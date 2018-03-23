Саркози и деньги Каддафи

Во вторник 20 марта 2018 г. французские СМИ сообщили о задержании судебной полицией в Нантере (пригороде Парижа) бывшего президента страны Николя Саркози.

А уже в четверг его освободили — после двух дней допроса в Центральном офисе по борьбе с коррупцией и финансовыми нарушениями. Теперь против экс-президента Франции начато официальное расследование (что означает достаточность обвинения) по подозрению в получении незаконного финансирования его избирательной кампании 2007 г. от ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Следствие будет продолжаться и, скорее всего, закончится судом.

Саркози и Ко

В Нантер экс-президент ездил регулярно. Еще в 2014 г. его задержали на сутки, после 15-часового допроса. Это был первый случай в истории Франции, когда бывшего президента страны взяли под стражу. Следователи подозревали Саркози в нескольких преступлениях, в том числе в попытке подкупа прокурора Кассационного суда в обмен на информацию о расследовании дела, касающегося незаконного финансирования его президентской кампании 2007 г. деньгами ливийского лидера Муаммара Каддафи. (Напомним, что Саркози был президентом Франции с 2007-го по 2012-й гг.). За это он обещал влиятельному прокурору Кассационного суда Жильберу Азиберу пост в Монако.

Газета Le Monde пишет, что имеет свои источники в следственной группе, которые сообщают, что именно по этому делу задержали Саркози во вторник 20 марта 2018-го, поскольку в деле появились новые доказательства. Что же это за новые доказательства, которые появились только сейчас? Во-первых, несколько деятелей режима Каддафи предоставили новые сведения. Во-вторых, речь идет о некоем Александре Джухри. Он представляет собой тот тип авантюрного политико-финансового деятеля, который, имея связи с разными лидерами разных стран третьего мира, нужен и бизнесменам, и политикам — для исполнения юридически "неоднозначных" контрактов. С марта 2015 г. Джухри стал главным подозреваемым по делу о возможном финансировании президентской кампании Саркози деньгами Каддафи. Не только следователи располагают доказательствами связей Джухри и Саркози. Французский сайт расследований Mediapart в ноябре 2016 г., во время праймериз французских правых по выдвижению на пост президента на выборах 2017 г. (Саркози был одним из участников), опубликовал прослушку разговора между Саркози и Джухри, находившегося тогда в Москве. На тех праймериз в первом туре Саркози занял лишь третье место, проиграв члену своей партии Франсуа Вийону, премьер-министру Франции времен Саркози. Тогда же экс-президент заявил, что уходит из политики. В январе 2018-го Александр Джухри задержан в Лондоне. После ареста он слег с сердечным приступом. В апреле будет решаться вопрос о его экстрадиции во Францию. Сегодня Джухри подозревают в том, что он был главным посредником между Саркози и Каддафи. Его свидетельские показания могут стать решающими. Но согласится ли он их дать? (Кстати, его сын — зять мэра Нижнего Тагила Сергея Носова. Но, как пишут французские СМИ, это вряд ли имеет отношение к делу о ливийском финансировании).

Однако на место основного посредника между Саркози и Каддафи претендует еще один финансово-политический деятель. Бизнесмен-миллиардер франко-ливанец Зияд Такиеддин в том же 2016 г. заявил следствию, что именно он в 2006—2007 гг. привез в чемоданах наличными 5 млн евро от Каддафи на кампанию Саркози. Еще раньше, в 2013-м, свидетельские показания дал бывший глава всех спецслужб Ливии Абдалла Аль-Сенусси. Он тоже утверждал, что лично контролировал передачу

5 млн евро от Каддафи к Саркози.

Le Monde сообщает, что недавно следователи французского бюро по борьбе с коррупцией передали прокурорам доклад, в котором расписали, как ливийская наличка циркулировала внутри команды Саркози. Например, была куплена парижская квартира для Клода Геана — "серого кардинала" команды Саркози, главы предвыборного штаба, позже — главы администрации президента Саркози и главы МВД (2011—2012). Следствию известно также, что Геан на протяжении многих лет не снимал наличных денег со своего счета. Подозревают, что он, как получатель части взятки, расплачивался деньгами Каддафи. Кроме того, финансовая полиция отследила, что на счет Геана поступило 500 тыс. евро от малоизвестного коллекционера живописи из Малайзии. Геан утверждает, что продал тому несколько картин. Но достоверно неизвестно, принадлежали ли эти картины политику. Зато следствие обнаружило, что на счет малазийца поступали крупные суммы из Саудовской Аравии.

Еще один экс-глава МВД (2009–2011) Брис Ортефё давал показания в этот же вторник по тому же "ливийскому делу" тем же следователям из Нантера. Но будучи евродепутатом в статусе "свободного подозреваемого", смог уехать после допроса, а Саркози — нет.

Каддафи и сын

Впервые сын Каддафи Саиф аль-Ислам публично обвинил Саркози во взятке в 2011 г. Тогда же, в эксклюзивном интервью телеканалу Euronews, он потребовал, чтобы французский президент "вернул деньги". "Мы дали эти деньги, чтобы он помог ливийскому народу. Но он нас разочаровал", — заявил сын Каддафи. (Напомним, что Саиф аль-Ислам был арестован в 2011 г. и приговорен к смертной казни. В прошлом году второй сын свергнутого правителя Ливии Муаммара Каддафи вышел на свободу в городе Зинтан, где удерживался военной группировкой. Саиф был освобожден в результате всеобщей амнистии, объявленной ливийским парламентом).

