Однажды не только в Америке

Протесты, охватившие США, поражают, но только тех, кто не следит за происходящими там на протяжении последних месяцев и даже лет событиями. На первый взгляд все очевидно — частный эпизод с участием белого полицейского и трижды судимого афроамериканца, умершего в результате чрезмерного применения силы, привел к беспорядкам. В США это — не такое уж необычное дело. Однако масштаб нынешних протестов, охвативших более 140 крупных городов по всей стране, степень жесткости противостояния и все это на фоне рекордных в мире показателей заболеваемости COVID-19, неизбежно приводит к мысли, что не все так просто.

Безусловно, эффект "поджога" ситуации непосредственно связан с гибелью Джорджа Флойда, не обладавшего богатырским здоровьем темнокожего американца только что отбывшего срок за вооруженное ограбление. Но это не первая и даже, условно говоря, не сто первая смерть афроамериканца в результате необъяснимо жестоких действий полиции. К примеру, в марте в своей квартире по ошибке была застрелена чернокожая медсестра. Полиция просто перепутала квартиру и ворвалась в ее дом ночью во всеоружии. Друг медсестры, защищаясь, направил на них зарегистрированное оружие, поскольку спросонья не сообразил, что нападавшие — из полиции. Он остался жив, а вот медсестра, спавшая в постели, получила восемь пуль.

Стоит поинтересоваться статистикой происходящих время от времени аналогичных случаев в Чикаго, Нью Йорке, Лос-Анджелесе и станет понятно, что подобное, увы, происходит с незавидной регулярностью. Является ли это государственной политикой расизма? Нет. Два срока в США избирали президентом афроамериканца, не говоря уже о судьях Верховного суда или руководстве Госдепа. Следствие ли это чрезвычайного напряжения в обществе? Да. И возникло оно не вчера, просто за последние три месяца (и года) умножилось в разы.

Реакция полиции на протесты, местами, по мнению комментаторов, слишком мягкая, местами — избыточно жесткая, а также масштаб происходящих беспорядков, свидетельствуют о том, что многое зависит от местных властей, которые пользуются или, наоборот, не пользуются доверием, а также социально-экономической ситуации в местных сообществах. Не везде громят магазины, бизнесы и жгут машины. Не везде вводят национальную гвардию и распыляют в протестующих слезоточивый газ. Но если просто наложить карту интенсивности протестов на карту заражений COVID-19 по территории США, то становится очевидной непосредственная связь между количеством случаев заражения (напомним, сухая статистика свидетельствует о значительно большем количестве среди зараженных и погибших афроамериканцев, чем белых) и масштабом насилия как со стороны протестантов, так и полиции с национальной гвардией.

Появление в результате карантина 40 миллионов безработных не прошли бесследно. Видеоряд в СМИ и социальных сетях, фиксирующий, как обычно законопослушные американцы громят магазины и воруют посылки из траков почтового сервиса США (крайне важного и потому практически неприкосновенного для большинства) — бальзам для российского телевидения и тех, кому очень хочется доказать, что в Америке все плохо. На самом деле непрепятствование грабежам — такая сознательная тактика, особенно в больших городах, — дать активным и агрессивным награбить, "выпустить пар", а потом уже наводить порядок. Разграбленные люксовые магазины района Сохо в Нью-Йорке переживут — там все застраховано, а вот гибель людей в результате столкновений может привести к эскалации протестов. Это никому не нужно.

Безусловно расизм, точнее память о нем, крайне болезненный вопрос для стран c колониальным прошлым и(или) значительной частью населения из числа мигрантов. Неслучайно протесты прошли и в Германии, Канаде, Великобритании. Нигде — формально — не существует политики расовой дискриминации, но повсюду именно темный цвет кожи ассоциируется с преступностью и бедностью. Нигде в цивилизованных странах полиция не выведена за рамки Закона, но, увы, она за них выходит и нередко. Даже Джастин Трюдо признал это в недавнем обращении к нации.

