Ухабистый путь к Белому дому

Мистер Турбулентность пребывает в своей стихии. Впрочем, хаос, порожденный его действиями и внешними факторами, еще больше раскалывает общество и, похоже, отдаляет его от желанной второй каденции. Только начала стихать коронавирусная эпопея, как развернулась драма, всколыхнувшая страну до основания, да так, что ее лихорадит до сих пор. Оказалось, принципы справедливости, правосудия и равенства диаметрально противоположно читаются лагерем Трампа и остальными гражданами.

Убитый полицейским Дереком Шовином (фамилия которого вызывает недвусмысленную ассоциацию) афроамериканец Джордж Флойд мгновенно стал иконой борьбы за справедливость. Выступая на панихиде, преподобный Шарптон продекламировал: "Бог взял отброшеный камень и сделал его краеугольным камнем движения, которое изменит весь широкий мир". Будто мученик может сделать то, чего не сделал герой борьбы за гражданские права Мартин Лютер Кинг. Впрочем, невинная жертва уже влияет на Америку.

Отбросив слоган толпы "прекратить финансирование полиции", демократы предложили законопроект "О правоохранительной справедливости", призванный сдерживать применение полицией чрезмерной силы, а также упростить процедуру привлечения полицейских к ответственности. Вряд ли эта законодательная инициатива пройдет дальше контролируемой демократами Палаты представителей. Тем более что республиканцы не замедлили с альтернативным видением, а Дональд Трамп представляет идеи оппонентов как угрозу "закону и порядку".

Толпа, крушащая магазины и банки, поджигающая автомобили, не затмит актуальность дискуссии об обещанных Конституцией равенстве и справедливости. Безобразная стихия является такой же частью проблемы, как и необоснованное и ненаказанное насилие против небелых и их социально-экономическая безысходность.

Совсем другая история — разгон слезоточивым газом протестующих и журналистов вблизи Белого дома, чтобы президент мог сфотографироваться с Библией в руках возле Сент-Джонской церкви. Как тут не вспомнить "йолку Януковича"! Обвинение против 75-летнего протестующего, упавшего от грубого толчка полицейского, как якобы провокатора движения "Антифа". Угрозы привлечь, вопреки Конституции, военных к укрощению протестов, чтобы "преобладать количеством и доминировать на поле боя".

Воинствующая риторика и действия президента вызвали резкую критику со стороны его бывшего министра обороны Джеймса Меттиса, обвинившего Трампа в издевательстве над Конституцией. С такой оценкой согласились и бывший глава администрации Трампа генерал Джон Келли и ряд других бывших высоких военных чинов. Все больше республиканских конгрессменов выказывают недовольство своим лидером. Впрочем, пока преимущественно в частных разговорах. Но есть и публичные заявления. В частности бывшего президента Джорджа Буша-младшего о том, что он не будет поддерживать Трампа на выборах, а также бывшего министра обороны Колина Пауэлла, который, по его словам, вообще планирует голосовать за Джозефа Байдена. Согласно опросу Wall Street Journal/NBC News, 66% республиканцев, 78% независимых и 80% демократов считают, что нынешняя ситуация в связи с массовыми протестами на расовой почве вышла из-под контроля. 45% белых и 75% афроамериканских зарегистрированных избирателей считают, что во времена президентства Трампа расовые взаимоотношения ухудшились (опрос Университета Монмут), а 42% избирателей будут считать расовый вопрос чрезвычайно важным во время голосования на президентских выборах (опрос CNN/SSRS). И, хотя как ни парадоксально, несмотря на признаки недовольства политическим курсом и манерой поведения, внутри республиканской партии Трамп продолжает пользоваться чрезвычайно высокой поддержкой — 85% (данные Gallup). Правда, сейчас она самая низкая с начала его президентства.

Хотя праймериз еще должны состояться в нескольких штатах и территориях, 6 июня Джозеф Байден уже получил необходимое количество делегатов (1991) для номинирования кандидатом от демократической партии. Общенациональное и внутреннее измерения общественного мнения пугают Трампа отставанием от конкурента. По усредненным данным RCP, Байден опережает действующего президента на 8,1%. Трамп теряет крепкие до недавнего времени позиции не только в штатах, вырванных на предыдущих выборах у демократов (Огайо и Айова), но и в традиционно республиканских (Аризона и Джорджия). Косвенно об основательности надежд демократов может свидетельствовать перераспределение штабом оппонента ресурсов в штаты, до сих пор считавшиеся "безопасными".

