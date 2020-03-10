Украина: на грани исчезновения

Мюнхенская безопасностная конференция не принесла нам новых смыслов. Финальный отчет состоит из цитат, труизмов и банальных констатаций очевидностей. Мюнхен не мог принести нам новых смыслов. Запад потерял старые идеологемы и не создал новые. Мюнхен лишь задал вопрос — остался ли Запад Западом. И ответ конференции был, что, скорее всего, нет. Потому что я не знаю, сколько еще интервью должны дать Путин и Сурков, чтобы Запад оставил планы умиротворения России в украинском направлении.

Коллективного Запада времен холодной войны нет. Есть по крайней мере два Запада — США Трампа—Сандерса и Европа амбициозного Макрона и уставшей Меркель. И еще где-то там Британия Брекзита, которая неизвестно куда приплывет.

Запада ценностей времен Рейгана и Тетчер нет. Ценности важны ровно настолько, насколько они совпадают с интересами. Или над ними издеваются так очевидно, что невозможно притвориться, будто этого не замечаешь.

Если Трампу нужен европейский рынок газа, то он говорит о ценностях и эффективно блокирует Северный поток-2. Если Германии нужно создать газовый хаб и избежать штатовской газовой зависимости, то она говорит: "Это просто бизнес", и обходит европейское законодательство. Албания, очевидно, не более европейская или больше готова к вступлению в ЕС и НАТО, чем Украина. Но "интерес" не может дать Украине даже просто перспективу членства.

Глобальный проект — Планета Земля — проигрывает национализму. Защита демократии и международного права — бизнес-интересам стран. Либеральная идея — популизму. Бизнесмен Трамп, социалист Сандерс и политик Макрон — политические братья. Это реакция синих воротничков на старый политический истеблишмент, который и породил эту реакцию. Это логичный результат революций шестидесятых, когда были заложены основы социальных государств, где целые поколения семей живут на пособие по безработице и голосуют за политиков, которые обещают его увеличить.

Это Запад Греты Тунберґ. Запад, который постоянно у всех просит прощения. Просит прощения, собственно за то, что и сделало его Западом. Просит прощения у бывших колоний, у негров, которых нельзя так называть, у тех, кто не умеет и не хочет работать. Запад, который решает несуществующие проблемы и не замечает очевидных. Если бы Запад создавали Греты, то его колонизировали бы индейцы, а не наоборот.

Это Запад, который разучился защищаться. Четверть и менее европейцев готовы защищать свои страны с оружием в руках. В XIX веке не было бы никаких террористов просто потому, что уже были бы уничтожены страны, которые их спонсируют. Во времена Рейгана Россию за Крым уже поставили бы на колени реальными санкциями, а не их имитацией, и завозили бы туда "ножки Трампа" как гуманитарную помощь.

Это Запад, который не воспринимает РФ как угрозу. Для них угроза — Китай. А для ЕС теперь — и США. И лишь незначительная часть Запада понимает, что РФ надо рассматривать, в том числе, как ресурсную базу и инструмент китайской экспансии. Китай не будет присоединять Россию. Он просто растворит ее в себе — демографически и экономически. Это понимают и в России. Потому и откупаются от Китая трубопроводами "Сила Сибири", которые никогда не окупятся для России: берите практически дармовой газ, только сидите в своем Китае.

Собственно, Европа Макрона от Лиссабона до Владивостока — это о таком же растворении РФ, о борьбе с Китаем и США. Никто не ставит цель уничтожить "империю зла". Никому не нужны новые государственные образования на базе РФ с хаосом и непонятным контролем над ядерным чемоданчиком. Мы все помним о chicken Kiev Буша-старшого.

Запад без ценностей не готов поставить ценности выше интересов. Синие воротнички не готовы к конфликту. Но ключевой вопрос, на который Запад должен себе ответить, — кто первый растворит Россию? В отличие от Запада, у Китая нет проблемы избирательной демократии. Он может выжидать столетиями, пока "труп врага не проплывет по реке".

Экономический фундамент имперско-олигархического капитализма России исчезнет после завершения эры углеводородов, то есть через двадцать-тридцать лет. Не надо недооценивать Путина, он это понимает. Путин — государственный деятель, а не политик. В отличие от многих западных и украинских политиков, его цель — не карман или будущие выборы. Его цель — место Путина в истории. Его цель — восстановление геополитической роли России после отказа в двухтысячные в интеграции на особых условиях в ЕС и НАТО и десятилетий унижения, с точки зрения Путина. Поэтому и его окружение, которому он дает возможность воровать, отдает часть средств на эти нужды. Поэтому и путинская тактика хулигана в Сирии, Ливии и Украине — мы вам вредим, а вы с нами договаривайтесь. Потому что много времени нет ни у него, ни у России. Надо входить в историю здесь и сейчас. Но Украина — это еще и о личном, о колыбели империи. Без Украины свою родословную нужно вести от государства Чингисхана.

Тридцать лет — это мгновение в исторических процессах, но это вечность для защиты цивилизационного выбора Украины. И возможно кризис Запада — это шанс для Украины. Но мы не можем просто натянуть протестантские брюки на казацкие шаровары. Нам надо предложить свое видение, как получить субъектность и чем мы интересны Западу.

Возможно, мы интересны либеральному крылу Запада тем, что полная интеграция Украины будет способствовать возвращению тех самых ценностей; что больше половины украинцев готовы отстаивать свою страну с оружием в руках; что Украина — это вакцина от Запада Греты Тунберг и его ползучей исламизации. Это все сейчас не рукопожатные вещи, но, может, мы найдем с кем об этом говорить. И, может, мы найдем действительно стратегических, а не ситуативных союзников.

Возможно, нам надо быть прагматичнее и искать на Западе интересы, совпадающие с ценностями. Возможно, нам надо четко объяснять Западу, что Украина в сфере влияния РФ — это увеличение ресурсной базы Китая.

И, возможно, для получения субъектности нам надо демонстрировать позицию, что если вы готовы торговать Украиной, то Украина готова торговать вами и менять вектор. Да, мы считаем, что мы — часть западной цивилизации, но если Запад нас продает, то у нас нет другого выбора. Китай хотя бы не несет за собой свой китайский мир. Его интересуют только ресурсы, а мир за пределами Поднебесной империи заканчивается. Мы можем дать ресурсы в обмен на защиту от РФ, если Запад не хочет этого делать.

И последнее: мы должны четко осознавать, что умиротворение России — это лишь вопрос времени, и для Украины это будет означать ее окончательное исчезновение с повестки дня мировой политики. Поэтому мы должны предлагать Западу свою новую повестку дня. И немедленно.