной безопасностью и внешней политикой.

Доктор Хилл также нанесла удар по одному из технических аргументов республиканцев, будто Украина, а не Россия вмешивалась в американские выборы. Она призвала не использовать созданный и распространенный российскими спецслужбами нарратив, чтобы не пропагандировать неправду, направленную на продвижение российских интересов.

Не обошлись слушания и без курьезов с привкусом грусти. Оказалось, что находясь с визитом в Вашингтоне, на то время секретарь СНБО А.Данилюк, по меньшей мере, трижды предлагал сотруднику СНБ США подполковнику Александру Виндману возглавить министерство обороны Украины. Вполне ожидаемо, поставленное в чрезвычайно неудобное положение американское должностное лицо отказалось от предложения. Как выходец из Украины, г-н Виндман стал объектом травли в республиканских медиа, которые подвергают сомнению его лояльность Соединенным Штатам. Один из гостей Fox News даже предположил, что подполковник является шпионом. Адвокат г-на Виндмана уже обратился к телеканалу с требованием публично опровергнуть откровенную ложь и извиниться перед его клиентом.

Совокупность свидетельств подсказывает, что мир сходится клином на фигуре Рудольфа Джулиани. Он похож на главную причину так называемого украинского скандала. Его желание помочь своему боссу неортодоксальными методами вызвало то ли создание альтернативного дипломатического канала, то ли искажение имеющегося, подтолкнуло к использованию грязных методов и сомнительной информации.

Интересно, что, по свидетельствам Курта Волкера, Рудольф Джулиани и сам пришел к выводу о ненадежности информации Юрия Луценко. Впрочем, наверное, ему не по силам отказаться от соблазна пользоваться услугами "полезных идиотов". Симптоматичным стало распространение в сети, синхронно с показаниями г-на Сондланда, материала "Интерфакс-Украина" под красноречивым заголовком: "Нардепы требуют от Зеленского и Трампа расследовать факты украинско-американской коррупции на 7,4 млрд долл.". Понятно, что ключевым элементом пресс-конференции внефракционного Андрея Деркача и "слуги народа" Александра Дубинского является, собственно, ожидаемое Трампом расследование "коррупции", читай — Байдена.

Тем временем сам Джо Байден решил воспользоваться вниманием к своей персоне во время дебатов кандидатов от демократической партии в Атланте, заметив, что его очень не хотели бы видеть номинантом от партии ни Владимир Путин, ни Дональд Трамп, который даже прибегнул к приостановлению помощи Украине, тогда как невиновных людей на Донбассе убивают российские солдаты. Впрочем, скандал несколько подорвал довольно высокие стартовые позиции бывшего вице-президента, заставив его почувствовать дыхание кандидатов на своем затылке. Больше всего огорчили результаты опроса демократического кокуса Айовы, где Байден опережает сенатора Элизабет Уоррен всего на 0,3%.

В то же время проведенные доброжелательной к Трампу группой "Америка прежде всего" исследования в фокус-группах девяти городов штатов, которые время от времени меняют свои политические вкусы, подтвердили: даже наиболее критически настроенные к Трампу граждане скептически относятся к импичменту. Обычно, критикуя его личные качества или манеры, они довольны несколькими инициативами президента, а именно: защитой южной границы или торговой войной с Китаем. По данным Gallup, одобрение деятельности президента за месяц возросло на 4% и составляет 43%, а неприятие его политики снизилось с 57 до 54%. Усредненный показатель RCP также подтвердил небольшое снижение поддержки импичмента почти на 2% — до 49%, а количество противников устранения президента увеличилось на 2,3% и составляет 42,3%.

Похоже, американцы устали от политического действа. Однако показания на этой неделе, в частности Гордона Сондланда, имеют потенциал снова направить общественное мнение в неблагоприятную для Трампа сторону. 10 декабря можно ожидать решения суда, который может обязать нескольких действующих и бывших должностных лиц администрации предстать перед конгрессменами. Если демократы не решат, что у них уже есть достаточно доказательств, чтобы сформировать пункты обвинения и перейти ко второму этапу. Такие слушания должностных лиц могут состояться уже после рождественских каникул, в новом политическом году. Так что новый сезон с участием "американского мэра" действующего главы администрации Мика Малвени, госсекретаря Майка Помпео, бывшего советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, а возможно, даже самого 45-го президента обещает быть горячим и искристым…