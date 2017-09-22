Состоится ли референдум в Каталонии?

На 1 октября 2017 г. женералитет (правительство) Каталонии назначил референдум по вопросу о независимости Каталонии от Испании.

Несмотря на то, что испанский Конституционный суд признал референдум незаконным, сославшись на конституцию, которая не предусматривает самоопределения регионов. Референдум об отделении от Испании — "последнее, чего желало бы сейчас каталонское общество", — заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой Брей. И как бы отвечая ему, председатель правительства автономной области Карлес Пучдемон огласил единственный вопрос плебисцита, предлагаемый жителям провинции: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

Барселона — "за"

Власти Каталонии намерены провести референдум о независимости от Испании 1 октября т.г. Эта дата была назначена 6 сентября — после 11-часовых дебатов в Каталонском парламенте, в результате которых "за" высказались 72 депутата, и лишь 11 — воздержались. Затем парламент Каталонии в ночь на 8 сентября одобрил закон "О юридическом переходе". Он призван выполнить функцию временной конституции, но вступит в силу только в случае победы на референдуме сторонников независимости Каталонии. Документ определяет принципы работы всех госучреждений в период обретения независимости. Если участники плебисцита выскажутся "за" собственное государство, Барселона провозгласит независимость в течение двух суток.

Решение про референдум об отделении Каталонии от Испании было принято еще в прошлом октябре. Из 135 депутатов каталонского парламента проголосовали за это решение 72 — либералы-националисты и левые республиканцы из коалиции "Вместе за выход из Испании", плюс ультралевые "Кандидаты народного единства". В парламентской резолюции тогда подчеркивалось, что референдум "состоится независимо от воли центральных властей Испании". А если электорат проголосует за независимость, то в Каталонии в марте 2018 г. будут проведены выборы в новый парламент нового государства.

На сегодня существуют разные результаты социологических опросов. Каждая из сторон в конфликте вокруг референдума предпочитает опросы, которые ей ближе по убеждению. Например, 10 сентября центральная испанская газета El Pais, заказавшая опрос институту исследования общественного мнения Metroscopia, сообщает, что большая часть жителей Каталонии — 56% — считает запланированный на 1 октября референдум незаконным. Эти респонденты, как пишет El Pais, полагают, что референдум за независимость Каталонии не получит юридической силы. А посему региональные власти должны начать переговоры с Мадридом. Следует заметить, что в данном опросе приняли участие всего 1 тыс. чел.

Однако уже 11 сентября в Барселону со всех концов Каталонии, чье население исчисляется 7,5 млн чел., прибыли сотни тысяч (по сведениям каталонской полиции, 850 тыс.), чтобы участвовать в манифестации в поддержку независимости с требованием провести референдум 1 октября, даже несмотря на запрет Конституционного суда. Массовые демонстрации прошли и в других каталонских городах. Масштабная манифестация, кроме прочего, была приурочена к Национальному дню Каталонии, традиционно отмечаемому 11 сентября в память об окончании осады Барселоны королем Испании Филиппом V в 1714 г.

Демонстрация и началась в 17.14 — в честь этой даты. Собравшиеся также почтили минутой молчания память 16 погибших в результате августовских терактов в Барселоне и Камбрильсе. Некоторые демонстранты несли красно-желто-синие флаги Каталонии, а некоторые — плакаты с надписями: "Прощай, Испания!". Нынешний глава региональной администрации Карлес Пучдемон заявил журналистам, что до референдума, который состоится в любом случае, осталось всего 20 дней, и все возникающие преграды будут преодолены. Он намекал на Конституционный суд Испании, "заморозивший" действие местного закона о референдуме.

Мадрид — "против"

Сразу же после 6 сентября, когда Каталонский парламент принял закон о референдуме, центральные власти Испании обратились в Конституционный суд страны. Поскольку принятый в Барселоне закон нарушает конституцию Испании, не допускающую раздела страны. А также потому, что в 2015 г. тот же КС вынес решение о недопустимости действий, подрывающих единство государства. Испанское законодательство не предусматривает выхода из состава государства отдельных регионов и запрещает проведение каких-либо референдумов по этому поводу. Вот почему за организацию т.н. консультативного опроса, состоявшегося 9 ноября 2014 г., под судом находятся бывший президент правительства Каталонии Артур Мас и три высших должностных лица его администрации. Им всем грозит крупный штраф и запрет занимать должности в госадминистрации любого уровня. Однако, как видим, столь жесткие меры не остановили преемников Маса.

