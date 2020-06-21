Синдром неосознанного отрицания

Нассиму Николасу Талебу пора садиться и писать новый опус. Черные лебеди больше не исключение, а антихрупкость становится нормальным состоянием вещества. Происходящее в мире настолько одновременно, неожиданно и невероятно, что вопрос о причинах стремительно развивающихся событий ставит в тупик даже самых смеломыслящих аналитиков.

Пандемия коронавируса, в сути которой еще необходимо тщательно разобраться; невиданная за последние 100 лет экономическая рецессия, вызванная паникой и хаотическими действиями политических элит; наконец масштабные протесты в США, Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Нидерландах (список не полон) против "расизма", искрой которым послужила гибель неоднократно судимого афроамериканца Джорджа Флойда — все это расценивается как свидетельство стремительной деградации либеральной модели социального устройства Запада.

Говорят, что мир стоит на пороге глобального перехода к… чему? Проблема крайне сложна и многогранна, и все еще неясно, какова будет развязка нынешней ситуации. Не претендуя на полноту, все же стоит попробовать разобраться в ее причинах и последствиях, не особенно очевидных на первый взгляд. Социальные протесты, в том числе с применением насилия, не эксклюзивны, и лучше учиться на чужих ошибках, чтобы в случае чего не повторять их и не импортировать зло.

Утверждать, что в США существует системный расизм так же нелепо, как говорить, что в Украине есть системный антисемитизм. Множество американских идолов музыки и спорта, кино и политики — афроамериканцы. На что можно жаловаться, когда высшие посты в государстве занимали Кондолиза Райс, Колин Пауэлл, Барак Обама. А как насчет Уилла Смита и Моргана Фримена, Мохаммеда Али и Майкла Тайсона, Коби Браянта и Майкла Джордана, Луи Армстронга и Насира бин Олу Дара Джонса? Да, среди отцов-основателей Америки были рабовладельцы, но гражданская война была против рабства. По какой причине потомки благодарных освобожденных рабов разграбили Нью-Йорк — тот самый, который был на стороне Севера? Еще не забыта, по мнению самих американцев, и до конца не искоренена расовая сегрегация и Ку-клукс-клан. Но почему нужно громить Филадельфию, где родилась свобода США, и чем особенно провинились Чикаго и Сиэтл?

В странах, где темный цвет кожи сограждан скорее редчайшее исключение, чем правило, подобное развитие событий вызывает по меньшей мере недоумение. Очевидно, что резкое ухудшение социально-экономической ситуации, психологический шок, пережитый в связи с паническими репортажами СМИ о тысячах и тысячах умерших от СOVID-19, неадекватные вызову времени действия администрации Трампа (как и правительств ряда стран Европы) внесли свой вклад в дестабилизацию общественного порядка. Пандемия нанесла довольно сильный удар по имиджу процветающего и стабильного Запада, а грабежи на Манхеттене, безвластие в Сиэтле и повсеместный "падеж" и осквернение памятников великим людям подпортили его еще больше.

Разумеется, всему происходящему есть вполне рациональные объяснения — начиная от исторических экскурсов в рабовладельческий период истории Северной Америки и европейских монархий и заканчивая накопившимися диспропорциями в экономике. Но не бытие определяет сознание (да простят меня поклонники Карла Маркса). Все с точностью до наоборот. Можно понять неконтролируемое желание свергнуть статуи генералов армии Юга, которые все еще встречаются в США (это происходит не впервой).

Но причем тут Колумб, Томас Джефферсон, Матиас Болдуин, де Голль, Черчилль, Ганди и Марк Твен? Разве справедливо переписывать историю в угоду толпе? Невежество — страшная разрушительная сила. Если бы не Черчилль и де Голль, подобные протесты, возможно, пресекались бы пулеметными очередями. Многие из участников Конвента в Филадельфии, подписавших принятую в жестком противостоянии с оппонентами Конституцию США, позже поплатились за это жизнями, как и те чернокожие полицейские, которых убили протестующие ныне афроамериканцы. Но одно беззаконие не оправдывает другое.

Проблема в том, что погромщики и насильники не знают истории независимо от цвета кожи. Их мир отличается от мира выпускников Йеля и Итона. Он очень прост и, по их мнению, несправедлив. Им сколько угодно можно рассказывать, что они живут в стране равных возможностей. Но они точно знают, что их шансы получить кредит на образование, престижную работу, купить дом и жить во Флориде, скорее всего, ничтожны, и уж точно намного меньше, чем у представителей истеблишмента. И таких с каждым годом становится все больше — прямо пропорционально росту вопиющего неравенства между долгами среднего класса и доходами сверхбогатой элиты. Можно попытаться контролировать эту часть населения исключительно силой, но тогда рано или поздно найдется очередной Джордж Флойд.

