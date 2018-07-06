Обрадор и Трамп: единство и борьба двух протекционистов

В минувшее воскресенье в Мексике избирали президента. Подсчет голосов еще не завершен, но результат выборов уже ни у кого не вызывает сомнений.

Как и прогнозировалось, уверенную победу одержал представитель левоцентристской партии "Движение национального возрождения" (МОРЕНА), бывший мэр Мехико Андрес Мануэль Лопес Обрадор: по результатам обработки 80% голосов, за него проголосовали 53% участников выборов. На втором месте представитель правых сил Рикардо Анайя (22,5%), на третьем — поддержанный находившейся у власти Институционально-революционной партией Хосе Антонио Мид (16,4%), на четвертом — баллотировавшийся как независимый кандидат губернатор штата Нуэво-Леон Хайме Родригес Кальдерон (5,1%).

Лопеса Обрадора в качестве нового президента Мексики уже поздравили многие главы государств. В том числе президенты США и Венесуэлы Дональд Трамп и Николас Мадуро.

Лопес Обрадор стал президентом с третьей попытки. На выборах 2006 г. он уступил Фелипе Кальдерону менее 1%. Тогда Обрадор заявил, что не признает результатов выборов и считает их сфальсифицированными, а его сторонники начали кампанию гражданского неповиновения — угасшую спустя несколько месяцев.

Лопес Обрадор позиционирует себя как левого националиста, приверженца традиций Мексиканской революции 1910–1917 гг. и национализировавшего в 1930-е гг. мексиканскую нефть президента Ласаро Карденаса. В 2016 г. после победы Дональда Трампа, занимавшего во время избирательной кампании жесткую позицию в отношении мексиканских мигрантов и допускавшего в их адрес недипломатические выражения, Л.Обрадор заявил, что "Мексика — свободная, независимая и суверенная страна, это не колония и не протекторат, она не зависит ни от какого иностранного правительства".

Степень радикализма Обрадора, впрочем, не следует преувеличивать. Большинство аналитиков считает, что он сохранит тесные отношения с США, выторговывая при этом преференции для Мексики. Точно так же, как это делал Лула де Силва, будучи президентом Бразилии.

Из-за склонности Обрадора к словесному эпатажу и непредсказуемым действиям многие сравнивают его с Трампом. Однако Обрадор, как показали его действия в 2006 г., в отличие от Трампа, умеет отступать.

"Самые кровавые выборы в истории Мексики"

1 июля в Мексике проходили выборы не только президента, но также депутатов Конгресса, Сената и различных муниципальных органов власти. Борьба шла за 18 тыс. должностей.

Мексика известна как страна, где наряду с официальным существует параллельное, куда более сильное государство — наркомафия. Спрут протянул щупальца во все сферы страны — политические, экономические, финансовые, военные. И с наркомафией вынуждены считаться и, так или иначе, взаимодействовать все мексиканские политики.

Мафиозные кланы не могли остаться в стороне от этих выборов. С сентября 2017 г. в стране было убито 130 политиков, среди них — 48 кандидатов на разные должности. В июне в течение одних суток были убиты три женщины-кандидата.

Проблема наркомафии и фактической гражданской войны, в которой различные мафиозные кланы воюют как с государством, так и друг с другом, а возникшие кое-где отряды гражданской самообороны пытаются воевать с мафиозными кланами — самая острая проблема Мексики. В 2017 году в ходе необъявленной войны было убито более 25 тысяч человек. Лопес Обрадор во время предвыборной кампании предложил объявить массовую амнистию и начать переговоры с наркомафией, взяв в качестве посредника… Папу Римского. Уставшее от войны общество его поддержало.

С проблемой мафии связана проблема коррупции. За взяточничество и продажность отданы под суд 14 бывших или действующих губернаторов. Приезжающие в Мексику туристы могут совершить "Коррупционный тур". Их провезут по местам, связанным с особо выдающимися случаями мошенничества на государственных должностях, а гид смачно расскажет все подробности. Более 80% мексиканцев считают, что коррумпированное чиновничество представляет главную проблему страны.

Лопес Обрадор, как, впрочем, и все кандидаты, обещал очистить мексиканскую политику от коррупции. В экономике он предлагает опираться на собственные силы и проводить политику протекционизма. Так, как это делает Дональд Трамп в США. По мнению Обрадора, политика протекционизма даст возможность защитить внутренний рынок и создать новые рабочие места, что позволит покончить с бедностью и сделает ненужной трудовую миграцию мексиканцев в США.

Сосед по ту сторону Рио-Гранде

Экономика Мексики тесно связана с экономикой США. Мексика является третьим по величине товарооборота торговым партнером США после Канады и Китая, а мексиканский рынок — вторым по величине для американского экспорта (после канадского). В свою очередь, доля США в объеме мексиканского экспорта в 2015 году составила 80%.

В симбиозе двух государств Соединенные Штаты экспортируют в Мексику капитал, а импортируют — рабочую силу. За период действия НАФТА (Североамериканского соглашения о свободной торговле, заключенного в 1994 г. США, Канадой и Мексикой) только по официальным данным в США уехало свыше 4 млн мексиканцев. Число незарегистрированных мигрантов еще больше.

