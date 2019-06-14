Тарифный шантаж

США оказались на пороге торговой войны с Мексикой.

В мае президент США Дональд Трамп пригрозил южному соседу повышением тарифов на все товары с 10 июня. Весь мексиканский импорт в США предполагалось обложить налогом в 5% и постепенно довести до 25%. Однако метод, который Вашингтон использовал в отношениях с Китаем, хозяин Белого дома на этот раз применил, чтобы заставить мексиканские власти принять меры для борьбы с нелегальной миграцией, поскольку Трамп считает ее угрозой для национальной безопасности.

После срочных переговоров делегаций двух стран мексиканские власти взяли на себя обязательства по борьбе с нелегалами. В результате Вашингтон отложил введение пошлин. Однако использование экономического шантажа для решения внешнеполитических проблем вызвало рост недовольства в самих Штатах, где полагают, что Трамп нарушает принципы функционирования ветвей власти, а его политика действовать "чрезвычайными мерами" во всех вопросах вредит стране.

Что предусматривает "секретный договор"

В администрации президента США называют соглашение, достигнутое с Мексикой, большим успехом. Хотя документ был назван секретным, Дональд Трамп вышел с ним к журналистам 12 июня и, размахивая сложенным в несколько раз листом, сказал, что этот "одностраничный договор" имеет большое значение для двух стран. Таким образом, ему удалось за несколько дней решить вопрос, который другие американские политики не смогли решить долго. "Без угрозы повышения тарифов мы не имели бы этого договора", — подчеркнул американский президент, добавив, что Мексика уже начала выполнять его положения.

Журналистам все же удалось сфотографировать и затем даже прочитать отдельные положения документа, который был виден на просвет. В нем написано, что Мексика согласилась за 45 дней принять изменения во внутреннее законодательство, которые бы предусматривали меры по предотвращению миграции. В этот же срок должны быть продемонстрированы практические результаты по снижению числа потока мигрантов, которые попадают в Мексику, для того чтобы потом просить убежище в США.

Также, уже согласно сообщению американского госдепа, было решено, что лиц, ищущих убежища в Соединенных Штатах, будут отправлять обратно на территорию Мексики, где они и будут дожидаться решения суда по своему делу. Период ожидания при этом не должен превышать 90 дней. Мексика обязывается предоставлять мигрантам на это время работу, медицинское обслуживание и образование.

США в числе прочего предлагали создать "безопасную третью страну", что означало, что мигранты должны просить убежища в первую очередь той страны, чью границу они пересекают первой. Так, для Гватемалы это была бы Мексика, для Гондураса — Гватемала и т.п. Это положение Мехико долгое время отвергал, поскольку это потребует соглашения с другими странами региона, откуда мигранты направляются к границе США, используя Мексику и другие страны лишь как транзитный пункт.

Глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард, который возглавлял делегацию на переговорах в Соединенных Штатах, заявил, что Вашингтон даже потребовал от Мексики, чтобы та полностью запечатала свои границы для нелегалов. Но мексиканские представители сказали, что это практически невозможно. Однако мексиканские власти заявили о решимости бороться с организаторами нелегальной переправки людей через границу.

В плане реализации мер, согласованных со США, стало известно, что мексиканские власти приняли решение об отправке 6 тыс. солдат из недавно сформированного миграционного подразделения национальной гвардии на границу с Гватемалой. Именно здесь находятся каналы переправки нелегалов в Мексику, в основном через пограничную реку Сучьяте. Число задержанных здесь нелегалов за последние месяцы превысило 20 тыс. чел.

Марсело Эбрард уже заявил, что его стране будет сложно экономически интегрировать тысячи мигрантов, в случае отказа США их принять. По оценкам экспертов в нынешнем году в Мексику прибыло 60 тыс. мигрантов, что в два раза больше чем в прошлом году. Государство уже испытывает нехватку ресурсов для них.

В то же время для криминальных группировок мигранты становятся важной группой влияния: они часто подвергаются грабежам, насилию, сексуальным домогательствам, вовлекаются в торговлю наркотиками. По данным исследования расположенного в Вашингтоне неправительственного Американского иммиграционного совета, около 90% женщин-мигрантов, вынужденных находиться в Мексике, не чувствуют себя защищенными.

Мексика, судя по всему, также готовится ввести правило, что если мигранты будут отказываться проходить регистрацию, то их будут отправлять на родину. В ближайшее время мексиканские власти намерены провести переговоры по этому вопросу с Бразилией, Сальвадором, Панамой и Гватемалой, дабы они также присоединились к мерам по сдерживанию потока нелегальных мигрантов. Марсело Эбрард заявил также об укреплении северной границы для контроля над мигрантами, которые запросили статус беженца и ожидают решения американских властей.

