Игры импичмента

Демократы окончательно не определились, есть ли у них юридические и политические перспективы выиграть битву у Дональда Трампа.

Под угрозой судебного иска генеральный прокурор Уильям Барр вынужден был согласиться предоставить юридическому комитету Палаты представителей все документы, связанные с расследованием специального советника Роберта Мюллера о связях Дональда Трампа с россиянами. Несмотря на большие ожидания демократов, выступление специального прокурора Роберта Мюллера не стало сенсацией и не прибавило ясности относительно шансов вытеснить действующего президента из Белого дома.

Пытаясь исправить положение дел и подбросить хвороста в едва тлеющий огонь общественного интереса, в понедельник юридический комитет провел слушание, изюминкой которых должны были стать свидетельства бывшего советника Белого дома Джона Дина ІІІ. Он почти пятьдесят лет назад был одним из ключевых участников Уотергейтского скандала, который привел к отставке президента Ричарда Никсона.

Сообщив, что он не является "фактологическим свидетелем", господин Дин сосредоточился на проведении параллелей в делах Никсона и Трампа. Впрочем, ощутимого успеха такой замысел не имел. Называя слушание новой версией шоу 1970-х и пропагандой, конгрессмен-республиканец Мэтт Гаец был прав: ведь Джон Дин длительное время сотрудничает с CNN, что можно трактовать как конфликт интересов. Дональд Трамп в присущей ему откровенной манере назвал свидетеля неудачником и сообщил, что, в отличие от Никсона, не собирается оставлять президентский офис.

Вряд ли такой неудачный старт отвадит председателя комитета Джеральда Надлера от дальнейших попыток скомпоновать дело против Трампа. Разделяют такое мнение и потенциальные кандидаты в президенты сенаторы-демократки Элизабет Уоррен и Кирстен Джиллибрандт. Особенно после недавнего интервью Трампа телеканалу АВС, где он предположил, что все равно согласился бы услышать компрометирующую информацию на оппонента от представителя иностранного правительства, впрочем, добавив, что, возможно, сообщил бы об этом ФБР.

Прогрессивные демократы считают, что электорат "ишаков" может быть недовольным, если не начнется процедура отстранения. А профессор американской политической истории Алан Лихтман, известный своими точными прогнозами по результатам последних девяти президентских кампаний, убежден, что демократам не победить Трампа на выборах-2020, если против него не начнется процедура импичмента.

Впрочем, комитетские слушания не изменили скепсиса спикера Палаты представителей Ненси Пелози, которая считает импичмент тратой времени и усилий, пока общественное мнение не сменится более благоприятным. Хотя, по данным CNN, количество приверженцев импичмента достигает 41%, против процедуры выступает свыше половины американцев — 54%. Показателен другой опрос CNN, согласно которому лишь двое из 41 конгрессмена-демократа, в прошлом году отвоевавших места у республиканцев, считают, что целесообразно инициировать импичмент. Впрочем, большинство из них соглашается с мнением, что следует продолжить расследование Конгресса и посмотреть, куда оно приведет.

Данные агентства Gallup подтверждают, что настроения американцев могут существенно измениться, ведь в начале 1973 года всего 19% американцев соглашались с идеей отстранения Ричарда Никсона, а накануне его отставки летом следующего года эта цифра превысила 50%. При этом существенно выросла поддержка отстранения и среди однопартийцев президента — с 6 до 31%.

Более результативными могут быть закрытые слушания на предстоящей неделе, когда будет свидетельствовать советница Трампа во время избирательной кампании и директор по вопросам публичных коммуникаций Белого дома Хоуп Хикс. Она станет первым членом команды действующего президента, которая будет свидетельствовать перед комитетом, управляемым демократами.

Госпожа Хикс фигурировала как один из ключевых свидетелей в расследовании Роберта Мюллера, поскольку присутствовала при большинстве эпизодов, которые можно трактовать как препятствование осуществлению правосудия со стороны ее босса. Хоуп Хикс ожидает сложный разговор, ведь ей придется пройти между двух огней — отвечать на сложные вопросы опытных конгрессменов и не нарушить при этом наложенных президентом ограничений по поводу содержания и объема информации, которую может предоставить бывшее должностное лицо.

Дональд Трамп использовал процедуру исполнительных привилегий и в отношении своего бывшего юридического советника Дона Макгана и его заместителя Анны Дональдсон. Первый известен тем, что угрожал своей отставкой, когда Дональд Трамп требовал от него дать установки должностным лицам министерства юстиции уволить специального прокурора Роберта Мюллера.

Не только раздражение, но и политико-правовую реакцию вызовет представленная в понедельник юристами Трампа апелляция в Окружной суд округа Колумбия: они утверждают, что кроме случая процедуры импичмента, Конгресс не имеет права проводить расследование против президента. Некоторые из юристов уже говорят, что это прямая попытка поставить президента над законом.

К такому шагу Трамп прибегнул, чтобы заблокировать судебные иски конгрессменов, пытающихся получить его финансовые документы. По мнению законотворцев, они смогут найти там подтверждение свидетельств бывшего личного юриста Трампа Майкла Коэна, осужденного и заключенного после расследования Роберта Мюллера, о финансовых и налоговых преступлениях, а также нарушениях законодательства по финансированию избирательных кампаний (выплаты из избирательного фонда женщинам, с которыми Трамп имел интимные отношения).

Почти синхронно с апелляцией канал NBC News обнародовал данные своего расследования, что свидетельствует о получении компаниями действующего президента прибылей от продажи или предоставления в аренду недвижимости 22 представителям иностранных правительств. Это может быть нарушением Конституции в части получения выгоды от иностранных агентов во время пребывания на государственной должности. Против Трампа уже зарегистрированы два судебных дела. Впрочем, юристы президента считают, что это обычные бизнес-трансакции, а не специальные (читай — коррупционные) платежи. Все усложняется тем, что это положение Основного Закона за 230 лет никогда не становилось причиной рассмотрения в судах.

Как бы то ни было, но накануне выборов 2020 года демократы будут использовать наименьшую возможность для борьбы с неудобным политическим оппонентом. Инструмент импичмента будет оставаться одним из вариантов. Впрочем, за всю историю Палата представителей смогла осудить по этой процедуре всего 19 человек: 15 федеральных судей, одного сенатора, одного министра и двух президентов (Эндрю Джексона и Билла Клинтона, которого сразу же оправдал контролируемый демократами Сенат).

Показательно то, что лидер среди кандидатов-демократов Джозеф Байден не особенно озабочен вопросом импичмента. Согласно рейтингу Quinnipiac, у Байдена преимущество над Трампом в 13% (53% против 40%), впрочем, сводный рейтинг RealClearPolitics свидетельствует о меньшем разрыве — в 9%. Байден позиционирует себя как единственного кандидата, способного победить "экзистенциальную угрозу стране". В ответ Трамп прибегает к личным оскорблениям, называя бывшего дважды вице-президента, сенатора с 36-летним стажем, "неудачником", "сонным мальчиком" и "умственно самым слабым".