В 2014 г. канал France 3 TV опубликовал аудиозапись с ливийским диктатором, в которой Каддафи назвал Саркози "больным на голову", утверждая, что без помощи Ливии он не стал бы президентом. По словам Каддафи, Саркози просил денег еще в 2006 г., когда занимал пост министра МВД.

Известно, что в конце нулевых годов Саркози и Каддафи были очень дружны. И до 2011 г. между странами сохранялись теплые отношения. После победы на выборах уже президент Саркози пригласил Каддафи во Францию, несмотря на скептицизм общества и СМИ. Но затем дружбе пришел конец, а Париж вообще сыграл ключевую роль в низложении Каддафи (перед тем, как диктатор попал в плен и был убит, бронированный кортеж Каддафи поразила именно французская ракета). Саркози все обвинения отрицает. И утверждает, что его ливийские враги хотят отомстить ему за решение задействовать французские военные самолеты во время восстания 2011 г., в результате которого был уничтожен Каддафи.

До сегодняшнего дня нет четких данных, сколько денег Каддафи передал Саркози — 5 или 50 млн евро. И на этом экс-президент "ловит" своих обвинителей, все их обвинения отрицая. Правда и то, что пока не удалось отследить транзакцию денег во французской банковской системе. Поэтому следствие не исключает, что деньги были переданы наличными. Но свидетельства тому лишь косвенные: например, во время предвыборной кампании Саркози арендовал огромный сейф в одном из французских банков. С чего бы это?

В 2012 г. сайт Mediapart обнародовал документ, в котором говорится, что Каддафи принял решение выделить 50 млн евро на кампанию Саркози-2007.

Сарко под следствием

Следует подчеркнуть, что это далеко не первое и, скорее всего, не последнее расследование, которое ведется в отношении "экс-президента Сарко", как его называют в самой Франции. Все обвинения в свой адрес Саркози отрицает. Его "подельники" — тоже. В 2010 г. началось расследование незаконного финансирования правой партии "Союз за народное движение" (СНД) и предвыборной кампании Саркози-2007 косметической империей L'Oreal и ее владелицей Лилиан Бетанкур, одной из богатейших женщин мира. Скандал этот получил название "дело Вёрта—Бетанкур", поскольку тогдашний министр бюджета Эрик Вёрт, соратник Саркози, предоставлял Лилиан Бетанкур выгодные налоговые льготы. Об этом поведал дворецкий г-жи Бетанкур. А сам Вёрт был вынужден уйти с поста казначея партии. За провалившуюся предвыборную кампанию 2012 г. Саркози тоже может предстать перед судом по подозрению в нелегальном финансировании. Речь идет о т.н. деле "Бигмалион". Само дело было заведено еще в июне 2014 г. "Бигмалион" — пиар-агентство, работавшее на партию "Союз за народное движение" (СНД) и предвыборную кампанию Саркози. Согласно версии следствия, экс-президент Франции с помощью поддельных счетов-фактур скрывал часть расходов на президентскую кампанию. В 2014 г. парижская прокуратура начала расследование по вертолетам Казахстана. Экс-президента Франции подозревают в давлении на парламент Бельгии по просьбе казахского президента Назарбаева. Речь шла о внесении поправок в бельгийское законодательство с целью приостановки уголовного преследования в отношении бельгийско-казахстанского бизнесмена и двух его партнеров, обвинявшихся в коррупции. Добавим, что еще в 2010 г. был подписан контракт между Францией и Казахстаном — о продаже Астане 45 вертолетов Eurocopter. Эта сделка, предположительно, привела к выплате казахстанским чиновникам взяток, часть которых вернулась во Францию.

В 2017 г. Саркози подозревается в получении взятки от Катара. Якобы французский экс-президент повлиял на решение ФИФА выбрать Катар в качестве столицы чемпионата мира по футболу в 2022 г. Следователи изучают вопрос о получении бывшим президентом Франции средств от сделок, сопровождавших выигрыш Катаром. Поскольку именно Франция была одним из главных сторонников предоставления Катару права на проведение чемпионата мира, у руководства ФИФА есть мнение, что это Саркози обеспечил поддержку заявке Дохи не только со стороны Франции, но и других европейских стран.

Французские органы правосудия с 2012 г. (времени ухода Сарко в отставку) ведут расследование преступлений на государственном уровне, предположительно совершенных в период президентства Николя Саркози. На сегодня это около десяти расследований, в которых, так или иначе, фигурирует имя бывшего президента. До сих пор, правда, ему удавалось отбиться от всех обвинений. Однако обвинение в незаконном получении денег на ведение избирательной кампании от ливийского лидера-диктатора Муаммара Каддафи — это "самая долгоиграющая пластинка" подозрений в отношении Саркози.

Дело даже не в том, что режим Каддафи признан во всем мире диктаторским. Хотя моральная подоплека присутствует. Если бы экс-президент Франции получил финансирование из соседней страны (предположим), он все равно столкнулся бы с официальными обвинениями. Во Франции кандидатам в президенты законодательно запрещено получать финансирование своей кампании от иностранных государств. А значит, полученные им деньги Каддафи — не что иное как взятка. Даже больше — присвоение государственных средств Ливии, если выяснится, что ливийский диктатор взял их из казны.