Лао-Цзы учил, что наведение порядка надо начинать тогда, когда еще нет смуты. Поэтому важно, среди прочего, обратить внимание на две системные проблемы, имеющие непосредственное отношение как к происходящему сегодня на Западе, так и к тому, что вполне может случиться завтра в любой другой точке Европы, Южной Америки или Азии. Речь идет о синдроме (неосознанного) отрицания и о том, что сумма частей не есть целое.

Синдром (неосознанного) отрицания — это когда все вроде бы знают о существовании проблемы, но никто ничего не делает для изменения положения вещей, и при этом даже не осознает собственного бездействия. Афроамериканцы составляют абсолютное большинство учеников общественных школ и государственных университетов, где хуже учителя и меньше зарплаты. Найти хорошо оплачиваемую работу с таким образованием — невозможно. Но это никого не заботит — капитализм предусматривает естественный отбор. В США ежегодно регистрируют десятки случаев массовых убийств с применением огнестрельного оружия. Но невозможно принять закон о его запрете. Канаде было достаточно одного "стрелка" с автоматом, чтобы подобное оружие запретили. Культ насилия в массовом сознании, часто неоправданная жестокость и даже агрессия со стороны полиции (как правило, объясняемые высочайшим уровнем вооруженности населения), катастрофический упадок массовой, да и политической культуры, раскол мира на "мы" и "они" — все это рано или поздно должно было выйти наружу. Вот и вышло.

Вы можете назвать последний гениальный фильм западного производства, который чем-то задел вас, сделал лучше? Фамилии актеров моложе 60, игра которых завораживает? Кто сегодня снимет и кто сыграет в фильме, подобном "Запаху женщины" или "Однажды в Америке"? Какие произведения искусства кроме банана, приклеенного скотчем к стене, или коровьей головы в формалине запомнились? И не найдется ни одного морального авторитета, который назвал бы лопату лопатой, и сказал — стоп, есть искусство, а есть жалкая пародия, есть справедливые протесты, а есть обыкновенный криминал.

Сумма частей не есть целое. Пример Франкенштейна показал, что какие бы замечательные части ни собрать вместе, без того целого, что делает человека человеком, получится только монстр. В начале XXI века где-то посреди Трансатлантики потерялось то целое, что в свое время сделало Запад столь успешным послевоенным проектом. Можно сколько угодно складывать вместе доллар, американскую мечту, Гарвард, бейсбол, Стива Джобса и даже Марка Цукерберга, но без объединяющей цели, мечты и общего осмысленного будущего, сообщество индивидуумов страной не станет.

"Америка прежде всего" — это не будущее, это прошлое. Популизм, национализм и Брекзит — из той же категории. Не зря все чаще пишут и говорят об угрозе возникновения новой масштабной войны. Потому что агрессивную Россию, как будто вернувшуюся в XIX век, надо было останавливать, а не заигрывать с ней. Попранное международное право по отношению к одной стране вернется бумерангом ко всем остальным. Нельзя сложить неэффективный СБ ООН, ОБСЕ (где невозможно принять решение потому что "баба-яга" вечно против) и Совет Европы, как бы в насмешку включающий в число своих членов самых ярых нарушителей прав человека, и делать вид, что франкенштейн международного права жив и выглядит симпатично.

То, что происходит в международной политике, только на первый взгляд существует отдельно от внутренней. Отсутствие целого — системный феномен. И если за три месяца карантина 40 млн теряет работу, а 25 сограждан в это время становятся богаче на 255 млрд долларов, то это — франкенштейн. Слабое государство, не способное справиться с кризисом и при этом не вступающее в диалог с обществом, — это тоже франкенштейн.

Без стратегии, видения, лидерства, без целого общество будущего не сформировать. Как не остановить руку молодого чернокожего американца, который без всякой причины бьет 92-хлетнюю белую женщину, медленно бредущую мимо, опираясь на ходунки. Поэтому крайне удивительны высказываемые даже некоторыми нобелевскими лауреатами прогнозы и планы вернуть все к начальному состоянию, ну, хотя бы в декабрь 2019 года. Напечатать денег, раздать всем, кто ни попросит, немного подрихтовать правоохранительную систему — и все будет хорошо. Увы, это невозможно.

Конечно же, слухи о гибели Запада в огне антирасистских демонстраций несколько преувеличены. Институты западной демократии сильны, процедуры отлажены и порядок несомненно будет восстановлен повсюду. Возможно, будут приняты новые законы, возможно, состоится переформатирование социальных взаимоотношений. Хуже с незрелыми демократиями, где при наличии весьма схожих проблем отсутствуют и процедуры, и институты, и видение целого. Если подобные протесты возникнут там, последствия могут быть непредсказуемы.

Землетрясение уже произошло. Теперь следует готовиться к цунами.

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