Президент Мексики Лопес Обреро провел в минувшую субботу в приграничном с Соединенным Штатами городе Тихуана торжественное мероприятие, посвященное тому, что "удалось избежать тарифной войны со США". Он заявил, что протягивает Трампу "свою открытую руку, а не сжатый кулак". Впрочем, Дональд Трамп, в привычной дня него манере "твиттер-дипломатии", сначала поблагодарил Обреро и Эбрарда за достигнутое соглашение, а на следующий день написал пост, что если по каким-то причинам мексиканская сторона не выполнит обязательства, "мы всегда можем вернуться к нашей очень выгодной позиции по тарифам".

Неоднозначная сделка

Соглашение, которое Трамп называет своей новой победой, в США не воспринимается однозначно. Статистика говорит, что в последние месяцы число мигрантов, которые ищут убежище в Соединенных Штатах, лишь возрастает. И только в мае в тюрьмы были отправлены более 144 тыс. нелегалов. Это самое большое количество арестованных мигрантов за 13 лет.

При этом статистика миграционной службы четко показывает, что в первый год президентства Трампа наплыв мигрантов был существенно ниже. Теперь же миграционная служба вынуждена отпускать нелегалов на свободу в США, до вынесения решения суда по их прошениям, поскольку держать их в заключении накладно для бюджета: дела некоторых мигрантов рассматриваются судами месяцами и даже годами.

Данные статистики говорят, что в нынешнем году 10,4 тыс. мигрантов из латиноамериканских стран были возвращены в Мексику из США, где они будут дожидаться решения суда о возможности получить убежище в Соединенных Штатах. В соответствии с новым соглашением пока непонятно, какое количество мигрантов из тех, что уже находятся в стране, может быть отправлено в Мексику, или оно касается только тех, кто будет пойман на границе после нынешних договоренностей. Также данные свидетельствуют, что за последние три года наблюдается отток мексиканских мигрантов из Соединенных Штатов назад на родину, а также существенно сокращается число тех, кто остается в США жить на нелегальной основе.

Несмотря на эти факты, основная критика в адрес Трампа сегодня направлена из-за того, что он попытался разрешить проблему нелегальной миграции привязкой к экономическим мерам — введению тарифов. Как написала USA Today, "президент Дональд Трамп не имеет какой-либо единой стратегии в отношении торговли или иммиграции. Все что он делает, он лишь пытается привлечь внимание к своей персоне тем, что сначала создает кризис (угрозами ввести тарифы), а потом сам же этот кризис разрешает, получая политические баллы".

Наивно полагать, что угрозами ввести тарифы на мексиканские товары Трамп снизит желание у какой-либо существенной части латиноамериканских мигрантов и дальше штурмовать американскую границу в надежде получить убежище. А вот отношения с Мексикой угрозы тарифной войны могут существенно испортить. При этом тарифная война ударит и по самим США, для которых Мексика, наряду с Китаем и Канадой, — ключевой партнер: американский экспорт в Мексику составил в прошлом году 256 млрд долл., в то время как импорт из Мексики в США достиг 346,5 млрд долл.

Когда стало известно об идее Трампа ввести тарифы в отношении Мексики, представители бизнеса и даже сенаторы от республиканской партии в Конгрессе выражали недовольство действиями хозяина Белого дома. Повышение тарифов ударило бы, в первую очередь, по американскому бизнесу и американским потребителям.

Например, крупнейшие американские производители машин продают автомобили на рынке США с использованием комплектующих из Мексики или просто собирают машины целиком там. Кроме автомобилей, Мексика поставляет в Соединенные Штаты промышленное оборудование, топливо, медицинское оборудование, является крупнейшим поставщиком в США сельхозпродуктов, в частности огурцы, виноград, авокадо.

Американские эксперты также говорят, что введение пошлин на мексиканские товары фактически поставят крест на Соглашении о торговле с Мексикой и Канадой. Документ, пришедший на замену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA), против которого выступал Трамп, был подписан в конце прошлого года, но пока не вступил в силу.

Белый Дом, однако, считает свои действия оправданными, поскольку только через политику чрезвычайных мер Трамп может продавливать свои инициативы, которые зачастую блокируются Конгрессом. Напомним, что чрезвычайное положение было формально введено Трампом на границе с Мексикой в феврале, когда законодатели не поддержали решение о выделении средств на строительство стены против нелегалов. Это заставило президента США объявить, что мигранты угрожают национальной безопасности страны, и потребовать выделения средств на проект стены из бюджета Пентагона.

По последним оценкам Института Гэллапа, работу Трампа одобряют 40% американцев, тогда как 55% не одобряют. При этом рейтинг одобрения его деятельности никогда не превышал 50%, и, как сообщили в Институте, по данному показателю он является единственным президентом, действия которого никогда не одобряло большинство. И это один из факторов, заставляющих Трампа идти на такие неоднозначные меры, как тарифные войны, жесткие меры против мигрантов и принимать неоднозначные решения.

Ведь борьба за то, чтобы остаться президентом США и после 2020-го, для него уже началась.