Трамп, идя к власти, обещал пресечь мексиканскую миграцию. Более того: он называл мексиканских мигрантов "худшими элементами", "просачивающимися" через границу "злостным инфекционным заболеванием". По мнению Трампа, "Соединенные Штаты превратились в свалку для Мексики, да и для многих других стран".

Во время предвыборной кампании Трамп обещал выход США из НАФТА, повышение таможенных пошлин на мексиканские товары, а также перенос большинства производств американских компаний из Мексики в США. Часть этих обещаний он выполнил.

Спустя неделю после инаугурации, 25 января 2017 г., Трамп подписал указ об усилении охраны границы и ужесточении миграционной политики. Главным способом охраны американо-мексиканской границы стало строительство стены. Американский президент уверен в том, что Мексика обязана внести свой вклад в финансирование этого строительства: в 2016 г. Трамп заявлял, что мексиканская сторона должна выделить на эти цели от 5 до 10 млрд долл.

"Великую Американскую стену", способную оградить США от наплыва мексиканских мигрантов, начали строить еще Билл Клинтон и Джордж Буш-младший. Строительство началось в 1993 г.

Сегодня общая протяженность заградительных конструкций на американо-мексиканской границе составляет порядка 1000 км. Однако граница США и Мексики очень неровная и гористая, и желающие эмигрировать в США находят и будут находить множество обходных путей.

В мае 2018 г. Трамп снова пообещал построить стену: "В конце концов, Мексика заплатит за эту стену. Они не делают абсолютно ничего, чтобы остановить людей, которые идут через Мексику из Гондураса и всех этих стран. Они ничего не делают, чтобы помочь нам". В свою очередь, нынешний президент Мексики Энрике Пенья Ньето отреагировал на заявление в Твиттере, написав, что "Мексика никогда не будет платить за стену. Ни сейчас, ни в будущем".

Позже твиттер-переписку продолжил Трамп, написав, что "Мексика делает очень мало — если вообще что-то делает — для того, чтобы остановить потоки людей, которые идут через ее южную границу, а потом в США. Они смеются над нашими глупыми иммиграционными законами. Они должны остановить большие потоки наркотиков и людей, или я покончу с их дойной коровой — NAFTA. Нужна стена!"

Стоит ли удивляться, что большинство мексиканцев относится к этим высказываниям и действиям Трампа резко отрицательно. Ну а Лопес Обрадор в своей книге "Послушай, Трамп!" назвал действия Трампа "бесчеловечными и расистскими".

Еще одна тема, вызывающая гневные филиппики Трампа, — НАФТА. Американский президент многократно угрожал либо вообще выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле, либо, по меньшей мере, переформатировать его на новых основаниях. Лопес Обрадор также скептически относится к НАФТА, хотя не предлагает выхода Мексики из соглашения. Впрочем, он обещал, что если Соглашение будет изменено до того, как он приступит в декабре 2018 г. к исполнению обязанностей президента, он не будет соблюдать новых условий.

"Андрей Мануилович" Обрадор

В ходе избирательной кампании противники Лопеса Обрадора отстаивали версию, что за ним стоят "русские деньги". Эта идея активно пропагандировалась избирательным штабом Хосе Антонио Мида, связанного с Институционально-революционной партией нынешнего президента — Энрике Пенья Ньето.

Сам Андрес Мануэль Лопес Обрадор отнесся к данной версии с юмором. В Твиттере он "признался", что на самом деле его зовут "Андрей Мануилович" и что он со дня на день ожидает русскую подводную лодку, груженную золотом. По его словам, этого золота хватит, чтобы решить все проблемы страны.

Разумеется, для российских политиков шанс получить союзника у самых границ США был бы весьма желателен. Но дело в том, что экономика Мексики тесно связана с экономикой не России, а США. У РФ же нет достаточной экономической силы для активной экспансии в Западном полушарии. Мексиканцы поставляют в РФ текилу, пиво, говядину и автомобили, Россия отправляет в Мексику продукцию химической промышленности, металлы, военную технику. Но всего этого недостаточно для превращения Мексики в сателлита РФ. И решающее значение для будущего Мексики представляют именно отношения с Соединенными Штатами.

Трампа и Обрадора объединяет то, что оба они — протекционисты и экономические националисты. Приход к власти президентов такой ориентации стал проявлением кризиса глобализации и намечающегося поворота к ее сворачиванию или, по меньшей мере, ограничению. Главная интрига американо-мексиканских отношений на ближайшие месяцы состоит в том, сумеют ли договориться два протекциониста, и если да, то на каких условиях.

После того, как стало понятно, что Лопес Обрадор одержал победу на выборах, Трамп ему позвонил. О результатах разговора Лопес Обрадор написал в столь любимом ими обоими Твиттере: "Мне позвонил Дональд Трамп, мы поговорили полчаса. Я предложил изучить всеобъемлющее соглашение, проекты развития, которые создадут рабочие места в Мексике, а вместе с тем сократят миграцию и повысят безопасность. Беседа была уважительной, наши представители продолжат переговоры".

В чем заключается "новое всеобъемлющее соглашение", которое один протекционист предложил изучить и совместно принять другому, пока неизвестно. Как неизвестно и то, приведет ли оно к перестройке отношений двух государств.