Catalonia Dreamin'

Спустя год после референдума о независимости Каталонии глава регионального правительства Жоаким Торра выдвинул ультиматум премьер-министру Испании, социалисту Педро Санчесу: в течение месяца согласовать самоопределение региона.

Иными словами — признать независимость Каталонии. "Если механизм не будет согласован до ноября, партии, которые выступают за независимость, больше не будут гарантировать стабильность Санчеса в испанском парламенте", — заявил Торра.

Этому требованию главы регионального правительства предшествовали массовые акции сторонников независимости. Так, 11 сентября, накануне годовщины референдума, они провели массовую акцию в Барселоне. В ней приняли участие около миллиона человек. Почти столько же, сколько и год назад.

Акция состоялась в Национальный день Каталонии, отмечаемый ежегодно 11 сентября, в память годовщины войны за испанское наследство. В этот день в 1714 г. Барселона была завоевана испанскими и французскими войсками, после чего провинция на 266 лет утратила автономию.

Участники акции требовали предоставить Каталонии независимость от Испании, а также прекратить уголовное преследование высокопоставленных каталонских политиков, обвиняемых Мадридом в сепаратизме. Среди них и бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, задержанный ныне в Германии, где решается вопрос о его экстрадиции.

Бывший премьер Каталонии обвиняется испанским судом в мятеже, растрате госсредств и других правонарушениях, за которые ему грозит по совокупности до 50 лет тюрьмы. Верховный суд Испании, правда, отозвал международный ордер на арест Пучдемона, ибо Германия не может экстрадировать политика по обвинению в мятеже — в немецком уголовном кодексе такого состава преступления нет. Вместе с тем Верховный суд оставил в силе внутрииспанский ордер, по которому Пучдемон, в случае пересечения границы страны, будет немедленно арестован.

Следующее выступление сторонников независимости было запланировано на 1 октября — первую годовщину референдума 2017 г., в ходе которого большинство жителей региона высказались за независимость. Мадрид не признал его итоги и объявил референдум незаконным.

Согласно сообщениям, акции 1 октября собрали значительно меньше людей, чем год тому назад: всего 180 тыс. чел. Однако демонстранты были очень радикально настроены. Они-то и начали вечером штурм регионального парламента в Барселоне. Затем начались столкновения между сторонниками независимости Каталонии и сотрудниками полиции.

Демонстранты даже освистали нового главу правительства Каталонии Жоакима Торру во время его выступления на митинге в Барселоне: главу провинции, который традиционно пользовался поддержкой каталонских сепаратистов, обвинили в том, что он не оказывает достаточного сопротивления Мадриду.

Странные обвинения, если учесть, что Торра является последовательным сторонником Пучдемона, а в Мадриде его относят к наиболее радикальному крылу сепаратистов.

Но главное, что во время этих акций сторонники отделения Каталонии от Испании объявили о начале "горячей осени" — нового этапа борьбы за независимость автономной провинции.

Согласно опросам, население Каталонии по-прежнему разделено примерно поровну между сторонниками и противниками независимости от Испании. 1 октября 2017 г. почти 90% участников референдума высказались за отделение Каталонии от Испании. Однако активность избирателей тогда составила лишь 42%.

Практически равное количество сторонников и противников независимости Каталонии сохраняется и спустя год после референдума. Социологический опрос июня 2018 г. показал, что 46,7% каталонцев — за независимость, 44,9% — против. Последний соцопрос, проведенный в начале сентября, показал: за независимость региона выступают 46,4% каталонцев, против — 45,1%.

Удастся ли Королевству сохранить единство — теперь во многом зависит от испанского премьера, лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса, пришедшему на смену Мариано Рахою в июне в результате поддержки социалистов, левых популистов из партии "Подемос" и мелких парламентских групп, представляющих баскских и каталонских сепаратистов.

Напомним, что парламент Испании 1 июня 2018 г. вынес вотум недоверия правительству Мариано Рахоя, представляющему консервативную Народную партию. Причиной послужил коррупционный скандал, в котором оказались замешаны бывшие деятели Народной партии. Правительство вынуждено было уйти в отставку, хотя к данной коррупционной истории не было причастно.

Премьер-министр Педро Санчес, от Соцпартии которого в парламент входят лишь 85 депутатов, планирует руководить правительством страны, опираясь на политиков, поддержавших его инициативу: на популистов и сепаратистов. Что касается каталонских сепаратистов, которые, в пику Рахою, боровшемуся против них, поддержали Санчеса, то он обещал наладить диалог с ними, найти "политические решения существующих проблем". Но чтобы выполнить желания каталонских сепаратистов, а именно — признать независимость Каталонии и освободить из тюрьмы каталонских политиков, Санчесу придется нарушить Конституцию страны. А этого он вряд ли хочет. Но он обещает бороться с коррупцией, утверждает, что будет править "в интересах большинства испанцев", увеличит расходы на здравоохранение и образование. Он также призвал лидера партии "Подемос" Пабло Иглесиаса объединить силы, чтобы открыть в Испании "новую эру правления "лево-прогрессивных сил. Такой его расчет заставляет обозревателей усомниться в дееспособности нового правительства.

Как поняли многие жители Каталонии, перспектива отделения от Испании чревата для них трудностями, в первую очередь экономического характера. Так, с момента референдума прошлого года в регионе стала расти безработица. Ведь его покинули около 5 тысяч предприятий. Предприниматели опасаются, что выход Каталонии из состава Испании повлечет за собой ее выход из Евросоюза, а в результате — каталонские товары потеряют рынки сбыта.

Надо заметить, что рынок уже дал оценку обещаниям социалиста Санчеса — биржа обвалилась, а проценты по испанским гособлигациям резко выросли. В деловых кругах еще свежи в памяти итоги предыдущего правления испанских социалистов: в 2012 году страна оказалась на грани дефолта, а безработица достигла 26%. Тогда именно правительство Мариано Рахоя спасало Испанию после правления социалистов.

Одна из партий, не поддержавших Санчеса, — это центристская "Граждане". Единственной приемлемой мерой для выхода из создавшейся ситуации там считают проведение внеочередных парламентских выборов. Чтобы "охладить пыл сепаратистов", как говорят центристы, следует обрести "сильное, независимое правительство, которое действовало бы сугубо в рамках Конституции". Санчес, по словам его противников, не может руководить страной, поскольку "зависит от тех, кто эту страну хочет развалить". Поэтому, считают представители партии "Граждане", "надо дать слово народу, чтобы он сам определил те силы, которые будут находиться у власти в ближайшие четыре года". Единственная закавыка — у партии всего 32 голоса в парламенте Испании. Правда, за идею о необходимости досрочных выборов выступают не только партия "Граждане", но и Народная партия, главная оппозиционная сила в испанском парламенте.

Что же касается остальной Испании, то там против отделения Каталонии выступает 81% населения.