Правительство Испании призвало суд не только отменить решение каталонских властей, но и привлечь к уголовной ответственности лидеров "сепаратистов", как называют сторонников независимости Каталонии в Мадриде, — председателя каталонского парламента Карме Форкаделла и четырех членов президиума парламента. В тот же день об уголовном преследовании спикера и этих членов президиума объявила Генеральная прокуратура Каталонии. Испанское агентство новостей EFE сообщило, что КС принял к рассмотрению четыре апелляции от правительства Испании. Теперь действие закона о референдуме будет "заморожено" до тех пор, пока КС не вынесет вердикт по апелляциям испанских властей. С решением суда вполне согласны тысячи каталонцев, не являющихся сторонниками отделения от Испании. Как правило, это члены "происпанских" партий — социалисты, консерваторы и центристы. На них и опирается сегодня власть в Мадриде, утверждающая, что "в Каталонии радикально настроенные националисты оказались у кормила власти". И потом, если с отделением Каталонии начнется процесс дезинтеграции, он может поставить под угрозу само существование Испании, потому что примеру Каталонии могут последовать и другие провинции.

В Мадриде считают, что запрет референдума Конституционным судом будет достаточным для пресечения дальнейших действий сепаратистов. На законном основании, например, силовые структуры смогут закрывать избирательные участки или конфисковывать урны для голосования. А парламентариям-инициаторам сепаратистских законов грозят тюремные сроки и денежные штрафы.

20 сентября испанская полиция провела обыски в Барселоне в офисе каталонского правительства, в кабинете главы Каталонии, а также в помещениях, где готовится референдум о независимости. Задержано 14 чел. и конфисковано 1,3 млн листовок, других документов и атрибутов, подготовленных к референдуму. Центральная власть Испании также взяла под контроль финансы Каталонии, чтобы средства не были потрачены на проведение референдума о независимости, который Мадрид считает незаконным.

Экономический козырь

Еще один опрос, проведенный в начале сентября Центром социологических исследований Instituto DYN, показывает, что за отделение от Испании выступают 47% жителей Каталонии, а против — 45%. Пункты для проведения голосования решили разместить у себя 75% муниципальных округов. Остальные, в их числе барселонский, отказываются организовывать плебисцит. Согласно опросу Instituto DYN, идею независимости Каталонии поддерживают люди невысокого достатка и жители сельской местности. За сохранение провинции в составе Испании голосуют люди более образованные, также творческая интеллигенция. Против независимости провинции и крупный бизнес.

Сторонники независимости считают, что все вопросы — от бюджета до культуры — диктуются из Мадрида. Поэтому они хотят большей свободы действий, а также республиканской формы правления, а не испанской монархии. Посему и вопрос, вынесенный на референдум, — о независимости государства Каталония с республиканской формой правления. Хотя основной козырь сторонников независимости Каталонии — экономический.

Те, кто собирается голосовать за независимость, думают, что Мадрид "фактически грабит Каталонию". Регион ежегодно выплачивает Испании 16 млрд евро налогов. За эти деньги неплохо живут другие, более бедные провинции страны, такие как Андалусия, Галиция,Экстремадура. Хотя, как считают каталонцы, эти деньги им самим очень нужны — для новых рабочих мест, для дешевой электроэнергии, для современной железной дороги и проч. Практичных и бережливых каталонцев такая ситуация уже давно не устраивает, но все их предложения по реформе налогообложения в сторону большей самостоятельности Мадридом категорически отвергаются. Чего греха таить, Каталония всегда была ключевым регионом в экономическом плане страны. Она производит 20% испанского ВВП и является одним из главных доноров для более бедных регионов юга Испании. Экономика Каталонии довольно разнообразна: и мощная промышленность, и финансовый сектор, и современное сельское хозяйство. Немалые богатства приносит региону туризм. Столица Каталонии Барселона является третьим в Европе городом по посещаемости туристами и крупнейшим портом на Средиземном море.

