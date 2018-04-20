Неспокойная Каталония

Сотни тысяч человек выходят на улицы столицы провинции, дабы поддержать девять арестованных политиков — лидеров движения за независимость Каталонии. Арестованным грозят тюремные сроки до 25 лет.

Протесты начались в конце марта, сразу же после того, как Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, бежавшего в Бельгию, и еще на пять каталонских политиков Каталонии, скрывающихся за границей. Из тех, кто остался, были арестованы пять местных политиков-сепаратистов. В их числе — Жорди Турулл, очередной кандидат на пост главы каталонской администрации: место вакантно с ноября 2017 г.

Имя Жорди Турулла возникло 1 марта, когда Пучдемон отказался от должности главы региона. Вместо себя он предложил Жорди Санчеса из Национальной ассамблеи Каталонии. Впрочем, в конце марта сторонники независимости Каталонии в региональном парламенте вновь проголосовали за "политические права" Пучдемона, то бишь за его возможность быть избранным на пост главы автономии. Пусть это голосование носило символический характер, но оно демонстрирует, что сепаратисты намерены стоять на своем.

Жорди Турулл в свое время был руководителем администрации Пучдемона и спикером правительства. В постановлении об аресте Турулла испанский судья написал, что именно он "сыграл ключевую роль" в подготовке "незаконного" (т.е. против воли Мадрида) референдума о независимости Каталонии, проведенного 1 октября 2017 г. Туруллу вменяется в вину мятеж, разрушение целостности государства Испания, а также выведение из госбюджета крупных средств на реализацию политики сепаратизма.

Турулл уже был арестован за сепаратизм в ноябре 2017 г. Впрочем, в декабре он был выпущен до суда под залог в 100 тыс. евро. Сегодня же против него выдвинуты веские обвинения, и он заключен под стражу, дабы не скрылся от испанского правосудия и не продолжил "противоправную" сепаратистскую деятельность. Таким образом, Жорди Турулл, как заключенный под стражу и в ожидании суда, который состоится в октябре 2018-го, не сможет быть кандидатом на пост главы региона.

С двумя другими кандидатами, ранее выдвинутыми на этот же пост, тоже не все просто. Один из них — Жорди Санчес — в предварительном заключении. А 21 марта стало известно, что он снял свою кандидатуру с выборов. Другой — Карлос Пучдемон — укрывается за границей и сегодня находится под арестом в Германии: 23 марта Верховный суд Испании вновь выдал европейский ордер, действующий на всей территории ЕС, на его арест.

Напомним, в октябре 2017-го, сразу же после "незаконного" референдума о независимости Каталонии, Верховный суд выдавал такой же ордер. Но в декабре он был отозван, когда все пятеро скрывающихся за границей каталонских политиков пожелали вернуться в страну для участия во внеочередных выборах в Каталонский парламент.

В январе испанская генпрокуратура запросила повторный европейский ордер на арест Пучдемона, поскольку он из Бельгии прибыл в Данию. Но Верховный суд тогда запрос не удовлетворил, зато сделал это в марте. По данному ордеру 25 марта Карлос Пучдемон был задержан немецкой полицией на автобане в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, при пересечении границы с Данией. Последние дни перед арестом Пучдемон находился в Финляндии. Именно финские правоохранители сообщили немецким коллегам, что путь Пучдемона в Бельгию проляжет через Германию.

В этот же день, протестуя против ареста Пучдемона в Германии, на улицы Барселоны вышло более 50 тыс. чел. Мирный протест вскоре перерос в агрессивный: демонстранты стали закидывать полицию подручными предметами. Позже несколько десятков сторонников Пучдемона, в знак протеста против его задержания в Германии, блокировали в Каталонии две основные магистрали, проходящие вдоль побережья Средиземного моря.

Поначалу, пока суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн решал вопрос о выдаче Пучдемона Испании, задержанный находился под арестом в тюрьме на севере Германии в городе Ноймюнстере. Тем временем немецкие СМИ сообщили, что Пучдемон подумывал о политическом убежище в Германии. Но дело в том, что уголовное преследование по европейскому ордеру на арест имеет приоритет над прошением об убежище.

Одновременно немецкие правозащитники призывали Германию не выдавать Испании экс-главу Каталонии. Потому как, полагают в немецком отделении международного "Общества защиты притесняемых народов", Мадрид ничего не делает, чтобы найти политическое решение каталонского кризиса, а лишь отправляет "нежелательных сторонников независимости Каталонии" за решетку.

После двух недель пребывания в немецкой тюрьме Пучдемон был освобожден под подписку о невыезде и крупный залог. 7 апреля экс-глава Каталонии прибыл в Берлин. Там он собрал пресс-конференцию, во время которой заявил, что намерен временно поселиться в Берлине до конца процесса, а затем вернуться в Брюссель, где сможет продолжить работу в каталонском правительстве в изгнании. (Ранее экс-лидер Каталонии по приезде в Брюссель сдался бельгийской полиции и был выпущен под подписку о невыезде).

Но главное в выступлении Пучдемона на пресс-конференции — требование международного посредничества в обсуждении каталонского кризиса. Он считает, что в качестве посредника между сторонниками независимости Каталонии и властями Испании могут участвовать некие государства или международные организации. Пучдемон также призвал к диалогу испанские власти.

На эти слова отреагировал премьер-министр Испании Мариано Рахой, который заявил, что готов уважать все решения других стран в отношении Пучдемона. Он также сообщил, что не обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель решение немецкого суда освободить Пучдемона. И, по его словам, не планирует этого делать.

Некоторые немецкие обозреватели считают, что решение немецкого суда имеет катастрофические последствия для всей Европы, поскольку разрушается вера в трансграничное сотрудничество в ЕС. Следует сказать, что европейский ордер на арест, по которому Испания запросила экстрадицию Пучдемона, — результат многолетних переговоров между странами — членами ЕС. Сотрудничество в правоохранительной сфере может работать только в том случае, если все страны ЕС признают друг друга правовыми государствами. В данном случае Германия нарушила это правило в отношении Испании. Как считают обозреватели, решение Верховного земельного суда еще негативно отразится на испано-немецких отношениях.

Немецкие же судьи обосновали решение выпустить Пучдемона под подписку и залог тем, что в его действиях отсутствовали признаки насилия. При этом земельная генпрокуратура пришла к выводу, что требование Мадрида об экстрадиции обоснованно: испанские органы юстиции обвиняют каталонца в мятеже и растрате государственных средств.

Но в чем же на самом деле виноват Пучдемон? Его вина состоит в том, что в октябре прошлого года он организовал референдум о независимости Каталонии, против которого выступало центральное правительство, а затем провозгласил независимость региона от Испании, нарушив Конституцию. Ибо Основной закон Испании не предусматривает возможность разделения страны.

Напомним, что данную Конституцию подписали все испанские провинции, в том числе и Каталония. Но на местном референдуме в октябре 2017 г. 92% проголосовавших высказались за отделение от Испании, при этом явка составила всего 42%. Низкая явка не помешала местному правительству (которое в то время возглавлял Карлес Пучдемон) провозгласить независимость Каталонии.

И пока немецкий суд решает судьбу Пучдемона, региональный парламент не может выбрать главу каталонской администрации, а в Каталонии продолжаются протесты, организованные платформой "В защиту каталонских институций", в регионе продолжается прямое правление из Мадрида, длящееся с октября 2017-го.