Безобразный случай с изнасилованием в Кагарлыке, незабытая Врадиевка или избиение студентов беркутовцами на Майдане в 2013-м — яркие примеры украинской реальности. Рискну предположить, что взаимодействие правоохранительных структур и общества является отражением общего доверия к власти. Такое доверие — продукт длительных усилий, воспитания взаимоуважения и опыт взаимодействия. Вовсе не случайно демонстранты в США кричали: "Что мы скажем нашим детям?", имея в виду воспитание у подрастающего поколения доверия к полиции. Протестанты требуют справедливости — но ведь полицейский, виновный в смерти Флойда, арестован, а те, кто был рядом с ним — уволены. И все равно протесты не спадают уже который день. Накопленная ненависть, да еще в стране с миллионами "стволов" на руках — страшная сила.

В свое время четырехзвездочный генерал и госсекретарь США Колин Пауэлл напоминал, что он родом из Гарлема — самого что ни на есть "черного" района Нью-Йорка. И он смог взойти на самую вершину американской политической пирамиды. Потом американцы дважды избирали президентом Барака Обаму. Казалось бы — примеры более чем вдохновляющие. Но вот как быть с тем фактом, что среди богатейших людей США практически нет афроамериканцев? В списке мировых миллиардеров всего 1% имеет темный цвет кожи.

Формальное равенство перед Законом на деле воплощается в реальность, при которой публичные школы и государственные университеты на 80–90% — темнокожие, а частные католические школы и ведущие университеты заполнены внуками ирландцев и итальянцев. Неравенство в распределении общественных богатств, особенно в последнее десятилетие, стало настолько вопиющим, что превратилось в важнейший социальный фактор для всех слоев общества. Пандемия коронавируса спровоцировала рост бедности на одной стороне социального спектра и несоизмеримого богатства — на другой. Общественные блага в США сосредоточены в руках 1% населения. Эти факты уже давно эксплуатируются как крайне правыми, так и крайне левыми группировками, которые и в нынешних протестах попытались выдвинуть политические, хотя и чисто популистские, лозунги. Поэтому — "грабь награбленное", поэтому — неконтролируемая агрессия по отношению к полицейским, которые, в глазах толпы, защищают богатых и белых.

Трудно предсказать, как протесты повлияют на выборы в ноябре. Снова среди кандидатов — двое белых мужчин, один из которых хоть и работал вице-президентом при президенте афроамериканского происхождения, но тоже не без скелетов в шкафу, а второй — пользуется поддержкой крупного бизнеса, евангелистов и белых американцев Среднего Запада. Это именно те американцы, которые еще недавно с оружием в руках требовали от местных властей "открытия" штатов даже в условиях коронавируса. Невозможно представить, что случится, если они же — и снова с легальным оружием в руках — станут на чью-либо сторону в нынешнем конфликте.

Президент Трамп уже призвал губернаторов штатов быть жестче с протестующими, "выслеживать их" и "посадить на 10 лет". Он даже пригрозил введением армии. Джо Байден осудил Трампа за отсутствие лидерских качеств, призвал объединять страну и отделять мирных протестантов от вандалов и грабителей. Барак Обама призвал к мирным демонстрациям, но пока это — глас вопиющего в пустыне. Протестующих всех мастей, безусловно, меньшинство, как и белых американцев, которые с обеих сторон поддерживают насилие.

И все же недавние опросы общественного мнения показали, что 52% населения считают Трампа "расистом" — именно так были расценены его знаменитые твитты по поводу происходящего. Среди опрошенных афроамериканцев и выходцев из Латинской Америки таких три четверти, а среди демократов — четыре пятых. Однако подобные цифры вовсе не означают, что протестные настроения сохранятся до ноября. Республиканцы и белые американцы в значительном большинстве — за Трампа.

С учетом этих обстоятельств команда Трампа, возможно, уже скоро найдет высокопоставленных "виновных", на кого переложат ответственность, а Джо Байден привлечет известных афроамериканцев в свой штаб. Никуда не делся и Китай, и коронавирус, а Канада и Великобритания выступили против приглашения России на саммит "семерки", о блестящем проведении которого до выборов мечтает Трамп. Есть на что переключить внимание общества.

Прекратить протесты и грабежи силой возможно, но без устранения социальных причин, их вызывающих, это означает просто превратить открытый огонь в тлеющий. Нужны новые модели социального устройства будущего посткоронавирусного мира, и вопрос в том, найдется ли, как писала знаменитый американский антрополог Маргарет Мид, "небольшая группа мыслящих и самоотверженных людей", которая "cможет изменить мир". По ее мнению, "в действительности именно так это обычно и происходило".

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