Карантин помешал шоуподобной и масштабной избирательной кампании. Электоральные битвы сейчас проходят в традиционных и электронных медиа. В мае Байден более чем удвоил затраты на рекламу в социальных сетях, но он лишь настигает по этому показателю Трампа, который активно вкладывался с начала прошлого года. Затраты кандидатов на социальные сети и электронные медиа значительно возросли, по сравнению с предыдущими выборами (по прогнозам Advertising Analytics и Cross Screen Media, они должны достичь 1,8 млрд). Однако остается интригой, можно ли повторить то, что Трамп сделал с помощью денег и хитроумных алгоритмов Cambridge Analytica в 2016 году, ведь Майклу Блумбергу с его почти неограниченными финансовыми ресурсами и гуру от "больших данных" это не удалось.

Впрочем, независимо от средств коммуникации, к избирателям надо идти с положительными месседжами, и вот здесь проблема, с которой стараются справиться республиканские стратеги. Нужно что-то похожее на "Большое Американское возвращение началось…", поскольку большинство экономических достижений действующего президента нивелировала пандемия. И хотя принятая Конгрессом широкомасштабная программа стимулирования экономики начала разгонять маховик и давать первые результаты, в полной мере ее плодами воспользуется уже будущее правительство. Так, по прогнозам Федерального резерва, в этом году национальная экономика "усохнет" на 6,5%, прежде чем снова начнет возрастать на 5% в 2021 году. После рекордного за полстолетия падения уровня безработицы до 3,5% осенью прошлого года, этот показатель взлетел к не менее рекордным со времен Великой депрессии 14,7% в апреле. На конец этого года показатель снизится до 9,3%, а в следующем — до 5,5%. Показательный рекордный весенний рост безработицы в расовом разрезе: наибольшему удару подверглись американцы латиноамериканского и афроамериканского происхождения (18,9 и 16,7%) — традиционный электорат демократов, и чуть в меньшей степени азиаты и белые (14,5 и 14,2%).

При этом экономические неурядицы, можно сказать, помиловали богатейшее меньшинство. По данным Института исследования политики, за первые четыре кризисных месяца восемь богатейших людей добавили к своим состояниям свыше 1 млрд долларов каждый, остальные — десятки миллионов. В общем, за последние тридцать лет состояния миллиардеров выросли на 1130%, что более чем в 200 раз больше роста медианного дохода (5,37%). Именно неудовольствие замедлением темпов улучшения благосостояния простых американцев, а также огромный разрыв между ними и самыми богатыми были причиной недовольства истеблишментом, чем ловко воспользовался Дональд Трамп четыре года назад.

Мало чем может похвастаться Трамп и на внешнеполитической арене. На восточном фронте — без перемен. Тарифной войне с Китаем величиной почти в полтриллиона долларов, начатой два года назад, не видно конца-края. Несмотря на убытки от торгового противостояния с США и замедленную пандемией глобальную экономику, а также репутационные потери от манеры укрощения коронавируса, Пекин чувствует себя и действует увереннее в подавлении гонконгских свобод и вторжении в тайванские просторы. Реакция главы государства как на легитимные требования справедливости, так и на беспорядки на улицах крупных городов лишает американскую дипломатию моральных аргументов. Северокорейский диктатор развеял розовые мечты прошлогоднего ханойского саммита гарью своих ракет, оставаясь непоколебимым в желании владеть ракетно-ядреными "игрушками". Эскалация ситуации и убийство генерала Касема Сулеймани не убрали иранских угроз Соединенным Штатам и их союзникам в регионе.

Еще не исчез горький привкус от решения Белого дома ввести коронавирусный карантин в отношении авиационного сообщения с европейскими союзниками без их предварительного информирования, как стало известно о планах сокращения военного присутствия в Германии. Это может косвенно сказаться и на Украине, ведь ослабит потенциал Ангелы Меркель удерживать давление на Владимира Путина. Зато последнему выпадает возможность посеять раздор между североатлантическими союзниками больший, чем их несогласие с идеей Трампа приобщить кремлевского старца к следующему саммиту "Большой семерки". Никуда не делось недовольство европейцев выходом Трампа из Парижского климатического и иранского ядерного соглашений.

Америка Трампа разъединена и неуверена в себе, но своим неортодоксальным президентством он лишь разбередил нынешние глубокие разногласия вплоть до исторической памяти — символов конфедератов и героев гражданской войны. Несмотря на данные опросов и реакцию социальных сетей, у него все еще есть шанс, ведь он владеет даром затронуть тайные струны души тех, кто верит в предлагаемую им утопию величия.

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