Противники каталонского отделения считают, что провинция и так пользуется широкой автономией, здесь один из самых высоких в Испании уровней жизни за счет более высоких зарплат. А выделяемые из центрального бюджета средства на инфраструктуру региона, образование, медицину, социалку с лихвой покрывают региональные налоги в пользу центрального государства.

Как видно из соцопросов, идея независимости Каталонии — одной из 17 испанских провинций — весьма популярна. Главную роль в ней сыграл затяжной экономический кризис 2008 г. Многие считают, что его последствия дают о себе знать и поныне. Пусть и незначительное, но большинство каталонцев полагают, что независимость принесет им выгоду. Хотя многие эксперты от экономики так не считают.

ЕС тоже "против"

Во-первых, промышленно развитая Каталония, обретя независимость, потеряет главные рынки своей продукции — как испанский, так и европейский. Поскольку выход из состава Испании автоматически будет означать прощание с ЕС. Ведь в Евросоюзе с 2004 г. действует т.н. доктрина Баррозу — любая новая страна, образовавшаяся в процессе отделения от страны — члена ЕС, не может автоматически остаться в ЕС. В свое время бывший председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу выступил с такой инициативой, чтобы умерить пыл сепаратистов в ряде регионов ЕС, таких как Северная Ирландия, Страна Басков, Каталония, Фландрия. Вспомним Шотландию, которая, боясь оказаться вне Европейского Союза, не проголосовала в 2014 г. за выход из состава Великобритании. Правда, через три года, в марте 2017-го, парламент Шотландии проголосовал за проведение нового референдума о независимости. Сегодня сама Великобритания в результате Брекзита покидает ЕС. И все идет к тому, что рано или поздно ей придется смириться с потерей Шотландии.

Что касается Каталонии, то ответ Брюсселя — однозначное "нет". Но местные власти убеждают своих каталонцев, что те смогут сохранить гражданство Евросоюза. Хотя лукавят. Потому что, согласно правилам, им придется подавать заявку на вступление в ЕС. Тогда все страны — члены Евросоюза, Испания в том числе, должны будут дать свое добро на начало переговоров о вступлении. Понятно, что Испания заблокирует любые подобные переговоры.

Во-вторых, прощание независимой Каталонии с ЕС станет ударом для многих специалистов на предприятиях и в банках. Достаточно одного примера: почти весь экспорт каталонского автопрома приходится на Евросоюз. Каталония в новых условиях будет вынуждена заключать с ЕС торговые соглашения и платить таможенные пошлины. Кроме того, даже сохраняя евро в качестве валюты, каталонские банки должны будут выйти из системы Европейского центробанка и оказаться в "гордом одиночестве", что чревато непредсказуемыми последствиями. Кроме всего прочего, Каталония сегодня —один из крупнейших должников Испании: в случае обретения независимости провинция должна будет выплатить центральному правительству 10 млрд евро. Не секрет также, что за последние три года, дабы не потерять Евросоюз, из Каталонии в другие регионы Испании перебрались уже почти 1,5 тыс. компаний. Профсоюзы, в свою очередь, боятся роста безработицы и обнищания трудящихся. Уже подсчитано, что в независимой Каталонии доходы людей упадут на 30—40% в первый же год.

Однако следует помнить, что Каталония — территория с собственными традициями государственности и культурной самобытностью. Хотя каталонцы много говорят об экономических причинах референдума, на самом деле финансовые аспекты имеют вторичное значение. Борьба Каталонии за независимость продолжается уже несколько веков. Вскоре после падения диктатуры Франко Каталония в 1979 г. получила статус автономии, а затем был официально признан каталонский язык. В 2006-м испанское правительство расширило финансовую самостоятельность региона. Тем не менее, с тех пор каталонский процесс борьбы за независимость идет по нарастающей, а желание добиться свободы стало частью национального генетического кода каждого нового поколения каталонцев.